Every Wichita-area all-league girls soccer team from 2024 Kansas high school season

Following the conclusion of the 2024 Kansas high school girls soccer season, Wichita-area coaches have released their all-league teams to honor the top players in the state.

Greater Wichita Athletic League

First team

Forwards—Anahi Ibarra-Arevalo, sr., North; Kailyn Jackson, sr., Heights; Leah Henke, jr., Bishop Carroll. Midfielders—Heide Bartel, jr., Kapaun Mt. Carmel; Desiray Cuellar, sr., East; Brecken Hoy, sr., Bishop Carroll; Itzelle Lumbreras, so., Bishop Carroll; Lissette Tovar, sr., North. Defenders—Keilann Heath, sr., Northwest; Annabelle Schaefer, so., Kapaun Mt. Carmel; Carson Sloan, sr., Kapaun Mt. Carmel; Cecilia Solis, sr., North; Maddie Weed, fr., Bishop Carroll. Goalkeepers—Kaitlyn Martinez, so., North; Annalys Rivas, so., Heights. Co-Coaches of the Year—Traci Nigg, Heights; Greg Rauch, Bishop Carroll.

Second team

Forwards—Merari Flores, sr., Northwest; Darby Howard, jr., Bishop Carroll; Sara Claire Michaelis, fr., Kapaun Mt. Carmel; Maddy Spiers, jr., Kapaun Mt. Carmel. Midfielders—Jazmine Guzman, jr., North; Kaylen Mueller, so., Northwest; Jimena Ramirez, sr., Heights; Sawyer Ross, sr., Northwest; Lillian Shilling, jr., Northwest. Defenders—Elyzah Angel, sr., East; Jessiah Dingle, so., Heights; Liza Dugan, so., Bishop Carroll; Sophia Fury, sr., Kapaun Mt. Carmel; Kaelyn St. Vrain, sr., Bishop Carroll. Goalkeeper—Reese Adams, so., Kapaun Mt. Carmel.

Honorable mention

Forwards—Fatima Aguilera-Fernandez, jr., North; Allarynn Cornejo, sr., South; Hayde Flores, sr., East; Stella Fury, fr., Kapaun Mt. Carmel; Amiyah Hamilton, jr., East; Ellie Knipp, so., Kapaun Mt. Carmel; Avery McCorry, so., Bishop Carroll; Ashley Montanez, fr., East; Alyzcianna Rodriguez, fr., Northwest. Midfielders—Emma Brooks, so., South; Brooklyn Costilla, so., West; Aurora Delgado, so., Southeast; Clarissa Garcia-Triana, jr., North; Rylen Grant, jr., Northwest; Mason Palace, so., Kapaun Mt. Carmel; Sophia Penaloza, fr., Kapaun Mt. Carmel; Trinity Perry, sr., East; Mia Powell, so., Southeast; Lana Shaheen, jr., East. Defenders—Alyssa Awtrey, jr., East; Ashley Capi, sr., West; Danielle Hiegel, sr., North; Mya Howell, fr., Heights; Hannah Mack, sr., Heights; Kayla Methman, sr., Southeast; Joanna Montanez, jr., East; Plamedi Mwanza, sr., Southeast; Ingrid Parra, so., Northwest; Bridget Sherman, sr., Kapaun Mt. Carmel; Aubrey Shurley, so., North. Goalkeepers—Lillianna Hernandez, jr., Northwest; Tessa Stika, fr., Bishop Carroll.

AV-CTL Division I

First team

Forwards—Kyndal Ewertz, sr., Maize South; Rhyan Galyon, so., Hutchinson; Sydney Hansen, so., Maize South; Marin Morris, fr., Salina South. Midfielders—Genevieve LaMarche, jr., Maize South; Azul Maciel, so., Hutchinson; Jadyn Perales, jr., Maize; Izzy Sandoval, sr., Newton. Defenders—Lexi Bauer, sr., Maize South; Corrigan Bielefield, sr., Campus; Lilliana Cortez, sr., Maize; Hayley Waymire, sr., Hutchinson. Goalkeeper—Hadley Ostrander, jr., Maize South. MVP—Kyndal Ewertz, sr., Maize South. Coach of the Year—Rey Ramirez, Maize South.

