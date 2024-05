Kansas high school boys tennis: Find list of every state qualifier in singles, doubles

Tennis players from all over the state punched their ticket to the Kansas high school boys tennis state tournaments this past Friday.

Below is a complete list of KSHSAA regional results, as well as every state qualifier from every classification.

Kansas boys tennis state tournament schedules begin on Friday and end on Saturday with Class 6A at Riverside Tennis Complex in Wichita, Class 5A at Andover District Tennis Complex, Class 4A at Kossover Tennis Center in Topeka and Class 3-1A at Harmon Park Tennis Complex in Prairie Village.

Kansas Class 6A boys tennis state qualifiers

Note: Regional qualifying tournaments were played in Gardner-Edgerton (G), Junction City (J), Shawnee Mission East (S) and Wichita East (W).

Singles

1G. Francisco Landeras, jr., Blue Valley West, 24-0

1S. Luke Pennington, jr., Blue Valley Northwest, 18-3

1J. Hayden Herrera, jr., Maize, 27-6

1W. Oscar Alvarado, sr., Dodge City, 25-9

2G. Jonah Stolte, so., Blue Valley West, 23-4

2J. Dylan Dodge, sr., Washburn Rural, 23-7

2W. Hayden Carrillo, sr., Derby, 18-11

2S. Christian Clough, fr., Shawnee Mission East, 15-10

3W. Beau Adamson, jr., Wichita East, 24-1

3S. Luca Ospino, so., Blue Valley Northwest, 18-5

3J. Keegan Knudtson, so., Washburn Rural, 17-8

3G. Blake Brellenthin, jr., Blue Valley, 16-8

4S. Abihraj Mukerjee, sr., Shawnee Mission West, 29-3

4G. Nolan Fosha, fr., Olathe South, 28-9

4J. Advith Natarajan, jr., Manhattan, 24-10

4W. Tyler Bradt, jr., Derby, 24-12

5S. Christopher Long, fr., Shawnee Mission East, 23-7

5W. Bo Lu, jr., Wichita East, 19-6

5G. Jake Hedges, sr., Lawrence Free State, 18-7

5J. Eli Blankinship, sr., Maize, 16-15

6J. Seth Ogden, jr., Wichita Heights, 10-5

6S. Carson Mower, fr., Shawnee Mission South, 13-9

6G. Collin Jeffries, sr., Blue Valley, 10-11

6W. Josh Negron, sr., Garden City, 14-17

Doubles

1G. Anish Poojari, fr., Aarya Anjankar, so., Blue Valley West, 21-0

1J. Lawsen Lobatos-Dick, sr., Dylan Willingham, so., Washburn Rural, 25-4

1S. George Kahl, sr., Gregor Wiedeman, sr., Shawnee Mission East, 21-5

1W. Colin Bale, jr., Garrett Haupt, jr., Derby, 26-10

2S. Aiden Bush, fr., Jake Hanson, jr., Shawnee Mission East, 25-4

2G. Mark Kessens, jr., Ethan Kumar, jr., Blue Valley West, 12-4

2W. Evan Clark, jr., Coen Sowden, sr., Derby, 22-15

2J. Michael Hwang, sr., Jack Spiegel, jr., Manhattan, 13-11

3S. Krrish Sanjanwala, jr., Srinivasa Vel, so., Blue Valley Northwest, 10-6

3J. Cale Deutscher, so., Brayden Kohls, so., Washburn Rural, 17-8

3G. Joaquin Acosta, sr., Nicholas Lavid, jr., Blue Valley, 15-9

3W. Peter Bui, jr., Daniel Velasquez, jr., Dodge City, 18-14

4G. Bryan Branstrom, so., Aiden Messerly, so., Olathe Northwest, 25-9

4J. Tate Hodges, sr., Alex Raymond, jr., Topeka, 24-10

4S. Nathan Lokko, jr., Connor Engram, sr., Blue Valley North, 18-12

4W. Parker Brown, jr., Daniel Nguyen, sr., Liberal, 15-12

5S. John Kelley, sr., Ryder Heaven, so., Shawnee Mission South, 17-4

5W. Vinh Bui, sr., Jayden Phrakonkham, jr., Wichita Southeast, 5-2

5G. Nathan Ginther, sr., Kaiyuan Yao, sr., Blue Valley, 14-9

