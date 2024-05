Every all-league softball team in Wichita area from 2024 Kansas high school season

Following the conclusion of the 2024 Kansas high school softball season, Wichita-area coaches have released their all-league teams to honor the top players in the state.

Greater Wichita Athletic League

First team

Pitchers—Ana Amador, so., North; Keira Stripling, fr., Bishop Carroll. Catcher—Olivia Navarro, jr., Bishop Carroll. First base—Kam Stubbs, jr., Northwest. Middle infielders—Kylie Cartwright, jr., Kapaun Mt. Carmel; Hayden Wettstein, jr., Heights. Third base—Anistyn Marcotte, sr., Bishop Carroll. Outfielders—Brooklyn Benoit, so., Northwest; Charlie Hoffman, jr., Kapaun Mt. Carmel; Lilly Martin, jr., Bishop Carroll. Utility—Alayna Alvarez, sr., Northwest; Allyson Orth, so., Bishop Carroll. DH—Beth Sua Ramos, sr., North. Coach of the Year—Julie Huffmier, North.

Second team

Pitchers—Isabella Pfannestiel, so., Bishop Carroll; Lena Ramsey, jr., Kapaun Mt. Carmel. Catcher—Isabel Valazquez-Wallace, so., North. First base—Cambell Riordan, sr., Bishop Carroll. Middle infielders—Ashtyn Rocha, fr., Kapaun Mt. Carmel; Kalei Storm, jr., South. Third base—Gracie Bezdek, fr., Kapaun Mt. Carmel. Outfielders—Briley Landgren, sr., Heights; Autumn Popp, fr., Heights; Lizbeth Retana, sr., North. Utility—Dahlia Garcia, jr., South; Jamie Jimenez, jr., Heights. DP—Lucie Glover, so., Kapaun Mt. Carmel.

Honorable mention

Pitchers—Lilly Hoffman, so., Northwest; Paige Jacobs, so., Southeast; Alyssa Janssen, jr., South; Maci Morgan, jr., Heights; Mackenzie West, fr., South; CJ Wolgamuth, sr., Kapaun Mt. Carmel. Catcher—Roxanne Berry, fr., South; Amiyah Jones, fr., West; Kia Stokes, sr., Northwest. First base—Brieanna Barber, sr., East; Ellie Wilkins, so., Heights. Middle infielders—Aliya Aguilar, jr., Northwest; Hannah Collins, sr., Kapaun Mt. Carmel. Third base—Max Bowers, fr., Northwest; Madison Jagneaux, sr., West; Iris Maldonado Ramos, so., Southeast; CJ Wolgamuth, sr., Kapaun Mt. Carmel; Maliyah Youngs, jr., South. Outfielders—Nautica Cash, jr., Kapaun Mt. Carmel; Ava Fink, sr., Kapaun Mt. Carmel; Yulisa Herrera-Trejo, jr., North; Eunice Leucci, sr., Southeast; Kylie Peart, fr., Northwest; Diamond Perez, sr., Southeast; Caylee Sallee, fr., South; Ilse Zuniga, sr., South. Utility—Natalia Goodman, so., West; Ariana Hughes, so., Southeast; Chloe Kidwell, so., Southeast; Sophia Morris, so., Kapaun Mt. Carmel; Jessica Velazques-Wallace, jr., North. DP—Jenna Klingsporn, fr., South.

AV-CTL Division I

First team

Pitchers—Addy Canfield, sr., Derby; Kinslee Cottner, fr., Maize South; Sophie Stockam, jr., Maize South. Catcher—Lizzy Lassley, jr., Maize South. First base—Joslynn Stiglitz, so., Maize. Second base—Chavi Krehbiel, jr., Newton. Third base—Abby Koontz, sr., Newton. Shortstop—Kiley Thornquist, so., Maize South. Outfielders—Karlie Demel, so., Derby; Kyler Demel, sr., Dery; Charlotte Kerbs, jr., Maize; Gabrielle Stauffer, sr., Campus. Utility—Paityn Fritz, so., Salina South. DP—Lila Collins, jr., Maize. Player of the Year—Addy Canfield, sr., Derby. Coach of the Year—Cody Stucky, Maize South.

