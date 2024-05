High school track: Opening day of 4A/3A/2A/1A state track meet features great showing from distance runners

Boys from Region 4A compete in the 3200-meter run in the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

The opening day of the of the 4A/3A/2A/1A state track meet got underway on Friday at BYU with many great performances in all classifications, particularly in the morning 3,200 races.

Orem’s Austin Westfall and Mountain View’s Kyle Steadman went out fast in the 4A and maintained the pace throughout with Westfall winning with a time of 9:00.13, and Steadman in second with a 9:05.85.

The two times rank as the fourth and fifth best in the entire state all season.

In the 3A 3,200 race, teammates Jaylie Jenkins and River White pushed each for all eight laps, with Jenkins eventually pulling away for the win in 10:36.91. White crossed in second in 10:41.12. The finished the season with the third and fifth best times in the entire state.

Mountain View’s Julie Moore won the 4A race with a time of 10:51.16, a top 15 time in Utah this spring.

On the field, several athletes cracked top performances on Friday.

Crimson Cliffs’ Austin Eaton had a long jump of 23′00.25, the second-best jump in the entire state in 2024. Fellow Region 9 athlete won the 4A discus with a throw of 169′04, the fourth-best this season.

Also in 4A, Sky View’s Sadie Stewart won the high jump after she cleared 5′8, tied for the fourth-highest mark this spring.

Manti’s Cadee Alder missed out on breaking her own state-best mark in the javelin by one inch. Earlier this season she had a throw of 132′06, and on Friday she recorded a 132′05.

The state meet resumes on Saturday with finals on the track and field all day for Class 6A, 5A, 4A, 3A, 2A and 1A.

North Sevier’s Cale Torgerson reacts after competing in the 2A girls 100-meter hurdles at the State Track & Field Championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

Summit Academy’s Kaden McGovern celebrates while crossing the finish line after competing in the 3200-meter run in the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

Juab’s Jaden Heap competes in the long jump in the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

Parawan’s Brentlee Mineer, right, competes in the 2A 100-meter hurdle in the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

Morgan's Tucker Giles, right, and Ben Lomond’s Aunese Tuatagaloa, left, compete in the 3A Boys 110-meter hurdles at the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

North Sevier’s Cale Torgerson, center, competes in the 2A girls 100-meter hurdles at the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

Erick Robinson competes in the 2A Boys 110-meter hurdles at the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

Juab’s Jaden Heap competes in the long jump in the Utah state track and field championships in Provo on Friday, May 17, 2024. | Laura Seitz, Deseret News

Class 4A Boys

Team scores

1. Pine View, 41

2. Mountain View, 26

3. Timpanogos, 23

4. Snow Canyon, 22

5. Crimson Cliffs, 21

6. Orem, 16

7. Cedar City, 14

7. Sky View, 14

Boys individual results

3,200 meters — 1. Austin Westfall, Orem, Sr., 9:00.13; 2. Kyle Steadman, Mountain View, Jr., 9:05.85; 3. Bridger Jaggi, Pine View, Jr., 9:29.35; 4. Isaac Sohler, Mountain View, Jr., 9:30.72; 5. Carter Benson, Timpanogos, Sr., 9:32.82; 6. Deiderik Witt, Timpanogos, Jr., 9:32.87; 7. Clark Peters, Timpanogos, Sr., 9:33.12; 8. James Butterfield, Snow Canyon, Sr., 9:35.86.

4x200 relay — 1. Snow Canyon (Joshua Westbrook, Jr., William West, Sr., Alexander Urias, So., Karsten Stuart, Jr.), 1:27.57; 2. Cedar, 1:28.76; 3. Stansbury, 1:29.03; 4. Desert Hills, 1:29.54; 5. Mountain Crest, 1:30.57; 6. Green Canyon, 1:31.04; 7. Crimson Cliffs, 1:31.69; 8. Uintah, 1:31.81.

4x800 relay — 1. Pine View (Porter Calico, Sr., Kyle Rimmasch, So., Carter Rimmasch, So., Bridger Jaggi, Jr.), 7:54.96; 2. Mountain View, 7:56.46; 3. Stansbury, 7:56.92; 4. Orem, 7:57.23; 5. Timpanogos, 8:05.10; 6. Snow Canyon, 8:11.09; 7. Desert Hills, 8:18.24; 8. Hurricane, 8:18.62.

