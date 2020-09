Giro d'Italia 2020 teams and riders: provisional startlist details

As with all WorldTour races, each of the 19 teams that make up the top-flight of professional cycling received an invite and in the case of the Giro d'Italia, all are contracted to race.

In addition to the WorldTour teams, race organisers RCS handed wildcard spots to Professional Continental teams Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizane and Vini Zabu-KTM which of the 22 teams that will start are the only Italian squads.

No team has yet announced its eight-man team to contest the 203rd edition of the race, though a number of them have released their longlists or have publicly said certain riders would start. Riders that are expected to start feature below in bold, Telegraph Sport will update between now and the beginning of the race in Monreale on Saturday October 3.

WorldTour teams

Ag2r-La Mondiale (Fra) — provisional team: François Bidard (Fra), Geoffrey Bouchard (Fra), Tony Gallopin (Fra), Ben Gastauer (Lux), Jaakko Hanninen (Fin), Aurélien Paret-Peintre (Fra), Andrea Vendrame (Ita), Larry Warbasse (US).

Astana (Kaz): Alex Aranburu (Spa), Manuele Boaro (Ita), Hernando Bohórquez (Col), Rodrigo Contreras (Col), Laurens De Vreese (Bel), Fabio Felline (Ita), Daniil Fominykh (Kaz), Omar Fraile (Spa), Jakob Fuglsang (Den), Yevgeniy Gidich (Kaz), Jonas Gregaard (Den), Dmitriy Gruzdev (Kaz), Hugo Houle (Can), Ion Izagirre (Spa), Gorka Izagirre (Spa), Merhawi Kudus (Eri), Miguel Ángel López (Col), Alexey Lutsenko (Kaz), Davide Martinelli (Ita), Yuriy Natarov (Kaz), Vadim Pronskiy (Kaz), Óscar Rodríguez (Spa), Luis León Sánchez (Spa), Nikita Stalnov (Kaz), Harold Tejada (Col), Davide Villella (Ita), Aleksandr Vlasov (Rus).

Bahrain-McLaren (Brn): Yukiya Arashiro (Jpn), Enrico Battaglin (Ita), Phil Bauhaus (Ger), Pello Bilbao (Spa), Grega Bole (Slo), Santiago Buitrago (Col), Eros Capecchi (Ita), Damiano Caruso (Ita), Mark Cavendish (GB), Sonny Colbrelli (Ita), Scott Davies (GB), Feng Chun-kai (Twn), Iván García (Spa), Marco Haller (Aut), Heinrich Haussler (Aus), Kevin Inkelaar (Hol), Mikel Landa (Spa), Matej Mohoric (Slo), Domen Novak (Slo), Mark Padun (Ukr), Hermann Pernsteiner (Aut), Luka Pibernik (Slo), Wout Poels (Hol), Marcel Sieberg (Ger), Dylan Teuns (Bel), Jan Tratnik (Slo), Rafael Valls (Spa), Stephen Williams (GB), Fred Wright (GB).

Bora-Hansgrohe (Ger): Pascal Ackermann (Ger), Erik Baska (Svk), Cesare Benedetti (Ita), Maciej Bodnar (Pol), Emanuel Buchmann (Ger), Marcus Burghardt (Ger), Jempy Drucker (Lux), Matteo Fabbro (Ita), Patrick Gamper (Aut), Oscar Gatto (Ita), Felix Grosschartner (Aut), Lennard Kämna (Ger), Patrick Konrad (Aut), Martin Laas (Est), Rafal Majka (Pol), Jay McCarthy (Aus), Gregor Mühlberger (Aut), Daniel Oss (Ita), Pawel Poljanski (Pol), Lukas Pöstlberger (Aut), Juraj Sagan (Svk), Peter Sagan (Svk), Maximilian Schachmann (Ger), Ide Schelling (Hol), Andreas Schillinger (Ger), Michael Schwarzmann (Ger), Rudiger Selig (Ger).

CCC Team (Pol) — provisional team: Josef Cerny (Cze), Víctor de la Parte (Spa), Kamil Gradek (Pol), Pavel Kochetkov (Rus), Kamil Malecki (Pol), Joey Rosskopf (US), Attila Valter (Hun), Ilnur Zakarin (Rus).

Cofidis Solutions Crédits (Fra): Piet Allegaert (Bel), Fernando Barceló (Spa), Natnael Berhane (Eri), Dimitri Claeys (Bel), Simone Consonni (Ita), Nicolas Edet (Fra), Eddy Finé (Fra), Nathan Haas (Aus), Jesper Hansen (Den), Jesús Herrada (Spa), José Herrada (Spa), Victor Lafay (Fra), Christophe Laporte (Fra), Mathias Le Turnier (Fra), Cyril Lemoine (Fra), Guillaume Martin (Fra), Luis Ángel Maté (Spa), Marco Mathis (Ger), Emmanuel Morin (Fra), Anthony Perez (Fra), Pierre-Luc Périchon (Fra), Stéphane Rossetto (Fra), Fabio Sabatini (Ita), Damien Touzé (Fra), Kenneth Vanbilsen (Bel), Julien Vermote (Bel), Elia Viviani (Ita), Attilio Viviani (Ita).

Deceuninck-Quick Step (Bel) — provisional team: Joao Almeida (Por), Davide Ballerini (Ita), Alvaro Hodeg (Col), Mikkel Frolich Honore (Den), Iljo Keisse (Bel), James Knox (GB), Fausto Masnada (Ita), Pieter Serry (Bel).

EF Pro Cycling (US): Sean Bennett (US), Alberto Bettiol (Ita), Stefan Bissegger (Swi), Jonathan Caicedo (Ecu), Hugh Carthy (GB), Simon Clarke (Aus), Magnus Cort (Den), Lawson Craddock (US), Mitchell Docker (Aus), Ruben Guerreiro (Por), Kristoffer Halvorsen (Nor), Sergio Higuita (Col), Moreno Hofland (Hol), Alex Howes (US), Tanel Kangert (Est), Jens Keukeleire (Bel), Sebastian Langeveld (Hol), Daniel Martínez (Col), Lachlan Morton (Aus), Logan Owen (US), Neilson Powless (US), Jonas Rutsch (Ger), Tom Scully (NZ), Rigoberto Urán (Col), Julius van den Berg (Hol), Tejay van Garderen (US), Sep Vanmarcke (Bel), Luis Villalobos (Mex), James Whelan (Aus), Michael Woods (Can).

