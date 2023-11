Who earned all-conference honors in Columbus City League football?

East's Taizaun Burns

The City League has announced its honors for the 2023 football season. The All-Central District honors previously were released by the Ohio Prep Sportswriters Association.

North Division

First team

Beechcroft: Ra'Shaun Hill, Tyrell Russell, Khalil Samuel, Aurelius Scott

Centennial: Dewayne Davis Jr., X Zorion Pernell

East: Taizaun Burns, Marsean Bowles, Diego Hansard Jr., Anthony Shields, Sean Wilkes

Linden-McKinley: Marqualyn Jones, Ta'John Royster

Mifflin: Anthony Smith, Michael Woodyard

Northland: Kevin Bell Jr., Amir Brown, Malakai Hammond, Jerid Jackson-Rivera, Bry'Neil Jones Jr., Zion Moffett

Whetstone: LaQuealyn Battle, Joseph Lacey Jr., Damarion McClinton

Northland's Amir Brown

Second team

Beechcroft: Rosean Burns, Maurell Cox, Tyrell Dansby

Centennial: Kal-El Faison, Amir Jones, Dominic Winton

East: Joshua Flewellen, Xavier Hunter, Daequan Lindsey, Darion Matlock

Linden-McKinley: Jaiden Ashford, Latron Estes, Antwan Russell

Mifflin: Na'Quan Smith-Jacques, Dante Lanier, Tamar Preston

Northland: Isaiah Alexis, Tyreek Lewis, Justin Ofori, Jasir Smith, Charles Woodfork Jr.

Whetstone: Dai'Veonte Jefferson, Jaydin Souders, Emmanuel Watson

Northland's Zion Moffett

Honorable mention

Beechcroft: Mikahi Grayson, Da'Von Mackey, Jaymir Radford, Robert Watkins Jr.

Centennial: Isaiah Cox, Kaleb Jenkins, Roderick Leon Peterson, Justin Thomas

East: Sir'Shawn Featherstone, Sirr McKinney, Joshua Osborne Jr., Durran Spears

Linden-McKinley: Havier Cole, Jose'iah Cole, Paul Darby Jr., Kishon Pernell

Mifflin: Normario Herrell, Ra'King Hill, Larry Sullivan Jr., Treavion Walker

Northland: Amara Jah, Calvin Moore Jr., Raphael Nnachetam, Quavion Porter

Whetstone: Vincent Klakos, Kayleb Madison, Amari Mallory, Cole Sisson

East's Sean Wilkes

South Division

First team

Africentric: Caleb Anthony, Chase Johnson Jr., Mekhi Johnson, Ta'lil Spikes

Briggs: Jason Burton Jr., Ryan Palmer, Isaiah Price Jr.

Eastmoor Academy: Donovan Delph, Jeremiah Johnson, Steven Wood III

Independence: Titus Buoay Jr., Robin Briggs, Nequan Harris, Alijah Toles, Donte Truss

Marion-Franklin: Terry Black Jr., Tito Glass, Dawayne Galloway, Jermiah Jones, Keyon Shaver, Anthony Wallace Jr.

South: Javion Jones-Cunningham, Christian Taylor

Walnut Ridge: Marquis Lucas, Mason Wellborn

West: Jahmere Johnson

Eastmoor Academy's Donovan Delph

Second team

Africentric: Derron Gray Jr., Charles Jennings-Griffin, Sean Smith Jr., Jaylon Turner

Briggs: James Pugh, Romans Ward, Mason Wemmer

Eastmoor Academy: Money Cowan, Dor Rion Elder, Winston Eusebio

Independence: Ondre' Black, Robarje Magnus, Omarion Medley, Antonio Weaver

Marion-Franklin: Aaris Billingsley, Gavin Collins-Surber, Martez Davis, Aaron Holloman, Naszir Jackson

South: Calvin Bester Jr., Marquan Felts-Lipsey, Carmelo’ Penick-McDonald

Walnut Ridge: Lee'Sean Saunders, Christian Turner

West: Emarion Bell, Carsen Fraley

Africentric's Caleb Anthony

Honorable mention

Africentric: Hildra Smith, Rakim Smith, Amarian Thomas, Gerald Waderker

Briggs: Jason Garrett, DeMarcus Kimmons Jr., Quinnten Loel, Arlexis Motley Jr.

Eastmoor Academy: James Mcghee Jr., Hauncho Peoples, Stephon Simpkins, Taylor Vivens

Independence: Montael Davis Jr., Daelaun Griffin, Bri'shawn Martin, Koran Watson

Marion-Franklin: Makhi Ali, Taliq Black, Alex Hysell, Demeko Johnson Jr.

South: Justin Davis Jr., Aaron Nelson, MyShawn Nelson, Derell Tanner Jr.

Walnut Ridge: Damar Anderson, Abron Davis Jr., Jaiquan Moore, Chase Prater III

West: Trezon Brown, Tiyshaun Carreker, Ray Crump, Markus Dixon

Briggs' Isaiah Price Jr.

This article originally appeared on The Columbus Dispatch: Who earned all-conference honors in City League football?