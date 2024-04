Kansas high school boys tennis preview: Honoring 75 of top players in the Wichita area

With the 2024 Kansas high school boys tennis season underway, The Eagle has compiled a list to highlight the top players in the Wichita area.

Based on coaches’ feedback, past postseason success and reported results from this current season, The Eagle has selected 75 of the best tennis players from more than 40 schools in the Wichita area.

Below the rankings are team previews for each team in the area.

75 of top boys tennis players in Wichita area

Note: List is sorted in alphabetical order.

Bryson Archer, McPherson junior

Collin Bale, Derby junior

Zeke Baker, Smoky Valley junior

Eli Benge, Conway Springs sophomore

Alex Berger, McPherson junior

Tyler Bradt, Derby junior

Collin Branam, Classical senior

Aidan Brantley, Arkansas City senior

Gentry Brown, Andover senior

Hayden Carrillo, Derby senior

Cameron Carter, Bishop Carroll senior

Andrew Chan, Andover freshman

Brady Crawford, Maize South sophomore

Jackson Davis, Winfield junior

Noah Doom, Classical junior

Carter Drumright, Collegiate junior

Maddox Drumright, Collegiate freshman

Asher Deutschendorf, Hesston junior

Adam Everett, Winfield junior

Blane Farley, Classical sophomore

Sky Fujinuma, Collegiate senior

Pablo Gaitan, Circle senior

Charlie Gentile, Collegiate sophomore

Evan Goates, Maize South sophomore

Charlie Graham, Classical senior

Cristyan Grajeda, Hutchinson Trinity senior

Hudson Grizzell, Maize South junior

Gavin Hadley, Newton junior

Nathaniel Haines, Newton junior

Amos Harder, Buhler senior

Garrett Haupt, Derby junior

Hayden Herrera, Maize junior

Alex Hobson, Trinity Academy junior

Carson Holcomb, Andover Central junior

Isaac Homan, Andover junior

Isaac Huber, Andover Central senior

Paul Jittawait, Andover senior

Jack Judkins, Kapaun Mt. Carmel senior

Elias Kachelmeier, Andover Central freshman

Kyle King, Goddard Eisenhower junior

Aiden Knox, Andover junior

John Korfhage, Kapaun Mt. Carmel sophomore

Trey Lacy, Kapaun Mt. Carmel junior

Hudson Lawrence, Valley Center junior

Keaton Leiker, Smoky Valley senior

Braiden Liechty, Hesston sophomore

Tucker Lowe, Maize South sophomore

Bo Lu, Wichita East junior

Rahul Madhavan, Collegiate senior

Gage Marsh, Newton senior

Austin McPheeters, Maize South junior

Levi Mies, Conway Springs junior

Per Nelson, Smoky Valley senior

Nate Nyquist, Smoky Valley senior

Lad Oborny, Andover sophomore

Dawson O’Donnell, Arkansas City junior

Oakley O’Donnell, Arkansas City senior

Logan Pfeifer, Augusta senior

Jaxon Post, Andover Central junior

Robby Rasberry, Collegiate senior

John Rather, Andover junior

Jackson Rosa, Bishop Carroll senior

Logan Ruddle, Augusta senior

Trevor Sagehorn, Andover Central senior

William Schaefer, Andover Central freshman

Roman Scognamillo, Kapaun Mt. Carmel sophomore

Preston Sebits, Trinity Academy junior

Davian Spies, Buhler junior

Rock Steven, Bishop Carroll freshman

Gabe Weber, Bishop Carroll sophomore

Layne Whitney, Conway Springs junior

Isaac Winter, Conway Springs junior

Von Woleslagel, Buhler junior

Hunter Worley, Wellington senior

Isaac Yourdon, Classical junior

Kansas high school boys tennis team previews

City League boys tennis teams

Bishop Carroll: Rock Steven, fr.; Jackson Rosa, sr.; Gabe Weber, so.; Cameron Carter, sr.; Hayden Sattler, jr.; Luke Ronsick, so.; Henry Husband, so.

East: Beau Adamson, jr.; Bo Lu, jr.; George Miller, sr.; Brighton Dingman, fr.; Tucker Ebersole, so.; Oshada Koralegedara, so.

Heights: Dailen Horseman, jr.; Seth Ogden, jr.; Imran Reza, jr.; Ryan King, so.; Yurem Retana, so.; Austin Zimmerman, so.

Kapaun Mt. Carmel: Jack Judkins, sr.; Trey Lacy, jr.; Blaise Parks, jr.; Gabe Baalmann, fr.; Roman Scognamillo, so.; John Korfhage, so.

Northwest: Calvin Bell, sr.; Kristian Urbano, sr.; Elijah Gegen, sr.; Phoenix Withers, jr.; Robbie Urbano, sr.; Quincy Ounphachanh, fr.

South: Jonovan Howard, sr.; Gabriel Huerta, sr.; Ad Morales, sr.; Saul Antonio-Cortez, jr.

Southeast: Jaxon Junker, so.; Vinh Bui, sr.; Jayden Phrakonkham, jr.; Jason Nguyen, fr.; Matan Pepperstone, so.; Christian Ashley, jr.

West: Simon Van Ossel, sr.; Gael Gonzalez-Medina, jr.;

Other Wichita-area boys tennis teams

Andover: Paul Jittawait, sr.; Gentry Brown, sr.; Isaac Homan, jr.; Aiden Knox, jr.; John Rather, jr.; Lad Oborny, so.; Andrew Chan, fr.

