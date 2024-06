A look at the top local contenders for Class 2A track and field state championships

Jun. 6—NOTE — The state Class 2A state track and field meet begins 9 a.m. Friday at St. Michael-Albertville High School. Friday's action, which is preliminaries except for the 3,200 and three field events, ends at 1:30 p.m. Saturday's meet, when all of the action is finals, starts at 3:30 p.m. and ends at 7:30 p.m.

(Listed are all events that include a Post Bulletin coverage-area entrant, along with their seed times)

100 — Top three: Providence Academy senior Brooke Hohenecker, 12.10; Thief River Falls senior Kendra Mehrkens, 12.16; Mankato West sophomore Ruby Marble, 12.20. SE Minnesota entrants: Kasson-Mantorville senior Arabella Knudson, fourth, 12.28.

200 — Top three: Monticello senior Emelia Skistad, 24.69; Thief River Falls senior Kendra Mehrkens, 25.16; North Branch freshman Sophia Thorsen, 25.41. SE Minnesota entrants: Kasson-Mantorville senior Arabella Knudson, fifth, 25.49; Winona junior Adriana Brenengen, 12th, 26.03.

400 — Top three: Monticello junior Kaela Skistad, 56.85; Tri-City United eighth-grader Carly Hartwit, 57.29; Breck sophomore Lulu McGarry, 57.43. SE Minnesota entrants: Winona's Adriana Brenengen, sixth, 58.07.

800 — Mankato East sophomore Lauren Henkels, 2:13.26; Pequot Lakes senior Calia Chaney, 2:13.87; Marshall sophomore Taleigha Bigler, 2:14.11. SE Minnesota entrants: Winona sophomore Calla Pike, fourth, 2:15.09.

1,600 — Top three: Hutchinson senior Isabella Schmitz, 4:55.58; Monticello sophomore Isabel Mahoney, 4:59.71; Pequot Lakes senior Calia Chaney, 5:03.39. SE Minnesota entrants: Red Wing sophomore Nora Hanson, ninth, 5:13.70;

3,200 — Top three: Monticello sophomore Isabel Mahoney, 10:32.86; Hutchinson senior Isabelle Schmitz, 10:37.75; Marshall senior Allyson Sample, 10:56.82. SE Minnesota entrants: Red Wing sophomore Nora Hanson, ninth, 11:15.07.

100 hurdles — Top three: Simley junior Naomi Moore, 14.82; Providence Academy sophomore Maddyn Greenway, 14.90; Waseca junior Brooklyn Flatau, 14.99. SE Minnesota entrants: Winona junior Alexis Urbick, sixth, 15.52; Austin junior Chok Bol, eighth, 15.67.

300 hurdles — Top three: Providence Academy sophomore Maddyn Greenway, 43.82; Minnehaha Academy junior Leah DiNardo, 44.97; Blake senior Sidney Albright, 45.60. SE Minnesota entrants: Winona junior Alexis Urbick, fourth, 45.66.

4x100 relay — Top three: Mankato West, 49.15; Mankato East 49.15; Holy Angels 49.17. SE Minnesota entrants: Byron (Lilah Kurke, Carly Halder, Ruby Rowland, Paige Halder), 49.29; Kasson-Mantorville (Karlynn Gustafson, Alexie Awe, Delaney Awe, Arabella Knudson), 11th, 49.55.

4x200 relay — Top three: Monticello, 1:40.9; Byron (Lilah Kurke, Carly Halder, Kailey Schneider, Paige Halder), 1:42.94; North Branch, 1:43.25. SE Minnesota entrants: Byron (Lilah Kurke, Carly Halder, Kailey Schneider, Paige Halder), second, 1:42.94.

4x400 relay — Top three: North Branch, 4:00.48; Mankato East 4:01.52; Marshall 4:02.61. SE Minnesota entrants: Byron (Taylor Matter, Lilah Kurke, Carly Halder, Paige Halder), sixth, 4:03.11; Winona (Alexis Urbick, Adriana Brenengen, Madelynn Strobush, Calla Pike), seventh, 4:03.30.

