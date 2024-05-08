HS TRACK AND FIELD: 2024 Robert Spagna Championships (LIVE RESULTS)
2024 ROBERT SPAGNA CHAMPIONSHIPS
GIRLS RESULTS
Class 3A Team Standings: Abington Heights 164½; Wallenpaupack 72; North Pocono 56; Valley View 47; Delaware Valley 45; Honesdale 33½; West Scranton 24; Scranton 24; Scranton Prep 14.
Class 2A Team Standings: Lakeland 49; Mid Valley 46; Montrose 34; Elk Lake 24; Carbondale Area 20; Western Wayne 16; Dunmore 12; Mountain View 10; Riverside 9; Holy Cross 1; Blue Ridge 1.
3200 Relay: Abington Heights (Calli Gilboy, Marygrace Sabatini, Reese Morgan, Emma Horsley) 9:44.53; Wallenpaupack 9:58.03; Lakeland 10:01.87; Valley View 10:03.29; West Scranton 11:03.36; Mid Valley 11:04.40; Honesdale 11:19.10; Blue Ridge 11:26.81.
100 Hurdles: Chloe Diaz (MON) 14.92; Natalie Talluto (MV) 15.70; Abby Kmler (WAL) 15.74; Kaylyn Davis (LAK) 15.96; Eyinah Smith (SCR) 16.19; Gabriella Martini (LAK) 16.27; Maura Michalczyk (DUN) 16.34; Ella Smith (WAL) 16.48.
100: Kaitlyn Kravitz (NP) 12.65; Braelyn Reed (RIV) 12.86; Mae Kaufman (MV) 12.99; Lilia Calvert (AH) 13.03; Aliana Cigliano (WS) 13.03; Natalie Talluto (MV) 13.04; Sara Shook (WW) 13.05; Maggie Coleman (AH) 13.06.
Javelin: Emma Miller (VV) 126-9; Erika Badner (WAL) 125-4; Madison Zalewski (AH) 121-11; Mary Zabielski (VV) 111-8; Kaylyn Davis (LAK) 108-11; Rozalyn Mikulak (HON) 105-11; Megan Cosklo (CAR) 104-4; Sadie Jones (MON) 98-6.
Triple: Tomara Seid (AH) 36-9½; Liliana Coe (DV) 36-0½; Emily Dennis (AH) 34-10¾; Kirsten Navich (LAK) 34-5; Hannah Stratton (WAL) 34-3¾; Kiana Seid (AH) 34-1¼; Soyer DeLucy (NP) 33-10½; Eva Carachilo (HC) 33-10.
1600: Brenna Dahlgren (HON) 5:09.45; Anna Pucilowski (AH) 5:10.94; Carissa Flynn (MtV) 5:20.82; Annika Von Ahnen (MV) 5:27.21; Kelcie Fillebrown (WAL) 5:29.91; Gianna Godino (VV) 5:32.30; Calli Gilboy (AH) 5:33.53; Sadie Loftus (VV) 5:35.09.
400 Relay: Abington Heights (Marygrace Sabatini, Lilia Calvert, Madison Zalewski, Maggie Coleman) 50.54; Delaware Valley 50.56; North Pocono 50.77; Montrose 51.04; Wallenpaupack 51.04; Scranton 52.21; Valley View 52.39; Mountain View 53.07.
Discus: Peyton Fox (SP) 111-7; Gianna Tewksbury (EL) 106-0; Hannah Lowe (DV) 100-3; Kiana Lester (EL) 91-6; Alena Atos (WAL) 91-4; Kendall Hadley (SP) 90-11; Savanna Wilson (MV) 90-5.
400: Kaitlyn Kravitz (NP) 58.12; Kate Korty (CAR) 58.45; Kirsten Navich (LAK) 59.63; Mae Kaufman (MV) 1:00.38; Carly Frey (MON) 1:01.22; Catherine Hill (SCR) 1:01.50; Vinny McDonough (WS) 1:03.03; June Brown (WAL) 1:03.42.
Pole: Maura Michalczyk (DUN) 11-0; Hannah LaFave (NP) 10-6; Katie Skirpan (WW) 10-6; Liliana Coe (DV) 10-0; Tomara Seid (AH) 10-0; Rozalyn Mikulak (HON) 9-0; Kiana Seid (AH) 9-0; Mariah Wolff (NP) 8-6.
300 Hurdles: Chloe Diaz (MON) 46.96; Ella Smith (WAL) 47.52; Eyinah Smith (SCR) 47.78; Amelia Gonzalez (AH) 48.37; Kaylyn Davis (LAK) 48.39; Emily Stefani (WS) 48.55; Julia Schuster (AH) 49.49; Natalie Talluto (MV) 50.25.