5J. Alec Grill, jr., Wyatt Nicol, jr., Maize, 17-11

6J. Mason Gish, so., Zac Morgan, so., Manhattan, 11-6

6W. Emmanuel Garcia, jr., Jovanni Garcia, sr., Liberal, 12-7

6G. Logan Daniels, sr., Josh Lavin, jr., Lawrence, 10-6

6S. Eddie Marrs, so., Payton Marrs, jr., Blue Valley Northwest, 13-12

Kansas Class 5A boys tennis state qualifiers

Note: Regional qualifying tournaments were played in Arkansas City (A), De Soto (D), Emporia (E) and Maize South (M).

Singles

1M. Evan Goates, so., Maize South, 30-2

1E. Sanjay Rajkumar, jr., Blue Valley Southwest, 23-3

1A. Rock Steven, fr., Bishop Carroll, 20-6

1D. Eli Donaldson, jr., St. James Academy, 23-8

2M. Hudson Lawrence, jr., Valley Center, 31-4

2A. Kyle King, jr., Eisenhower, 18-4

2E. Emmett Wirth, sr., Blue Valley Southwest, 23-7

2D. Cullen Knipp, sr., St. James Academy, 25-9

3M. Colin Clark, sr., Hays, 26-7

3A. Jack Judkins, sr., Kapaun Mt. Carmel, 21-8

3D. Johnny Vogel, so., Kansas City Piper, 22-9

3E. James Maag, sr., Topeka West, 24-10

4E. Patrick Lacy, jr., St. Thomas Aquinas, 21-5

4D. Baird Greenamyer, so., Kansas City Piper, 19-12

4A. Jaxon Post, jr., Andover Central, 20-14

4M. Reid Golubski, sr., Newton, 21-16

5D. Sebastian Henke, jr., Basehor-Linwood, 29-4

5M. Braxton Nicholson, so., Valley Center, 24-9

5A. John Rather, jr., Andover, 15-8

5E. Seun Akinwuntan, sr., St. Thomas Aquinas, 20-10

6A. Paul Jittawait, sr., Andover, 9-4

6M. Gavin Hadley, jr., Newton, 24-12

6D. Ethan Cook, sr., Bonner Springs, 17-14

6E. Gavin Dutton, sr., Topeka Seaman, 16-15

Doubles

1A. Oakley O’Donnell, sr., Dawson O’Donnell, jr., Arkansas City, 35-0

1M. Nicolas Azcorra, sr., Gabriel Shaffer, so., Valley Center, 18-7

1D. Peter Wirtz, sr., Johnathan Brazil, so., St. James Academy, 20-8

1E. Saket Jagannath, so., Vidhu Reddy, fr., Blue Valley Southwest, 10-5

2E. Caden McGee, sr., Caleb Weybrew, sr., Topeka West, 33-6

2D. Griffin Gambrill, sr., Brady Johnson, sr., Kansas City Piper, 19-4

2M. Gage Marsh, sr., Nathaniel Haines, jr., Newton, 28-7

2A. Isaac Huber, sr., Trevor Sagehorn, sr., Andover Central, 28-8

3A. Jackson Rosa, sr., Gabe Weber, so., Bishop Carroll, 18-5

3M. Brady Crawford, so., Preston Heard, so., Maize South, 12-4

3D. Cael Province, sr., Evan Frick, fr., De Soto, 14-7

3E. Will Maher, sr., Will Felski, so., St. Thomas Aquinas, 13-16

4A. Isaac Homan, jr., Lad Oborny, so., Andover, 25-7

4M. Luke Hoy, jr., Jaxson Lewis, sr., Valley Center, 22-13

4E. Jacob Cook, jr., Adam Orme, sr., Blue Valley Southwest, 10-6

4D. Ryan Dennis, sr., Jacob Dennis, jr., Lansing, 14-9

5D. Luke Niesen, fr., Alec King, fr., St. James Academy, 7-2

5E. William Nash, fr., Brett Seal, jr., St. Thomas Aquinas, 20-11

5A. Henry Walker, fr., Elias Kachelmeier, fr., Andover Central, 20-13

5M. Colin Rupe, fr., Liam Denian-Young, so., Salina Central, 12-12

6A. Johnny Korfhage, so., Trey Lacy, jr., Kapaun Mt. Carmel, 8-5

6M. Tucker Lowe, so., Hudson Grizzell, sr., Maize South, 6-4

6D. Deion Cruse, so., Lane Vogel, sr., Bonner Springs, 15-13

6E. Roscoe Poyner, sr., Alex Austin, sr., Shawnee Heights, 10-12

Kansas Class 4A boys tennis state qualifiers

Note: Regional qualifying tournaments were played in Buhler (B), Chanute (C), McPherson (M) and Winfield (W).

