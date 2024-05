Every all-league baseball team in Wichita area from 2024 Kansas high school season

Following the conclusion of the 2024 Kansas high school baseball season, Wichita-area coaches have released their all-league teams to honor the top players in the state.

Greater Wichita Athletic League

First team

Pitchers—Charlie Barrier, jr., Kapaun Mt. Carmel; Shane Holman, sr., Bishop Carroll; Alec Maldonado, sr., Heights; Braxton Martin, jr., Bishop Carroll. Catcher—Jackson Ellison, sr., Heights. First base—Cooper Oakley, sr., Heights. Second base—Kasch Oakley, so., Heights. Third base—Brady Boomsma, jr., Heights. Shortstop—Brady Unrein, sr., Northwest. Outfielders—Landon Joynt, sr., Heights; Kaleb Nye, sr., Kapaun Mt. Carmel; Kaison Overbey, sr., Northwest. Utility—Van Haneberg, sr., Bishop Carroll; Colton Wilburn, so., West. DH—Canon Cole, sr., East. Coach of the Year—Mark McBratney, Heights.

Second team

Pitchers—Ethan Cox, jr., Bishop Carroll; Peyton Gosch, jr., Kapaun Mt. Carmel; Christian Laws, so., West; Grant Myers, jr., Northwest. Catcher—Noah Schreck, jr., Kapaun Mt. Carmel. First base—Cal Purvis, so., Bishop Carroll. Second base—Corbin Luallen, sr., East. Third base—Hudson Cahill, sr., Kapaun Mt. Carmel. Shortstop—Alfonso Olivarez, jr., North. Outfielders—Taccarri Brown, sr., Northwest; Issac Lager, jr., Bishop Carroll; Ryan Rodriguez, sr., South. Utility—Jackson Daniel, jr., Kapaun Mt. Carmel; Carson Smith, sr., Heights. DH—Colton Wilburn, so., West.

Honorable mention

Pitchers—Will Beckman, jr., Northwest; Mikey Birzer, sr., East; Tyler Boothe, sr., Bishop Carroll; Orlando Flores, sr., North; Van Haneberg, sr., Bishop Carroll; Kayden Morrison, so., East; Ryan Rodriguez, sr., South; Jacob Smith, jr., West; Lukas Thornton, sr., Heights. Catchers—Carter Clupny, jr., Bishop Carroll; Colton Wilburn, so., West. First base—Dylan Hamilton, sr., Kapaun Mt. Carmel; Greyson Jowdy, so., East. Second base—Henry Chrisman, sr., Kapaun Mt. Carmel; Aramis Flores, jr., North. Third base—Drew Niedens, so., Bishop Carroll. Shortstop—Robert Diaz, sr., West; Van Haneberg, sr., Bishop Carroll; Trip Wright, sr., Kapaun Mt. Carmel. Outfielders—Carson Bandy, sr., West; Charlie Chrisman, sr., Kapaun Mt. Carmel; Levi Hennes, jr., Southeast; JP Manrique, sr., East; Ernesto Mejia, jr., North; Cale Milleson, sr., Heights. Utility—Brandon Cato, sr., South; Caleb Cross, sr., Heights; Landon Hauser, jr., West; Jeremy Johnson, sr., Southeast. DH—Santiago Maldonado, sr., North; Cavin Rundell, so., Northwest.

AV-CTL Division I

First team

Pitchers—Colton Bough, so., Maize South; Brady Howard, sr., Salina South; Easton Roth, sr., Maize; Cooper Tannahill, sr., Maize. Catcher—Hunter Higgins, so., Maize South; Carter Morgan, jr., Hutchinson. First base—Parker Meirowsky, so., Maize. Second base—Cole Bleything, jr., Hutchinson; Kolton Herbel, so., Salina South; Jaxson Sullivan, sr., Maize South. Third base—Kaden Budke, sr., Salina South. Shortstop—Brady Howard, sr., Salina South. Outfielders—Brock Ellis, sr., Maize South; Colton Ruedy, sr., Derby; Gavin Short, so., Maize; Justin Zerger, sr., Newton. Utility—Luke Youngdahl, sr., Maize South. DH—Brayden Fox, so., Newton. Player of the Year—Kaden Budke, sr., Salina South. Pitcher of the Year—Cooper Tannahill, sr., Maize. Coach of the Year—Rocky Helm, Maize.