Second team

Pitchers—Ava Baker, sr., Campus; Paityn Fritz, so., Salina South; Joslynn Stiglitz, so., Maize; Londyn Ysidro, sr., Campus. Catcher—Hadley Topping, jr., Maize. First base—Kohlbie Craft, so., Hutchinson. Second base—Jersey Ramirez, jr., Derby. Third base—Lillian Clements, fr., Campus. Shortstop—Brynley Smith, sr., Maize. Outfielders—Kinley Davis, so., Maize South; Reese McCord, sr., Newton; Ava Strohm, jr., Campus; Kinlee Unruh, so., Newton. Utility—Ava Bowden, jr., Derby. DP—Gabby Gaither, jr., Maize South.

Honorable mention

Pitcher—Grace Swart, so., Maize. Catchers—Abigail Araiza, sr., Campus; Avery Kelley, sr., Derby; Emily Newman, sr., Salina South. First base—Brooke Rice, sr., Derby; Macy Yost, jr., Salina South. Second base—Emerleigh Cooper, fr., Campus; Camren Moses, jr., Maize South. Third base—Gabi Uffendell, so., Maize. Shortstop—Alexis Butler, fr., Campus; Raegan Jackson, jr., Derby; Maliyah Koester, sr., Salina South; Grace Marciano, sr., Hutchinson. Outfielders—Raegan Casey, so., Maize; Lila Collins, jr., Maize; Ava Jakubov, fr., Maize South; Morgan Jenousek, jr., Salina South; Mackenzie Langer, jr., Maize South; Sadie Marciano, so., Hutchinson; Kamdyn Minnick, fr., Campus; McKenzie Raines, jr., Newton; Loren Sweat, jr., Derby.

AV-CTL Division II

First team

Pitchers—Emily Freeby, so., Valley Center; Karli George, jr., Eisenhower; Natalie Klenda, sr., Goddard. Catcher—Karlee Ford, sr., Eisenhower. First base—Ella Friederich, jr., Andover. Second base—Tessa Cooper, fr., Andover Central. Third base—Kelsey Barscewski, fr., Andover Central. Shortstop—Taylin Tabor, jr., Andover Central. Outfielders—Kaile Abasolo, so., Valley Center; Brodie Christensen, jr., Andover; Payton Converse, fr., Andover Central; Madilynn Crough, sr., Salina South. Utility—Katy Wagner, fr., Salina Centra. DP—Allie Tabor, sr., Andover Central. Player of the Year—Karlee Ford, sr., Eisenhower. Pitcher of the Year—Natalie Klenda, sr., Goddard. Coach of the Year—Rita Frakes, Andover Central.

Second team

Pitchers—Kaylee Davis, jr., Andover Central; Aubrey Pate, sr., Eisenhower; Adleigh Stedman, jr., Andover Central. Catcher—Grace Hembree, sr., Goddard. First base—Isadora Wilson, jr., Andover Central. Second base—Morgan Thatcher, sr., Valley Center. Third base—Sariah Potter, so., Goddard. Shortstop—Avery Davison, so., Valley Center. Outfielders—Sadie Bowyer, jr., Goddard; Tayler Gary, so., Salina Central; Kylie Hahn, fr., Eisenhower; Abreya Perry, so., Valley Center. Utility—Khloe Perkins, sr., Goddard. DP—Addilyn Nelson, so., Goddard.

Honorable mention

Catchers—Brooke Banninger, so., Salina Central; Addison Edwards, sr., Valley Center; Ellie Kucera, jr., Andover Central. First base—Caroline Brady, sr., Salina Central; Alyssa Crumbliss, jr., Valley Center; Ellie Riekhof, so., Salina Central. Second base—Madi Jennings, sr., Arkansas City; Ashley Poe, jr., Goddard; Harper Turpin, fr., Salina Central. Third base—Chayln Boone, jr., Valley Center; McKinley Castleberry, jr., Andover; Elleigh Tarpley, so., Eisenhower. Shortstop—Allie Conrad, jr., Andover; Haylea Sampson, so., Arkansas City; Valerie VanZant, jr., Salina Central. Outfielders—Chloe Gantz, so., Andover; Alyssa Gobel, sr., Valley Center; Lexi Pappas, sr., Eisenhower; Paige Smith, sr., Arkansas City. Utility—Lainey Tyner, fr., Andover Central; Haley Ziser, sr., Andover.

