Kansas high school boys golf preview: Ranking the top 11 golfers in the Wichita area

With the 2024 Kansas high school boys golf season underway, The Eagle has compiled a list to highlight the top golfers in the Wichita area.

Based on coaches’ feedback, scoring averages and postseason success, The Eagle has selected the 11 best golfers in the Wichita area, as well as 50 more of the top golfers to keep an eye on this season.

Below the rankings are team previews for each team in the area.

Top 11 boys golfers in Wichita area

Note: List is sorted in alphabetical order.

Jaydon Carruthers, Derby senior

Lunden Esterline, Collegiate freshman

Max Farber, Bishop Carroll sophomore

Colt Farrow, Andover Central sophomore

Tyler Hardtarfer, Goddard Eisenhower senior

Anderson Helmer, Circle sophomore

Jackson Loomis, Goddard Eisenhower sophomore

Aidan Nguyen, Andover junior

Noah Pirtle, Kapaun Mt. Carmel senior

Asher Whitaker, Kapaun Mt. Carmel senior

Carson Wright, Goddard Eisenhower senior

Circle freshman Anderson Helmer won the individual medalist honors at the Class 4A state boys golf tournament with a 5-over total of 149 strokes.

List of 50 more top golfers in Wichita area

Note: List is sorted in alphabetical order.

Cael Asmann, Derby senior

Ethan Balke, Andover Central junior

Carson Bachrodt, Kapaun Mt. Carmel sophomore

Lincoln Barnes, Hutchinson Trinity junior

Andrew Beeson, Winfield senior

Jackson Bell, Andale sophomore

Seth Benjamin, Andover sophomore

Drew Bennington, Goddard junior

Joe Binger, Maize South sophomore

Jason Brokaw, Kapaun Mt. Carmel junior

Alex Burroughs, Maize South sophomore

Drew DeMeyer, Buhler junior

Bradin Dennett, Augusta senior

Jack Edmundson, Andover Central senior

Jackson Ellison, Wichita Heights senior

Mark Entz, Berean Academy senior

Owen Farley, Wellington junior

Britton Ford, Maize South senior

Xayden Garcia, Andover Central freshman

Drew Graham, Winfield junior

Grant Hatzenbuehler, Andover junior

Tyler Hinton, Andale junior

Blaise Hoover, McPherson junior

Colten Hoover, Maize South junior

Kobey Jackson, Maize junior

Cael Kooiman, Hutchinson Central Christian freshman

Ryland Kooiman, Hutchinson Central Christian junior

Logan Lam, Wichita Southeast junior

Landon Langston, Collegiate freshman

Aiden Lynch, Cheney senior

Alex Majors, Wichita Trinity Academy sophomore

Logan Martin, Circle junior

Laken Matthews, Maize South junior

Kory Meireis, Kingman junior

Talen Nasone, Wichita East sophomore

Cole Palmer, Wichita Trinity Academy freshman

Nate Pierce, Derby senior

Derek Rausch, Wellington junior

Mitchell Rice, Hutchinson junior

Brody Scafe, Goddard Eisenhower senior

Noah Schrag, Goessel senior

Cal Schultz, Andover Central senior

Luke Springer, Goddard Eisenhower sophomore

Landon Timmermeyer, Bishop Carroll junior

Nic Tonnessen, Goddard Eisenhower sophomore

Grant Waterson, Hesston junior

Palmer Welsh, Hesston senior

Owen Young, Kapaun Mt. Carmel sophomore

Luke Yowell, Andover junior

Kansas high school boys golf team previews

City League teams

Bishop Carroll: Max Farber, so.; Landon Timmermeyer, jr.; Drew Ricke, jr.; Drew Mercer, jr.; Ryan Ziesch, sr.; Dominic Riopel, sr.; Jonathan Eustace, so. East: Talen Nasone, so.; Anderson Tung, jr.; Hagen Shane, so.; Donovan Symons, jr.; Henry White, jr.; Owen Knipp, sr. Heights: Jackson Ellison, sr.; Carter Anderson, so.; Alvin Torres, so.; Cole Anderson, jr.; Logan Munoz, sr.; Blane Penrod, so. Kapaun Mt. Carmel: Asher Whitaker, sr.; Noah Pirtle, sr.; Jason Brokaw, jr.; Carson Bachrodt, so.; Owen Young, so.; Ben Wegeng, so. North: Dave Beall, sr.; Jhett Haberly, fr.; Benjamin Bloyd, so.; Jacob Aguila, so.; Marcus Sellers, jr.; Dorian Padilla, jr. Northwest: Trey Wimberly, sr.; Conor White, jr.; Carter Pietro, fr.; Noah Gegen, so.; Brett Anderson, sr.; Joe Charleston, sr.South: Anthony Gonzalez-Medina, sr.; Gabe Barnes, jr.; Payten Logsdon, jr.; Jaxson Howard, jr.; Caleb Morgan, so. Southeast: Logan Lam, jr.; Brennan Bean, so.; Lucky Hoang, jr.; Jacob Brannan, jr.; Ryan Newby, sr.; Anthony Martinez, sr.; Tyler Kongsinh, jr. West: Nick Miller, sr.; Blake Foreman, jr.; Alexis Hernandez-Flores, sr.; Trenton Borden, jr.; Hunter Burke, sr.; Leland Gaskill, sr.

