GJHS runner breaks school record

Apr. 30—BATESVILLE — A record that had stood for more than 30 years fell at Thursday night's junior high school track and field meet between Greensburg and Batesville.

Eli Ailes of GJHS ran the 100-meter dash in 11.28 seconds. He broke Darren Konzelman's record of 11.32, set in 1990.

"I wondered if this record would ever be broken!" coach Sue Burkhart said. "What an exciting evening!"

The BMS boys won 55-46, while the GJHS girls won 56-45.

Boys results (top three)

100: 1, Eli Ailes (G) 11.28. 2, Brock Mahon (B) 11.9. 3, Hudson Kolman (B) 12.83.

200: 1, Ailes (G) 25.12. 2, Kohlman (B) 26.58. 3, Kamron Benson (G) 27.98.

400: 1, Gage Pohlman (B) 56.95. 2, Peyton Cordray (G) 59.57. 3, Cannon Clark (B).

800: 1, Isaac Trossman (B) 2:24.74. 2, Paxton Harris (G) 2:43.09. 3, Chase Tekulve (G) 2:44.06.

1600: 1, Zach Blodgett (G) 5:15.56. 2, Trossman (B) 5:17.27; 3, Jake Chapman (B) 5:38.12.

110 hurdles: 1, Pohlman (B) 18.09. 2, Cordray (G) 18.25. 3, Conner Barushak (B) 19.98.

4x100 relay: 1, G 52.32. 2, B 53.46.

4x200 relay: 1, G 1:50.81.

4x400 relay: 1, B 4:11.14. 2, G 4:28.28.

4x800 relay: 1, B 9:53.58. 2, G 10:08.62.

Shot put: 1, Brock Mahon (B) 38-11. 2, Trevor Kilgore (G) 29-11. 3, Sam Shroder (B) 28-6.

Discus: 1, Mahon (B) 101-4. 2, Kilgore (G) 93-6. 3, William Cunningham (G) 71-9.

High jump: 1, Kohlman (B) 5-1. 2, Cordray (G) 5-0. 3, Trenton Jordan (B) 4-8.

Girls results (top three)

100: 1, Katherine Lipps (B) 13.92. 2, Emma McQueen (G) 14.12. 3, Nora Weideman (B) 14.46.

200: 1, Lipps (B) 29.29. 2, Genevieve Smith (G) 29.90. 3, McQueen (G) 30.02.

400: 1, Mary Harmon (G) 1:09.62. 2, Katelynn Fullenkamp (B) 1:13.05. 3, Victoria Stier (G) 1:14.81.

800: 1, Kaylynn Bedel (B) 2:39.39. 2, Victoria Gauck (G) 2:40.60. 3, Tiffany Gramman (G) 2:45.78.

1600: 1, Bedel (B) 5:49.54. 2, Gramman (G) 5:53.47. 3, Gauck (G) 6:10.81.

100 hurdles: 1, Mackenzie Schwering (G) 19.64. 2, Elyzabeth Halverson (B) 20.99. 3, Ryan Oesterling (B) 21.21.

4x100 relay: 1, B 57.55. 2, G 57.98.

4x200 relay: 1, G 2:06.64. 2, B 2:11.15.

4x400 relay: 1, G 4:54.75. 2, B 5:00.28.

4x800 relay: 1, G 11:11.09. 2, B 11:15.96

Shot put: 1, Veronica King (B) 35-11. 2, Olivia Grimes (G) 33-7 1/2. 3, Evelyn Pelsor (G) 31-6.

Discus: 1, Grimes (G) 86-4. 2, King (B) 79-3. 3, Smith (G) 64-2.

High jump: 1, Leah West (G) 4-10. 2, Paige Allegeier (B) 4-2. 3, Sarah Bedel (B) 4-0.