Second team

Pitchers—Lakin Franz, sr., Hutchinson; Julian Lyons, so., Hutchinson; Hagen Warkins, so., Campus; Luke Youngdahl, sr., Maize South. Catcher—Grady Clements, jr., Campus. First base—Lakin Franz, jr., Hutchinson. Second base—Dellen Claassen, sr., Newton. Third base—Tate McNew, jr., Maize South. Shortstop—Caiden Beavers, jr., Hutchinson. Outfielders—Drake Blasi, fr., Maize; Gunner Hewitt, sr., Maize; Landon Parks, jr., Hutchinson; Caden Riojas, sr., Derby. Utility—Caden Riojas, sr., Derby. DH—Cole Chalashtari, sr., Maize.

Honorable mention

Pitchers—Kaden Budke, sr., Salina South; Jack Davis, jr., Hutchinson; Kale Degenstein, sr., Newton; Luke Ethridge, jr., Maize; Tyler Frantz, jr., Newton; Hudson Halstead, so., Derby; Davin Hinote, sr., Maize; Jace Humphrey, jr., Salina South; Brady Jackson, sr., Maize; Eastyn Keeler, sr., Hutchinson; Caden Riojas, sr., Derby. Catcher—Ethan Crawford, sr., Derby. First base—Jace Hambleton, so., Derby; Aidan Spellman, so., Salina South. Second base—Calvin Pryor, jr., Derby; Camden Schroeder, jr., Campus. Third base—Hudson Halstead, so., Derby; Brady Jackson, sr., Maize. Shortstop—Rowan Foster, so., Derby; Brodie Jarvis, so., Maize; Jack Martens, sr., Maize South. Outfielders—Ryan Brown, sr., Salina South; Dellen Claassen, sr., Newton; Dawson Dooley, sr., Salina South; Tyler Frantz, jr., Newton; Jace Humphrey, jr., Salina South; Gavin Pfannenstiel, jr., Derby; Mike Seirer, sr., Newton; Jack Yoder, jr., Hutchinson. DH—Colby Morgan, sr., Derby; Landon Putman, jr., Salina South.

AV-CTL Division II

First team

Pitchers—Joaquin Banuelos, sr., Andover; Jace Jefferson, jr., Andover Central; Peyton White, sr., Andover; Coltin Watkins, sr., Goddard. Catcher—Landon Preston, jr., Andover Central. First base—Gunnar Gross, sr., Salina Central. Second base—Drew Torgerson, sr., Andover. Third base—Peyton White, sr., Andover. Shortstop—Jared Cobb, jr., Eisenhower; Austin Rudkin, sr., Goddard. Outfielders—Brooks Allen, sr., Andover; Maddox Archibald, jr., Andover Central; Mason Healy, sr., Goddard; Carter Pabst, jr., Eisenhower. Utility—Cole Adams, jr., Eisenhower. DH—Gage Bowker, sr., Goddard. Player of the Year—Peyton White, sr., Andover. Pitcher of the Year—Coltin Watkins, sr., Goddard. Coach of the Year—James Hilts, Andover.

Second team

Pitchers—Cole Adams, jr., Eisenhower; Carter Pabst, jr., Eisenhower; Jordey Pierce, so., Arkansas City; Maddox Stevens, sr., Goddard. Catcher—Chapman Osborne, sr., Andover. First base—Coltin Watkins, sr., Goddard. Second base—Brody DeGarmo, jr., Andover Central. Third base—Isaac Tatro, sr., Goddard. Shortstop—Jace Jefferson, jr., Andover Central. Outfielders—Joaquin Banuelos, sr., Andover; Carson Labrum, sr., Andover; Bryer Rojas, so., Goddard; Keaton Smith, so., Salina Central. DH—Andrew Bolan, jr., Andover Central.

Honorable mention

Pitchers—Carson Douglass, fr., Eisenhower; Brody Farthing, sr., Salina Central; Grayton Gross, so., Salina Central; Korbin Hedger, sr., Andover Central; Maverick Hurt, jr., Andover; Landon Kohlhorst, jr., Goddard. Catchers—Blake Bucher, sr., Arkansas City; Austin Winter, sr., Goddard. First base—Kale Brodhagen, jr., Andover; Joe Thomson, sr., Arkansas City. Third base—Max Brown, sr., Eisenhower; Mitch Meinen, sr., Arkansas City. Shortstop—Jack Gordon, jr., Salina Central. Outfielder—Hank Welu, sr., Valley Center.

