A look at the top local contenders for Class 1A track and field state championships

Jun. 5—NOTE — The state Class 1A state track and field meet begins at 3:30 p.m. Thursday at St. Michael-Albertville High School. Thursday's action, which is preliminaries except for the 3,200 and three field events, ends at 7:40 p.m. Friday's meet, when all of the action is finals, starts at 3:30 p.m. and ends at 7:40 p.m.

(Listed are all events that include a southeastern Minnesota entrant)

100 — Top three: GMLOKS junior Chantle Reiland, 12.30; Hills-Beaver Creek freshman Brynn Bakken, 12.31; River Valley senior Hailey Hollar, 12.42. SE Minnesota entrants: GMLOKS junior Chantle Reiland, 12.30; RACE junior Adella Schmoll, 12.55;

200 — Top three: Math & Science freshman McKaylen Lewis, 24.94; GMLOKS junior Chantle Reiland, 25.11; Winona Cotter junior Clarissa Sauer, 25.49. SE Minnesota entrants: GMLOKS junior Chantle Reiland, 25.11; Winona Cotter junior Clarissa Sauer, 25.49; Chatfield junior Jaelyn LaPlante, 25.79; Kenyon-Wanamingo/Goodhue senior Hayley Lentsch, 26.10.

400 — Top three: Lester Prairie junior Addison Hoof, 57.76; Kenyon-Wanamingo/Goodhue senior Hayley Lentsch, 57.87; Fertile-Beltrami sophomore Katrina Hitchen, 58.33. SE Minnesota entrants: Kenyon-Wanamingo/Goodhue senior Hayley Lentsch, 57.87; St. Charles junior Samantha Perez, 1:00.33.

800 — Top three: Staples-Motley sophomore Audrey Brownell, 2:19.13; Howard Lake-Waverly senior Maddie LeSage, 2:21.19; Eden Valley-Watkins senior Brookelyn Kuechle, 2:21.25. SE Minnesota entrants: Lourdes senior Mariah Brooks, 2:23.74; Kenyon-Wanamingo/Goodhue sophomore Audrey Haugen 2:23.12.

1,600 — Top three: Staples-Motley sophomore Audrey Brownell, 5:06.68; Winona Cotter junior Sonja Semling, 5:10.34; Luverne senior Jenna DeBates, 5:10.61. SE Minnesota entrants: Winona Cotter junior Sonja Semling, 5:10.34; Kenyon-Wanamingo/Goodhue sophomore Audrey Haugen, 5:14.92; St. Charles senior Mya Slavin, 5:18.902.

3,200 — Top three: St. John's Prep senior Olivia Pauly, 11:07.98; Luverne senior Jenna DeBates, 11:15.35; Northwest Nighthawks freshman Kendra Swanson, 11:18.24. SE Minnesota entrants: Winona Cotter junior Sonja Semling, 11:29.68; Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton eighth grader Autumn Rakosnik, 11:40.89.

100 hurdles — Top three: ABE senior Lucea Wales, 15.30; St. Paul Academy sophomore Elizabeth Tuttle, 15.41; Pine Island junior Elena Hartung, 15.50. SE Minnesota entrants: Pine Island junior Elena Hartung, 15.50; Rushford-Peterson/Houston sophomore Aubryana Boldt, 15.58; Lake City junior Sadie Sanders, 15.78; GMLOKS sophomore Greeley Galle, 15.92; GMLOKS sophomore Gracie Foster, 15.94; RACE junior Adella Schmoll, 15.99.

300 hurdles — Top three: St. Paul Academy sophomore Elizabeth Tuttle, 44.79; RACE junior Adella Schmoll, 45.26; Legacy Christian eighth grader Kylee Loren, 45.91. SE Minnesota entrants: RACE junior Adella Schmoll, 45.26; Pine Island junior Elena Hartung, 46.27; Triton junior Olivia Weber, 47.12.

