Four Illini golfers named All-Americans

WCIA — Four Illinois men’s golfers are PING All-Americans from the Golf Coaches Association of America, announced on Wednesday. Freshman Max Herendeen was named to the second team, junior Jackson Buchanan to the third team, while Tyler Goecke and Ryan Voois are both honorable mention picks.

DIVISION I PING ALL-AMERICA TEAMS

First Team

Luke Clanton, Florida State

Wenyi Ding, Arizona State

Mats Ege, East Tennessee State

Nick Gabrelcik, North Florida

Ben James, Virginia

Jackson Koivun, Auburn

Christo Lamprecht, Georgia Tech

Gordon Sargent, Vanderbilt

Hiroshi Tai, Georgia Tech

Michael Thorbjornsen, Stanford

Brendan Valdes, Auburn



Second Team

Max Herendeen , Illinois

Santiago de la Fuente, Houston

Austin Greaser, North Carolina

Johnny Keefer, Baylor

Michael La Sasso, Ole Miss

Jack Lundin, Missouri

Jacob Skov Olesen, Arkansas

Matthew Riedel, Vanderbilt

Cole Sherwood, Vanderbilt

Karl Vilips, Stanford



Third Team

Jackson Buchanan , Illinois

Bastien Amat, New Mexico

Gustav Frimodt, TCU

Ryggs Johnston, Arizona State

Frederik Kjettrup, Florida State

Christiaan Maas, Texas

Phichaksn Maichon, Texas A&M

Omar Morales, UCLA

Preston Summerhays, Arizona State

Sampson Zheng, California



Honorable Mention

Tyler Goecke , Illinois

Ryan Voois , Illinois

Josele Ballester, Arizona State

Michael Brennan, Wake Forest

J.M. Butler, Auburn

George Duangmanee, Virginia

Josh Duangmanee, Virginia

David Ford, North Carolina

Maxwell Ford, North Carolina

Connor Gaunt, LSU

Ian Gilligan, Florida

Alex Goff, Kentucky

Jake Hall, Tennessee

Palmer Jackson, Notre Dame

Petr Hruby, Washington

Bryan Lee, Virginia

Bryce Lewis, Tennessee

Riley Lewis, Loyola Marymount

Ben Lorenz, Oklahoma

Nick Mathews, NC State

William Moll, Vanderbilt

Sebastian Moss, Louisville

Calum Scott, Texas Tech

Herman Sekne, Purdue

Baard Skogen, Texas Tech

Jack Turner, Florida

Jackson Van Paris, Vanderbilt

Ben van Wyk, Georgia

Daniel Rodrigues, Texas A&M

Neal Shipley, Ohio State

Adam Wallin, Ohio State

Ben Warian, Minnesota

Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

For the latest news, weather, sports, and streaming video, head to WCIA.com.