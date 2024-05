H.S. Results 4/30

May 1—PREP RESULTS — Baseball

Tuesday's Results

Arcanum 10, Tri-County North 0: A: Christ 2-5 2 RBI, Quigney 1-3 2B 2 RBI, Stephens 2-3 RBI.

Badin 3, Centerville 2: B: Buckle 2-3 RBI, Ollis 2-3 RBI.

Brookville 7, Oakwood 6

Cedarville 16, Triad 0

Chaminade Julienne 2, Alter 1: A: Miller 1-2 RBI.

Clark Montessori 10, New Miami 0

Dayton Christian 4, Legacy Christian 2: DC: Halter W 8 K, Orth 1-3 2 RBI, Scanlon 1-3 2B 2 RBI.

Dixie 1, Bradford 0: D: Johnson RBI, Sexton W 10 K.

Fairbanks 10, Catholic Central 1

Franklin Monroe 3, Ansonia 2: A: Shives 1-3 RBI.

Jonathan Alder 8, Indian Lake 1

Kenton Ridge 13, North Union 0

Mason 9, Lakota West 3: LW: Holt 2-4 2B RBI, Smith 2-4 RBI, Zoeller 2-3 RBI.

McNicholas 25, Western Hills 0

Milford 4, Ross 1

Miamisburg 5, Monroe 4: Mo: Ballard 2-4 RBI, Gannon RBI, Heagen RBI.

Northeastern 11, Madison Plains 0

Oak Hills 4, Colerain 1

Riverside 9, Covington 8

Southeastern 5, Mechanicsburg 4: M: Poland 1-4 RBI.

Springfield Shawnee 4, Benjamin Logan 3

Stebbins 5, West Carrollton 3: S: Henry 2-3 HR 4 RBI, Morgan 1-3 2B RBI.

Sycamore 9, Madeira 3

Tippecanoe 14, Xenia 4: X: Siebel 2-2 2 2B 2 RBI, Wells 2-3 2 RBI. T: Zumwalt 2-2 2B HR 4 RBI, Liskey 2-3 2B 4 RBI, Jackson 3-3 3 RBI, W 2 K.

Urbana 4, Graham 3: U: Hill 1-2 2B 2 RBI, Lantz RBI.

Valley View 9, Middletown Madison 2: VV: Austin 2-2 RBI, Kinder 3-4 RBI, Malara 1-4 2B 2 RBI.

West Jefferson 12, Greenon 0

West Liberty-Salem 10, Greeneview 0

Wyoming 5, Middletown 3

Monday's Results

Beavercreek 3, Northmont 0: B: Roether RBI, Shannon RBI.

Bellbrook 6, Franklin 0

Bellefontaine 7, Tecumseh 5: B: Caudill 2-3 3B 2 RBI, Temple 2-4 HR 2 RBI, Bible 1-1 RBI.

Bethel 4, Covington 1

Blanchester 8, Waynesville 2

Brookville 1, Eaton 0: B: Willoughby W 10 K.

Butler 7, Piqua 1

Carlisle 7, Valley View 5: C: Borders 3-3 RBI, Steckel 2-4 2B 2 RBI, Rowe 1-3 RBI.

Catholic Central 13, Triad 5

Dixie 13, Twin Valley South 2

Graham 12, Northwestern 1

Greeneview 5, Northeastern 2

Greenon 11, Fairbanks 5

Indian Lake 1, Springfield Shawnee 0

Jonathan Alder 2, London 0

Lakota West 9, Colerain 0: LW: Green 3-4 2 2B 3B 3 RBI, Holt 2-3 2 RBI, Bramble 2-3 RBI.

Lehman Catholic 12, Northridge 2

Marion Local 9, National Trail 5

Mason 13, Princeton 0

Mechanicsburg 9, Madison Plains 2: M: Poland 2-4 3 RBI, Eyink 2-3 2 RBI, W 9 K.

Miami East 15, Dayton Christian 7

Middletown 7, Hamilton 5: M: Perez 2-4 2B RBI, Stamper 2-3 RBI, Bailey 1-4 3B 3 RBI.

Milton-Union 4, Riverside 2

North Union 8, Benjamin Logan 7: BL: Morris 3-4 3B HR 3 RBI, Martin 2-3 2B RBI, Spriggs 1-4 RBI.