4x100 — Top three: Chatfield (Lauryn Daniels, Savannah Peterson, Evy Goldsmith, Jaelyn LaPlante) 49.27; Royalton 50.16; Winona Cotter (Claire Heiring, Elizabeth Gibson, Clarissa Sauer, Macy Donnewerth) 50.22. SE Minnesota entrants: Chatfield (Lauryn Daniels, Savannah Peterson, Evy Goldsmith, Jaelyn LaPlante) 49.27; Winona Cotter (Claire Heiring, Elizabeth Gibson, Clarissa Sauer, Macy Donnewerth) 50.22; Pine Island (Zoe Njus, McKinley Sorum, Lyndee Northrop, Reighley Sorum), 50.67.

4x200 — Top three: Chatfield (Lauryn Daniels, Savannah Peterson, Evy Goldsmith, Jaelyn LaPlante), 1:44.15; Concordia Academy 1:44.95; GMLOKS (Lydia Redman, Gracie Foster, Breeley Galle, Chantle Reiland), 1:45.00. SE Minnesota entrants: Chatfield (Lauryn Daniels, Savannah Peterson, Evy Goldsmith, Jaelyn LaPlante), 1:44.15; GMLOKS ((Lydia Redman, Gracie Foster, Breeley Galle, Chantle Reiland), 1:45.00; Winona Cotter (Claire Heiring, Camila Puente Infante, Aubrey Schossow, Clarissa Sauder) 1:46.21; Caledonia/Spring Grove (Loisah Gay, Chloe Lange, Sienna Augedahl, Nicole Banse) 1:47.38; St. Charles (Abby Hoffman, Evie Benedett, Maji Bjerke, Samanth Perez) 1:47.81.

4x400 — Top three: Eden Valley-Watkins/Kimball 4:05.20; River Valley 4:06.50; St. Charles 4:07.20. SE Minnesota entrants: St. Charles (Abby Hoffman, Mya Slavin, Maji Bjerke, Samantha Perez), 4:07.20; Winona Cotter (Erin Gibson, Jessica Beguin, Claire Heiring, Macy Piechowski) 4:07.24; Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton (Kinley Soiney, Sahara Morken, Kammry Broadwater, Lillyan Kiehne) 4:08.55.

4x800 — Top three: St. John's Prep, 9:36.47; Lourdes (Anna Peikert, Abigail Oxentenko, Olivia Timbers, Mariah Brooks) 9:38.24; Lake City (Peyton Meincke, Eden Olson, Natalie Gates, Olivia Yotter) 9:41.01. Minnesota entrants: Lourdes (Anna Peikert, Abigail Oxentenko, Olivia Timbers, Mariah Brooks) 9:38.24; Lake City (Peyton Meincke, Eden Olson, Natalie Gates, Olivia Yotter) 9:41.01; Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton (Autumn Rakosnik, Sahara Morken, Kammry Broadwater, Lillyan Kiehne) 9:54.16.

Long jump — Top three: Math & Science freshman McKaylen Lewis, 18-11; Dilworth-Glyndon-Felton freshman Ellie Sosa, 17-11; River Valley senior Hailey Hollar, 17-7 1/2. Minnesota entrants: Kenyon-Wanamingo/Goodhue senior Hayley Lentsch, 17-5 1/2; GMLOKS junior Chantle Reiland, 17-1 3/4; Rushford-Peterson/Houston sophomore Aubryana Boldt, 17-3/4.

Triple jump — Top three: Dilworth-Glyndon-Felton freshman Ellie Sosa, 37-6 1/2; Ottertail Central freshman Kinley Bormann, 37-3; Blooming Prairie senior Annaka Forsberg, 37-3/4. SE Minnesota entrants: Blooming Prairie senior Annaka Forsberg, 37-3/4; Rushford-Peterson/Houston sophomore Aubryana Boldt, 36-1 3/4; Pine Island senior Reese Koenen, 35-6 3/4.

