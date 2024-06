🔑 Key fixtures for the Premier League's Big Six in 2024/25

The fixtures for the 2024/25 Premier League season were released on Tuesday. Check out every club’s first and last fixture here.

Now we’re taking a look at the key fixtures for Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Tottenham.

Arsenal

17 August: Arsenal v Wolves

14 September: Tottenham v Arsenal

21 September: Manchester City v Arsenal

26 October: Arsenal v Liverpool

9 November: Chelsea v Arsenal

3 December: Arsenal v Manchester United

14 January: Arsenal v Tottenham

1 February: Arsenal v Manchester City

8 March: Manchester United v Arsenal

15 March: Arsenal v Chelsea

10 May: Liverpool v Arsenal

25 May: Southampton v Arsenal

Chelsea

18 August: Chelsea v Manchester City

21 September: West Ham v Chelsea

19 October: Liverpool v Chelsea

2 November: Manchester United v Chelsea

9 November: Chelsea v Arsenal

7 December: Tottenham v Chelsea

25 January: Manchester City v Chelsea

1 February: Chelsea v West Ham

15 March: Arsenal v Chelsea

2 April: Chelsea v Tottenham

3 May: Chelsea v Liverpool

18 May: Chelsea v Manchester United

25 May: Nottingham Forest v Chelsea

Liverpool

17 August: Ipswich v Liverpool

31 August: Manchester United v Liverpool

19 October: Liverpool v Chelsea

26 October: Arsenal v Liverpool

30 November: Liverpool v Manchester City

7 December: Everton v Liverpool

21 December: Tottenham v Liverpool

4 January: Liverpool v Manchester United

22 February: Manchester City v Liverpool

2 April: Liverpool v Everton

26 April: Liverpool v Tottenham

3 May: Chelsea v Liverpool

10 May: Liverpool v Arsenal

25 May: Liverpool v Crystal Palace

Manchester City

18 August: Chelsea v Manchester City

21 September: Manchester City v Arsenal

23 November: Manchester City v Tottenham

30 November: Liverpool v Manchester City

14 December: Manchester City v Manchester United

25 January: Manchester City v Chelsea

1 February: Arsenal v Manchester City

22 February: Manchester City v Liverpool

25 February: Tottenham v Manchester City

5 April: Manchester United v Manchester City

25 May: Fulham v Manchester City

Manchester United

16 August: Manchester United v Fulham

31 August: Manchester United v Liverpool

28 September: Manchester United v Tottenham

2 November: Manchester United v Chelsea

3 December: Arsenal v Manchester United

14 December: Manchester City v Manchester United

4 January: Liverpool v Manchester United

15 February: Tottenham v Manchester United

8 March: Manchester United v Arsenal

5 April: Manchester United v Manchester City

18 May: Chelsea v Manchester United

25 May: Manchester United v Aston Villa

Tottenham

19 August: Leicester v Tottenham

14 September: Tottenham v Arsenal

28 September: Manchester United v Tottenham

19 October: Tottenham v West Ham

23 November: Manchester City v Tottenham

7 December: Tottenham v Chelsea

21 December: Tottenham v Liverpool

14 January: Arsenal v Tottenham

15 February: Tottenham v Manchester United

25 February: Tottenham v Manchester City

2 April: Chelsea v Tottenham

26 April: Liverpool v Tottenham

3 May: West Ham v Tottenham

25 May: Tottenham v Brighton