Long jump — 1. Austin Eaton, Crimson Cliffs, Sr., 23′0.25; 2. Matthew Maclennan, Snow Canyon, Sr., 22′6.25; 3. Jake Storie, Cedar, Sr., 22′5; 4. Cyrus Polu, Desert Hills, Jr., 22′3.5; 5. Brody Giles, Crimson Cliffs, Sr., 21′11.25; 6. Brevin Egbert, Sky View, Sr., 21′11; 7. Eli Connelly, Crimson Cliffs, So., 21′4; 8. Noah Haskins, Orem, Jr., 21′2.

Discus — 1. Teancum Jensen, Pine View, Sr., 169′4; 2. Colton Sam Fong, Pine View, Sr., 156′5; 3. Paxton McGinn, Provo, Sr., 146′8; 4. Arizona Priddis, Mountain View, Sr., 144′0; 5. Brodie Swensen, Pine View, Sr., 142′10; 6. Ethan Sam Fong, Pine View, So., 140′4; 7. JD Pickup, Uintah, Jr., 138′11; 8. Tydon Jones, Bear River, Jr., 135′2.

Class 4A Girls

Team scores

1. Hillcrest, 26

2. Pine View, 25.33

3. Timpanogos, 22

4. Hurricane, 21

5. Mountain View, 20

6. Snow Canyon, 18.83

7. Orem, 16

8. Cedar City, 15

8. Green Canyon, 15

Girls individual results

3,200 meters — 1. Julie Moore, Mountain View, Jr., 10:51.16; 2. Ava Trimble, Orem, Sr., 10:52.76; 3. Madelyn Embley, Orem, Jr., 11:11.47; 4. Leah Larsen, Stansbury, So., 11:11.85; 5. Molly Walton, Timpanogos, Sr., 11:12.84; 6. Hailey Shakespear, Green Canyon, Jr., 11:14.17; 7. Emmalee Williams, Pine View, So., 11:16.43; 8. Katherine Jones, Pine View, Sr., 11:18.29.

4x200 relay — 1. Timpanogos (Aria Maile, Jr., Eva Stavast, Sr., Brooklyn Sturdivant, Jr., Georgia King, Jr.), 1:43.66; 2. Desert Hills, 1:44.57; 3. Cedar, 1:45.39; 4. Pine View, 1:46.23; 5. Green Canyon, 1:46.33; 6. Mountain Crest, 1:46.35; 7. Park City, 1:46.41; 8. Bear River, 1:46.55.

4x800 relay — 1. Mountain View (Abby Stone, Sr., Sophia Waite, So., June Zimmerman, Jr., Julie Moore, Jr.), 9:21.47; 2. Timpanogos, 9:22.07; 3. Park City, 9:38.05; 4. Pine View, 9:40.17; 5. Green Canyon, 9:52.54; 6. Hurricane, 9:54.07; 7. Cedar, 9:54.75; 8. Desert Hills, 9:58.06.

High jump — 1. Sadie Stewart, Sky View, So., 5′8; 2. Tori Conrad, Pine View, Jr., 5′4; 3. Alexa Basile, Crimson Cliffs, Sr., 5′4; 4. Julia Fawson, Ridgeline, So., 5′0; 4. Aubrey Olson, Snow Canyon, Jr., 5′0; 6. Olivia Macdonald, Payson, Jr., 5′0; 7. Autumn Frandsen, Provo, So., 5′0; 8. Kyza Andrews, Snow Canyon, Sr., 4′10; 8. Abby Bodily, Ridgeline, Jr., 4′10; 8. Claire LeFevre, Pine View, Jr., 4′10.

Shot put — 1. Paige Egbert, Mountain Crest, Sr., 39′2.75; 2. Kennedy Scott, Snow Canyon, Jr., 38′10; 3. Kennedie Palmer, Stansbury, Jr., 37′6; 4. Kiara Hansen, Cedar, Sr., 37′5; 5. Ulukilupetea Wright, Pine View, Jr., 36′3.25; 6. Lindsey Stewart, Uintah, Sr., 35′9.75; 7. Bette Harrison, Orem, Sr., 35′4.75; 8. Lexi Hermandson, Desert Hills, Sr., 34′3.5.

