Girls track and field area leaders for May 6

May 6—Shot put

Madison Torbert, Beachwood

39-1 3/4

Gabrielle Turner, Hawken

38-3 1/4

Brielle Ray, Brush

38-0 3/4

Olivia Krebs, Cardinal

37-11 3/4

Alyssa Palmisano, Geneva

36-10 1/4

Maddie Moore, Riverside

36-4 1/2

Daniella Bobish, Geneva

35-7 3/4

Maria Osagie-Erese, South

35-5

Addison Wesley, Madison

34-7 1/4

Lillian Parkinson, Mentor

33-2 1/2

Discus

Ella Haeseler, Geneva

114-2

Maggie Furst, West Geauga

111-2

Jillian Morrison, Chardon

110-11

Melody Garrett, Mentor

107-0

Amaya Majette, North

106-7

Alexis Berwald, Mentor

100-11

Chloe Hansen, Kirtland

99-9

Madison Torbert, Beachwood

99-3

Carlee Biery, Geneva

98-7

Maddie Moore, Riverside

98-0

Pole vault

Addison Lyles, Mentor

10-9

Gigi DeMarco, Riverside

10-6

Addy Trefzger, Perry

10-0

Abigail Whitehead, Chardon

10-0

Rachel Gifford, Mayfield

9-6

Grace Kotora, Gilmour

9-0

Arianna Santos, Mentor

9-0

Ava Sartini, Geneva

9-0

Emily Noga, Mentor

8-6

Natalie Zalud, Chagrin Falls

8-6

Long jump

Kylie Coleman, Mentor

17-5 1/2

Caramia Boland, Geneva

17-1 1/4

Dakota Houston, Beachwood

16-11 1/2

Sadie Poudevigne, Kenston

16-10

Savannah Adams, Riverside

16-8

Kylie Walters, Beachwood

16-7 3/4

Delaney Marrison, Geneva

16-6

Jewelia Davis, Perry

16-1

Natalie Soltis, Cardinal

15-11

Madison Hunt, Fairport

15-9

High jump

Kara Deister, West Geauga

5-3

Sienna Sidoti, Madison

5-2

Caramia Boland, Geneva

5-1

Sadie Poudevigne, Kenston

5-1

Addison Collins, Mentor

5-0

Lexi Adams, Riverside

4-10

Abigail Facemyer, Mentor

4-10

Zoey Flowers, Brush

4-10

Madison Hunt, Fairport

4-10

Mackenzie Lyons, Geneva

4-10

Lindsay Sague, Mayfield

4-10

Maddee Sands, Hawken

4-10

Addie Sanelli, Mayfield

4-10

Kirsten Shaffer, Berkshire

4-10

Claire Wakim, Madison

4-10

4×800

Chagrin Falls

9:51.33

Mentor

9:58.43

Chardon

10:04.63

Perry

10:13.53

Mayfield

10:16.23

Riverside

10:16.24

Hawken

10:16.69

Geneva

10:19.22

Kirtland

10:25.45

Beaumont

10:26.27

100 hurdles

Claire Duricky, Lake Catholic

15.93

Sharnise Worthams, Mayfield

16.16

Kara Deister, West Geauga

16.28

Amiyah Moore, Euclid

16.36

Bri Taylor, Harvey

16.77

Brooklyn Moore, Euclid

16.93

Michaela Bates, Brush

16.98

W'Layah Nicholson, Brush

17.06

Bella DeRubertis, Madison

17.31

Ella Cindric, Mentor

17.32

Noelle Lawrence, Riverside

17.32

100

Dakota Houston, Beachwood

12.24

Eve Clark, Euclid

12.30

Mariyah Moore, Gilmour

12.35

Kayla Harris, Beaumont

12.62

Kylie Coleman, Mentor

12.65

Tamra Houston, Euclid

12.65

Marley Readance, Beachwood

12.88

Christine White, South

12.89

Rielyn Jackson, Gilmour

12.95

Imyla Holmes, Beaumont

12.97

4×200

Gilmour

1:44.17

Mayfield

1:46.56

Euclid