4x800 — Top three: Mankato East 7:56.76; St. Thomas Academy 8:05.28; Winona (Elsa Heinrichs, Lauren Heltemes, Calla Pike, Lani Schul) 8:09.69. SE Minnesota entrants: Winona (Elsa Heinrichs, Lauren Heltemes, Calla Pike, Lani Schul) 8:09.69.

Long jump — Top three: Holy Angels senior Ashley Fisher, 18-7; Providence Academy sophomore Maddyn Greenway, 18-4 3/4; Mahtomedi junior Kaili Malvey, 17-11 1/2. SE Minnesota entrants: Kasson-Mantorville senior Arabella Knudson, 11th, 17-3 1/2; Red Wing junior Morgan Hanlin, 16th, 17-1.

Triple jump — Top three: Minnehaha Academy junior Grazina Troup, 37-7; Perham senior Jaden Hackel, 31-1-14; Willmar senior Lyndi Koosman, 36-9 1/4. SE Minnesota entrants: Stewartville junior Haley Laures, 10th, 36-1; Byron sophomore Carly Halder, 15th, 35-1

High jump — Top three: Princeton sophomore Kyleigh Noble, 5-6; Detroit Lakes senior Grace Gunderson, 5-5; Hill-Murray sophomore Joy Garvey. SE Minnesota entrants: Winona junior Chloe Fratzke, fourth, 5-3; Stewartville sophomore Audrey Shindelar, 10th, 5-1; Byron senior Paige Halder, 15th, 5-1; Stewartville sophomore Morgan Schild, 15th, 5-1.

Shot put — Top three: Northfield junior Alaina French, 40-7; Alexandria junior Lydia Oldenkamp, 39-6; Pequot Lakes senior Amelia Davis, 39-5 1/4. SE Minnesota entrants: Winona senior Shay Berlin-Burns, fourth, 39-3 1/2; Byron junior Ava Mertesdorf, eighth, 37-4; Byron junior Madi Hamilton, 16th, 36-0; Stewartville sophomore Ella Theobald, 16th, 36-0;

Discus — Top three: Alexandria senior Elise Magaard, 137-11; Winona senior Shay Berlin-Burns, 130-6; Stewartville sophomore Ella Theobald, 125-4. SE Minnesota entrants: Winona senior Shay Berlin-Burns, second, 130-6; Stewartville sophomore Ella Theobald, third, 125-4; Winona sophomore Autumn Wadewitz, 115-10.

Pole vault — Top three: Milaca sophomore Taylar Bockoven, 11-7; Perham sophomore Gracie Morris, 11-7; Marshall sophomore Autumn Deutz, 11-1. SE Minnesota entrants: Stewartville senior Meghan Urban, ninth 10-3; Byron junior Claire Krook, 13th, 10-1; Byron junior Ella Ott, 11th, 10-1.

100 — Top three: Winona senior Evan Maurud, 10.88; Red Wing senior Thomas Lamkin, 10.95; Simley junior Isaiah Wilson, 10.97. SE Minnesota entrants: Winona senior Evan Maurud, first, 10.88; Red Wing senior Thomas Lamkin, second, 10.95.

200 — Top three: Hutchinson senior Parker Peterson, 22.10; Mound-Westonka's Jack Markstrom, 22.06; Winona senior Evan Maurud, 22.26. SE Minnesota entrants: Winona senior Evan Maurud, third, 22.26; Red Wing senior Thomas Lamkin, fourth, 22.39.

400 — Top three: Mound-Westonka senior Jack Markstrom, 48.22; Belle Plaine senior Austin Kehr, 49.42; East Grand Forks senior Brayden Carlson, 49.63. SE Minnesota entrants: Kasson-Mantorville sophomore Jonah Coleman, fourth, 49.83; Byron junior Ben Zimmerman, seventh, 50.10.

800 — Top three: Big Lake junior Jack Leuer, 1:56.61; Monticello senior Ty Brouwer, 1:57.49; Mankato East junior Jackson Henkels, 1:57.70. SE Minnesota entrants: Winona junior Max Horeck, 14th, 2:01.05; Stewartville junior Josh Langseth, 15th, 2:01.55.

1,600 — Top three: Big Lake senior Owen Layton, 4:15.44; Perham junior Bjorn Anderson, 4:18.86; Willmar junior Sully Anez, 4:19.50. SE Minnesota entrants: Kasson-Mantorville sophomore David Obst, 18th, 4:28.44; Stewartville junior Josh Langseth, 19th, 4:28.54.

