Giving it their best shot at state

May 22—The top area boys' track and field athletes — all 180 of them — will step foot inside O'Brien Field on the Eastern Illinois University in Charleston starting Thursday with hopes of winning a state title by Saturday evening. Here's a breakdown by school of the local state qualifiers:

➜ Tahj Bradley, Sr. (800-meter relay); Exauce Kalala, Sr. (800-meter relay); Escko Law, Fr. (800-meter relay); Todd Makabu, Sr. (high jump); Voldy Makabu, Jr. (high jump); Travion Wilson, Jr. (100-meter dash, 800-meter relay).

➜ Garren Barker, So. (3,200-meter relay); Lucian Bright, Sr. (3,200-meter relay); William Hardy, So. (110-meter hurdles); Caleb Mathias, So. (3,200-meter relay); Jakob Riley, Jr. (3,200-meter relay).

➜ Davari Boyd, Sr. (800-meter relay); Aidan Henderson, So. (800-meter relay); D'Mario Jackson, Fr. (100-meter dash, 200-meter dash, 800-meter relay); Victor Jones, So. (high jump); PerSirus Menifield, Sr. (high jump); Jerry Reed III, Jr. (800-meter relay).

➜ Drew Moser, Sr. (3,200-meter run); Anthony Westbrooks, Jr. (long jump).

➜ Alexander O'Brian, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Lukas Carey, Sr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay); Ty Clark, Jr. (pole vault); Augustus Gaudio, So. (1,600-meter run), Travis Hoffman, Jr. (300-meter hurdles, 400-meter relay, 1,600-meter relay); Jayvon Irwin, Sr. (100-meter dash, 200-meter dash, 400-meter relay, 800-meter relay); Kaden Jackson, Jr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay); Kaleb Kasper, Jr. (3,200-meter run); Ryken Kirby, Sr. (long jump, 400-meter relay, 800-meter relay); Henry McMurry, So. (3,200-meter run); Lukas Nykaza, Jr. (3,200-meter relay); Ethan Ramirez, Jr. (1,600-meter run, 3,200-meter relay); Dylan Smith, Jr. (800-meter relay).

➜ River Derby, Jr. (3,200-meter relay); Demarion Forman, Sr. (shot put, discus); Rylan Good, Sr. (800-meter run, 3,200-meter relay); Ayden LeGrande, Jr. (3,200-meter relay); Cole Sowinski, Sr. (pole vault); Caleb Wood, Jr. (3,200-meter relay).

➜ Hudson Ault, Jr. (400-meter relay, 800-meter relay); Tagen Fehr, So. (300-meter hurdles, 400-meter relay, 800-meter relay); Caiden Schulz, Jr. (400-meter relay, 800-meter relay); Brian Zhao, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay).

➜ Wade Cloninger, Jr. (800-meter run); Gabriel Gordon, So. (110-meter hurdles); Chase Knock, Jr. (800-meter relay); Preston Seals, Sr. (100-meter dash, 200-meter dash, 800-meter relay); Noah Tull, Jr. (800-meter relay); Emarion White, Jr. (800-meter relay).

➜ Aden Armstrong, Sr. (3,200-meter relay); Tim Blackburn-Kelley, So. (800-meter relay, 1,600-meter relay); Jackson Ennis, Jr. (discus); Carson Maroon, Sr. (1,600-meter run, 3,200-meter relay); Lance Retz, So. (1,600-meter run, 3,200-meter relay); Charlie Schmitz, Jr. (pole vault); Logan Smith, Sr. (800-meter relay, 1,600-meter relay); Brock Trimble, Sr. (discus); Colin Wayland, Sr. (800-meter relay, 1,600-meter relay); Jack Wear, Fr. (pole vault); Spencer Wilson, Sr. (800-meter relay, 1,600-meter relay, 3,200-meter relay).

➜ : Eli Crowe, So, (3,200-meter run); Camden Fairbanks, So., (1,600-meter run); Eric Miebach, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Alex Mowrer, Jr. (1,600-meter relay); Mason O'Neill, So. (1,600-meter relay); Garrett Richardson, Jr. (400-meter relay, 800-meter relay); Ryan Rink, Jr. (800-meter relay); Brock Schlittler, Jr. (400-meter dash, 400-meter relay, 1,600-meter relay); Jeremy Wells, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay)

➜ : Mohammed Amrani, Jr. (3,200-meter relay); Hudson Coady, Sr. (1,600-meter run, 3,200-meter relay); Sorrell Darough Jr., So. (1,600-meter relay); Donovan Dorsey, Sr. (300-meter hurdles); Marcus Goines, Sr. (400-meter relay); Jevan Juday, Fr. (3,200-meter relay); Terrll King, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Abraham Lenear, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Micah Miller, Jr. (800-meter relay); Arlin Orr, Fr. (3,200-meter relay); Cedric Sabin, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay).

➜ Oden Barron, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay); Ryan Lindstrom, Sr. (400-meter relay); Braden Phillips, Jr. (800-meter relay); Brody Phillips, Fr. (400-meter relay, 800-meter relay); Tanner Thomas, Jr. (400-meter relay, 800-meter relay).

➜ : Quincy Carter, Jr. (high jump, triple jump); Tyson Tennin, So. (long jump).

➜ Eli Kennel, Sr. (pole vault).

➜ Jacob Tighe, Jr. (shot put).

➜ Ayden Ingram, Sr. (200-meter dash, 400-meter dash, high jump, long jump).

➜ Cole Pemble, Sr. (long jump); Matt Schumacher, Sr. (shot put).

➜ Will Fuson, So, (800-meter run, 1,600-meter run); Dylan Howell, Sr. (3,200-meter run).