AV-CTL teams

Andale-Garden Plain: Tate Nelson, jr.; Jackson Bell, so.; Tyler Hinton, jr.; Sam Kuepker, so.; Max McGregor, jr.; Ryan Brasser, jr. Andover: Aidan Nguyen, jr.; Seth Benjamin, so.; Grant Hatzenbuehler, jr.; Luke Yowell, jr.; Brody Fox, so.; Luke Farley, jr.; Cale Boomer, jr. Andover Central: Colt Farrow, so.; Cal Schultz, sr.; Xayden Garcia, fr.; Ethan Balke, jr.; Jackson Friesen, so.; Jack Edmundson, sr.; Karson Ukena, sr. Arkansas City: Brody Pinion, fr.; Jayden Aguinaga, so.; Chase Norwood, fr.; Talen Dailey, so. Augusta: Bradin Dennett, sr.; Reid Shelite, fr.; Cale Wills, fr.; Cavin Dresher, sr.; Kaden McClure, sr.; Noah Cervantes, fr. Buhler: Drew DeMeyer, jr.; Jalen Crable, so.; Jace Heimerman, jr.; Landon Hallier, sr.; Brayden Adams, jr.; Nick Gazaway, jr. Campus: Brogan Godwin, sr.; Laken Herndon, sr.; Scott Thomas, sr.; Ryan McWilliams, jr.; Cayden Bell, jr. Circle: Anderson Helmer, so.; Logan Martin, jr.; Conner Chadwell, sr.; Wyatt Sharp, so.; Kolton Parrish, so.; Logan Nice, sr. Clearwater: Aaron Schroeder, sr.; Lucas Bullard, sr.; Mason Skiles, sr.; Eli Winter, sr.; Stephan Waymire, so.; Tyler Campbell, so. Collegiate: Lunden Esterline, fr.; Landon Langston, fr.; Charlie Gentile, so.; Zach Voloch, jr.; Price Johnson, sr.; Timmy Ritchie, fr. Derby: Jaydon Carruthers, sr.; Cael Asmann, sr.; Nate Pierce, sr.; Jace Knudson, sr.; Collin Meyer, sr.; Landon Renberger, sr. Eisenhower: Carson Wright, sr.; Brody Scafe, sr.; Tyler Hardtarfer, sr.; Luke Springer, so.; Jackson Loomis, so.; Nic Tonnessen, so.; Brent Henry, sr. El Dorado: Zekiah Kern, fr.; Gavin Turner, jr.; Blake Zogleman, fr.; Peyton Heilman, jr.; Ryan Mitchell, jr.; Kru Sanchez, jr. Goddard: Drew Bennington, jr.; Holden Dumcum, jr.; Brody Cole, so.; Hayden Dumcum, sr.; Emerson Horning, sr.; Jacob Kittrell, sr. Hutchinson: Roman Kulick-Hart, sr.; Mitchell Rice, jr.; Garrison Hicks, sr.; Winston Johnson, sr.; Trae England, sr.; Brody Ummel, sr. Maize: Kobey Jackson, jr.; AB Cavazos, sr.; Chayse Sullivan, fr.; Brock McKay, jr.; Zack Kelley, jr.; Mason Teague, jr. Maize South: Britton Ford, sr.; Laken Matthews, jr.; Colten Hoover, jr.; Alex Burroughs, so.; Joe Binger, so.; Cooper Bishop, so. McPherson: Blaise Hoover, sr.; Hudson Krehbiel, fr.; Cale Dahlstrom, sr.; Paxton Ingels, so.; Teegan Haines, sr.; Cole Cooper, fr.; Owen Pyle, sr. Mulvane: Dylan Paul, jr.; Dylan Mow, sr.; Ryland Snyder, so.; David Bellew, jr.; Dalton Phipps, so.; Qin Wilt, so. Newton: Arlo Courtney, sr.; Abram Wall, jr.; Wyatt Mayes, jr.; Cameron Schmeling, jr.; Emrik Torres, so.; Tyson Webber, sr.; Charlie Musser, jr.; Eli Kirtley, jr. Rose Hill: Avery Tagtow, jr.; Hunter Roy, sr.; Landon McDonald, so.; Ryan Baldwin, so.; Christopher McCune, so. Valley Center: Garrett Woolsoncroft, jr.; Holden McDaniel, sr.; Carter Davison, sr.; Trace Emig, sr.; Josh Cox, sr.; Dominick Wolf, sr. Wellington: Owen Farley, jr.; Derek Rausch, jr.; Ethan Brungardt, so.; Kaeden Gill, sr.; Colten Clift, jr.; Boston Lawrence, fr.; Cameron Rosenberg, fr. Winfield: Andrew Beeson, sr.; Drew Graham, jr.; Mason Price, fr.; Trevor Shelton, sr.; Aiden Loeb, sr.; Brody Lindenman, sr.