AV-CTL Division III

First team

Pitchers—Parker Clubb, so., Mulvane; Nolan Fevurly, jr., Mulvane; Landon Haines, sr., Circle; Ian Razak, jr., McPherson. Catcher—Jace Henderson, sr., Buhler. First base—Nolan Fevurly, jr., Mulvane. Second base—Carter Bengston, fr., McPherson. Third base—Cash Killian, so., Circle. Shortstop—Brock Richardson, jr., McPherson. Outfielders—Cash Carson, jr., Buhler; Gavin Kiser, sr., Augusta; Manny Myers, so., Mulvane; Brody Seidl, jr., McPherson. Utility—Parker Clubb, so., Mulvane. DH—Lucas Sorensen, sr., Mulvane. MVP—Landon Haines, sr., Circle. Co-Coaches of the Year—Matt Jordan, Circle; Grant Newton, Winfield.

Second team

Pitchers—Logan Beede, jr., McPherson; Brayden Henry, jr., Buhler; Grey Sanders, so., Mulvane; William Wolf, jr., Circle. Catcher—Reed Hackelman, so., Mulvane. First base—Corbin Lowe, jr., Winfield. Second base—Nick Ahles, sr., Circle; Dane Chattam, fr., Winfield. Third base—Brenden Doile, jr., McPherson. Shortstop—Brody Haskell, so., Augusta. Outfielders—Danick Bleich, jr., Circle; Cade Camac, so., Augusta; Hays Ensley, fr., Mulvane; Quaid Gilliland, fr., Winfield. Utility—Landon Haines, sr., Circle. DH—Gavin Bohon, jr., Augusta.

Honorable mention

Pitchers—Carter Allen, jr., McPherson; Jaxon Dame, sr., Circle; Hank Dromey, sr., Augusta; Colton Hurt, sr., Circle; Drew Stanton, jr., Winfield; Berkeley Tatom, sr., Augusta. Catchers—Carter Allen, jr., McPherson; Berkeley Tatom, sr., Augusta. First base—Shane McGuire, sr., Augusta; Brendan Scripsick, jr., Buhler; Ian Razak, jr., McPherson. Second base—Jett Santoya, fr., Augusta. Third base—David Rios, sr., Augusta. Shortstop—Easton Smith, so., Circle; Brayden Tatum, sr., Mulvane; Christian Tovar, sr., Winfield. Utility—Cade Strathman, so., McPherson; Dawsyn Valdois, sr., Buhler. DH—Steele Saville, sr., Circle.

AV-CTL Division IV

First team

Pitchers—Sky Branam, jr., Wellington; Jace Campbell, sr., Collegiate; Cole Rickard, sr., El Dorado; Colton Roberts, jr., Rose Hill. Catcher—Rhett Briggs, sr., Rose Hill. First base—Cooper Nace, sr., Rose Hill. Second base—Mason Bond, fr., Collegiate. Third base—Jace Campbell, sr., Collegiate. Shortstop—Dusty Bannister, jr., Wellington. Outfielders—Sky Branam, jr., Wellington; Scotty Carr, sr., Rose Hill; Colton Fowler, sr., Andale-Garden Plain; Tristan Tencleve, jr., Wellington. Utility—Grady Scanlon, so., El Dorado. DH—Nate Fugarino, jr., Clearwater. MVP—Jace Campebll, sr., Collegiate. Coach of the Year—Joe Gehrer, Collegiate.

Second team

Pitchers—Dusty Bannister, jr., Wellington; Michael Braaten, sr., Andale-Garden Plain; Cameron Mock, sr., Rose Hill; Mason Smith, so., Clearwater. Catcher—Trace Fowler, sr., El Dorado. First base—Easton Carter, so., Clearwater. Second base—Nick Giefer, jr., Wellington; Easton Perkins, jr., El Dorado. Third base—Connor McPhilomy, sr., Rose Hill. Shortstop—Carter Drumright, jr., Collegiate. Outfielders—Logan Garner, sr., El Dorado; Cameron Mock, sr., Rose Hill; Blake Struble, sr., Rose Hill; Brett Wetta, sr., Collegiate. Utility—Emerson Brownlee, so., Wellington; Carson Malaise, fr., Collegiate. DH—Colton Roberts, jr., Rose Hill.

