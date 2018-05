European Tour BMW PGA Championship Scores

May 28 (OPTA) - Scores from the European Tour BMW PGA Championship on Sunday

-17 Francesco Molinari (Italy) 70 67 66 68

-15 Rory McIlroy (Northern Ireland) 67 65 71 70

-14 Lucas Bjerregaard (Denmark) 65 73 71 65

Alex Noren (Sweden) 69 68 70 67

-13 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 68 69 71 67

Branden Grace (South Africa) 69 69 69 68

-12 Darren Fichardt (South Africa) 66 72 71 67

-10 Rafa Cabrera Bello (Spain) 72 68 70 68

Ross Fisher (England) 71 68 68 71

Matthew Fitzpatrick (England) 67 71 73 67

Thongchai Jaidee (Thailand) 69 72 69 68

-9 Dean Burmester (South Africa) 66 73 73 67

Marcus Kinhult (Sweden) 74 67 68 70

Graeme McDowell (Northern Ireland) 71 67 73 68

-8 Byeong Hun An (Korea Republic) 74 68 70 68

Sam Horsfield (England) 67 68 72 73

Mikko Korhonen (Finland) 68 70 70 72

Shane Lowry (Republic of Ireland) 69 71 70 70

Fabrizio Zanotti (Paraguay) 69 69 73 69

-7 Paul Casey (England) 72 70 69 70

Tommy Fleetwood (England) 70 66 77 68

Jacques Kruyswijk (South Africa) 73 70 73 65

Ian Poulter (England) 74 67 72 68

Robert Rock (England) 69 68 72 72

Erik Van Rooyen (South Africa) 70 69 71 71

Matt Wallace (England) 72 69 69 71

-6 Alexander Björk (Sweden) 71 70 71 70

Sébastien Gros (France) 69 66 73 74

Lasse Jensen (Denmark) 68 70 71 73

David Lipsky (USA) 70 72 73 67

Matteo Manassero (Italy) 75 66 73 68

Matthew Southgate (England) 69 72 72 69

Lee Westwood (England) 70 69 69 74

Chris Wood (England) 72 68 71 71

-5 Richard Bland (England) 67 75 72 69

Jens Dantorp (Sweden) 74 69 71 69

Benjamin Hebert (France) 70 69 74 70

Richie Ramsay (Scotland) 69 71 71 72

Adrien Saddier (France) 70 70 74 69

Andy Sullivan (England) 71 68 74 70

Hideto Tanihara (Japan) 69 72 74 68

-4 Maximilian Kieffer (Germany) 69 71 74 70

-3 Thomas Detry (Belgium) 72 71 73 69

Scott Fernandez (Spain) 74 69 74 68

Ryan Fox (New Zealand) 70 73 71 71

HaoTong Li (China PR) 73 66 74 72

Story Continues

Mike Lorenzo-Vera (France) 72 70 75 68

Eddie Pepperell (England) 72 68 74 71

Haydn Porteous (South Africa) 74 69 71 71

Julian Suri (USA) 74 67 74 70

-2 Andrew Dodt (Australia) 70 73 74 69

-1 Stephen Gallacher (Scotland) 71 69 76 71

Gavin Green (Malaysia) 72 70 73 72

Alexander Levy (France) 70 68 75 74

Andrea Pavan (Italy) 73 70 72 72

Jeunghun Wang (Korea Republic) 74 69 70 74

Paul Waring (England) 73 68 77 69

0 Trevor Immelman (South Africa) 71 68 76 73

Bradley Neil (Scotland) 71 69 74 74

1 Nino Bertasio (Italy) 68 70 81 70

Thorbjørn Olesen (Denmark) 69 70 78 72

Brandon Stone (South Africa) 73 70 75 71

Marc Warren (Scotland) 71 72 70 76

2 Rak hyun Cho (Korea Republic) 74 68 72 76

Matthieu Pavon (France) 72 67 74 77

Ashun Wu (China PR) 72 71 75 72

7 Daniel Brooks (England) 70 73 78 74

9 James Heath (England) 72 67 78 80