➜ James Cody, Jr. (110-meter hurdles); Jeremy Hall, Sr. (shot put); Aidan Morgan, Fr. (3,200-meter run); William Runyan, Fr. (high jump).

: Jacob Chase, So. (800-meter relay); Kale Holzhauer, So. (shot put); Evan Landers-Kristensen, Fr. (400-meter dash, 800-meter relay); Aiden Sancken, Sr. (800-meter relay); Shawn Schlickman, Sr. (800-meter relay).

➜ Aidan Ashbrook, Sr. (3,200-meter relay); Eli Denmark-Collins, So. (3,200-meter relay); Clark Roland, Fr. (3,200-meter relay); Cohen Sands, Sr. (3,200-meter relay).

➜ Bryson McDaniel, Sr. (triple jump, 400-meter relay, 800-meter relay); Connor Moss, Jr. (400-meter relay, 800-meter relay); Macen Phillips, Jr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay); Jacob Pricer, Jr. (400-meter relay, 800-meter relay); Jakob Rupp, Jr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay); Connor Smith, Jr. (100-meter dash, 400-meter dash, 400-meter relay, 1,600-meter relay); Connor Taflinger, So. (800-meter relay, 1,600-meter relay); Lucas Tyas, Fr. (3,200-meter relay); Thomas Wells, Jr. (1,600-meter run, 3,200-meter relay).

➜ Robert Boyd-Meents, Jr. (100-meter dash, long jump); Isaiah Busby, Jr. (1,600-meter run); Mason Vaughan, So. (110-meter hurdles).

➜ Braydon Campbell, Sr. (100-meter dash, 400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Payton Campbell, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Micah Coffman, Jr. (3,200-meter relay); Owen Grice, Jr. (400-meter relay); Taiyveon Hanke, Jr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay); Brec Hoffman, Sr. (300-meter hurdles); Zane Hoffman, Fr. (100-meter dash, 400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Braxton Kelly, Fr. (3,200-meter relay); Dominic Martin, Sr. (200-meter dash, 110-meter hurdles, 300-meter hurdles; long jump); Tanner Martin, Fr. (3,200-meter relay); Colton Snyder, Jr. (800-meter relay).

➜ : Riley Hogan, So. (pole vault); Ben Horn, Sr. (triple jump); David Tuala, Sr. (100-meter dash, 200-meter dash); Robbie Vavrik, Sr. (shot put); Jacob Yeager, Fr. (high jump).

➜ : Ian Church, So. (300-meter hurdles, 400-meter relay, 1,600-meter relay); Kamdyn Keller, Jr. (triple jump, 400-meter relay, 1,600-meter relay); Ethan Merritt, Jr. (400-meter relay); Ty Smoot, Sr. (800-meter run, 1,600-meter relay); Maddax Stine, So. (shot put, discus); Xander Swanson, So. (1,600-meter relay); Blake Trimmell, Fr. (discus); Brysen Vasquez, Sr. (100-meter dash, 200-meter dash, 400-meter dash, 400-meter relay).

➜ Jerrius Atkinson, So. (110-meter hurdles).

➜ : Deaiden Arnold, Jr. (800-meter relay); Mason Booker, Jr. (110-meter hurdles, 400-meter relay); Brett Bushue, Sr. (high jump, pole vault); Kyle Corkill, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Easton England, Sr. (3,200-meter relay); Aian Fryman, Jr. (100-meter dash, 400-meter relay, 800-meter relay); Kaden Guest, Sr. (400-meter relay, 800-meter relay, 1,600-meter relay); Owen Hussong, Sr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay); Johnathan Iacobazzi, So. (1,600-meter run, 3,200-meter relay); Hayden Moody, Sr. (800-meter run, 1,600-meter relay; 3,200-meter relay)

➜ Jackson Barrett, Sr. (1,600-meter run, 3,200-meter run); Calvin Cook, So. (800-meter relay, 1,600-meter relay); Kamden Flenner, So. (100-meter dash, 200-meter dash, 800-meter relay); Will Foltz, Sr. (800-meter run, 3,200-meter run); Dylan Graves, So. (800-meter relay, 1,600-meter relay); David Hornaday, Jr. (300-meter hurdles, 1,600-meter relay); Josiah Hortin, Sr. (800-meter run, 1,600-meter run); Carter Simpson, Jr. (110-meter hurdles); Kam Sweetnam, Jr. (long jump, triple jump); Aiden Weaver, Sr. (shot put); Kade Wilcox, Jr. (800-meter relay, 1,600-meter relay); Sawyer Woodard, Jr. (shot put, discus).

➜ Pieter Duursma, Jr. (800-meter run, 1,600-meter relay); Ben Newman, Jr. (400-meter dash, 1,600-meter relay); Kelby Svendsen, Sr. (3,200-meter relay); Bruce Tang, Jr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay); Matthew Ulozas, Sr. (3,200-meter relay); Henry Wang, Jr. (1,600-meter relay, 3,200-meter relay)

➜ Braydon Dowler, Sr. (200-meter dash, 400-meter dash); Kyler Williams, Sr. (triple jump).

➜ : Hagen Hoy, Sr. (800-meter run); Andrew McTaggart, Jr. (3,200-meter run).

➜ : Lincoln Cravens, So. (800-meter relay); Garrett Hatcher, So. (400-meter relay, 800-meter relay); Trent McMasters, Sr. (100-meter dash, 400-meter relay, 800-meter relay); Tyler Miller, Sr. (110-meter hurdles, 300-meter hurdles, 400-meter relay); Ja'Den Whorral, Jr. (200-meter dash, 400-meter relay, 800-meter relay).