Honorable mention

Pitchers—Cole Eaton, sr., El Dorado; Milo Elder, so., Wellington; Pierce Kehle, jr., Rose Hill; Chase Lesh, sr., El Dorado; Jacob Stehley, fr., Collegiate; Isaac Vanderburg, so., Collegiate. Catchers—Jaxen Bolinger, sr., Andale-Garden Plain; Maddox Drumright, fr., Collegiate; Hank Shinliver, so., Wellington. First base—James Redford, jr., Wellington; Jacob Stehley, fr., Collegiate. Third base—Dawson Hehnke, so., Clearwater; Preston Johnson, sr., El Dorado. Shortstop—Hunter Hamm, jr., El Dorado; Jarrett Jones, sr., Rose Hill. Outfielders—Austin Baalmann, jr., Andale-Garden Plain; Zach Fair, jr., Rose Hill; Easton Linnens, so., Andale-Garden Plain; Isaac Vanderburg, so., Collegiate. Utility—Nate Robinson, fr., Clearwater. DH—Aden Stuhlsatz, sr., Andale-Garden Plain.

Central Plains League

First team

Pitchers—Colby Arensdorf, jr., Kingman; Carter Cunningham, sr., Medicine Lodge; Cameron Eastman, jr., Cheney; Joaquin Sanchez, sr., Trinity Academy. Catcher—Jackson Witt, sr., Trinity Academy. Infielders—Jack Gregory, sr., Cheney; Conner Hostetler, jr., Chaparral; Gunnar Scripsick, sr., Kingman; Josiah Sems, jr., Trinity Academy; Brock Stiner, sr., Douglass. Outfielders—Jack Cary, sr., Trinity Academy; Kye Gerdes, sr., Medicine Lodge; Braden Roberts, jr., Trinity Academy; Bo Watkins, sr., Kingman. Utility—Josh Burdick, jr., Cheney. Co-Players of the Year—Carter Helm, sr., Kingman; Jackson Witt, sr., Trinity Academy. Coach of the Year—Josh Robertson, Trinity Academy.

Honorable mention

Pitchers—Jack Cary, sr., Trinity Academy; Conner Hostetler, jr., Chaparral; Matt Omundsen, sr., Trinity Academy; Derrek Randels, sr., Medicine Lodge. Catchers—Jase Downey, so., Conway Springs; Carter Helm, sr., Kingman; Jace Pichler, jr., Douglass. Infielders—Ethan Eberhardt, sr., Trinity Academy; Garrett Gattis, sr., Kingman; Bryton Goolsby, sr., Belle Plaine; Matt Omundsen, sr., Trinity Academy; Keveon Ruiz, jr., Medicine Lodge; Jack Schreiner, so., Medicine Lodge; Reece Tolar, so., Cheney. Outfielders—Ty Hadsall, so., Chaparral; Taylor Wykes, sr., Conway Springs. Utility—Beau Green, sr., Douglass; Cade Howell, jr., Conway Springs.

Central Kansas League

First team

Pitchers—Brady Hope, sr., Larned; Jayden Mies, sr., Pratt; Tony Moore, sr., Hoisington; Whit Rhodes, sr., Hesston. Catcher—Solomon Goforth, sr., Lyons. First base—Carson Gray, sr., Lyons; Ty Heitschmidt, so., Smoky Valley. Second base—Brady Hope, sr., Larned. Third base—Tony Moore, sr., Hoisington. Shortstop—Nash Wray, jr., Haven. Outfielders—Jayden Mies, sr., Pratt; Owen Schmidt, jr., Pratt; Wrikin Scobee, sr., Lyons; Keagen Shelite, jr., Hesston. Utility—Josiah Schmidt, so., Pratt. DH—Chandler Ingold, jr., Haven.

Second team

Pitchers—Barrett Bolen, sr., Pratt; Dalton Bontrager, jr., Haven; Wrikin Scobee, sr., Lyons; Keagen Shelite, jr., Hesston. Catcher—Carson Shaver, jr., Larned. Second base—Creston Pore, so., Pratt. Third base—Barrett Bolen, sr., Pratt. Shortstop—Gunnar Lewis, sr., Hesston. Outfielders—Lane French, jr., Hoisington; Dustin Loughrie, sr., Haven; Tristan Regan, so., Larned; Caleb Strong, fr., Pratt. Utility—Ty Lastinger, sr., Haven. DH—Aedan O’Halloran, sr., Hesston.

