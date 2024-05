Dedicated to Diane: Sheryl Mohwinkel-Fleming and others continued to honor her late mother at 2024 Gold Nugget Triathlon

May 19—May has been a powerful month for Sheryl Mohwinkel-Fleming, who followed up her first-place performance at the annual Bike for Women by producing the fastest time at the 2024 Gold Nugget Triathlon on Sunday.

She was inspired and powered through the swimming, biking and running portions of the largest and longest-running all-female triathlon in the country by the memory of her late mother, Diane Mohwinkel who was a regular participant and advocate for both events before unexpectedly passing away last month.

"She's the main reason I'm doing it," Mohwinkel-Fleming said. "I thought I could do it with her (bib) number so that made it special to me."

It marked her first time since 2018 participating in the event that "is dedicated to improving the lives of women and girls through athletics." Mohwinkel-Fleming said when she won in 2018, she was informed she was the oldest competitor to win the race and with her mark Sunday of 1 hour, 3 minutes, 42 seconds, she set a new standard.

"It shows that you can still do it when you're older," Mohwinkel-Fleming said. "I'm 52 to now and my mom had just turned 82 and she won her age group in her last race."

While she and her mom were planning on participating in the Bike for Women as a mother-daughter duo, Mohwinkel-Fleming had no intentions of making a return to competition in the Gold Nugget until two weeks ago.

With only a fortnight of training and powerful purpose to preserve, she outpaced the rest of the competition that included competitors decades younger.

"I always swim and bike but I can't usually run so I just did what I could," Mohwinkel-Fleming said.

Mohwinkel-Fleming is far from the only triathlete who was inspired by her mother and she wasn't the only one honoring her in some form or fashion as well.

Second-place finisher and 2022 Gold Nugget Triathlon winner Kinsey Loan painted her nails with sparkling blue in memory of Mohwinkel's favorite color.

"She was a major entity here at these events," Loan said. "She was always so kind and welcoming to people of all abilities. I remember her when I was very young starting to race and she was awesome. ... She showed up to every race with sparkly blue everything."

Loan was actually the first competitor to cross the finish line as a member of the first group that began the race. She likely would've shaved some time off her mark of 1:04:52 had she not accidentally swam an extra lap in the pool at Bartlett High School during the first leg of the race.

"I always lose count so I don't know," she said. "Swimming is not my forte, and if I did an extra 50 (yards) that's a bummer but it is what it is."

Mohwinkel-Fleming wore her mother's old bib No. 66 and she shared that there were other competitors who dawned blue finger nail polish and blue glitter and even someone who competed in a pair of her mom's shoes.

"We are all out here getting powered up by my mom," she said.

The celebratory welcomes across the finish line at the Gold Nugget Triathlon feature the same level of enthusiasm for the first place finishers as they do the fourth, fifth and even the final wave of finishers who come in much later after doing their own pace.

"It's all about all these women coming out and doing this and to support (each other)," Loan said. "It's such a huge thing for all the women and the local women here. You have young, young girls and our younger generation ... Someone is going to win, someone is going to be in the middle of the pack and someone is going to be last and everyone is out here putting in the effort. Even the people who don't win are putting forth a 100-percent effort."