Oak Hills 7, Sycamore 3

Sidney 11, Fairborn 4: F: Marquess 2-3 RBI, McDougle 1-3 HR RBI, Arndts 1-2 RBI. S: Davis 4-4 2B 3 RB, Nuss 1-2 2B 3 RBI, Arnold 1-4 RBI.

Springboro 3, Centerville 2

Tippecanoe 11, Stebbins 1: S: Morgan 1-2 2B RBI.

Tri-County North 4, Middletown Madison 2

Troy 12, Greenville 0

Troy Christian 10, Preble Shawnee 8

Urbana 6, Kenton Ridge 5: U: Teepe 2-2 2B 2 RBI, Endres 2-3 RBI, Donahoe 1-4 RBI.

West Liberty-Salem 10, Cedarville 0

Xenia 18, West Carrollton 1: X: Wells 3-4 3 RBI, Newell 2-4 2B 3 RBI.

Yellow Springs 15, Trotwood 5

Softball

Tuesday's Results

Ansonia 5, Franklin Monroe 0: A: Geyer 2-3 2B 2 RBI, Kramer 2-4 2 3B RBI, W 8 K, Muhlenkamp 2-3 RBI.

Arcanum 4, Tri-County North 1: A: Noe 2-3 RBI, Kendig W 7 K.

Covington 8, Riverside 5

Fairbanks 20, Catholic Central 2

Franklin 9, Eaton 7: F: Allen 3-4 RBI, Brooks 1-3 3 RBI, Lamb 3-3 2B 2 RBI.

Graham 12, Urbana 2: G: Pine 1-2 3B 2 RBI, W 11 K, Van Hoose 2-2 2 RBI, Mills 1-3 RBI.

Harrison 7, Ross 2

London 18, Bexley 5

Miami East 7, Bethel 5: ME: Kadel 3-4 2 HR 3 RBI, W 6 K, Maxson 2-4 RBI, Thurman 2-4 RBI.

Mississinawa Valley 12, Preble Shawnee 7: MV: Hoggatt 2-3 2 2B 2 RBI, Townsend 2-4 2B HR 4 RBI, Neukam 2-2 2 RBI. PS: Jones 2-4 3 RBI, Klapper 2-2 RBI, Deaton 2-4 2B RBI.

North Union 19, Bishop Ready 2

Northeastern 5, Madison Plains 2

Seton 16, McNicholas 9

Southeastern 8, Mechanicsburg 2

Springboro 10, Waynesville 5: W: Bailey 2-4 HR 2 RBI, Eckley 2-3 2B 2 RBI, Tudela 1-3 HR RBI.

Sycamore 9, Lakota West 5: LW: Jordon 2-4 RBI, Beimesche 1-2 2 RBI, Williams 3-4 2 2B.

Troy 9, Fairborn 1: F: McReynolds 1-3 HR RBI.

West Liberty-Salem 4, Greeneview 0

Monday's Results

Arcanum 13, Russia 6

Beavercreek 4, Northmont 3

Bellefontaine 17, Tecumseh 4: B: Wical 3-3 2B HR 6 RBI, Butler 3-4 2 RBI, Prine 1-3 HR 2 RBI.

Belmont 19, Ponitz 9

Benjamin Logan 6, North Union 1: BL: Cronkleton 1-3 2 RBI, Myers 2-3 2B RBI, Stover 1-3 RBI.

Brookville 10, Oakwood 0: B: Burton 2-3 2 RBI, Gardner 2-3 2 RBI, Eagle W 9 K.

Carlisle 11, Middletown Madison 0: C: Banks 2-3 2 RBI, Adkins 3-3 2 RBI, Bottles 3-3 2 RBI.

Carroll 11, Fenwick 0: C: Beam 1-1 2B 2 RBI, Weitz 1-2 2 RBI, Browning W 6 K.

Centerville 6, Springboro 2: C: Middleton W 6 K, O'Conner 2-2 HR RBI, Carr RBI.

Chaminade Julienne 10, Carroll 0: CJ: Hoagland 2-2 2 2B 3 RBI, Sullivan 2-3 3B 3 RBI, Gongora 2-3 2 2B RBI.

Cin. Country Day 4, Cin. Christian 3

Eaton 8, Waynesville 4: W: Hallows 1-4 2B 2 RBI, Rieger 3-4 2 2B RBI, Tudela 1-4 RBI.

Edgewood 8, Bellbrook 6: E: Savey 2B 3 RBI, Pummell 2-5 2 2B RBI, McBride HR RBI.