Singles

1W. Wyatt Shultz, so., Parsons, 30-3

1B. Davian Spies, jr., Buhler, 30-4

1C. Daniel Sullivan, sr., Bishop Miege, 14-4

1M. Pau Gonzalez, jr., McPherson, 16-14

2B. Avry Noll, sr., Scott City, 13-1

2M. Cale Tromp, sr., Clay Center, 24-5

2C. Luca Marrello, fr., Bishop Miege, 18-8

2W. Keith Sanders, jr., Independence, 19-10

3B. Amos Harder, sr., Buhler, 25-10

3W. Hunter Worley, sr., Wellington, 22-11

3C. Jaxen DeMott, jr., Fort Scott, 18-12

3M. Hunter Mendez, sr., McPherson, 10-9

4M. Eli Pfizenmaier, fr., Clay Center, 15-5

4C. Jaxon Mourning, sr., Ottawa, 12-7

4B. Houston Frank, sr., Scott City, 18-11

4W. Carson Merrick, sr., Independence, 13-9

5W. Tanner Nolting, jr., Parsons, 24-8

5B. Jack Bushnell, sr., Pratt, 19-10

5C. Noah Vogel, sr., Chanute, 16-15

5M. Ian Wooldridge, sr., Chapman, 11-12

6W. Joshua Moore, so., Winfield, 18-10

6B. Pablo Gaitan, fr., Circle, 16-11

6M. Payton Wade, jr., El Dorado, 12-11

6C. Blaine Smoot, sr., Chanute, 15-16

Doubles

1W. Camdon Julian, sr., Aiden Denney, sr., Independence, 27-6

1B. Von Woleslagel, jr., Reuben Harder, so., Buhler, 28-7

1M. Alex Berger, jr., Bryson Archer, jr., McPherson, 15-4

1C. Ethan Burnett, jr., Ayden Cummings, so., Chanute, 20-6

2B. Sage Stoecklein, sr., Ayden Presson, sr., Scott City, 9-2

2W. Jackson Davis, jr., Adam Everett, jr., Winfield, 25-6

2M. John Alton, jr., Taiga Pfizenmaier, sr., Clay Center, 15-4

2C. Joseph Schmidt, jr., Mathew Morris, jr., Bishop Miege, 11-10

3M. Brooks Craig, sr., Anthony Davies, jr., Clay Center, 22-5

3B. Logan Pfeifer, sr., Logan Ruddle, sr., Augusta, 16-7

3W. Cole Kennett, so., Davion Holman, jr., Parsons, 11-7

3C. Rocco Marrello, sr., Leo Gill, so., Bishop Miege, 11-9

4W. Tucker Gregory, sr., Matthew McLenon, so., Independence, 16-9

4B. Merick Manns, sr., Eli Biggs, sr., Buhler, 20-15

4C. Luke Becknell, jr., Anthony Wendt, sr., Chanute, 16-13

4M. Charles Krug, jr., Owen Neighbors, jr., McPherson, 14-15

5W. Mason Morris, jr., Conner Barcus, jr., Parsons, 12-7

5M. Naman Bhatt, so., Reece Knight, so., El Dorado, 17-9

5B. Landon Boldra, jr., Keaton Koenigsman, jr., Circle, 10-10

5C. Ethan Riebel, jr., Brody Thompson, so., Iola, 10-15

6M. Lane Eck, fr., Theron Mays, fr., El Dorado, 18-8

6W. Jackson Palmer, sr., Matthew Norton, jr., Winfield, 19-12

6B. Jack Ford, sr., Cayden Mitchell, sr., Augusta, 12-9

6C. Landon McDaniel, fr., Raj Gugnani, fr., Fort Scott, 8-8

Kansas Class 3-1A boys tennis state qualifiers

Note: Regional qualifying tournaments were played in Conway Springs (C), Ellsworth (E), Hillsboro (H) and Marysville (M).

