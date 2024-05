Josef Newgarden wins the 2024 Indianapolis 500. Here are the final results.

Josef Newgarden won the 108th running of the Indianapolis 500 on Sunday and repeated as champion, which hasn't been done since 2002. Here are the final results.

2024 Indy 500 final results

(Start position in parentheses)

1. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, Penske

2. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, Arrow McLaren

3. (9) Scott Dixon, Honda, Chip Ganassi Racing

4. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, Arrow McLaren

5. (10) Alex Palou, Honda, Chip Ganassi Racing

6. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, Penske

7. (27) Kyle Kirkwood, Honda, Andretti Global

8. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, AJ Foyt

9. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, Ed Carpenter Racing

10. (24) Conor Daly, Chevrolet, Dreyer & Reinbold-Cusick

11. (6) Callum Ilott, Chevrolet, Arrow McLaren

12. (33) Christian Rasmussen, Chevrolet, Ed Carpenter Racing

13. (45) Christian Lundgaard, Honda, Rahal Letterman Lanigan

14. (75) Takuma Sato, Honda, Rahal Letterman Lanigan

15. (15) Graham Rahal, Honda, Rahal Letterman Lanigan

16. (41) Sting Ray Robb, Chevrolet, AJ Foyt Racing

17. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, Ed Carpenter Racing

18. (17) Kyle Larson, Chevrolet, Arrow McLaren

19. (77) Romain Grosjean, Chevrolet, Juncos Hollinger Racing

20. (06) Helio Castroneves, Honda, Meyer Shank

21. (4) Kyffin Simpson, Honda, Chip Ganassi Racing

22. (78) Agustin Canapino, Chevrolet, Juncos Hollinger Racing

23. (26) Colton Herta, Honda, Andretti Global

24. (12) Will Power, Chevrolet, Penske

25. (98) Marco Andretti, Honda, Andretti Global

26. (23), Ryan Hunter-Reay, Dreyer & Reinbold-Cusick

27. (60) Felix Rosenqvist, Honda, Meyer Shank

28. (8) Linus Lundqvist, Honda, Chip Ganassi Racing

29. (51) Katherine Legge, Honda, Dale Coyne Racing

30. (11) Marcus Armstrong, Honda, Chip Ganassi Racing

31. (66) Tom Blomqvist, Honda, Meyer Shank

32. (28) Marcus Ericsson, Honda, Andretti Global

33. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, Rahal Letterman Lanigan

This article originally appeared on Indianapolis Star: Indy 500 finish order: See the final standings for every driver