Fairbanks 11, Greenon 2

Fairborn 15, Sidney 1: F: Shepherd 3-3 2 2B 4 RBI, Walters 1-1 RBI, Webb W 12 K.

Fairfield 5, Lakota East 2: F: Clark 2-4 2 RBI, Spence 2-3 RBI, Leugers 1-2 RBI.

Graham 8, Northwestern 0: G: Pine 2-3 3 RBI, W 13 K, Tourney 2-3 2 RBI, Van Hoose 1-3 2 RBI.

Greeneview 4, Northeastern 0

Greenville 2, Troy 1: G: Leach 2-3 RBI, Burke RBI, Burns W 8 K.

Hamilton 15, Colerain 3

Indian Lake 3, Springfield Shawnee 2: SS: George 2-2 2B RBI, Simpson RBI.

Jonathan Alder 10, London 1

Kenton Ridge 12, Urbana 2: KR: Massie 2-3 2 RBI, Fincham 2-3 2 2B 2 RBI, Davis 2-3 2B 3B 2 RBI.

Lakota West 9, Middletown 3: LW: Kopp 1-3 RBI, Meyer 2-4 2 2B 2 RBI, Muncy 2-3 2B RBI.

Mason 10, Princeton 0

McNicholas 25, Alter 4: A: Dungan 1-3 RBI, McKenna 1-3 RBI.

Mechanicsburg 17, Madison Plains 1: Me: DeLong 3-4 2B 3B HR 4 RBI, Conley 3-4 HR 2 RBI, Batkiewicz 3-3 2B HR 4 RBI.

Miami East 12, Covington 3

Mississinawa Valley 21, Randolph So. 5

New Miami 17, Clark Montessori 7

Oak Hills 8, Sycamore 4

Riverside 1, Milton-Union 0

Southeastern 12, West Jefferson 3

Stivers 29, Meadowdale 1

West Carrollton 13, Xenia 9: X: Walker 2-4 3 RBI, Marinelli 2-4 RBI, Hardin 1-3 RBI.

West Liberty-Salem 7, Cedarville 1

Boys Tennis

Tuesday's Results

Badin 5, Alter 0: Chen def Mabarak 7-6 (7-5), 6-2; Hartford def Johnson 6-0, 6-1; Chen def Uhl 6-1, 6-1; Richardson/Tokarczyk def Turner/Grider; Stagg/Bucheit def Craft/Cool.

Chaminade Julienne 5, Carroll 0: Wendling d. Collins 6-2 6-1; Jones d. Berent 6-4 6-1; Grilliot d. Salder 6-0 6-1; Hofstetter/Weatherspoon d. Maxis/Franklin 6-1 6-1; Frank/Caldwell 6-0 6-1.

Miami Valley League Championships

Tippecanoe 5, Troy 0: Von Krosigk d. Penny, 8-0; Davis d. Nichols, 8-1; Darner d. Burns, 8-3; List/Vonderheide d. Whitehead/Gluck, 8-3; Hoover/Blake d. Rajput/Harris, 8-1.

Monday's Results

Badin 5, Hamilton 0: Chen def Coomer 6-1, 6-1; Chen def Walker 6-1, 6-4, fft; Richardson/Hartford def Christen/Thomas 7-6 (7-0), 6-1; Stagg/Bucheit def Reining/Meyer 6-0, 6-0.

Chaminade Julienne 5, Kenton Ridge 0: Wendling d. Parrett 6-4 6-3 Jones d. Woodruff 6-4 6-3 Grilliot d. Patch 6-0 6-0 Hofstetter/Weatherspoon d. Briggs/Earley 6-0 6-0 Frank/Caldwell d. Doss/Kearns 6-0 6-0.

Dayton Christian 5, Yellow Springs 0

Lehman Catholic 4, Northeastern 1

Northmont 5, Brookville 0

Tippecanoe 4, Beavercreek 1: Von Krosigk def Page 7-6 3-6, 6-4; Davis def Ehret 6-2, 6-3; Darner def Watz 5-7, 6-3, 7-5; Vonderheide/List def Wright/Kang 6-4, 6-7, 6-0; Mankala/Hunt def Blake/Hoover 1-6, 6-3, 3-6.

Boys Volleyball

Monday's Results

Badin 3, Taylor 0

Boys Lacrosse

Monday's Results

Edgewood 14, Northmont 10: N: Myer 6 goals.

