The latest flat track motorcycle racing results from Harpster

HARPSTER — The Triangle Motorcycle Club held its August event recently at the Ohio Flat Track Sports Center where Spider-Man made a guest appearance. There were 188 events for the two-day meet with short track racing under the lights on Saturday and half-mile racing on Sunday.

The next weekend of racing will be Sept. 9 and 10, and the season for amateur flat track motorcycle racing wraps up in October.

More: Who won last month's flat track motorcycle races in Harpster?

Saturday short track results

Open Quad: 1 11 Jeff Knuckstest, Mansfield; 2 3 Spencer Francis, St. Marys; 3 D24 Dan Imalle, Lima.

Mini Quad: 1 Denver Smith, Mount Vernon.

Youth 50cc Junior: 1 61 Owen Osberg, Tipp City; 2 33 Arlen Faul, Beavercreek; 3 313 Jon Moore, Rushville.

Junior Maddog: 1 13 Derek Muetzel, Richwood; 2 78J Colton Shepard, Wauseon.

Youth 50cc Senior: 1 77F Hunter Browning, West Milton; 2 33F Sierra Litten, Spencer; 3 333 Champ Curtis, Cincinnati.

Heavyweight breakless: 1 58 Pat Holbrook, Lorain; 2 48 Joe Lewis, Perrysburg; 3 751 Michael Smith, Trafalgar, Ind.

Youth 65cc: 1 22 Logan Higgins, Celina; 2 38 Ty Whitcraft, Columbus; 3 74 Mason Conant, Mount Vernon.

School Boy: 1 22 Logan Higgins, Celina; 2 33 Caleb Curtis, Cincinnati; 3 333 Champ Curtis.

50+ Senior: 1 19 Marvin Gardner, Dayton; 1 59 Kirk Jeffries, Westerville; 3 41 Doug Cross, Shaker Heights.

Lightweight Vintage: 1 53 Jesse Weaver, Springfield; 2 138 Matt Alexander, Cleveland; 3 27 Ryan Minor, Marysville.

Senior Maddog: 1 727 Cory Hengstler, Wapakoneta; 2 19 Austin Anthony, Greenville; 3 53 Jesse Weaver, Springfield.

Youth 85cc: 1 22 Logan Higgins, Celina; 2 33 Caleb Curtis, Cincinnati; 3 96 Cameron Whitcraft, Columbus.

Amauter 250cc: 1 84 Cameron Smith, Galion; 2 15 Carson Wilson, Greenville; 3 26 Cody Mishey, Convoy.

Heavyweight Vintage: 1 59 Kirk Jeffries, Westerville; 2 16 Soren Nordstrom, Cleveland;

Amauter Open: 1 7F Levi Bendle, Delaware; 2 11 Coy Cummins; 3 2F Seth Bendle, Delaware.

65+ Super Senior: 1 66 Jamie White, Bradford; 2 690 Ray Chester, Medina; 3 880 Dan Lahut, Marion.

Amauter 450cc: 1 7F Levi Bendle, Delaware; 2 F Seth Bendl,e Delaware; 3 11 Coy Cummins, Demossville, Ky.

30+ Senior: 1 12 David Whitcraft, Columbus; 2 59 Kirk Jeffries, Westerville; 3 690 Ray Chester, Medina.

Pro/Amateur Money: 1 26 Cody Mishey, Convoy; 2 27 Ryan Minor, Marysville; 3 186 Jacob Vanderkooi, Mount Gilead.

Sunday's half-mile track results

Speedway: 1 30 Dan Weicht, North Webster; 2 71 Michael Smith, Trafalgar, Ind.' 3 82 Chris Hathaway, Syracuse, N.Y.

Heavyweight Breakless: 1 48 Joe Lewis, Perrysburg; 2 58 Patrick Holbrook, Lorain; 3 74 Matt Smith, Sawyer, Mich.

Senior Maddog: 1 727 Cory Hengstler, Wapakoneta; 2 32F Sierra Litten, Spencer; 3 689 Patrick Dirksmeier ,Dublin.

Junior Maddog: 1 16 Lucian Joseph, Marion; 2 37 Brick Lewis, Perrysburg; 3 13 Derek Muetzel, Richwood.

50+ Senior: 1 17 Doug Davis, Dayton; 2 86 Mike Ashton, Tipp City; 3 54F Rod Comer, Brookville.

Amateur Open: 1 2F Seth Bendle, Delaware; 2 7F Levi Bendle, Delaware; 3 01 Kaleb Martin, Butler.

Youth 50cc Junior: 1 313 Jon Moore; 2 61 Owen Osberg, Tipp City; 3 33 Arlen Faul, Beavercreek.

Youth 50cc Senior: 1 77F Hunter Browning, West Milton; 2 33F Sierra Litten, Spencer; 3 83JR Krazy Kinlee, Clyde.

School Boy: 1 22 Logan Higgins, Celina.; 2 33 Caleb Curtis, Cincinnati; 3 96 Cameron Whitcraft, Columbus.

Light Weight Vintage: 1 787 Jimmy Pooler, West Salem; 2 138 Matt Alexander, Cleveland.

Amateur 250cc: 1 15 Carson Wilson, Greenville; 2 84 Cameron Smith, Galion; 3 17 Ryan Davis, Dayton.

Youth 65cc: 1 22 Logan Higgins, Celina; 2 33 Champ Curtis, Cincinnati; 3 38 Ty Whitcraft, Columbus.

30+ Senior: 1 12 David Whitcraft, Columbus; 2 59 Kirk Jeffries, Westerville; 3 83R Brian Moore, Clyde.

Amateur 450cc: 1 2F Seth Bendle, Delaware; 2 7F Levi Bendle, Delaware; 3 23 Gavin Grow, Oxford.

65+ Senior: 1 66 Jamey White, Bradford; 2 880 Dan Lahut, Marion.

Heavyweight Vintage: 1 59 Kirk Jeffries, Westerville; 2 88J Tim Jessup, Union City, Ind.

Youth 85cc: 1 22 Logan Higgins, Celina; 2 33 Caleb Curtis, Cincinnati; 3 96 Cameron Whitcraft, Columbus.

Pro/Amateur Money: 1 186 Jacob Vanderkooi, Mount Gilead; 2 27 Ryan Minor, Marysville; 3 12F Austin Rutherford, Bellefountaine.

This article originally appeared on Marion Star: Who won the August flat track motorcycle races in Harpster?