Javelin — 1. Katie Elison, Hurricane, Sr., 125′5; 2. Kate Carter, Hurricane, Jr., 122′3; 3. Ashlee Harris, Snow Canyon, Sr., 118′2; 4. Chloe Glines, Uintah, Jr., 115′4; 5. Courtney Hinds, Green Canyon, Sr., 114′3; 6. McKenzie White, Uintah, Sr., 111′7; 7. Ella Fielding, Cedar, Sr., 110′11; 8. Paige Egbert, Mountain Crest, Sr., 109′3.

Class 3A Boys

Team scores

1. Canyon View, 25

2. Union, 24

3. Juab, 22

4. Summit Academy, 18

5. Richfield, 13

6. Morgan, 12

7. Delta, 11

8. Juan Diego, 9

Boys individual results

3,200 meters — 1. Kaden McGovern, Summit Academy, Jr., 9:25.03; 2. Thomas Daniels, Canyon View, Jr., 9:42.75; 3. Bradley Ekstrom, Ogden, Jr., 9:46.88; 4. Camdon Larsen, Emery, Sr., 9:49.93; 5. Logan Hadley, Canyon View, Jr., 9:51.89; 6. Matthew Costello, Union, Jr., 9:55.16; 7. Hank Barnett, Richfield, Fr., 9:58.16; 8. Cooper Clark, Grantsville, Fr., 9:59.00.

Sprint medley relay — 1. Morgan (Jacob Carter, Sr., Jacob Halls, So., Maverick Guymon, Jr., Tucker Giles, Sr.), 3:33.73; 2. Summit Academy, 3:34.33; 3. Union, 3:37.66; 4. Richfield, 3:41.41; 5. Carbon, 3:43.65; 6. Canyon View, 3:45.11; 7. Delta, 3:46.18; 8. Juan Diego, 3:46.23.

Long jump — 1. Jaden Heap, Juab, So., 22′3.5; 2. Maui Richmond, Juan Diego, Sr., 21′8.5; 3. Gage Yardley, Richfield, Jr., 21′7.75; 4. Qwentyn Petty, Canyon View, Sr., 21′2; 5. Blake Rasmussen, Union, Jr., 21′0.75; 6. Vertrell Nelson, Layton Christian, Jr., 21′0.25; 7. Christian Nunez, Morgan, Sr., 20′8.5; 8. Ethan Duncan, Union, Jr., 20′8.5.

Discus — 1. Kenyon Rook, Union, Sr., 148′1; 2. Grady Bowles, Juab, Sr., 145′10; 3. Elijah Webb, Delta, Sr., 144′0; 4. Jared Sowards, Canyon View, Sr., 142′1; 5. Jace Milberger, Juab, Jr., 139′0; 6. Noah Gunnerson, South Summit, Sr., 136′10; 7. Zayden Viers, Delta, Jr., 136′8; 8. Kyson Jensen, Delta, Jr., 132′6.

Class 3A Girls

Team scores

1. Union, 51

2. Richfield, 22

3. Emery, 19

4. Morgan, 18

4. Manti, 18

6. Delta, 15

7. Summit Academy, 11

8. Canyon View, 9.5

Girls individual results

3,200 meters — 1. Jaylie Jenkins, Union, Jr., 10:36.91; 2. River White, Union, Jr., 10:41.12; 3. Isabelle McCullough, Summit Academy, Jr., 10:51.59; 4. Addy Guymon, Emery, So., 10:56.63; 5. Gentry Christiansen, Emery, Fr., 11:11.24; 6. Kaitlyn Blackham, Ogden, Sr., 11:18.22; 7. Clara Geddes, Ogden, Fr., 12:02.62; 8. Lara Sorensen, Canyon View, Sr., 12:06.49.

