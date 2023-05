What jersey numbers will top NFL draft picks wear in 2023?

The digits

The picks are long in and now it is up to the selections to show their best in rookie camps, OTAs, and training camps. Want to stick in the NFL, you have to work, work. When getting dressed, the players receive uniforms. What numbers are attached to some of the high picks in the 2023 NFL draft?

Arizona Cardinals

Paris Johnson Jr.

Number: 70.

Atlanta Falcons

Bijan Robinson.

Number: 7.

Baltimore Ravens

Zay Flowers.

Number: 4.

Buffao Bills

Dalton Kincaid.

Number: 86.

Carolina Panthers

Bryce Young.

Number: 9.

Chicago Bears

Darnell Wright.

Number: 58.

Cincinnati Bengals

Myles Murphy.

Number: 99.

Cleveland Browns

No first-round pick.

Dallas Cowboys

Mazi Smith.

Number: 58.

Denver Broncos

Marvin Mims Jr.

Number: TBD.

Detroit Lions

Jahmyr Gibbs.

Number: 26.

Jack Campbell.

Number: 46.

Green Bay Packers

Lukas Van Ness.

Number: 90.

Houston Texans

CJ Stroud.

Number: TBD.

Will Anderson Jr.

Number: TBD.

Indianapolis Colts

Anthony Richardson.

Number: 5.

Jacksonville Jaguars

Anton Harrison.

Number: 76.

Kansas City Chiefs

Felix Anudike-Uzomah.

Number: 97.

Las Vegas Raiders

Tyree Wilson.

Number: TBD.

Los Angeles Chargers

Quentin Johnston.

Number: TBD.

Los Angeles Rams

Steve Avila.

Number: 73.

Miami Dolphins

Cam Smith.

Number: TBD.

Minnesota Vikings

Jordan Addison.

Number: 3.

New England Patriots

Christian Gonzalez.

Number: TBD.

New Orleans Saints

Bryan Bresee.

Number: 90.

New York Giants

Deonte Banks.

Number: 36.

New York Jets

Will McDonald.

Number: 99.

Philadelphia Eagles

Jalen Carter.

Number: 98.

Nolan Smith.

Number: 3.

Pittsburgh Steelers

Broderick Jones.

Number: 77.

San Francisco 49ers

Ji’Ayir Brown.

Number: TBD.

Seattle Seahawks

Devin Witherspoon.

Number: 21.

Jaxon Smith-Njigba.

Number: 11.

Tampa Bay Buccaneers

Calijah Kancey.

Number: 94.

Tennessee Titans

Peter Skoronski.

Number: 77.

Will Levis.

Number: 8.

Washington Commanders

Jartavius Martin.

Number: 20.