2024 Gold Nugget Triathlon

1. Sheryl Mohwinkel-Fleming, Anchorage, 1:03:42; 2. Kinsey Loan, Eagle River, 1:04:52; 3. Katie Green, Anchorage, 1:05:56; 4. Sara Miller, Anchorage, 1:06:29; 5. Karina Packer, Anchorage, 1:06:37; 6. Kaelan Dickinson, Anchorage, 1:06:45; 7. Helen Wilson, Eagle River, 1:07:13; 8. Christina Turman, Fairbanks, 1:07:40; 9. Kristina Storlie, Anchorage, 1:07:41; 10. Alisa Vereshchagin, Anchorage, 1:07:43; 11. Kelcie Ralph, Anchorage, 1:07:46; 12. Morgan Aldridge, Sterling, 1:07:58; 13. Eileen McKean, Anchorage, 1:08:05; 14. Jennifer Schmidt, Anchorage, 1:08:20; 15. Heather Helzer, Anchorage, 1:08:34; 16. Alyse Loran, Anchorage, 1:09:10; 17. Pam Schamber, Anchorage, 1:09:17; 18. KC Kent, Girdwood, 1:09:28; 19. Kimberly Spence-Jensen, Anchorage, 1:09:37; 20. Nicole Hjelm, Anchorage, 1:09:52; 21. Rosie Conway, Anchorage, 1:10:42; 22. Heather Krellner, Jber, 1:10:49; 23. Christi Schmitz, Fairbanks, 1:10:52; 24. Victoria Oxentenko, Eagle River, 1:11:01; 25. Olivia Pfeifer, Anchorage, 1:11:07; 26. Kelsey Johannes, Anchorage, 1:11:35; 27. Amanda Carr, Fairbanks, 1:11:57; 28. Valerie Goulet, Anchorage, 1:12:02; 29. Sarah Bagron, Anchorage, 1:12:03; 30. Katherine Kelly, Anchorage, 1:12:24; 31. Katie Krehlik, Anchorage, 1:12:48; 32. Kristen Buckwalter, Homer, 1:12:51; 33. Meadow Bailly, Anchorage, 1:12:54; 34. Sarah Freistone, Anchorage, 1:13:44; 35. Holly Boston, Anchorage, 1:13:49; 36. Mandy Casurella, Anchorage, 1:13:54; 37. Ale Legate, Anchorage, 1:14:03; 38. Carolyn Kirchner, Anchorage, 1:14:18; 39. Shayla Fitzgerald, Anchorage, 1:14:27; 40. Stacey Buckelew, Homer, 1:14:47; 41. Bri Lowen, Anchorage, 1:15:08; 42. Mazzy Fritzel, Anchorage, 1:15:15; 43. Nicki Holmen, Anchorage, 1:15:16; 44. Madelin Lowen, Anchorage, 1:15:17; 45. Kelly Pasch, Anchorage, 1:15:29; 46. Megan Neale, Anchorage, 1:15:31; 47. Lauren Cole, Anchorage, 1:15:33; 48. Elizabeth Embick, Anchorage, 1:15:48; 49. Sierra Erlandson, Seal Beach, CA 1:15:51; 50. Jackie Harmon, Anchorage, 