Sprint medley relay — 1. Union (Lisa Richards, Fr., Camryn Huber, Jr., Remington Bird, So., River White, Jr.) 4:17.17; 2. North Sanpete, 4:24.71; 3. Canyon View, 4:25.65; 4. Carbon, 4:26.84; 5. Richfield, 4:29.00; 6. Ogden, 4:30.58; 7. Morgan, 4:32.52; 8. Juab, 4:33.61.

High jump — 1. Abby Titus, Morgan, Sr., 5′3; 2. Lisa Richards, Union, Fr., 5′3; 3. Abby Morris, Emery, Sr., 5′1; 4. Regan Georgeson, Summit Academy, Sr., 5′1; 5. Megan Stilson, Emery, So., 5′1; 6. BrinLee Brough, Delta, So., 4′11; 7. Kinzlee Brindley, Canyon View, So., 4′11; 7. Camryn Knecht, South Summit, So., 4′11; 9. Lyla Groft, Canyon View, Fr., 4′11.

Shot put — 1. Kueni Douglas, Richfield, Sr., 37′11.5; 2. Anali Kling, Richfield, Fr., 34′9.5; 3. Victoria Smith, Morgan, Sr., 34′7; 4. Maile Mataele, Juan Diego, So., 34′2.75; 5. Marvella Young, Delta, So., 34′1.25; 6. Cadee Alder, Manti, Jr., 33′7.75; 7. Ellie Rowley, Delta, Sr., 33′6; 8. Jordan Davenport, Canyon View, Sr., 32′11.

Javelin — 1. Cadee Alder, Manti, Jr., 132′5; 2. Brecklan Weaver, Union, Sr., 129′10; 3. Emily Johnson, Delta, Sr., 117′7; 4. Brooklyn Olson, Manti, Jr., 116′6; 5. Justi Cook, Union, Jr., 114′7; 6. Rowen Weaver, Union, Fr., 111′5; 7. Ila Jacobs, Juan Diego, So., 107′3; 8. Kelsee Broadbent, Grantsville, Sr., 106′11.

Class 2A Boys

Team scores

1. Millard, 23

2. Beaver, 22

3. Duchesne, 18

4. North Sevier, 14

5. Kanab, 12

6. Water Canyon, 11

7. Grand, 10

7. Maeser Prep, 10

Boys individual results

3,200 meters — 1. Ben Ralphs, Millard, Jr., 9:53.20; 2. Cruze Hallows, North Sevier, So., 9:54.17; 3. David Barlow, Water Canyon, Sr., 9:54.60; 4. Jason Kerksiek, Beaver, Sr., 9:57.45; 5. Austin Edwards, Parowan, Sr., 10:10.17; 6. Edward Lyman, San Juan, Sr., 10:15.16; 7. Austin White, North Summit, Sr., 10:15.32; 8. James Ralphs, Millard, So., 10:15.36.

Sprint medley relay — 1. Millard (Kolter Kelly, Jr., Kyle Cummings, Jr., Connor Stevens, So., Ben Ralphs, Jr.), 3:37.71; 2. Beaver, 3:38.35; 3. Enterprise, 3:41.98; 4. Water Canyon, 3:42.43; 5. Duchesne, 3:45.60; 6. North Summit, 3:47.78; 7. Parowan, 3:50.58; 8. San Juan, 3:50.68.

Long jump — 1. Eli Brickey, Maeser Prep Academy, Sr., 21′10.5; 2. Brody Jacobs, Duchesne, So., 21′7; 3. Greyson Bennett, North Sevier, Sr., 20′9; 4. Keaton Ivins, San Juan, Sr., 20′8.75; 5. Mackson Bastian, South Sevier, Jr., 20′8.5; 6. Steele Vernon, North Summit, Sr., 20′3.25; 7. Luke DeGraffenried, Millard, Sr., 20′3.25; 8. Russell Evans, Beaver, Sr., 19′8.75.

Discus — 1. Van Westbrook, Grand County, So., 139′6; 2. Taggart Harris, Beaver, Sr., 134′10; 3. Britton Poulson, Duchesne, Sr., 131′0; 4. Dixon Kelly, Kanab, Jr., 129′9; 5. Karter Ramsay, Kanab, Sr., 129′4; 6. Boden Mackelprang, Parowan, Sr., 124′1; 7. Preston Brown, Kanab, Jr., 123′4; 8. Nathan Stewart, Kanab, Jr., 116′0.