AV-CTL Division III

First team

Pitchers—Addie Herrera, jr., McPherson; Ellie Randall, sr., Circle; Whitney Wilbur, so., Circle. Catcher—Madison Phipps, sr., Mulvane. First base—Reanna Eilrich, sr., McPherson. Second base—Ava Romero, so., McPherson. Third base—Haely Hagemann, jr., McPherson. Shortstop—Karter Alvord, sr., McPherson. Outfielders—Kennedy Baker, sr., Circle; Rylee Pfeifer, so., Augusta; Sydney Quaint, fr., Buhler; Alex Romero, sr., McPherson. Utility—Addison Chapman, jr., McPherson. MVP—Ellie Randall, sr., Circle. Coach of the Year—Kim Cottam, Buhler.

Second team

Pitchers—Lilly Horne, so., Buhler; Addison Mackey, sr., Mulvane; Carmin Pavlovich, fr., McPherson. Catcher—Kylee Stueven, jr., Augusta. First base—Kendyl Acker, so., Circle; Emmie Stallman, sr., Buhler. Second base—Hayden Fowler, fr., Circle; Camrea Riley, so., Augusta; Izzy Schmidt, so., Buhler. Third base—Addison Mackey, sr., Mulvane. Shortstop—Lillahnna Sympson, so., Winfield. Outfielders—Alexa Adame, so., Buhler; Jaryn Baker, so., Mulvane; Ellie Randall, so., Circle; Whitney Wilbur, so., Circle. Utility—Rylie Whitfield, fr., McPherson.

Honorable mention

Catcher—Josie Fitzmorris, jr., McPherson; Lauren Kelley, so., Winfield; Lauren Swilley, so., Circle. First base—Brooklynn Mortimer, jr., Winfield; Regan Witt, jr., Mulvane. Second base—Natalie McBee, sr., Winfield. Third base—Logan James, fr., Circle; Ella Thiessen, fr., Buhler; Taylor Zulkoski, sr., Winfield. Shortstop—Harlee Fowler, jr., Circle; Bracyn Landers, so., Augusta—Makaylen Warner, jr., Mulvane. Outfielders—Nakhai Biby, jr., Winfield; Brynne Bowman, so., Circle; Olivia Cheatham, sr., McPherson; Olivia Ellis, jr., Mulvane; Ragan Pfeifer, so., Augusta; Addison Samms, jr., Winfield; Hadley Wells, so., Augusta. Pitcher—Sophie Bruce, fr., Mulvane. Utility—Becca Skov, so., Augusta.

AV-CTL Division IV

First team

Pitchers—Jayna Lies, fr., Andale-Garden Plain; Isla Nesmith, so., El Dorado; Trista Welty, so., Clearwater. Catcher—Emery Benson-Hladik, jr., Andale-Garden Plain. First base—Paige Stanhope, fr., Andale-Garden Plain. Second base—Elizabeth Tjaden, sr., Clearwater. Third base—Makena Hampton, fr., Clearwater. Shortstop—Kaylee Hampton, jr., Clearwater. Outfielders—Addison Brown, sr., Clearwater; Kegan Motter, jr., El Dorado; Elisabeth Norbert, sr., El Dorado; Quinn Sundgren, jr., El Dorado. Utility—Elsie Johnson, so., Andale-Garden Plain. DP—Liv Miller, fr., Clearwater. MVP—Kaylee Hampton, jr., Clearwater. Coach of the Year—Tyler Hampton, Clearwater.

Second team

Pitchers—Madison Baker, sr., Wellington; Paige Green, sr., Rose Hill; Kaylynn Konkel, so., Clearwater. Catcher—Maya Cornejo, so., Wellington; Liv Miller, fr., Clearwater. First base—Jenna Hadley, so., El Dorado. Second base—Kadance Heumann, jr., Rose Hill. Third base—Miley McKim, jr., Andale-Garden Plain. Shortstop—Kyndal Rusk, jr., Wellington. Outfielders—Madi Clevenger, so., Clearwater; Kate Haines, sr., Wellington; Caroline Mott, fr., Wellington; Taylor Nielson, so., Clearwater. Utility—Haley Gulick, so., Wellington. DP—Trista Welty, so., Clearwater.