1:15:53; 51. Rachel Huisman, Anchorage, 1:15:55; 52. Jennifer Henderson, Anchorage, 1:16:01; 53. Jodi McLaughlin, Anchorage, 1:16:08; 54. Tui Stanbury, Anchorage, 1:16:13; 55. Katera Seybert, Anchorage, 1:16:17; 56. Molly Tarby, Anchorage, 1:16:18; 57. Jenelle Brinkman, Anchorage, 1:16:42; 58. Katey Houser, Palmer, 1:16:44; 59. Jordan Muffoletto, Anchorage, 1:16:46; 60. Diana Rogers, Anchorage, 1:16:48; 61. Erika Bennett, Anchorage, 1:16:54; 62. Heather Onders, Anchorage, 1:16:55; 63. Ingrid Reese, Anchorage, 1:17:04; 64. Hailey Robertson, Anchorage, 1:17:22; 65. Chloe Papier, Anchorage, 1:17:26; 66. Liane Nagata, Anchorage, 1:17:33; 67. Kristine Percival, Anchorage, 1:17:41; 68. Heidi Busack, Fairbanks, 1:17:54; 69. Rya Berrigan, Anchorage, 1:18:00; 70. Heather Moon, Soldotna, 1:18:02; 71. Kimberly Klein, Anchorage, 1:18:07; 72. Alison Arians, Anchorage, 1:18:13; 73. Ruth Cvancara, Anchorage, 1:18:19; 74. Lauren Smayda, Anchorage, 1:18:22; 75. Jodi Harskamp, Anchorage, 1:18:26; 76. Katie Croyle, Anchorage, 1:18:26; 77. Harper Willman, Anchorage, 1:18:37; 78. Carma Reed, Anchorage, 1:18:40; 79. Katra Wedeking, Girdwood, 1:18:47; 80. Emma Corby, Eagle River, 1:19:02; 81. Jill Blackstone, Eagle River, 1:19:07; 82. Madison Hanneman, Anchorage, 1:19:11; 83. Jill Wallace, Seattle, WA 1:19:34; 84. Irene Bembenek, Anchorage, 1:19:42; 85. Charity Duley, Anchorage, 1:19:44; 86. Anna Green, Anchorage, 1:19:55; 87. Grace Fritzel, Anchorage, 1:19:57; 88. Sheryl Loan, Eagle River, 1:19:57; 89. Jennifer Lamoreaux, Anchorage, 1:19:57; 90. Rose Garner, Anchorage, 1:20:00; 91. Katarzyna Michon, Anchorage, 1:20:02; 92. Dianne Prince, Anchorage, 1:20:06; 93. Jennifer Flanagan, Eagle River, 1:20:10; 94. Kristen Wood, Anchorage, 1:20:14; 95. Heidi Jensen, Anchorage, 1:20:25; 96. Rachelle Kanady, Anchorage, 1:20:29; 97. Cara Hesselbach, Wasilla, 1:20:34; 98. Amber Stull, Anchorage, 1:20:35; 99. Holly Barclay, Anchorage, 1:20:47; 100. Krista Schnell, Eagle River, 1:20:48.