Class 2A Girls

Team scores

1. Millard, 43

2. North Summit, 32

3. North Sevier, 21

4. Grand, 18

5. Beaver, 15

6. Kanab, 14

7. American Heritage, 12

8. Parowan, 11

Boys individual results

3,200 meters — 1. Cadence Kasprick, Grand County, Sr., 10:42.31; 2. Kenidee Glazier, Kanab, So., 10:55.96; 3. Chayden Sargent, North Summit, So., 11:29.43; 4. Isabell Sargent, North Summit, Fr., 11:58.70; 5. Kyra Moat, Millard, Jr., 12:04.59; 6. Ava Sargent, North Summit, So., 12:06.52; 7. Anna Bliss, American Heritage, Fr., 12:07.90; 8. Emma Stephenson, Millard, Sr., 12:11.06.

Sprint medley relay — 1. Millard (Taylee Leugers, Fr., Lizzie Despain, Sr., Emma Stephenson, Sr., Kyra Moat, Jr.), 4:25.89; 2. Grand County, 4:29.19; 3. North Sevier, 4:30.08; 4. North Summit, 4:33.11; 5. Maeser Prep Academy, 4:37.55; 6. Parowan, 4:37.78; 7. American Heritage, 4:41.78; 8. Beaver, 4:41.88.

High jump — 1. Cale Torgerson, North Sevier, Jr., 5′6; 2. Ellen Reed, American Heritage, Fr., 5′6; 3. Riley Gough, South Sevier, Jr., 5′6; 4. Olivia Bassett, Millard, So., 5′1; 5. Rebekah Stewart, Gunnison Valley, Jr., 4′11; 6. Brentlee Mineer, Parowan, Sr., 4′11; 7. Keezie Flannery, San Juan, So., 4′11; 8. Addison Willard, St. Joseph Catholic, Sr., 4′11; 8. Lexi Willardsen, St. Joseph Catholic, Jr., 4′11.

Shot put — 1. Caislee Lunt, Millard, Sr., 36′7; 2. Ellie Stephens, North Summit, Fr., 34′0.75; 3. Alina Lurth, Beaver, Sr., 34′0.25; 4. Addilyn Guymon, Parowan, Sr., 33′5; 5. Chadlin Blonquist, North Summit, Fr., 33′2; 6. Kaylee Hansen, North Sevier, Fr., 32′2.25; 7. Alyssa Rosquist, North Sevier, Jr., 31′3.75; 8. Savannah Richmond, San Juan, Jr., 30′6.5.

Javelin — 1. Caislee Lunt, Millard, Sr., 122′4; 2. Alina Lurth, Beaver, Sr., 121′6; 3. Haylie McQuivey, Kanab, Sr., 115′2; 4. Jaycee Barlow, Enterprise, So., 113′0; 5. Leticia Calderon, West Valley APA, Sr., 109′3; 6. Jaelynn Larsen, Millard, Sr., 100′10; 7. Patricia Keeley, Maeser Prep Academy, Sr., 100′10; 8. Lauren Richins, North Summit, Sr., 99′10.

Class 1A Boys

Team scores

1. Monticello, 37

2. Valley, 28

3. Panguitch, 24

4. Milford, 23

5. Bryce Valley, 13

6. Altamont, 11

7. Tintic, 8

8. Tabiona, 5

Boys individual results

3,200 meters — 1. Warren Spencer, Valley, Jr., 10:14.19; 2. Ashton Arnold, Altamont, Sr., 10:14.23; 3. Jesse Pettit, Monticello, Sr., 10:54.48; 4. Taj Morse, Bryce Valley, Fr., 11:08.36; 5. Aaron Gillette, Monticello, Jr., 11:09.95; 6. Daniel Draper, Manila, So., 11:11.48; 7. Trexton Spaulding, Milford, So., 11:26.88; 8. Stayton Winterton, Altamont, Jr., 11:27.62.

