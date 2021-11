Halloween 2021: NBA players in epic costumes

Halloween is a fun holiday in the NBA world as players often go all out costume-wise, dressing up as outlandishly as possible.

This year was no different with LeBron James dressing up as Freddy Krueger, Anthony Davis going with a Candyman costume and Russell Westbrook making an awfully good Chucky.

Our favorite NBA player costume, however, might have been Boban Marjanovic’s, who dressed up as a 7-foot-4 Axl Rose.

Check out all of the epic Halloween 2021 costumes below.

LeBron James (LA Lakers)

https://www.instagram.com/p/CVrhYliLqvu/

Anthony Davis (LA Lakers)

https://www.instagram.com/p/CVs5Niev3vm/

Russell Westbrook (LA Lakers)

https://www.instagram.com/p/CVrp55Or8IS/

Karl-Anthony Towns (Minnesota)

https://www.instagram.com/p/CVnt-Ipr-yp/

Minnesota Timberwolves

https://www.instagram.com/p/CVtujzuLP0r/

Kelly Oubre (Charlotte)

https://www.instagram.com/p/CVtfEIVJl8z/

Terry Rozier (Charlotte)

https://www.instagram.com/p/CVt-RNgrIC_/

Charlotte Hornets

Toronto Raptors

Trick Or Treat 🎃 pic.twitter.com/eiXRHMFKaM — Toronto Raptors (@Raptors) October 31, 2021

Happy Halloween 🎃 Open Gym: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/gRYAB3PJ0V — Toronto Raptors (@Raptors) October 31, 2021

Aaron Gordon (Denver)

Jalen Green and Josh Christopher (Houston)

https://www.instagram.com/p/CVt3FlBrO0j/

Tyrese Haliburton (Sacramento)

https://www.instagram.com/p/CVgg4_0lwj3/

DeMar DeRozan (Chicago)

Stephen Curry (Golden State)

https://www.instagram.com/p/CVt5mh9lzkT/

Klay Thompson (Golden State)

"Larry Legend" Klay wishing everyone a Happy Halloween 🤣 [via @KlayThompson / IG] pic.twitter.com/fOiMcyA6aD — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 31, 2021

JaVale McGee (Phoenix)

https://www.instagram.com/p/CVrJSsfpdgv/

Carmelo Anthony (LA Lakers)

https://www.instagram.com/p/CVroYQ2r8yS/

Kyle Anderson (Memphis)

https://www.instagram.com/p/CVtaOW_J8A-/

Julius Randle (New York)

https://www.instagram.com/p/CVtjKiwpF5n/

Robin Lopez (Orlando)

https://www.instagram.com/p/CVoKrIKP-Fx/

Damian Lillard (Portland)

https://www.instagram.com/p/CVs5FDdrvZH/

Zach LaVine (Chicago)

https://www.instagram.com/p/CVtilPyPAWL/

Dwight Howard (LA Lakers)

https://www.instagram.com/p/CVtNxw4B3WM/

Lonzo Ball (Chicago)

https://www.instagram.com/p/CVtk2LHJjTa/

Rudy Gay (Utah)

https://www.instagram.com/p/CVt4V9eMzMB/

Jordan Clarkson (Utah)

https://www.instagram.com/p/CVt5WztNsJL/

Rajon Rondo (LA Lakers)

https://www.instagram.com/p/CVtFVu_Px8P/

Boban Marjanovic (Dallas)

https://www.instagram.com/p/CVtyiUwMoYE/

Dennis Schroeder (Boston)

https://www.instagram.com/p/CVtrsaPsx9F/

Dwyane Wade

https://www.instagram.com/p/CVtY3Qtjiqt/

Chris Bosh

https://www.instagram.com/p/CVvENL1AE0q/

Jermaine O'Neal

https://www.instagram.com/p/CVtV_eYPbOx/

Deron Williams

https://www.instagram.com/p/CVtqBzEFid2/

Metta World Peace

https://www.instagram.com/p/CVt7kBzA1N-/

Iman Shumpert

https://www.instagram.com/p/CVtK9ujJ-YP/

Roger Mason

https://www.instagram.com/p/CVtbPk1A1V3/

Nick Young

https://www.instagram.com/p/CVtjgeNvuNj/

Phil Handy (LA Lakers assistant coach)

https://www.instagram.com/p/CVuKiPgrKAj/

