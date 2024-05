District III track & field championships

SHIPPENSBURG, Pa. (WTHM) — District III crowned champions all weekend in track & field, and our abc27 team was there Saturday to capture some of the action. You can see a recap along with interviews with a few of the winners above, with a full list of winners below:

100 Meter Dash

Boys 2A: John Kowalski, Schuylkill Valley – 11.03

Girls 2A: Kendall Cooper, Annville-Cleona – 12.42

Boys 3A: Gabe Scott, Central Dauphin – 10.45 ( Ties District Record )

Girls 3A: Laila Campbell, Spring Grove – 12.02

200 Meter Dash

Boys 2A: John Kowalski, Schuylkill Valley – 22.58

Girls 2A: Alexis Hardy, Wyomissing – 25.73

Boys 3A: Gabe Scott, Central Dauphin – 21.55

Girls 3A: Laila Campbell, Spring Grove – 24.50

400 Meter Dash

Boys 2A: Quincy Stewart, Columbia – 50.56

Girls 2A: Brye Wojcik, Susquenita – 1:00.08

Boys 3A: Brennan Holmes, New Oxford – 48.39

Girls 3A: Kaddel Howard, Cedar Crest – 54.93

800 Meter Run

Boys 2A: David Moran, Annville-Cleona – 1:57.31

Girls 2A: Addie Cohen, Wyomissing Area – 2:21.35

Boys 3A: Joseph Murphy, Hershey – 1:53.44

Girls 3A: Anna Lehman, Northern York – 2:12.08

1600 Meter Run

Boys 2A: Joshua Wagner, Oley Valley – 4:25.95

Girls 2A: Addie Cohen, Wyomissing Area – 5:11.25

Boys 3A: Vinay Raman, Hershey – 4:11.96

Girls 3A: Claire Paci, Greencastle-Antrim – 4:55.98

3200 Meter Run

Boys 2A: David Giles, Wyomissing Area – 9:34.00

Girls 2A: Addie Cohen, Wyomissing Area – 11:24.90

Boys 3A: Colin Whitaker, Lampeter Strasburg – 9:04.72

Girls 3A: Claire Paci, Greencastle-Antrim – 10:30.70

110/100 Meter Hurdles

Boys 2A: Jaydon Witman, Hamburg Area – 14.48

Girls 2A: Lilyana Carlson, Bermudian Springs – 15.18

Boys 3A: Tyler Burgess, Palmyra – 13.88

Girls 3A: Ella Bahn, Spring Grove – 14.36

300 Meter Hurdles

Boys 2A: James Evans, Steelton-Highspire – 40.44

Girls 2A: Rebekah Brinser, Greenwood – 46.53

Boys 3A: Tyler Burgess, Palmyra – 36.82 ( New District Record )

Girls 3A: Ella Bahn, Spring Grove -42.55

4×100 Meter Relay

Boys 2A: Columbia – 43.80 Artie Poindexter, Demari Sims, Brelon Miller, Quincy Stewart

Girls 2A: Annville-Cleona – 49.18 Miracle Hershey, Jada Morales, Sophia Caporaletti, Kendall Cooper

Boys 3A: Susquehanna Township – 41.99 Ga’ree Mathes, Samuel Oliseh, Zikhere Leaks, Lex Cyrus

Girls 3A: J.P. McCaskey – 48.38 Damani Crosson, Aasly DeLeon, Isabel Roman, Corrine Miller



4×400 Meter Relay

Boys 2A: Susquenita – 3:30.18 Athan Robinson, Tyler Rudy, Joshua Kauffman, Roman Brenny

Girls 2A: Annville-Cleona – 4:08.23 Sophia Caporaletti, Jada Morales, Miracle Hershey, Kendall Cooper

Boys 3A: Carlisle – 3:21.71 Darian Crim, Javani Mosley, James Millare, Parker Smith

Girls 3A: Conestoga Valley – 3:56.83 Isabella Johnson, Alondra Montijo-Ortiz, Mae Linder, Nyeoni Johnson



4×800 Meter Relay

Boys 2A: Annville-Cleona – 8:06.66 Landon Hostetter, Oliver Funck, Matt Clemson, David Moran

Girls 2A: Annville-Cleona – 9:56.03 Megan Brophy, Addison Sanchez, Emily Maag, Mackenzie Stellmach

Boys 3A: Carlisle – 7:47.10 Joshua Blanton, Darian Crim, Kolbin Heberlig, James Millare

Girls 3A: Cedar Crest – 9:20.29 Eliana Schneider, Audrey Fugate, Lizzie Lowe, Kaddel Howard



High Jump

Boys 2A: Waid Gainer, Greenwood – 6-01

Girls 2A: Julianna Prokop, Trinity – 5-00

Boys 3A: Kyle Archie, Muhlenberg – 6-08

Girls 3A: Ella Bahn, Spring Grove – 5-06

Pole Vault

Boys 2A: Luke Martinez, Schuylkill Valley – 13-00

Girls 2A: Lilyana, Carlson, Bermudian Springs – 13-00 ( New District Record )

Boys 3A: Mason Bucks, Palmyra – 16-03

Girls 3A: Kate Harnish, Penn Manor – 11-06

Long Jump

Boys 2A: Brelon Miller, Columbia – 20-10

Girls 2A: Ayla Snyder, Wyomissing – 16-08.50

Boys 3A: Xavier Beatty, Reading – 23-09

Girls 3A: Olianna Oravitz, Solanco – 19-00.50

Triple Jump

Boys 2A: Jeremiah Hargrove, Trinity – 45-00.75

Girls 2A: Alison Watts, Bermudian Springs – 35-09.75

Boys 3A: Brayden Billman, New Oxford – 45-04

Girls 3A: Zariyah Whigham, Lebanon – 37-10

Shot Put

Boys 2A: Jack Heckman, Tulpehocken – 50-04.25

Girls 2A: Reagan Wentzel, Millersburg – 34-11.50

Boys 3A: Brady Mider, Berks Catholic – 60-07.25

Girls 2A: Laci Nelson, Manheim Central – 38-08.75

Discus Throw

Boys 2A: Drew Forrey, Wyomissing – 149-06

Girls 2A: Margaret Bila, Lancaster Catholic – 126-07

Boys 3A: Brady Mider, Berks Catholic – 176-05

Girls 3A: Maria Clark, Mechanicsburg – 135-00

Javelin Throw

Boys 2A: Drew Forrey, Wyomissing – 172-00

Girls 2A: Lauren Akers, Kutztown – 126-11

Boys 3A: Jackson Hersh, South Western – 185-02

Girls 3A: Eliana Schneider, Cedar Crest – 149-11