1:46.78

South

1:49.09

Beachwood

1:49.11

Beaumont

1:49.66

Madison

1:49.98

Brush

1:50.30

North

1:51.48

Harvey

1:51.64

1,600

Amy Weybrecht, Gilmour

5:04.24

Rae Kawalec, Chardon

5:10.84

Mila Gresh, Chagrin Falls

5:17.39

Brianna MacIvor, Kenston

5:17.66

Ada Sabo, Mentor

5:18.59

Alexandra Kheyfets, Beachwood

5:18.78

Brielle Collins, Hawken

5:19.87

Megan Sullivan, Riverside

5:20.39

Kate Meinke, Riverside

5:21.26

Nora Kraska, Mentor

5:26.34

4×100

Gilmour

49.38

Beachwood

49.39

Beaumont

50.80

Mentor

51.31

Geneva

51.55

Euclid

51.60

Harvey

51.64

Perry

51.66

Mayfield

51.91

Brush

52.21

400

Eve Clark, Euclid

58.68

Leila Metres, Hawken

59.17

Bella Radomsky, Chagrin Falls

59.48

Tamra Houston, Euclid

59.52

Reese Meister, Madison

61.08

Mariyah Moore, Gilmour

61.08

Sylvia Vosicky, Kirtland

61.46

Abby Detzel, Gilmour

61.54

Hailey Flowers, Brush

61.92

Sharnise Worthams, Mayfield

62.32

300 hurdles

Claire Duricky, Lake Catholic

46.05

Sharnise Worthams, Mayfield

47.82

Madisyn Frost, Chardon

48.66

Imyla Holmes, Beaumont

48.70

Skylar Sanders, Mayfield

48.84

Mia Douglas, Euclid

49.56

Chloe Haase, Perry

50.27

Alexis Berwald, Mentor

50.52

Bri Taylor, Harvey

50.76

Kaye Frazier, Brush

50.94

800

Amy Weybrecht, Gilmour

2:13.01

Bella Radomsky, Chagrin Falls

2:21.17

Eve Downs, Chardon

2:22.34

Hailey Flowers, Brush

2:24.28

Rae Kawalec, Chardon

2:25.76

Megan Sullivan, Riverside

2:26.77

Makena Bremec, Mayfield

2:27.87

Lilly Stukus, Chagrin Falls

2:28.13

Lily Ayer, Cardinal

2:28.22

Lila Morley, Hawken

2:28.51

200

Eve Clark, Euclid

24.94

Dakota Houston, Beachwood

25.20

Mariyah Moore, Gilmour

25.30

Tamra Houston, Euclid

25.84

Leila Metres, Hawken

25.91

Kayla Harris, Beaumont

26.56

Rielyn Jackson, Gilmour

26.56

Adesewa Adewaso, Mayfield

26.57

Christine White, South

26.64

Claire Duricky, Lake Catholic

26.66

3,200

Rae Kawalec, Chardon

11:10.56

Emerson Greene, Kenston

11:20.95

Megan Sullivan, Riverside

11:28.51

Ada Sabo, Mentor

11:37.75

Alexandra Kheyfets, Beachwood

11:41.36

Ava Hartman, Beaumont

11:41.62

Kate Meinke, Riverside

11:44.67

Markalla Tumbry, Wickliffe

11:47.64

Kelly Ward, Lake Catholic

11:48.45

Katie Kovacs, Madison

12:05.04

4×400

Gilmour

3:59.83

Brush

4:09.72

Chagrin Falls

4:11.50

Euclid

4:12.99

South

4:13.62

Chardon

4:14.04

Mentor

4:16.25

Madison

4:18.57

Kirtland

4:20.12

Cardinal

4:21.63

Track and field leaders are compiled from results posted to MileSplit and other qualifying performances submitted by coaches. Times must be FAT for inclusion. Coaches can send missing performances to CLillstrung@News-Herald.com by 11 p.m. Sundays. Information is not accepted from any source other than coaches.