High jump — Top three: Blooming Prairie senior Annaka Forsberg, 5-5; Math & Science freshman McKaylen Lewis, 5-4; New Life Academy sophomore Jada Mitchell, 5-3; Clearbrook-Gonvick junior Allison LaVine; Chatfield junior Jaelyn LaPlante, 5-3; Eden Valley-Watkins junior Ellie Becker, 5-3; St. Croix Lutheran sophomore Mayah Otto, 5-3. SE Minnesota entrants: Blooming Prairie senior Annaka Forsberg, 5-5; Chatfield junior Jaelyn LaPlante, 5-3; Winona Cotter senior Jessica Beguin, 5-1.

Shot put — Top three: Minnewaska sophomore Jayda Kolstoe, 39-7 1/2; GMLOKS senior Lexy Foster, 39-6 1/2; Dilworth-Glyndon-Felton sophomore Aria Garrett, 38-9 1/4. SE Minnesota entrants: GMLOKS senior Lexy Foster, 39-6 1/2; La Crescent-Hokah sophomore Brooklyn Mitchell, 38-1.

Discus — Top three: Litchfield senior Grace Schmidt, 123-6; Ogilvie junior Ava Halvorson, 120-10; Concordia Academy senior Keira McCord, 119-1. SE Minnesota entrants: Lewiston-Altura senior Georgia Mundt, 116-11; Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton senior Kammry Broadwater, 112-6.

Pole vault — Top three: LeSueur-Henderson junior Riley Sater, 11-7; Maple River sophomore Lauren Mutschler, 11-1; Park Rapids junior Addison Lauwagie, 10-7. SE Minnesota entrants: Lewiston-Altura senior Grace Erickson, 10-1; Rushford-Peterson/Houston senior Lauren Honken, 10-1.

NOTE: The state Class 1A state track and field meet begins at 3:30 p.m. Thursday at St. Michael-Albertville High School. Thursday's action, which is preliminaries except for the 3,200 and three field events, ends at 7:40 p.m. Friday's meet, when all of the action is finals, starts at 3:30 p.m. and ends at 7:40 p.m.

(Listed are all events that include a southeastern Minnesota entrant)

100 — Top three: Esko senior Makoi Perich, 10.87; Mesabi East junior Evan James, 10.91; LCMW-Nicollet senior Connor Martens, 11.16. Concordia Academy junior Judah Zinter, 11.18; Jackson County Central junior Ben Dahlin, 11.18. SE Minnesota entrants: Caledonia/Spring Grove senior Josh Beardmore, 11.20; Caledonia/Spring Grove junior Eli Staggemeyer, 11.26.

200 — Top three: Medford senior Jesse Ortiz, 22.00; Concordia Academy junior Judah Zinter, 22.26; Nova Classical senior Henry Peklo, 22.36. SE Minnesota entrants: Dover-Eyota senior Damon Bye, 22.46; Caledonia/Spring Grove senior Gabe Cuyrley, 22.48; Kenyon-Wanamingo/Goodhue senior Grant Reed, 22.51; Caledonia/Spring Grove junior Fischer Wait, 22.55; Wabasha-Kellogg sophomore Cody Walker, 22.65.

400 — Top three: St. Paul Academy junior Oliver Thompson, 48.94; Winona Cotter senior Luke Gardner, 49.38; Dover-Eyota senior Damon Bye, 49.85. SE Minnesota entrants: Winona Cotter senior Luke Gardner, 49.38; Dover-Eyota senior Damon Bye, 49.85; Caledonia/Spring Grove junior Fischer Wait, 49.91; Wabasha-Kellogg sophomore Cody Walker, 50.14; Pine Island junior Jacob Carter, 51.22.