Other Wichita-area teams

Attica: Carter Swingle, jr.; Mac Harnden, jr.; Drake Schmidt, sr.; Chase Rogers, sr.; Micahlynn Wyatt, sr. Berean Academy: Mark Entz, sr.; Drake Winzer, sr.; Braden Koontz, jr.; Mason Balzer, fr.; Aiden Brown, sr.; Emory Kukula, so. Cheney: Aiden Lynch, sr.; Sydney Schrant, jr.; Grady Ditgen, jr.; Kooper Williams, so.; Tred Grusing, jr.; Zach O’Connor, jr. Goessel: Noah Schrag, sr.; Levi Schrag, so.; Chevy Gagnon, sr.; Luke Stucky, jr.; Anthony Boden, so.; Jack Nickel, jr. Halstead: Connor Whittsit, sr.; Dylan McDonald, sr.; Josh Burns, sr.; Jacob Rose, jr.; Wesley Parks, jr.; Hunter Boyd, jr. Hesston: Palmer Welsh, sr.; Grant Waterson, jr.; Cooper Frey, sr.; Eli Frantz, fr.; Cade Unruh, sr.; Austin Penner, fr. Hillsboro: Lincoln Wichert, jr.; Annaliese Jorgenson, sr.; Braxton Hiebert, fr.; Monroe James, sr. Hutchinson Central Christian: Cael Kooiman, fr.; Ryland Kooiman, jr.; Nathan Reed, jr.; Dale Oatney, sr.; Brody Froese, jr.; Tarren Scripsick, jr. Hutchinson Trinity: Lincoln Barnes, jr.; Eric Armour, sr.; Seamus Hogan, so.; Matt Armour, so.; Miles Blaylock, fr.; Tyler Casebolt, fr.; Matt Armour, so. Inman: Dawson McConnell, sr. Kingman: Kory Meireis, jr.; ZayDen Volden, sr.; Noah Wendling, jr.; Nicholas Rohlman, so.; Landon Giefer, fr.; Tate Clark, fr.; Gage Squires, jr. Marion: Easton Glessner, so.; Anthony Potocnik, sr.; Daniel Rziha, jr.; Karsen Kroupa, jr.; Jason Tharp, so.; Alec Richardson, sr. Medicine Lodge: Shaefer Stone, jr.; Sawyer Stone, jr.; Dakota Evans, so.; Colton Barnard, jr.; Hunter Hall, so.; Ethan Simmons, sr. Nickerson: Hayden Nelson, so.; Addrick Nelson, jr. Pretty Prairie: Braden Woods, fr.; Brogan Stucky, sr.; Collin Weide, so. Remington: Logan Newhouse, so.; Annie Watson, so.; Calvin Gragg, jr.; Michael otto, jr.; Adam Scheffler, jr. Sedgwick: Keighan Earles, so.; Cole McGinn, so.; Logan McGinn, sr.; Abby Banta, jr.; Wyatt ReQua, jr.; Matthew Howell, so. Sterling: Colby Beagley, sr.; Waylon Schmidt, jr.; Micah Svaty, sr.; Wyatt Newberry, so.; Cameron Morris, fr.; Cylie LaTourell, sr. Wichita Independent: Andrew Nelson, fr. Wichita Trinity Academy: Alex Majors, so.; Cole Palmer, fr.; Jesse Eklund, sr.; John Draper, so.; Cooper Mathews, jr.; Elliot Casamento, sr.; Talan Cary, sr.