Second team

Forwards—Adrianna Alvarez, jr., Newton; Avery Kassman, so., Campus; Mikaela Llamas, fr., Maize; Harper Wintz, so., Derby. Midfielders—Lauren Crow, so., Salina South; Mackenzie Cunningham, jr., Derby; Olivia Oenning, sr., Maize South; Hadley Walcher, fr., Campus. Defenders—Cameron Busby, sr., Maize South; Caroline Giroux, so., Maize South; Brooklyn Jordan, so., Salina South; Kiahne Lujano, jr., Newton; Bianka Schultz, sr., Derby. Goalkeeper—Parker Clark, jr., Maize.

Honorable mention

Forwards—Taylor Dill, so., Maize; Jocelyn Lumbreras, fr., Derby; Kamila Ojeda, jr., Salina South; Sydney Stehm, jr., Maize South; Shelby Wright, sr., Maize South.

Midfielders—Caileigh Allen, so., Maize; Ayla Booe, jr., Hutchinson; Autumn Coppins, fr., Derby; Ella Eskridge, sr., Maize South; Avery Fellows, so., Maize South; Manuela Gonzalez, Campus; Taylor Gray, so., Maize; Hanna Householter, sr., Salina South; Kaylee Ingalls, fr., Maize; Audrey Kessler, fr., Derby; Lisa Selgrade, sr., Hutchinson; Natalia Silvestre, jr., Salina South; Emma Stillings, sr., Maize; Xaydi Valdivia, so., Newton. Defenders—Lilly Araiza, so., Derby; Margaret Bates, sr., Newton; Nevaeh Bowman, sr., Derby; Josten Fischer, sr., Salina South; Teaonna Gitahi, jr., Campus; Mallory Hirst, fr., Hutchinson; Amelia Leggett, fr., Derby; Taryn Migdal, sr., Maize; Paige Miller, sr., Campus; Aleksah Moreno, jr., Maize; Rilynn Ranger, jr., Maize; Lexee Shipp, so., Maize; Brooke Tholen, fr., Maize South. Goalkeepers—Alyssa Thomas, sr., Campus; Jaden Wilson, sr., Derby.

AV-CTL Division II

First team

Forwards—Carly Hummel, sr., Eisenhower; Elleigh Newcomb, so., Andover Central; Breckynn Pugh, sr., Andover; Olivia Pugh, sr., Andover. Midfielders—Katelyn Aune, sr., Andover; Brinley Hedden, fr., Goddard; Bella Smith, sr., Eisenhower; Gretta Stover, sr., Andover Central. Defenders—Maddie Bracy, sr., Eisenhower; Haven Deckinger, sr., Andover Central; Kaitlyn Gobel, sr., Valley Center; Ashlin Lynch, sr., Andover. Goalkeeper—Avery Mason, sr., Andover Central. Coaches of the Year—Kevin Law, Andover; Stephanie Garcia, Andover Central; Roger Downing, Eisenhower. Player of the Year—Bella Smith, sr., Eisenhower.

Second team

Forwards—Reese Bieker, sr., Valley Center; Caleigh Cross, so., Valley Center; Bailey Hess, jr., Goddard; Presley Schmidt, fr., Goddard. Midfielders—Avree Birkes, sr., Valley Center; Reese Fleming, jr., Andover Central; Madison Johnson, sr., Valley Center; Chloe Smith, so., Eisenhower. Defenders—Ellie Damico, jr., Andover Central; Lauryn Gordon, sr., Andover; Cate Johnson, sr., Andover; Ava MacAnich, jr., Eisenhower. Goalkeeper—Brooklin Lynch, jr., Andover.