800 — Top three: Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton senior Jayce Kiehne, 1:54.66; Luverne senior Ryan Fick, 1:56.77; GMLOKS freshman Tate Goergen, 1:57.18. SE Minnesota entrants: Lanesboro/Fillmore Central/Mabel-Canton senior Jayce Kiehne, 1:54.66; GMLOKS freshman Tate Goergen, 1:57.18; Rushford-Peterson/Houston senior Ryan Prinsen, 1:57.92.

1,600 — Top three: Luverne junior Owen Janiszeski, 4:22.45; West Lutheran senior Jack Nelson, 4:23.27; Avail Academy senior Justin Kroeze, 4:23.30. SE Minnesota entrants: Winona Cotter eighth-grader Erik Semling, 4:35.31; Lourdes freshman Charlie Deick, 4:43.09.

3,200 — Top three: Winona Cotter eighth-grader Erik Semling, 9:37.59; Mounds Park Academy junior Eddie Snider, 9:41.51; Wester Lutheran senior Jack Nelson, 9:41.74. SE Minnesota entrants: Winona Cotter eighth-grader Erik Semling, 9:37.59; St. Charles freshman Ivan Daood, 9:55.55.

110 hurdles — Top three: St. Charles junior Chris Hilton, 14.67; Redwood Valley senior Blake Stephens, 14.99; LeSueuer-Henderson junior Wyatt Genelin, 15.01. SE Minnesota entrants: St. Charles junior Chris Hilton, 14.67; Pine Island senior CJ Tree, 15.30.

300 hurdles — Top three: Lac qui Parle Valley senior James Weber, 40.03; Concordia Academy junior Judah Zinter, 40.16; Tracy-Milroy junior Cade Swenhaugen 40.30. SE Minnesota entrants: Pine Island senior CJ Tree, 40.70; Rushford-Peterson/Houston junior Quintin Betthauser, 41.37.

4x100 — Top three: Caledonia/Spring Grove (Eli Staggemeyer, Gabe Curley, Owen Staggemeyer, Josh Beardmore) 43.39; Howard Lake-Waverly-Winsted, 43.59; Moose Lake/Willow River, 44.02. SE Minnesota entrants: Caledonia/Spring Grove (Eli Staggemeyer, Gabe Curley, Owen Staggemeyer, Josh Beardmore) 43.39; Pine Island (Bentley Lujero, Abe Ferber, Owen Harstad, Peyton Lofotus)) 43.85; Winona Cotter (Isaac Meinke, Elliot Fitzgerald, Brayden Novakoski, Preston Meinke) 44.29; Lourdes (John Novak, Caleb Akinbolu, Blake Moynagh, Chase Boehmke) 44.37;

4x200 — Top three: Caledonia/Spring Grove (Eli Staggemeyer, Owen Staggemeyer, Josh Beearmore, Fischer Wait) 1:30.44; Pine Island (Bentley Lujero, Abe Ferberg, Owen Harstad, Ty Gibson)) 1:31.17; Minnewaska, 1:31.21. SE Minnesota entrants: Caledonia/Spring Grove (Eli Staggemeyer, Owen Staggemeyer, Josh Beearmore, Fischer Wait) 1:30.44; Pine Island (Bentley Lujero, Abe Ferberg, Owen Harstad, Ty Gibson)) 1:31.17; Winona Cotter (Preston Meinke, Cade Cummings, Elliot Fitzgerald, Luke Gardner)) 1:31.37.

4x400 — Top three: Winona Cotter (Elliot Fitzgerald, Brayden Novakoski, Jackson Cada, Luke Garnder) 3:24.28; Lanesboro/Fillmore Central/Mabel Canton (Mason Howard, Luke Ruen, Isaac Snyder, Jayce Kiehne) 3:26.12; Holdingford, 3:27.48. SE Minnesota entrants: Winona Cotter (Elliot Fitzgerald, Brayden Novakoski, Jackson Cada, Luke Garnder) 3:24.28; Lanesboro/Fillmore Central/Mabel Canton (Mason Howard, Luke Ruen, Isaac Snyder, Jayce Kiehne) 3:26.12; Pine Island (Ryder Schmidt, Ty Gibson, Blake Schiltz, Jacob Carter) 3:30.65.