Honorable mention

Pitchers—Kaden Eskins, sr., Halstead; Preston Roat, jr., Hoisington; Preston Sander, sr., Haven; Owen Schmidt, jr., Pratt; Carson Shaver, jr., Larned. Catchers—Brandon Chege, sr., Halstead; Chaz Teafatiller, jr., Pratt. Second base—Logan Isaac, so., Lyons. Third base—Zander Haslett, sr., Hillsboro; Whit Rhodes, sr., Hesston; Brogan Wray, fr., Haven. Shortstop—Dawson Boldt, sr., Hillsboro; Jaiden Diasio, sr., Lyons; Max Younie, sr., Pratt. Outfielders—Tucker Devine, sr., Halstead; Kaden Eakins, sr., Halstead. Utility—Aiden Hill-Carlos, sr., Smoky Valley; Ethan Luck, jr., Lyons; Mason Martin, so., Hoisington; Dale Smith, fr., Nickerson.

Heart of America League

First team

Pitchers—Cooper Bailey, sr., Marion; Corey Crumrine, jr., Sedgwick; Sterling Lies, sr., Sedwick. Catcher—Gavin Wasmuth, sr., Marion. First base—Jackson Scarlett, sr., Sedgwick. Second base—Ty Rains, sr., Moundridge. Third base—Karson Wall, jr., Sedgwick. Shortstop—Jack Lanning, sr., Marion. Outfielders—Hunter Holmgren, s.r, Ell-Saline; Jameson Looper, so., Marion; Jeff Nold, sr., Sedgwick. Utility—Layton Schmidt, so., Moundridge. DH—Logan Greenwalt, fr., Moundridge.

Second team

Pitchers—Drew Dechant, so., Hutchinson Trinity; Finn Lintecum, fr., Moundridge; Cooper Seidl, sr., Inman. Catcher—Cole Klaassen, jr., Remington. First base—Trevor Schafers, sr., Marion. Second base—Quienton Emzen, so., Ell-Saline; Talen Pickering, sr., Bennington. Third base—Reese Krone, so., Ell-Saline. Shortstop—Hunter Johnson, so., Remington. Outfielders—Colton Barnes, sr., Remington; Braeden Briggs, jr., Sedgwick; Talon Welch, sr., Inman. Utility—Owen Looper, so., Sedgwick. DH—Micah Hanson, jr., Sedgwick.

Honorable mention

Shortstop—Caleb Bigler, jr., Inman. Outfielders—Kaid McElgunn, so., Hutchinson Trinity; Kemper Wilson, jr., Bennington. Utility—Sam Vogel, so., Hutchinson Trinity. DH—Cole Smith, sr., Marion.

South Central Border League

First team

Pitchers—Brycen Dickens, jr., Sedan; Johnny Elliott, jr., Oxford; Laine Schooley, sr., Burden-Central; Jake Voegle, jr., Cedar Vale-Dexter; Triston Wade, sr., Sedan. Catchers—Jenson Harness, sr., Udall; Jackson Shipley, jr., Sedan. Positional—Connor Commerford, jr., Oxford; Trent Haag, jr., West Elk; Brayden Henderson, sr., Cedar Vale-Dexter; Brian Hert, so., Sedan; John Hess, fr., Cedar Vale-Dexter; Karter Hiten, sr., Oxford; Kaden Miller, sr., Burden-Central; Talon Scribner, fr., Flinthills; Uriah Tillapaugh, sr., West Elk; Garett Usry, so., West Elk; Jace Wunderlich, sr., Burden-Central.

Honorable mention

Pitcher—Kaise Kill, jr., West Elk. Catchers—Cooper Criss, fr., Cedar Vale-Dexter; Tyler Moore, sr., West Elk; Hunter O’Neil, sr., Burden-Central; Johnny Schroeder, jr., Oxford. Positional—Morgan Anderson, jr., West Elk; Kyle Honkomp, fr., Cedar Vale-Dexter; Jake Hunter, so., Flinthills; Isaac Johnson, jr., Udall; Cecil Vaden, so., Cedar Vale-Dexter.