Sprint medley relay — 1. Valley (Jace Cox, Jr., Johnny Cox, Sr., Boede Cox, Jr., Warren Spencer, Jr.), 3:48.54; 2. Tintic, 3:50.65; 3. Panguitch, 3:53.11; 4. Monticello, 3:57.84; 5. Milford, 4:01.55; 6. Rich, 4:01.82; 7. Altamont, 4:07.95; 8. Wendover, 4:09.41.

Long jump — 1. Robert Morrison, Monticello, Sr., 21′0; 2. Clay Gray, Bryce Valley, Fr., 19′11.5; 3. Griffin Walker, Milford, So., 19′5; 4. Bryson Fabrizio, Tabiona, Jr., 19′1; 5. Kyzler Merryweather, Milford, So., 19′0.5; 6. Jace Cox, Valley, Jr., 18′9; 7. Josh Morrison, Monticello, Jr., 18′6.5; 8. Max Albrecht, Panguitch, So., 18′4.

Discus — 1. Nial Reay, Monticello, Sr., 147′1; 2. Bridger Chappell, Panguitch, Jr., 133′9; 3. Koda Bridges, Panguitch, Sr., 129′11; 4. Johnny Cox, Valley, Sr., 124′10; 5. Justen Beebe, Milford, Sr., 117′11; 6. Triston Houston, Panguitch, Sr., 114′11; 7. Tanu Aaitui, Milford, So., 111′10; 8. Morgan Finnicum, Milford, Sr., 108′5.

Class 1A Girls

Team scores

1. Panguitch, 63

2. Rich, 47

3. Monticello, 22

4. Green River, 14

5. Manila, 13

6. Milford, 12

6. Valley, 12

8. Tabiona, 5

Boys individual results

3,200 meters — 1. Paige Smith, Rich, So., 11:43.69; 2. Annie Yardley, Panguitch, Fr., 11:48.87; 3. Marah Long, Monticello, Jr., 11:51.55; 4. Brooke Albrecht, Panguitch, So., 12:04.29; 5. Lyda Taylor, Rich, Fr., 12:09.22; 6. Maddie Osterhout, Valley, Sr., 12:37.01; 7. Ayla Carling, Monticello, Jr., 12:43.63; 8. Paisley Henrie, Panguitch, Jr., 13:09.66.

Sprint medley relay — 1. Panguitch (Kadee Harland, Jr., Grace Tebbs, Fr., Tayt Miller, So., Brooke Albrecht, So.), 4:37.20; 2. Manila, 4:40.80; 3. Rich, 4:42.93; 4. Monticello, 4:49.37; 5. Milford, 4:50.00; 6. Altamont, 4:53.38; 7. Tabiona, 5:06.34; 8. Valley, 5:06.89.

High jump — 1. Paige Smith, Rich, So., 5′4; 2. Tabetha Henrie, Panguitch, Sr., 5′1; 3. Kendra Schofield, Milford, So., 5′1; 4. Ruthanna Wilson, Manila, So., 4′11; 5. Brianna Martinez, Valley, Fr., 4′11; 6. Peyton Pippy, Tabiona, So., 4′11; 7. Laci Mckinnin, Rich, Fr., 4′11; 8. Maron Freestone, Monticello, Fr., 4′9.

Shot put — 1. Haydee Pugmire, Rich, Sr., 33′6; 2. Kyleigh Adair, Monticello, Jr., 32′11; 3. Jenilee Keener, Green River, Sr., 32′6.75; 4. Jocelyn Certonio, Panguitch, Sr., 32′0.75; 5. Heather Kerr, Pinnacle, Jr., 31′10; 6. Byntlee Owens, Panguitch, Jr., 31′9.5; 7. Lillee Torgersen, Panguitch, So., 31′7.5; 8. Kimber Reeve, Valley, Sr., 31′0.25.

Javelin — 1. Kadee Harland, Panguitch, Jr., 129′4; 2. Jenilee Keener, Green River, Sr., 122′10; 3. Maci Frandsen, Panguitch, So., 110′6; 4. Braylyn Pugmire, Rich, Fr., 110′1; 5. Josslyn Griffin, Panguitch, Jr., 104′11; 6. Kimber Reeve, Valley, Sr., 100′7; 7. Gracie Dotson, Milford, Jr., 97′10; 8. Lillee Torgersen, Panguitch, So., 97′8.