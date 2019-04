Liege-Bastogne-Liege 2019 provisional startlist – full details of teams and riders

Former Liège-Bastogne-Liège winners Bob Jungels (left to right, clockwise), Philippe Gilbert, Wout Poels and Alejandro Valverde are all expected to race the fourth monument of the season

As with all WorldTour races, each of the 18 teams that make up the top-flight of professional cycling receive an invite and in the case of Liège-Bastogne-Liège all teams are contracted to race.

In addition to the WorldTour teams, race organisers ASO handed wildcard spots to seven Pro-Continental teams – Arkéa-Samsic, Cofidis Solutions Crédits, Sport Vlaanderen-Baloise Total-Direct Énergie, Vital Concept-B&B Hotels, Wallonie-Bruxelles and Wanty-Groupe Gobert.

Scroll to continue with content Ad

You can find below the teams that will contest the hilly monument in the Ardennes.

UCI WorldTour teams

Ag2r-La Mondiale: Romain Bardet (Fra), Mikaël Cherel (Fra), Clément Chevrier (Fra), Benoît Cosnefroy (Fra), Aurélien Paret-Peintre (Fra), Alexis Vuillermoz (Fra), Larry Warbasse (US).

Astana: Omar Fraile (Spa), Jakob Fuglsang (Den), Ion Izagirre (Spa), Gorka Izagirre (Spa), Alexey Lutsenko (Kaz), Luis León Sánchez (Spa), Davide Villella (Ita).

Bahrain-Merida: Grega Bole (Slo), Damiano Caruso (Ita), Matej Mohoric (Slo), Antonio Nibali (Ita), Vincenzo Nibali (Ita), Luka Pibernik (Slo), Dylan Teuns (Bel).

Bora-Hansgrohe: ​Cesare Benedetti (Ita), Marcus Burghardt (Ger), Davide Formolo (Ita), Patrick Konrad (Aut), Jay McCarthy (Aus), Gregor Mühlberger (Aut), Maximilian Schachmann (Ger).

CCC Team: Josef Cerny (Cze), Alessandro De Marchi (Ita), Jonas Koch (Ger), Serge Pauwels (Bel), Joey Rosskopf (US), Laurens ten Dam (Hol), Greg Van Avermaet (Bel).

Deceuninck-Quick Step: Julian Alaphilippe (Fra), Rémi Cavagna (Fra), Dries Devenyns (Bel), Philippe Gilbert (Bel), Enric Mas (Spa), Pieter Serry (Bel), Petr Vakoc (Cze).

Story continues

Dimension Data: Enrico Gasparotto (Ita), Jacques Janse van Rensburg (SA), Ben King (US), Roman Kreuziger (Cze), Tom-Jelte Slagter (Hol), Jay Thomson (SA), Michael Valgren (Den).

EF Education First–Drapac: Alberto Bettiol (Ita), Nathan Brown (US), Simon Clarke (Aus), Lawson Craddock (US), Tanel Kangert (Est), Daniel Martínez (Col), Michael Woods (Can).

Groupama-FDJ: William Bonnet (Fra), David Gaudu (Fra), Tobias Ludvigsson (Swe), Valentin Madouas (Fra), Rudy Molard (Fra), Romain Seigle (Fra), Benoît Vaugrenard (Fra).

Jumbo-Visma: Koen Bouwman (Hol), Laurens De Plus (Bel), Floris De Tier (Bel), Robert Gesink (Hol), Bert-Jan Lindeman (Hol), Paul Martens (Ger), Antwan Tolhoek (Hol).

Katusha-Alpecin: Enrico Battaglin (Ita), Jose Goncalves (Por), Nathan Haas (Aus), Pavel Kochetkov (Rus), Nils Politt (Ger), Dmitrii Strakhov (Rus), Ilnur Zakarin (Rus).

Lotto-Soudal: Sander Armee (Bel), Bjorg Lambrecht (Bel), Tomasz Marczynski (Pol), Maxime Monfort (Bel), Tosh Van der Sande (Bel), Jelle Vanendert (Bel), Tim Wellens (Bel).

Mitchelton-Scott: Michael Albasini (Swi), Sam Bewley (NZ), Damien Howson (Aus), Daryl Impey (SA), Nick Schultz (Aus), Dion Smith (NZ), Adam Yates (GB).

Movistar: Andrey Amador (Crc), Winner Anacona (Col), Carlos Betancur (Col), Imanol Erviti (Spa), Mikel Landa (Spa), Alejandro Valverde (Spa), Carlos Verona (Spa).

Team Sky: David de la Cruz (Spa), Eddie Dunbar (Irl), Tao Geoghegan Hart (GB), Michal Golas (Pol), Michal Kwiatkowski (Pol), Wout Poels (Hol), Salvatore Puccio (Ita).

Sunweb: Jan Bakelants (Bel), Tom Dumoulin (Hol), Chris Hamilton (Aus), Marc Hirschi (Swi), Michael Matthews (Aus), Robert Power (Aus), Louis Vervaeke (Bel).

Trek-Segafredo: Julien Bernard (Fra), Giulio Ciccone (Ita), Nicola Conci (Ita), Fabio Felline (Ita), Michael Gogl (Aut), Toms Skujins (Lat), Peter Stetina (US).

UAE Team Emirates: Rui Costa (Por), Sergio Henao (Col), Dan Martin (Irl), Manuele Mori (Ita), Tadej Pogacar (Slo), Rory Sutherland (Aus), Diego Ulissi (Ita).

Pro-Continental teams

Arkéa-Samsic: Anthony Delaplace (Fra), Élie Gesbert (Fra), Romain Hardy (Fra), Kévin Ledanois (Fra), Jérémy Maison (Fra), Amaël Moinard (Fra), Florian Vachon (Fra).

Cofidis, Solutions Crédits: Jesús Herrada (Spa), Mathias Le Turnier (Fra), Luis Ángel Maté (Spa), Marco Mathis (Ger), Anthony Perez (Fra), Pierre-Luc Périchon (Fra), Julien Simon (Fra).

Sport Vlaanderen-Baloise: Benjamin Declercq (Bel), Kevin Deltombe (Bel), Thomas Sprengers (Bel), Dries Van Gestel (Bel), Mathias Van Gompel (Bel), Aaron van Poucke (Bel), Aaron Verwilst (Bel).

Total-Direct Énergie: Lilian Calmejane (Fra), Fabien Grellier (Fra), Jonathan Hivert (Fra), Bryan Nauleau (Fra), Paul Ourselin (Fra), Romain Sicard (Fra), Angelo Tulik (Fra).

Vital Concept-B&B Hotels: Yoann Bagot (Fra), Arnaud Courteille (Fra), Cyril Gautier (Fra), Patrick Müller (Swi), Quentin Pacher (Fra), Kévin Reza (Fra), Jimmy Turgis (Fra).

Wallonie-Bruxelles: Kevyn Ista (Bel), Justin Jules (Fra), Eliot Lietaer (Bel), Kenny Molly (Bel), Mathijs Paasschens (Hol), Dimitri Peyskens (Bel), Baptiste Planckaert (Bel).

Wanty-Groupe Gobert: Jérôme Baugnies (Bel), Alfdan De Decker (Bel), Fabien Doubey (Bel), Odd Christian Eiking (Nor), Guillaume Martin (Fra), Xandro Meurisse (Bel), Loïc Vliegen (Bel).