Singles

1M. Caleb Bartels, sr., Kansas City Christian, 29-0

1E. Peyton Ryan, sr., Central Plains, 28-0

1C. Charlie Gentile, so., Wichita Collegiate, 22-3

1H. Will White, sr., Hesston, 19-11

2E. Camden Stiles, fr., Central Plains, 24-6

2C. Noah Doom, jr., Wichita Classical, 21-8

2H. Jace Darnauer, fr., Sterling, 23-9

2M. Drew Fay, so., Topeka Cair Paravel, 21-9

3M. Keaton Leiker, sr., Smoky Valley, 25-7

3E. Brendan Anderson, sr., Ellsworth, 13-5

3C. Omar Al Tabbal, sr., Wichita Collegiate, 15-9

3H. Cristyan Grajeda, sr., Hutchinson Trinity, 19-11

4E. Vincent Lynn, sr., Meade, 23-8

4H. Cole Ringwald, sr., Ellinwood, 20-11

4M. Crew Elliot, fr., Smoky Valley, 18-12

4C. Levi Mies, jr., Conway Springs, 19-13

5C. Aiden Adams, sr., Wichita Trinity Academy, 24-8

5E. Nathan Fischer, jr., Phillipsburg, 18-10

5H. Fred Chuen, so., Lyons, 16-10

5M. Evan George, jr., Topeka Hayden, 15-15

6C. Xander Myers, sr., South Barber, 17-8

6H. Jammejay Patwardhan, fr., Hesston, 13-10

6E. Konner Smith, sr., Cimarron, 13-15

6M. Kevin Wicks, so., Marysville, 6-12

Doubles

1C. Carter Drumright, jr., Maddox Drumright, fr., Wichita Collegiate, 23-2

1H. Asher Deutschendorf, jr., Braiden Liechty, so., Hesston, 21-2

1M. Blake Spicer, sr., Titus Wassom, sr., Marysville, 31-4

1E. Paxton Dody, jr., Peyton Dody, so., Central Plains, 24-6

2E. Orvin Dyck, sr., Samuel Lynn, so., Meade, 26-4

2C. Charlie Graham, sr., Isaac Yourdon, jr., Wichita Classical, 26-6

2H. Ty Hammeke, so., Evan Ringwald, sr., Ellinwood, 16-5

2M. Per Nelson, sr., Nate Nyquist, sr., Smoky Valley, 24-9

3E. Nathan Cathon, jr., Alden Metro, fr., Central Plains, 25-5

3M. Gabe Baker, jr., Zeke Baker, jr., Smoky Valley, 23-7

3C. Isaac Winter, jr., Layne Whitney, jr., Conway Springs, 20-12

3H. Kaden Quinn, sr., Eli Miller, sr., Hesston, 8-6

4M. Cole Shumaker, sr., Sebastian Borjas, jr., Bishop Seabury, 13-3

4E. David Mendez, sr., Landon Housman, jr., Cimarron, 24-6

4H. Charlie Simpson-Eighmy, sr., Paul Schiemann, jr., Sterling, 13-8

4C. Sky Fujinuma, sr., Rahul Madhavan, sr., Wichita Collegiate, 5-5

5M. Joseph Luke, sr., Chase Blaser, jr., Topeka Hayden, 18-9

5E. Graeden Deines, jr., Corbin Micek, sr., WaKeeney-Trego, 14-7

5H. Brady Peterson, jr., Devin Boice, so., Haven, 18-11

5C. Preston Sebits, jr., Alex Hobson, jr., Wichita Trinity Academy, 19-13

6C. Collin Branam, sr., Blane Farley, so., Wichita Classical, 17-8

6E. Lucas Dreher, fr., Mason Yingling, fr., WaKeeney-Trego, 14-8

6M. Thomas Cheney, sr., Luca Adami, sr., Salina Sacred Heart, 5-3

6H. Mason Mead, sr., Tristan Thompson, so., Larned, 10-16