Honorable mention

Catchers—Jayton Jackson, sr., Rose Hill; Kamryn Parker, fr., El Dorado. First base—Camryn Carlson, jr., Clearwater; Reese Goetz, sr., Rose Hill. Second base—Addison Fox, sr., Wellington; Trinity Motter, sr., El Dorado. Shortstop—Lilly Hamlin, so., El Dorado; Brooklyn Sele, fr., Andale-Garden Plain.

Central Plains League

First team

Pitchers—Liberty Lewis, so., Trinity Academy; Peyton McCormick, sr., Cheney; Dominique Schellenger, so., Trinity Academy. Catcher—Madison Cross, so., Trinity Academy. Infielders—Gentry Bergsten, so., Douglass; Courtney Cross, sr., Trinity Academy; Delaynie Esterly, sr., Belle Plaine; Adelle Fouquet, jr., Cheney; Regan May, jr., Conway Springs; Laney Wood, sr., Kingman. Outfielders—Brooke Beck, jr., Conway Springs; Macie Brannan, jr., Kingman; Hayleigh Waggoner, sr., Douglass; Kendyll Walker, fr., Cheney. Utility—Macey Batt, jr., Cheney; Ava Lay, jr., Trinity Academy. Player of the Year—Peyton McCormick, sr., Cheney. Coach of the Year—Steve Cross, Trinity Academy.

Honorable mention

Pitchers—Haidyn Hartley, fr., Kingman; Macie Hartman, so., Conway Springs; Maddy Talbot, sr., Belle Plaine. Catcher—Claire Cunningham, so., Medicine Lodge. Infielders—Jailyn Adolph, sr., Cheney; Gracie Drouhard, so., Chaparral; Ryan Schreiner, jr., Kingman; Avalon Theis, jr., Medicine Lodge. Outfielders—Teresa Collins, sr., Medicine Lodge; Teagan Dick, fr., Kingman; Cheyenne Wagoner, jr., Douglass. Utility—Kennedy Bergsten, sr., Douglass.

Central Kansas League

First team

Pitchers—Jordyn Boxberger, sr., Hoisington; Avery Brawner, so., Haven; Elyse Griffin, so., Hesston; Kaci Young, jr., Halstead. Catcher—Mica Stapleton, so., Pratt. First base—Jaycie Theis, sr., Pratt. Second base—Mollie Stiener, sr., Hoisington. Third base—Callyn Divine, fr., Halstead. Shortstop—Bailey Jackson, sr., Pratt. Outfielders—Sadie Estill, sr., Haven; Mackenzie Reinert, sr., Larned; Mayzie Warden, so., Haven; Brett Young, jr., Halstead. Utility—Kenzley Haxton, fr., Smoky Valley. DP—Savannah Copus, fr., Pratt.

Second team

Pitchers—Savannah Copus, fr., Pratt; Ellie Crawford, jr., Hoisington; Dallie Winklepleck, fr., Pratt; Madison Wood, jr., Larned. Catcher—Sophie Faidley, jr., Haven. First base—Mya Morris, sr., Halstead. Second base—Trista Rogers, jr., Haven. Third base—Madison Reinert, sr., Larned. Shortstop—Morgan O’Neal, so., Haven. Outfielders—Taylor Creadick, fr., Pratt; Kylie Kempke, jr., Hoisington; Sage Kohman, sr., Pratt; Tinley Scott, sr., Smoky Valley. Utility—Ellie Crawford, jr., Hoisington. DP—Katharine Engel, so., Halstead.

