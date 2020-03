eNASCAR iRacing Pro Invitational Series Dixie Vodka 150 race results

Full results for Sunday‘s Dixie Vodka 150 for the eNASCAR iRacing Pro Invitational Series at virtual Homestead-Miami Speedway.

1. Denny Hamlin

2. Dale Earnhardt Jr.

3. Timmy Hill

4. Chase Briscoe

5. Garrett Smithley

6. Alex Bowman

7. Bubba Wallace

8. Ryan Preece

9. Ty Majeski

10. Erik Jones

11. Matt DiBenedetto

12. Landon Cassill

13. Parker Kligerman

14. Ross Chastain

15. Joey Logano

16. Clint Bowyer

17. Ryan Truex

18. Bobby Labonte

19. Ty Dillon

20. Justin Allgaier

21. Ricky Stenhouse Jr

22. Austin Cindric

23. Michael McDowell

24. Chase Elliott

25. Brad Keselowski

26. Christopher Bell

27. Austin Dillon

28. Chris Buescher

29. Kyle Busch

30. John Hunter Nemechek

31. Jimmie Johnson

32. Anthony Alfredo

33. Kyle Larson

34. William Byron

35. Kurt Busch