101. Jaena Tranberg, Anchorage, 1:20:51; 102. Hanna Deraedt, Anchorage, 1:20:52; 103. Anna Deaton, Eagle River, 1:21:10; 104. Clara Robinson, Anchorage, 1:21:16; 105. Anna Halsey, Anchorage, 1:21:17; 106. Nancy Spence, Anchorage, 1:21:27; 107. Alexa Blakey, Anchorage, 1:21:28; 108. Jennifer Harris, Fairbanks, 1:21:30; 109. Sarah Baldwin, Anchorage, 1:21:35; 110. Ashley Mattson, Anchorage, 1:21:39; 111. Emily Mehlman, Anchorage, 1:21:50; 112. Leah Legate, Anchorage, 1:21:51; 113. Miya Kam-Magruder, Anchorage, 1:21:52; 114. Erin Marbarger, Anchorage, 1:21:52; 115. Riley Wilson, Eagle River, 1:21:55; 116. Megan O'Mullane, Anchorage, 1:21:56; 117. Erica Livingston, Eagle River, 1:22:02; 118. Natasha Dye, Eagle River, 1:22:06; 119. Sam Longacre, Anchorage, 1:22:07; 120. Beth Calabro, Anchorage, 1:22:08; 121. Cassidy Frost, Anchorage, 1:22:08; 122. Lynnae Beard, Eagle River, 1:22:10; 123. Shannon Faber, Eagle River, 1:22:13; 124. Valerie Bixler, Anchorage, 1:22:13; 125. Chloe Martynuck, Anchoragee, 1:22:14; 126. Holly Payne, Anchorage, 1:22:14; 127. Cassandra Simmons, Anchorage, 1:22:15; 128. Melissa Knight, Anchorage, 1:22:16; 129. Heather Poe, Anchorage, 1:22:29; 130. Juliann Pico, Eagle River, 1:22:38; 131. Karen Loso, Girdwood, 1:22:39; 132. Catherine Maynes, Anchorage, 1:22:42; 133. Hiromi Chambers, Anchorage, 1:22:43; 134. Greta Reese, Anchorage, 1:22:51; 135. Naomi Gallien, Anchorage, 1:22:53; 136. Sara Cleaver, Anchorage, 1:22:59; 137. Logan Brink, Anchorage, 1:23:07; 138. Lauren Rocco, Anchorage, 1:23:10; 139. Kathleen Bellant, North Pole, 1:23:21; 140. Kaylee Wilcox, Anchorage, 1:23:21; 141. Emily Maxwell, Girdwood, 1:23:24; 142. Tirza Cannon, Anchorage, 1:23:29; 143. Madeline Ramuglia, Anchorage, 1:23:34; 144. Caitlin Gohr, Anchorage, 1:23:34; 145. Keena Bennett, Anchorage, 1:23:36; 146. Hannah Guzzi, Anchorage, 1:23:40; 147. Jennifer Schrage, Anchorage, 1:23:41; 148. Eden Johnsen, Anchorage, 1:23:52; 149. Angie Harris, Anchorage, 1:23:52; 150. Debbie Boots, Anchorage, 1:24:01; 151. Holly Cook, Wasilla, 1:24:09; 152. Elizabeth Ohlsen, Anchorage, 1:24:13; 153. Megan McLaughlin, Anchorage, 1:24:15; 154. Svia Rothstein, Anchorage, 1:24:21; 155. Bronwyn Haynes, Anchorage, 1:24:25; 156. Hannah Toberman, Eagle River, 1:24:26; 157. Olivia Ronzio Pico, Eagle River, 1:24:30; 158. Hannah Vogt, Anchorage, 1:24:35; 159. Jenna Gabreski, Palmer, 1:24:35; 160. Diana Carter, Eagle River, 1:24:38; 161. Hannah Stepetin, Eagle River, 1:24:38; 162. Elizabeth Aarons, Anchorage, 1:24:46; 163. Heidi Carlson, Anchorage, 1:24:46; 164. Meghan Saramak, Anchorage, 1:24:48; 165. Tracy Houser, Palmer, 1:24:52; 166. Kelley Jansen, Anchorage, 1:24:55; 167. Alexis Furin, Anchorage, 1:24:55; 168. Heidi Glotfelty Conwa, Anchorage, 1:24:58; 169. Gabrielle Lee, Anchorage, 1:25:00; 170. Julie Martyn, Girdwood, 1:25:04; 171. Kathleen DeMichele, anchorage, 1:25:04; 172. Kaia Reeg, Anchorage, 1:25:04; 173. Whitney Kazmierczak, Anchorage, 1:25:04; 174. Heather Hassett, Anchorage, 1:25:05; 175. Claire Coppel, Anchorage, 1:25:06; 176. Katie Bisson, Anchorage, 1:25:07; 177. Janel Kam-Magruder, Anchorage, 1:25:19; 178. Torrey Hunter, Anchorage, 1:25:21; 179. Jamie Evans, Palmer, 1:25:27; 180. Tanya Kirk, Anchorage, 1:25:33; 181. Christa Beveridge, Houston, TX 1:25:39; 182. Riley Bennett-Vockner, Girdwood, 1:25:42; 183. Ruth Kroona, Chugiak, 1:25:45; 184. Emily Poray, Eagle River, 1:25:48; 185. Abigail Howe, Anchorage, 1:25:48; 186. Lindsay Dahlstrom, Anchorage, 1:25:56; 187. Elizabeth Litoff, Anchorage, 1:25:56; 188. Michelle Richards, Palmer, 1:25:57; 189. Kara Gustafson, Anchorage, 1:25:58; 190. Kara Abel, Kenai, 1:26:01; 191. Linnea Gray, Eagle River, 1:26:05; 192. Jenna Frederic, Anchorage, 1:26:10; 193. Heather Jensen, Anchorage, 1:26:12; 194. Cindy Freistone, Anchorage, 1:26:12; 195. Chelsea Koerber, Anchorage, 1:26:24; 196. Taylor Coady, Wasilla, 1:26:26; 197. Jamie Waters, Anchorage, 1:26:28; 198. Julie Philippon, Anchorage, 1:26:31; 199. Megan Currier, Anchorage, 1:26:32; 200. Holly Rogness, Anchorage, 1:26:33.