Honorable mention

Forwards—Reagan Best, jr., Eisenhower; Ava Carlson, sr., Eisenhower; Sydney Gerber, jr., Andover Central; Ryleigh Gerena, jr., Valley Center; Mailyn Owen, sr., Salina Central; Lillian Thiessen, so., Andover; Saniya Triplett, jr., Salina Central; Karlyn Wilson, jr., Andover Central. Midfielders—Stephanie Best, jr., Eisenhower; Ann Cabrera, fr., Arkansas City; Kassi Galaviz, sr., Salina Central; Aimee Ibanez, sr., Arkansas City; Ellie Johnson, so., Andover; Kate Robert, fr., Andover. Defenders—Emma Bachman, jr., Eisenhower; Brynn Bachura, so., Andover Central; Ellie Garrett, so., Andover; Mireen Hernandez, sr., Arkansas City; Bailee Hubler, jr., Andover; Aaliyah Jacobs, jr., Salina Central; Lauren John, so., Valley Center; Abigail Nguyen, so., Goddard; Kaleigh Shamburger, fr., Eisenhower. Goalkeepers—Hannah Bedore, jr., Eisenhower; Lily Breitigan, so., Valley Center; Kamryn Standerfer, jr., Arkansas City; Emerson Wedel, jr., Goddard.

AV-CTL Division III-IV

First team

Forwards—Ellie Bower, jr., McPherson; Kyia Kelly, so., Rose Hill; Teigan Nielsen, sr., Buhler; Bronalea Thies, sr., Augusta. Midfielders—Ashlynn Adcock, sr., Buhler; Grace Prescott, so., McPherson; Jade Smallwood, jr., Mulvane; Alivia Villalobos, jr., McPherson. Defenders—Peyton Childers, sr., Augusta; Teagan Garrison, sr., Mulvane; Nevaeh Kelly, jr., Rose Hill; Baylee Simmelink, sr., McPherson. Goalkeeper—Alyssa Harger, sr., McPherson. MVP—Ellie Bower, jr., McPherson. Co-Coaches of the Year—Chris Adrian, McPherson; Shelby Kaba, Rose Hill.

Second team

Forwards—Riggs Kuhn, sr., McPherson; Becca Lulloff, so., McPherson; Ava Markley, jr., Rose Hill; Madison McCool, fr., Buhler. Midfielders—Grace Buell, fr., Augusta; Skylar Flower, sr., Winfield; Blythe Hackney, fr., Rose Hill; Ella Swearingen, jr., Rose Hill. Defenders—Ashlyn Coker, jr., Buhler; Brodie Kuhn, so., McPherson; Paige Loeck, sr., Rose Hill; Kenzie Welch, sr., Buhler. Goalkeeper—Sammie Brooks, jr., Buhler.

Honorable mention

Forwards—Kierra Cain, jr., Mulvane; Kyndall Glock, fr., Rose Hill; Makenzie Rogers, so., Mulvane; Layla Washington, jr., Winfield. Midfielders—Kenna Dale, jr., McPherson; Amelia Hogan, so., Winfield; Maddison Levings, sr., Augusta; Briar Lichlyter, fr., Augusta; Anne Marie Olson, so., Collegiate; Caitlyn Pearson, sr., McPherson; Mady Tanksley, sr., Buhler; Beth Turner, so., Circle; Emily Wells, sr., Augusta; Paige Winter, jr., Rose Hill; Kam Worthington, jr., Circle. Defenders—Emily Brundege, sr., Augusta; Grace Carpenter, so., Mulvane; Brinley Fouts, fr., Rose Hill; Scout Hedges, jr., Winfield; Aubrey Moore, so., Rose Hill; Rhylie Reedy, Circle; Kylie Schwanke, so., Mulvane; Juliette Shank, jr., Buhler; Keanna Sullivan, sr., McPherson; Naomi Vesser, jr., McPherson; Chloe Whyte, jr., Circle. Goalkeepers—Jillian Edwards, jr., Circle; Natalie Hobart, jr., Collegiate; Abby McCullouch, so., Rose Hill; Makenna Shively, sr., Augusta.