Long: Ella Cabets (VV) 16-10½; Soyer DeLucy (NP) 16-7½; Giada Costa (VV) 16-3; Julia Schuster (AH) 15-11¾; Tomara Seid (AH) 15-11; Hannah Stratton (WAL) 15-6; Kori Ortiz (SP) 15-5; Braelyn Reed (RIV) 15-4¾.
800: Kate Korty (CAR) 2:19.69; Emma Horsley (AH) 2:20.40; Reese Morgan (AH) 2:21.40; Marygrace Sabatini (AH) 2:22.28; Sydney Upright (EL) 2:24.35; Carissa Flynn (MtV) 2:27.54; Avery Kerr (MON) 2:29.04; Jessieann Gallagher (WAL) 2:31.15.
200: Kaitlyn Kravitz (NP) 25.65; Lilia Calvert (AH) 26.01; Maggie Coleman (AH) 26.21; Sara Shook (WW) 26.54; Mae Kaufman (MV) 26.59; Emma Simmons (DV) 26.90; Libby Brennan (WAL) 27.02; Soleil Wright (WAL) 27.04.
Shot: Rainna Carr (DV) 34-5½; Katie McGlynn (EL) 33-10½; Caterina Catizone (DV) 33-5½; Sahmira Menifee (WS) 31-2½; Sarah Cantner (AH) 30-9; Elizabeth Pittsman (LAK) 28-11¾; Cassidy Spaulding (HON) 28-10¾; Kara Erickson (NP) 28-6½.
3200: Anna Pucilowski (AH) 11:10.11; Brenna Dahlgren (HON) 11:28.12; Emily Black (LAK) 11:49.02; Annika Von Ahnen (MV) 11:50.96; Riley Mackrell (VV) 12:17.62; Kelcie Fillebrown (WAL) 12:27.99; Hailey Hirtz (AH) 12:34.44; Olivia Lojewski (WAL) 12:47.93.
High: Madison Zalewski (AH) 5-2; Abby Kimler (WAL) 5-0; Emily Dennis (AH) 4-10 and Elizabeth Meagher (HON) 4-10, tie; Naomi Rude (LAK) 4-10; Skyla McGuire (WW) 4-10; Vinny McDonough (WS) 4-8 and Sophia Policare (AH) 4-8, tie.
1600 Relay: Abington Heights (Marygrace Sabatini, Lilia Calvert, Maggie Coleman, Emma Horsley) 4:04.83; Scranton 4:10.27; Wallenpaupack 4:10.84; Mid Valley 4:14.21; West Scranton 4:14.52; Lakeland 4:15.97; Montrose 4:16.63; Valley View 4:20.79.
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BOYS RESULTS
Class 3A Team Standings: West Scranton 85; Scranton 75; Abington Heights 65; Wallenpaupack 59½; Delaware Valley 40; North Pocono 36; Valley View 31½; Scranton Prep 31; Honesdale 25.
Class 2A Team Standings: Mid Valley 67; Dunmore 52; Holy Cross 45; Riverside 23; Western Wayne 22; Montrose 15½; Lakeland 8; Susquehanna 6; Mountain View 6; Carbondale Area 4½; Elk Lake 4; Lackawanna Trail 1.
3200 Relay: Delaware Valley (Nixon Kameen, Bobby Russo, Michael Donlon, Dan O'Keefe) 8:21.86; Holy Cross 8:23.94; Mid Valley 8:26.02; Lakeland 8:40.76; Montrose 8:44.56; Riverside 8:55.20; Abington Heights 8:56.36; Western Wayne 8:59.14.
Discus: Ben Ostroski (WAL) 153-9; Tyler Yakaboski (WAL) 144-11; Leland Wudarski (HC) 138-10; Hayden Mundrake (WW) 138-0; Anthony De Los Santos (SP) 137-11; Cody Ormes (CAR) 130-6; Lyndon Bello (LAK) 127-7; Josh Schriver (NP) 126-4.
100: Amir Robinson (WS) 11.29; Victor Holt (MV) 11.31; Timothy Kramer (MV) 11.43; Mason Avery (HON) 11.46; Taron Knight-Guerrier (WS) 11.48; DJ Rogers (AH) 11.50; Preston Casey (CAR) 11.54 and Cooper Henry (MON) 11.54, tie.
110 Hurdles: Colin Manley (WS) 14.63; Charles McClain (DV) 14.94; Jhaven Sims (SCR) 15.86; Edie Salazar (SCR) 16.15; Zayden Lamfers (WAL) 16.22; Kevin Wickizer (NP) 16.30; Cole Fangio (DUN) 16.40; Jermain Wynter (WS) 16.45.
Long: Amir Robinson (WS) 20-8¾; Victor Holt (MV) 20-5½; Sean Gallagher (DUN) 20-3½; John Roberto (SCR) 20-2; Mason Avery (HON) 19-11½; Tristen Smith (SCR) 19-9¾; Wyatt Johnson (EL) 19-6¼; Billy Maloney (SCR) 19-6.