201. Bianca Nichols, Anchorage, 1:26:36; 202. Lily Poray, Eagle River, 1:26:37; 203. Sydney Thielke, Homer, 1:26:38; 204. Kyra Kingsbery, Anchorage, 1:26:40; 205. Grace Kirkey, Anchorage, 1:26:43; 206. Dara Stull, Anchorage, 1:26:44; 207. Carol Halvorson, Wasilla, 1:26:45; 208. Robin Cunningham, Palmer, 1:26:51; 209. Caitlin Upton, Anchorage, 1:26:55; 210. Jasmine Maurer, Homer, 1:26:58; 211. Jennifer Weber, Valdez, 1:26:59; 212. Pam Tittle, Anchorage, 1:27:03; 213. Hailee Rahm, Palmer, 1:27:08; 214. Christine Pemble, Anchorage, 1:27:10; 215. Megon Coon, Anchorage, 1:27:11; 216. Emily Long, Eagle River, 1:27:12; 217. Lena Palmer, Anchorage, 1:27:16; 218. Nicole Allen, Anchorage, 1:27:16; 219. Aeia Davis, Eagle River, 1:27:19; 220. Lies Packer, Anchorage, 1:27:21; 221. Cate Atkins, Anchorage, 1:27:29; 222. Ashley Shaw, Eagle River, 1:27:33; 223. Hannah Smith, JBER, 1:27:40; 224. Kate Hammer, Anchorage, 1:27:40; 225. Madeline Troxell, Anchorage, 1:27:40; 226. Maggie Donnelly, Girdwood, 1:27:48; 227. Jaclyn Scanlan, Wasilla, 1:27:49; 228. Sarah Nicholas, Anchorage, 1:27:53; 229. Peggy Gonzalez, Anchorage, 1:27:54; 230. Madison Dietz Pawlak, Anchorage, 1:27:59; 231. Molly Flanagan, Eagle River, 1:27:59; 232. Abby McHenry, Chugiak, 1:28:01; 233. Alexandra Caldelas, Anchorage, 1:28:04; 234. Katie Powers, Anchorage, 1:28:07; 235. Audrey Townley, Eagle River, 1:28:08; 236. Zaylee Mullinax, Anchorage, 1:28:12; 237. Ava Trembath, Eagle River, 1:28:12; 238. Fiona Cerny, Anchorage, 1:28:13; 239. Mary Ahonen, Anchoragenchorage, 1:28:14; 240. Sarah Thibodeau, Eagle Riverr, 1:28:14; 241. Christie Short, Anchorage, 1:28:14; 242. Emma Haddix, Anchorage, 1:28:18; 243. Sarah Johnson, Chugiak, 1:28:19; 244. Julie Merrill, Anchorage, 1:28:29; 245. annika goozen, Eagle River, 1:28:30; 246. Maryjane Baxter, Anchorage, 1:28:30; 247. Corynn Hobbs, HomerHomer, 1:28:31; 248. Grace Wallace, Anchorage, 1:28:31; 249. Renee Parsley, Fairbanks, 1:28:43; 250. Paige Hunt, Anchorage, 1:28:44; 251. Amanda Hawes, Girdwood, 1:28:47; 252. Fran Brink, Anchorage, 1:28:50; 253. Alexa Hanley, AnchorageA, 1:28:58; 254. Lilian Ho, Anchorage, 1:28:59; 255. Molly Bartel, Anchorage, 1:29:07; 256. Madison Halloran, Anchorage, 1:29:09; 257. Sara Hadden, Anchorage, 1:29:19; 258. Allison Thomas, Anchorage, 1:29:27; 259. Carley Wallace, Anchorage, 1:29:29; 260. Felicia Zambrano, Palmer, 1:29:37; 261. Sierra Palmer, Anchorage, 1:29:38; 262. Anna Brooks, Anchorage, 1:29:51; 263. Amelia Kari, Anchorage, 1:29:54; 264. Amy Rayess, Anchorage, 1:29:57; 265. Denise Jones, Anchorage, 1:29:59; 266. Freya Janssen, Anchorage, 1:30:01; 267. Evelyn Dutton, Anchorage, 1:30:05; 268. Laura Grossman, Anchorage, 1:30:11; 269. Valerie Watkins, Anchorage, 1:30:14; 270. Vanessa Bergstedt, Anchorage, 1:30:18; 271. Paola Banchero, Anchorage, 1:30:21; 272. Kendall Sinosky, Anchorage, 1:30:35; 273. Susie Lemons, Palmer, 1:30:37; 274. Ashley Srikoon, Eagle River, 1:30:39; 275. Stephanie Dow, Anchorage, 1:30:39; 276. Kris Miller, Anchorage, 1:30:40; 277. Mary Vollendorf, Anchorage, 1:30:41; 278. Sophia Cvancara, Anchorage, 1:30:45; 279. Olivia Harris, Eagle River, 1:30:48; 280. Angela Santiago, Anchorage, 1:30:49; 281. Olivia Martin, Anchorage, 1:30:49; 282. Abigail Kessinger, Anchorage, 1:30:53; 283. Morgan Hooe, Anchorage, 1:30:56; 284. Lisa Forsland, Anchorage, 1:30:58; 285. Mary Krysinski, Eagle River, 1:30:59; 286. Rachael Rood, Anchorage, 1:31:02; 287. Grace Ward, Anchorage, 1:31:03; 288. Juleen Rogness, Anchorage, 1:31:05; 289. Sara Rasmussen, Anchorage, 1:31:20; 290. Callie Beethe, Anchorage, 1:31:20; 291. Mary Johannes, Anchorage, 1:31:24; 292. Julie Krogh, Wasilla, 1:31:30; 293. Faith Harlamert, Anchorage, 1:31:31; 294. Lucy Olson, Anchorage, 1:31:33; 295. Hannah Palmer, Anchorage, 1:31:35; 296. Gabriella Timuscuk, Anchorage, 1:31:39; 297. Sara Warrick, Anchorage, 1:31:42; 298. Neeka Erch, Seward, 1:31:46; 299. Karen Lewis, Anchorage, 1:31:47.