Andover Central: Trevor Sagehorn, sr.; Isaac Huber, sr.; Jaxon Post, jr.; Carson Holcomb, jr.; Elias Kachelmeier, fr.; Henry Walker, fr.; William Schaefer, fr.

Arkansas City: Oakley O’Donnell, sr.; Dawson O’Donnell, jr.; Aidan Brantley, sr.; Isaac Pieper, jr.; Kody Hills, jr.; Kembran Watson, so.

Augusta: Logan Pfeifer, sr.; Logan Ruddle, sr.

Buhler: Davian Spies, jr.; Amos Harder, sr.; Von Woleslagel, jr.; Merick Manns, sr.; Eli Biggs, sr.; Reuben Harder, so.

Campus: William Stull, jr.; John Barber, jr.; Sam Schmidt, sr.; Dilan L’Ecuyer, so.; Bryan Prescott, so.

Circle: Pablo Gaitan, sr.; Hal Leep, sr.; Landon Boldra, jr.; Keaton Koenigsman, jr.; Zak May, sr.; Gabe Duncan, so.; Truman Metzger, so.

Collegiate: Charlie Gentile, so.; Sky Fujinuma, sr.; Robby Rasberry, sr.; Rahul Madhavan, sr.; Carter Drumright, jr.; Omar Al-Tabbal, sr.; Jaden Lichty, so.; Maddox Drumright, fr.

Derby: Hayden Carrillo, sr.; Tyler Bradt, jr.; Collin Bale, jr.; Garrett Haupt, jr.

El Dorado: Payton Wade, jr.; Naman Bhatt, so.; Reece Knight, so.; Brody Todd, so.; Lane Eck, fr.; Theron Mays, fr.

Goddard: Alejandro Arce-Gross, so.; Isaac Cline, jr.; Eric Sather, so.; Brendan Martling, so.; Zach Martling, fr.; Jackson Sponsel, fr.

Goddard Eisenhower: Kyle King, jr.; Caleb Dossey, jr.; Jack Loibl, so.; Tyler Jae Huneycutt, so.; Caleb Kral, fr.; Braedan Hanson, fr.; Brendan Collier, fr.

Hutchinson: Mason Buller, sr.; Preston Reed, sr.; Caden Hendrix, sr.; Samuel Thompson, so.; Caysen Cox, sr.; Alex Johnson, jr.

Maize: Hayden Herrera, jr.; Eli Blankenship, sr.; Alex Benage, so.; Nathan Nelson, fr.; Alec Grill, jr.; Wyatt Nicol, jr.

Maize South: Evan Goates, so.; Hudson Grizzell, jr.; Brady Crawford, so.; Tucker Lowe, so.; Austin McPheeters, jr.; Jacob Herrman, sr.; Lucas Balthrop, so.

McPherson: Alex Berger, jr.; Bryson Archer, jr.; Hunter Mendez, sr.; Viggo McHenry, jr.; Owen Neighbors, jr.; Charlie Krug, jr.

Newton: Gage Marsh, sr.; Nathaniel Haines, jr.; Gavin Hadley, jr.; Reid Golubski, sr.; Ethan Downey, jr.; Trek Wedel, jr.

Valley Center: Hudson Lawrence, jr.; Braxton Nicholson, so.; Gabe Shaffer, so.; Nick Neff, so.; Luke Hoy, jr.; Nico Azcorra, sr.; Jaxon Lewis, sr.; Isaac Barton, jr.; Brady Haight, so.

Wellington: Hunter Worley, sr.; Maverick Peterson, so.

Winfield: Adam Everett, jr.; Jackson Davis, jr.; Lane Dobbs, sr.; Josh Moore, so.; Evan Hutto, so.; Corden Cuington, so.

Chaparral: Toby Peake, jr.; Joshua Welch, sr.; Laken Cowherd, sr.; Jack Walker, so.; Lincoln Watts, jr.; Jesus Reyes, so.; Ty Latta, so.

Classical: Charlie Graham, sr.; Isaac Yourdon, jr.; Noah Doom, jr.; Ian Brown, so.; Collin Branam, sr.; Blane Farley, so.

Conway Springs: Isaac Winter, jr.; Layne Whitney, jr.; Levi Mies, jr.; Eli Benge, so.; Riley Johnsen, sr.

Haven: Cezanne Peirce, sr.; Grant Richey, sr.; Maguire Jacques, jr.; Devin Boice, so.; Brady Peterson, jr.; Gatlin Rinehart, jr.

Hesston: Asher Deutschendorf, jr.; Braiden Liechty, so.; Will White, sr.; Kaden Quinn, sr.

Hillsboro: Romero Cruz, sr.; Casen Steinert, so.; Colton Rempel, jr.; Luke Isaac, jr.

Hutchinson Trinity: Cristyan Grajeda, sr.; Sam Pennycuff, so.; Vincent Wuertz, fr.; Sam Madden, fr.; Reily Grajeda, fr.; Ethan Harvey, so.

Kingman: Tevin Cremins, jr.; Benjamin Pence, jr.

Smoky Valley: Keaton Leiker, sr.; Per Nelson, sr.; Nate Nyquist, sr.; Zeke Baker, jr.; Gabe Baker, jr.

Sterling: Charlie Simpson-Eighmy, sr.; Leland Britton, so.; Eli Jackson, jr.; Paul Schiemann, jr.

Trinity Academy: Preston Sebits, jr.; Brandt Wehkamp, sr.; Aiden Adams, sr.; Alex Hobson, jr.