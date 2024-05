HS scoreboard (5-18-24)

WCIA — Highlights and scores from high school sports on Saturday including regional final baseball wins from Westville and Maroa-Forsyth, along with video of St. Joseph-Ogden’s softball regional title over rival Unity.

BASEBALL

Class 1A Arcola Regional Final

Arcola 9, Salt Fork 2

Class 1A Armstrong Regional Final

Armstrong-Potomac 5, St. Anne 0

Class 1A Casey-Westfield Regional Final

Windsor/Stewardson-Strasburg 4, Neoga 1

Class 1A St. Teresa Regional Final

Mt. Pulaski 3, St. Teresa 1

Class 1A Grant Park Regional

Milford 13, Grant Park 3

Class 1A Central A&M Regional Final

Okaw Valley 3, Pawnee 2

Class 2A Bismarck-Henning-Rossville-Alvin Regional Final

St. Joseph-Ogden 4, Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 3

Class 2A Bloomington Central Catholic Regional Final

Maroa-Forsyth 13, Normal U-High 1

Class 2A Marshall Regional Final

Effingham St. Anthony 8, Newton 2

Class 2A Monticello Regional Final

Monticello 3, Clinton 1

Class 2A New Berlin Regional Final

Pleasant Plains 2, New Berlin 1

Class 2A Pittsfield Regional Final

Sacred Heart-Griffin 6, Pittsfield 5

Class 2A Teutopolis Regional Final

Teutopolis 6, Flora 1

Class 2A Unity Regional Final

Westville 7, Unity 2

Class 2A North Mac Regional Final

Auburn 4, Southwestern 1 F/8

SOFTBALL

Class 1A Arcola Regional Final

LeRoy 7, Tuscola 6

Class 1A Argenta-Oreana Regional Final

Heyworth 4, Argenta-Oreana 0

Class 1A Georgetown-Ridge Farm Regional Final

Milford 7, Salt Fork 1

Class 2A Tri-City Regional Final

Quincy Notre Dame 3, Tri-City 1

Class 2A St. Joseph-Ogden Regional Final

St. Joseph-Ogden 5, Unity 1

GIRLS SOCCER

Class 2A Mahomet-Seymour Regional Final

Mahomet-Seymour 7, Lincoln 1

Class 2A Jacksonville Regional Final

Pleasant Plains 2, Rochester 1 F/2OT

Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

For the latest news, weather, sports, and streaming video, head to WCIA.com.