Flat track motorcycle racing wraps up season in Harpster

HARPSTER — The Ohio Flat Track Sports Center with the Triangle Motorcycle Club concluded its 2023 season at the Harpster facility last weekend.

Fans and competitors enjoyed a spaghetti dinner after Saturday's races.

The 2024 season starts April 20 with a fun day at the track to test and tune and then a cookout with friends.

The following are the top finishers in each category contested last weekend.

Short Track Saturday Results

Open Quad: 1 D24 Dan Imalle Lima, OH; 2 357 Shawn Hesser Belle Center, OH.

Speedway: 1 30 Dan Weicht North Webster, OH; 2 4X Heath Hester Bellville, OH; 3 71 Michael Smith Trafalgar, IN.

Youth 50cc Junior: 1 33 Arlen Faul Beavercreek, OH; 2 555 Sterling Zimmerly Homesville, OH; 3 313 Jon Moore Rushville, OH.

Youth 50cc Senior: 1 83JR Krazy Kinlee Clyde, OH; 2 77F Hunter Browning West Milton, OH; 3 33F Sierra Litten Spencer, OH.

Junior Maddog: 1 59 Addison Rutherford Bellefontaine, OH; 2 18 Cayden Dempsey Columbus, OH; 3 Derek Muetzel Richwood, OH.

Heavyweight Breakless: 1 48 Joe Lewis Perrysburg, OH; 2 58 Patrick Holbrook Lorain, OH; 3 44 Chris Hunt Marion, OH.

Youth 65cc: 1 22 Logan Higgins Celina, OH; 2 38 Ty Whitcraft Columbus, OH; 3 33 Champ Curtis Cincinnati, OH.

School Boy: 1 22 Logan Higgins Celina, OH; 2 32 Bryson Porter Cincinnati, OH; 3 33F Caleb Curtis Cincinnati, OH.

Senior 50+: 1 59 Kirk Jeffries Westerville, OH; 2 54 Dan Wolfe Greenville, OH; 3 23 Dave Turbeck Centerville, OH.

Senior 65+: 1 880 Dan Lahut Marion, OH; 2 54 Dan Wolfe Greenville, OH.

Senior Maddog: 1 77 Joe Baker Columbia Station, OH; 2 19 Austin Anthony Greenville, OH; 3 689 Patrick Dirksmeier Dublin, OH.

Youth 85cc: 1 22 Logan Higgins Celina, OH; 2 32 Bryson Porter Cincinnati, OH; 3 33F Caleb Curtis Cincinnati, OH.

Heavyweight Vintage: 1 59 Kirk Jeffries Westerville, OH; 2 468 Jesse Milligan West Lafayette, OH.

Lightweight Vintage: 1 138 Matt Alexander Cleveland, OH; 2 53 Jesse Weaver West.

Amateur 250cc: 1 15 Carson Wilson Greenville, OH; 2 84 Camron Smith Galion, OH ; 3 26 Cody Mishey Convoy, OH.

Amateur Open: 1 7F Levi Bendle Delaware, OH; 2 2F Seth Bendle Delaware, OH; 3 15 Carson Wilson Greenville, OH.

Senior 30+: 1 12 David Whitcraft Columbus, OH; 2 83JR Brian Moore Clyde, OH; 3 59 Kirk Jeffries Westerville, OH.

Amateur 450cc: 1 7F Levi Bendle Delaware, OH; 2 12F Austin Rutherford Bellefountaine, OH; 3 2F Seth Bendle Delaware, OH.

Pro/Amateur: 1 48 Trent Lowe Guilford, IN; 2 186 Jacob Vanderkooi Mt Gilead, OH; 3 11 Coy Cummins Demossville, KY.

Half-Mile Track Sunday Results

Handshift: 1 74F Matt Young Galion, OH. 2 51 Adam Holmes Ironton, OH. 3 50H Jon Miley Bucyrus, OH.

Heavyweight Breakless: 1 58 Pat Holbrook Lorain, OH; 2 75 Matt Smith Sawyer, MI; 3 48 Kirt Emerick Lima, OH.

Lightweight Breakless: 1 138 Matt Alexander Cleveland, OH; 2 46 Jesse Milligan West Lafayette, OH; 3 7 Rich Coates Chardon, OH.

Senior Maddog: 1 689 Patrick Dirksmeier Dublin, OH; 2 787 Cory Hengstler Wapakoneta, OH; 3 32F Sean Litten Spencer, OH.

Junior Maddog: 1 13 Derek Muetzel Richwood, OH; 2 18 Cayden Dempsey Columbus, OH; 3 13X Ethan Byus Jackson, OH.

Youth 50cc Junior: 1 313 Jon Moore Rushville, OH; 2 61 Owen Osberg Tipp City, OH; 3 33 Arlen Faul Beavercreek, OH.

Youth 50 Senior: 1 77F Hunter Browning West Milton, OH; 2 83JR Krazy Kinlee Clyde, OH; 3 33F Sierra Litten Spencer, OH.

Speedway: 1 82 Chris Hathaway Syracuse, IN; 2 30 Dan Weicht North Webster, IN.

Lightweight Vintage: 1 10 Zachary Kerestes Mansfield, OH; 2 138 Matt Alexander Cleveland, OH; 3 60 Joe Beck Newark, OH.

Amateur Open: 1 7F Levi Bendle Delaware, OH; 2 2F Seth Bendle Delaware, OH; 3 26 Cody Mishey Convoy, OH.

Heavyweight Vintage: 1 59 Kirk Jeffries Westerville, OH; 2 72 Brian Peterson Fairgrove, MI.

School Boy: 1 32 Bryson Porter Cincinnati, OH; 2 22 Logan Higgins Celina, OH; 3 33F Caleb Curtis Cincinnati, OH.

Senior 50+: 1 86 Mike Ashton Tipp City, OH; 2 54F Rod Comer Brookville, OH; 3 59 Kirk Jeffries Westerville, OH.

Senior 65+: 1 690 Ray Chester Medina, OH; 2 880 Dan Lahut Marion, OH; 3 66D Bill Dunlop Sycamore, OH.

Amauter 250cc: 1 26 Cody Mishey Convoy, OH; 2 15 Carson Wilson Greenville, OH; 3 34F Hunter Messer Anna, OH.

Youth 65cc: 1 22 Logan Higgins Celina, OH; 2 33 Champ Curtis Cincinnati, OH; 3 38 Ty Whitcraft Columbus, OH.

Senior 30+: 1 12 David Whitcraft Columbus, OH; 2 83R Brian Moore Clyde, OH; 3 59 Kirk Jeffries Westerville, OH.

Amauter 450cc: 1 2F Seth Bendle Delaware, OH; 2 12F Austin Rutherford Bellefountaine, OH; 3 56 Luke Wilhelm Clio, MI.

Youth 85cc: 1 32 Bryson Porter Cincinnati, OH; 2 22 Logan Higgins Celina, OH; 3 33F Caleb Curtis Cincinnati, OH.

Pro/Amateur: 1 48 Trent Lowe Guilford, IN; 2 88 Trevar Martin Greenville, OH; 3 186 Jacob Vanderkooi Mt Gilead, OH.