3,200 — Top three: Pequot Lakes senior Eli Hall, 9:14.40; Annandale junior Salvador Wirth, 9:15.62; Mankato East senior Isaiah Anderson, 9:19.48. SE Minnesota entrants: Kasson-Mantorville sophomore David Obst, 9:53.40; Winona junior Leo Lohnes, 9:59.69.

110 hurdles — Top three: Mahtomedi senior Jonah McCormick, 14.13; St. Peter senior Corbin Herron, 14.48; Faribault junior Barak Barner, 14.49. SE Minnesota entrants: Winona junior Deon Prollo, seventh, 14.99.

4x100 — Top three: Winona (Evan Maurud, Owen Graner, Jaden Blanck, Zakari Epps), 42.41; Mankato West, 42.86; Stewartville (Logan Johnson, Dylan Scanlan, Sawyer Wood, Graysen Schneider), 42.87. SE Minnesota entrants: Winona (Evan Maurud, Owen Graner, Jaden Blanck, Zakari Epps), first, 42.41; Stewartville (Logan Johnson, Dylan Scanlan, Sawyer Wood, Graysen Schneider), third.

4x200 — Top three: St. Peter, 1:28.11; Alexandria, 1:28.66; Mound-Westonka 1:28.77. SE Minnesota entrants: Stewartville (Logan Johnson, Dylan Hoot, Charlie Wood, Dylan Scanlan), fifth, 1:29.45; Byron (Adam Glynn, Jaxon Boynton, Ben Zimmerman, Carson Heimer), 1:30.82.

4x400 — Top three: Mankato East, 3:23.10; Mankato West, 3:23.82; Marshall, 3:25.22. SE Minnesota entrants: Winona (Max Horeck, Nyle Abdel-Magid, Krayton Bergstrom, Evan Bucknam) 3:26.29), fourth, 3:26.29; Stewartville (Logan Johnson, Noah Root, Dylan Scanlan, Parker Wangen), 3:27.24.

4x800 relay: Top three: Mankato East 9:18.40; Marshall 9:28.47; Hibbing 9:32.61. SE Minnesota entrants: Winona (Brady Benedict, Phineas Van Fossen, Kedrick Boucek, Max Horeck) 9:41.37.

Long jump — Top three: Becker junior Carter Reckelberg, 24-1; Alexandria junior Evan Kludt, 22-9; Fridley senior Fadel Johnson, 21-10 1/4. SE Minnesota entrants: Stewartville junior Dylan Scanlan, 17th, 21-1/4; Stewartville junior Parker Wangen, 18th, 21-0.

Triple jump — Top three: Fridley senior Fadel Johnson, 46-11; FRidley senior Isaiah Watson, 46-1 1/4; Monticello junior Alvin Bropleh, 45-10 1/2. SE Minnesota entrants: Stewartville junior Dyhlan Hoot, 10th, 43-7 3/4; Stewartville senior Carter Anderson, 11th, 43-3.

Shot put — Top three: Rockford senior Josiah Zilmer, 56-10; Rocori senior Grady Minnerath, 52-2 1/2; Byron senior Zach Vanderpool, 54-1 1/2. SE Minnesota entrants: Byron senior Zach Vanderpool, third, 54-1 1/2; Plainview-Elgin-Millville senior Ashton Kisch, 51-9 1/4.

Discus — Top three: St. Peter junior Luke Banks, 173-5; Rockford senior Josiah Zilmer, 171-1; Stewartville junior Ridge Hatz, 166-0. SE Minnesota entrants: Stewartville junior Ridge Hatz, third, 166-0; Plainview-Elgin-Millville senior Ashton Kisch, fourth, 164-0; Byron senior Cody Swanson, 11th, 155-0.

High jump — Mankato East's Carsen Schweim, 6-5; Worthington freshman Caleb Meyer, 6-5; MOnticello junior Martavius Guertin, 6-4. SE Minnesota entrants: Stewartville senior Carter Anderson, eighth, 6-3; Kasson-Mantorville senior Emmett Ricke, 15th, 6-1; Byron junior Ryan Stites, 15th, 6-1.