Honorable mention

Pitchers—Mya Morris, sr., Halstead; Addison Thompson, fr., Halstead. Catchers—Justice Large, sr., Hesston; Kayla Norberg, sr., Smoky Valley. First base—Kelsey Abernathy, sr., Nickerson; Karlee Cooprider, so., Haven; Brenlyn Richmond, fr., Hesston. Third base—Sierra Belote, so., Lyons; Sorrel DeFrain, so., Haven; Maci Kramer, so., Hesston; Anastin Teasley, jr., Pratt. Shortstop—Wendy Roth, fr., Hesston; Kaci Young, jr., Halstead. Outfielders—Avery Hambrick, sr., Nickerson; Hope Hughes, so., Pratt; Kori Kramer, sr., Hesston. Utility—Cassidy Bernhardt, jr., Hillsboro; Thea Boese, so., Halstead; Kennedy Grizzle, so., Lyons; Teagan Walker, jr., Larned. DP—Karley Lemuz, jr., Larned.

Heart of America League

First team

Pitchers—Cambree Lawler, so., Remington; Gabey Norris, sr., Ell-Saline. Catchers—Avery Linden, sr., Sterling; Sam Strausz, so., Moundridge. Infielders—Elena Bowling, jr., Remington; Taylor Froese, fr., Inman; Macy Kaminkow, so., Moundridge; Blaine Locke, fr., Sterling. Outfielders—Kynzee Klaassen, fr., Remington; Addie Rogers, sr., Sedgwick; Carli Wilkey, jr., Sterling. Utility—Savannah Smith, sr., Inman. DP—Addison Crockett, jr., Hutchinson Trinity.

Second team

Pitchers—Lyla Levin, fr., Inman; Shklar Olsen, jr., Sterling. Catchers—Brin Hecker, sr., Ell-Saline; Karoline Johnson, sr., Remington. Infielders—Taelor Hardesty, jr., Ell-Saline; Brooklyn Murk, fr., Bennington; Erin Regnier, jr., Marion; Jozelynn Weerts, jr., Remington. Outfielders—Maggie Coats, jr., Remington; Mara Pickering, fr., Bennington; Isabelle Porter, jr., Ell-Saline. Utility—Mattie Galliher, jr., Hutchinson Trinity. DP—Haylee Blake, so., Bennington.

Honorable mention

Pitchers—Alexis Noone, fr., Inman; Lela Winsor, so., Moundridge. Catchers—Rylee Benien, fr., Bennington; Gaby Petersen, jr., Sedgwick; Ellie Thimmesch, fr., Inman. Infielders—Mackenzie Alvarez, sr., Hutchinson Trinity; Marlee Ballard, fr., Inman; Kelly Donahy, sr., Hutchinson Trinity; Gabby Emmons, sr., Remington; Bret Hecker, fr., Ell-Saline. DP—Chesney Black, so., Inman.

South Central Border League

First team

Sophia Bain, so., Oxford; Edee Boatman, jr., Cedar Vale-Dexter; Kylee Bragg, jr., Cedar Vale-Dexter; Micah Brown, sr., Cedar Vale-Dexter; Paige Corter, jr., Flinthills; Zoey Davidson, fr., Cedar Vale-Dexter; Katelyn Gillenwater, so., Oxford; Kayl Knapp, jr., Udall; Madison Mayfield, fr., Oxford; Adley Mayo, sr., South Sumner County; Ava Newell, so., South Sumner County; Chloe Rios, jr., Sedan; Sophia Rios, sr., Sedan; Ella Risley, so., South Sumner County; Sydney Sorum, sr., Flinthills; Gracie Webb, so., Cedar Vale-Dexter; Rylie Wight, jr., Flinthills; Aliya Wolf, fr., Udall.

Honorable mention

Cara Black, sr., Sedan; Maddy Ferguson, fr., South Sumner County; Brecken Hutsler, so., South Sumner County; Brooklyn King, sr., Udall; Eva Navrat, sr., Oxford; Adley Pappan, jr., Sedan; Jessilyn Parsons, fr., Burden-Central; Alex Scribner, so., Flinthills; Haley Sellers, sr., Sedan; Pacey Sellers, sr., Sedan; Jaylin Shivers, so., Oxford; Savannah Stroot, sr., West Elk; Kira Tillapaugh, so., West Elk; Josey Toon, jr., West Elk; Gracelea Weigle, fr., Burden-Central.