4x800 — Top three: Luverne 8:12.52; Bertha-Hewitt/Verndale, 8:13.99; St. Croix Luthern 8:15.58. SE Minnesota entrants: Lake City (Conrad Seydel, Keegan Ryan, Tim Cooper, Weston Roberson) 8:17.16; Pine Island (Seth Konik, Jamison Rosane, Bo Rosane, Jacob Carter) 8:22.59.

Long jump — Top three: Crosby-Ironton senior Jordan Mount, 22-4 1/4; Ottertail Central senior Mason Dalluge, 22-3 1/2; Lac qui Parle Valley junior Brayson Boike, 22-1 1/2. SE Minnesota entrants: Winona Cotter junior Preston Meinke, 21-1/2; Caledonia/Spring Grove senior Josh Beardmore, 20-11 1/2;

Triple jump — Top three: Ottertail Central senior Jason Dalluge, 44-4; Lac qui Parle Valley junior Brayson Boike, 44-4; Osakis sophomore Trenton VanNyhuis, 43-6 3/4; Staples-Motley junior Sawyer Ferdon, 43-6 3/4. SE Minnesota entrants: Rushford-Peterson/Houston Gregg Gile, 41-5 1/4; Pine Island senior CJ Tree, 40-10 3/4.

High jump — Top three: GMLOKS senior Sam Snitker, 6-8; Triton sophomore Pierce Petersohn, 6-6; Caledonia/Spring Grove junior Ethan Stendel, 6-4; Lac qui Parle Valley junior Brayson Boike, 6-4; Blooming Prairie senior Gabe Hein, 6-4. SE Minnesota entrants: GMLOKS senior Sam Snitker, 6-8; Triton sophomore Pierce Petersohn, 6-6; Caledonia/Spring Grove junior Ethan Stendel, 6-4; Blooming Prairie senior Gabe Hein, 6-4.

Pole vault — Top three: St. Croix Prep senior Joe Arens, 14-6; Montevideo senior Braden Nelson, 14-4; Dilworth-Glyndon-Felton senior Joe Wilson, 13-10; Staples-Motley sophomore Turner Beachy, 13-10. SE Minnesota entrants: Pine Island senior CJ Tree, 12-10; Lanesboro-Fillmore Central/Mabel-Canton senior Boston Wright, 12-4.

Shot put — Top three: Litchfield senior TJ Christensen, 56-4; Montevideo senior Francis O'Malley, 55-10; Benson/KMS senior Hunter Kallstrom, 52-11. SE Minnesota entrants: Lewiston-Altura senior Levi Oevering, 49-5 1/2; Blooming Prairie junior Owen Krueger, 49-5.

Discus — Top three: Litchfield's TJ Christensen, 184-8; Caledonia/Spring Grove's Jordan Tornstrom, 171-2; Lourdes senior Will Roth, 162-11. SE Minnesota entrants: Caledonia/Spring Grove's Jordan Tornstrom, 171-2; Lourdes senior Will Roth, 162-11; Pine Island senior Ben Northrop, 155-4; Lanesboro/Fillmore Central senior Lucas Nikoloski, 152-11.

100 wheelchair — St. Charles junior Tyler Gunnarson, 15.92; Lakeville sophomore Terrek Jenniges, 26.01.

200 wheelchair — St. Charles' junior Tyler Gunnarson, 29.66; Lakeview sophomore Terrek Jenniges, 49.03.

400 wheelchair — St. Charles junior Tyler Gunnarson, 59.31.

Discus wheelchair —Lakeview senior Lucas Taylor, 66-03; Lakeview sophomore Terrek Jenniges, 44-6; St. Charles junior Tyler Gunnarson, 42-6.