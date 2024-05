GMLOKS girls take second place in Class A True Team Meet, boys finish seventh

May 20—The GMLOKS girls took second and the GMLOKS boys took seventh at the Class A True Team track and field meet in Stillwater Saturday.

Gracie Foster took first in 100-meter hurdles for GMLOKS and Lexy Foster took second in shot put and discus.

GMLOKS BOYS RESULTS

Team standings: 1. St. Charles 543.5; 2. Montevideo 509; 3. Holdingford 504.5; 4. Howard Lake; 5. Luverne 487; 6. Lanesboro 482; 7. GMLOKS 456; 8. Osakis 410.5; 9. Concordia Academy 406.5; 10. MVL 390; 11. Roseau 229; 12. Crosby-Ironton 203

400-meter run: Nathaniel Drees (eighth, 53.08)

800-meter run: Tate Goergen (third, 1:59.81); Erik Shaw (10th, 2:07.83)

1600-meter run: Tate Goergen (fourth, 4:37.01)

300-meter hurdles: Kaleb Yunker (fourth, 43.59): Landon Chillman (10th, 44.85)

Discus: Rowan Sween (seventh, 134-1)

High jump: Sam Snitker (first, 6-4)

Pole vault: Brede Nelsen (ninth, 11-0)

Long jump: Beau Wiersma (fifth, 20-10.25)

Triple jump: Ayden Howard (third, 40-5.25)

GMLOKS GIRLS RESULTS

Team standings: 1. Luverne 521; 2. GMLOKS 519.5; 3. West Marshall 467; 4. Winona Cotter 458; 5. Howard Lake 444.5; 6. St. Charles 432; 7. Minnewaska 427.5; 8. Concordia Academy 416.5; 9. JWP 385.5; 10. Lanesboro 380; 11. Barnesville 345; 12. Pierz 335.5

100-meter dash: Chantle Reiland (first, 12.40); Lydia Redman (fifth, 13.21)

200-meter dash: Chantle Reiland (third, 26.12)

400-meter dash: Chantle Reiland (fifth, 1:02.84)

800-meter run: Namoi Warmka (ninth, 2:33.39)

1600-meter run: Lauren Queensland (eighth, 5:37.97); Naomi Warmka (ninth, 5:37.99)

100-meter hurdles: Gracie Foster (first, 16.25); Breeley Galle (third, 16.48)

300-meter hurdles: Breeley Galley (sixth, 50.28)

Shot put: Lexy Foster (second, 38-6.75)

Discus: Lexy Foster (second, 108-3)

High jump: Naveah Shaw (seventh, 4-8); Lauren Queensland (ninth, 4-8)

Long jump: Chantle Reiland (second, 16-6.5)

Triple jump: Gracie Foster (fourth, 33-8.5); Breeley Galle (sixth, 33-8)