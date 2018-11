Hero World Challenge Rd. 2 tee times: Woods, Matsuyama out first

The Hero World Challenge, with its 18-man field, repairs after each round. Here's a look at second-round tee times at Albany.

(All times ET)

11:15 a.m.: Tiger Woods (+1), Hideki Matsuyama (+2)

11:26 a.m.: Rickie Fowler (E), Xander Schauffele (+1)

11:37 a.m.: Tony Finau (E), Gary Woodland (E)

11:48 a.m.: Jon Rahm (-1), Jason Day (-1)

11:59 a.m.: Bryson DeChambeau (-2), Keegan Bradley (-1)

12:10 p.m.: Justin Rose (-2), Justin Thomas (-2)

12:21 p.m.: Alex Noren (-3), Bubba Watson (-3)

12:32 p.m.: Henrik Stenson (-4), Dustin Johnson (-4)

12:43 p.m.: Patrick Cantlay (-7), Patrick Reed (-7)