300. Mallory Padron, JBER, 1:31:50; 301. Valerie Martinez, Wasilla, 1:31:51; 302. Dana Strager, Anchorage, 1:31:54; 303. Jinny Cooper, Palmer, 1:31:55; 304. Megan Carlson, Anchorage, 1:31:56; 305. Kira Johannes, Anchorage, 1:32:03; 306. Giselle Furin, Anchorage, 1:32:08; 307. Erica Stewart, Anchorage, 1:32:14; 308. Natalie Shaw, Eagle River, 1:32:15; 309. Lexy Cardwell, Anchorage, 1:32:22; 310. Ingrid White, Juneau, 1:32:28; 311. Susan Reinhart, Chugiak, 1:32:29; 312. Faith Carpenter, Anchorage, 1:32:30; 313. Lily Kanyer, Anchorage, 1:32:36; 314. Shannon Sabroski, Eagle River, 1:32:39; 315. Madalyn Gaither, Anchorage, 1:32:45; 316. Annaleisa Holman, Anchorage, 1:32:46; 317. Alayna Naylor, Palmer, 1:32:51; 318. Jessie Judy, Chugiak, 1:32:55; 319. Mary Cox, Anchorage, 1:32:58; 320. Novalyn Alvarez, Anchorage, 1:32:59; 321. Sarah Liebe, Anchorage, 1:32:59; 322. Alison Gutacker, Anchorage, 1:33:00; 323. Celeste Earley, Anchorage, 1:33:00; 324. Emma Wilson, Anchorage, 1:33:03; 325. Valerie Stewart, Anchorage, 1:33:05; 326. Abigail Truschel, Eagle River, 1:33:08; 327. Katelynn Laker, Anchorage, 1:33:11; 328. Katherine LaPlaunt, Fairbanks, 1:33:15; 329. Adele Matthews, Anchorage, 1:33:15; 330. Debra Kinn, Anchorage, 1:33:15; 331. Mari Rueter, Anchorage, 1:33:16; 332. Michelle Hensel, Anchorage, 1:33:20; 333. Shelby Bates, Anchorage, 1:33:20; 334. Sophie Laughlin, Anchorage, 1:33:25; 335. Meg Paulson, Anchorage, 1:33:27; 336. Katherine Bell, Anchorage, 1:33:27; 337. Brianne Keifer, Anchorage, 1:33:27; 338. Carrie Stanfield, Anchorage, 1:33:28; 339. Lindsey Baird, Homer, 1:33:32; 340. Cadence Stull, Anchorage, 1:33:38; 341. Taylor Holsinger, Anchorage, 1:33:39; 342. Mandy LaRose, Anchorage, 1:33:40; 343. Nicole Barry, Anchorage, 1:33:46; 344. Susie Dietz, Anchorage, 1:33:51; 345. Suzanne Armentrout, Chugiak, 1:33:52; 346. Alexa Kotter, Anchorage, 1:33:56; 347. Brodie Kimmel, Nome, 1:33:58; 348. Sharayah Talarovich, Anchorage, 1:33:59; 349. Carmen Thomas, Sutton, 1:34:00; 350. Rachel Boesenberg, Anchorage, 1:34:04; 351. Claire Torbensen-Armst, Eagle River, 1:34:05; 352. Marianna Corkill, Anchorage, 1:34:10; 353. Cassandra Stevenson, Anchorage, 1:34:10; 354. Erin Sansotta, Soldotna, 1:34:11; 355. Deanna Pruhs, Anchorage, 1:34:11; 356. Frieda Tuttle, Kenai, 1:34:12; 357. Alison Fabacher, Wasilla, 1:34:13; 358. Sarah Palenske, Palmer, 1:34:15; 359. Stacy Vega, Anchorage, 1:34:15; 360. Lilly Patton, Fort Greely, 1:34:19; 361. Megan Rowland, Wasilla, 1:34:20; 362. Beatrix Brogan, Anchorage, 1:34:23; 363. Josephine Beard, Eagle River, 1:34:25; 364. Sonja Mackey, Wasilla, 1:34:26; 365. Iris