1600: Aidan Graff (SCR) 4:22.57; Aiden Janowicz (WAL) 4:29.26; Ethan Williams (VV) 4:30.89; Logan Novobilski (HON) 4:32.92; Sean Rooney (AH) 4:33.81; Vincent O'Malley (SP) 4:34.79; Daniel Danilovitz (RIV) 4:38.75; Matthew Repecki (MV) 4:39.38.
High: Matt Lyons (HC) 6-4; Kevin Vincent (HC) 6-2; Lucio Ridore (WS) 5-10; Nicholas VanBuskirk (WAL) 5-10; John Roberto (SCR) 5-8; Shawn Rowell (SP) 5-8; Tristen Smith (SCR) 5-8; Jakob Lesher (MV) 5-8.
400 Relay: Mid Valley (Mason Vinansky, Victor Holt, Timothy Kramer, Jordan Chmielewski) 43.59; North Pocono 44.16; West Scranton 44.55; Delaware Valley 44.96; Abington Heights 45.10; Scranton 45.55; Dunmore 45.65; Montrose 45.76.
400: Cory Domiano (DUN) 49.78; Taron Knight-Guerrier (WS) 50.75; Jacob Gardner (WAL) 51.42; Hamza Mirza (AH) 52.32; Quincy Mosley (WS) 52.46; Jack Goginsky (DV) 52.46; Jack Sorensen (AH) 52.70; Jakob Lesher (MV) 52.78.
Javelin: Rob Nolan (VV) 184-10; Will Taylor (RIV) 169-3; Tyler Bird (DV) 165-0; Derek Williams (AH) 145-11; Karson Gibson (NP) 134-1; Matthew Lyons (HC) 132-5; Michael Zipay (VV) 130-4; Aiden Pierson (WAL) 128-11.
300 Hurdles: Colin Manley (WS) 40.20; Kevin Wickizer (NP) 40.65; John Farrell (AH) 42.17; Jhaven Sims (SCR) 42.17; Gabe Franek (DUN) 42.59; Ryder Hobart (SUS) 43.37; Brian Wolff (NP) 43.49; Ehren Keller (WAL) 43.68.
Triple: Kevin Vincent (HC) 42-8¼; Tristen Smith (SCR) 41-10; Jacob Ficcaro (MtV) 41-1; Cole West (NP) 41-0½; John Roberto (SCR) 41-0¼; Josh Dudick (DUN) 40-10¼; Wyatt Johnson (EL) 40-6¼; Owen Farro (SCR) 40-5½.
800: Tommy Clark (DUN) 1:58.84; Sean Rooney (AH) 2:01.19; Logan Novobilski (HON) 2:02.81; Aiden Janowicz (WAL) 2:02.97; Vincent O'Malley (SP) 2:04.80; Jacob Covage (WS) 2:06.26; Dan O'Keefe (DV) 2:06.60; Noah Haines (NP) 2:07.34.
200: Victor Holt (MV) 22.58; DJ Rogers (AH) 22.68; Cory Domiano (DUN) 22.95; Amir Robinson (WS) 23.26; Ryan Mecca (DUN) 23.32; Nicolo Christian (MON) 23.41; Timothy Kramer (MV) 23.52; Noah West (NP) 23.53.
Shot: Tom Fiorelli (VV) 48-7; Chino Gonzalez (SP) 47-5; Evan Dean (WW) 46-0; Carter Plantz (AH ) 45-8; Tyler Yakoboski (WAL) 45-2; Brandon Lezinski (AH) 44-5; Nicholas Jackson (MV) 44-1¼; Lyndon Bello (LAK) 43-0.
3200: Daniel Danilovitz (RIV) 9:35.95; Aidan Graff (SCR) 9:40.06; Nate Sinkovich (MON) 10:01.20; Colin Comerford (SP) 10:02.57; Ben Bailor (DV) 10:10.35; Matthew Repecki (MV) 10:11.04; Ethan Williams (VV) 10:15.52; Avery Ronchi (LT) 10:17.22.
Pole: Robert Carrelle (WW) 12-6; Jordan Chmielewski (MV) 12-0; Adrien Johns (SCR) 11-0; Robert Quinn (HON) 11-0; Austin Burke (SP) 10-6; Karson Gibson (NP) 10-0; Dan Laurensen (WAL) 10-0 and Luke Schack (VV) 10-0.
1600 Relay: Abington Heights (Hamza Mirza, Sean Rooney, Jack Sorensen, DJ Rogers) 3:26.13; West Scranton 3:29.52; Wallenpaupack 3:31.37; Dunmore 3:33.00; Scranton 3:34.44; Susquehanna 3:34.69; Delaware Valley 3:35.13; Mid Valley 3:35.27.