Rothbarth, Anchorage, 1:34:27; 366. Mollee Raney, Palmer, 1:34:29; 367. Robin Beesley, Anchorage, 1:34:36; 368. Christina Morgan, Eagle River, 1:34:36; 369. Aubrey Burgess, Anchorage, 1:34:39; 370. Susan Beesley, Anchorage, 1:34:41; 371. Anne Gray, Anchorage, 1:34:42; 372. Mira Franz, Anchorage, 1:34:42; 373. Karen Witthoeft, Anchorage, 1:34:48; 374. Amber Dzik, Brookpark, OH 1:34:48; 375. Ruby Price, Anchorage, 1:34:49; 376. Meira Kirby, Eagle River, 1:34:54; 377. Hollyn Roberts, Eagle River, 1:34:56; 378. Erica Lambers, Anchorage, 1:34:56; 379. Kristyn Turney, Anchorage, 1:35:07; 380. Paulina Power, Anchorage, 1:35:10; 381. Yereth Rosen, Anchorage, 1:35:10; 382. Adigan Oberlee, Anchorage, 1:35:12; 383. Josie Hale, Anchorage, 1:35:15; 384. Rebekah Potter, Anchorage, 1:35:17; 385. Suzanne Bassett, North Pole, 1:35:17; 386. Keari Krone, Anchorage, 1:35:21; 387. Sanjana Greenhill, Anchorage, 1:35:21; 388. Michelle Schwenn, Anchorage, 1:35:24; 389. Nicky Stuemke, Anchorage, 1:35:29; 390. Natasha Graham, Anchorage, 1:35:31; 391. Staci Fieser, Palmer, 1:35:32; 392. Gregoria Glor Romig, Anchorage, 1:35:32; 393. Letty Tiernan, Anchorage, 1:35:33; 394. Debbie Folk, Chugiak, 1:35:35; 395. Dayna Daku, Fairbanks, 1:35:36; 396. Aimee Chauvot, Anchorage, 1:35:39; 397. Ilona Van Der Ven, Anchorage, 1:35:40; 398. Danica Saunders, Wasilla, 1:35:40; 399. Grace Conway, Anchorage, 1:35:41; 400. Nancy Bauer, Nome, 1:35:42; 401. Sarah Metzger, Anchorage, 1:35:46; 402. Misty Pekar, Anchorage, 1:35:50; 403. Allyson Larned, Homer, 1:35:51; 404. Katie Barnack, Eagle River, 1:35:52; 405. Madison Rosser, Anchorage, 1:35:56; 406. Zoe Browning, Eagle River, 1:36:05; 407. Anna Kohl, Anchorage, 1:36:09; 408. Alivia Tiihonen, Wasilla, 1:36:10; 409. Katharine Thomas, Eagle River, 1:36:11; 410. Jessica Martinez, Wasilla, 1:36:17; 411. Tina Powers, Eagle River, 1:36:22; 412. Hannah Russell, Eagle River, 1:36:23; 413. Laura Marushack, Anchorage, 1:36:24; 414. Ivona Velovic, Anchorage, 1:36:25; 415. Camille Lesseig, Anchorage, 1:36:30; 416. Judy Powell, Anchorage, 1:36:31; 417. Kristianna Coburn, Eagle River, 1:36:32; 418. Caitlin Rogers, Eagle River, 1:36:34; 419. Sarah Kleedehn, Anchorage, 1:36:38; 420. Sue Sheard, Anchorage, 1:36:39; 421. Amber Hahn, Anchorage, 1:36:39; 422. Samantha Williams, Eagle River, 1:36:39; 423. Hazel Powers, Eagle River, 1:36:45; 424. Natalie Carson, Wasilla, 1:36:46; 425. Hannah Steck, Palmer, 1:36:50; 426. Tricia Perkins, Anchorage, 1:36:52; 427. Julie Bladel, Anchorage, 1:36:52; 428. Michelle Hawkins, Anchorage, 1:36:54; 429. Annika Haussner, Anchorage, 1:36:55; 430. Amy Hart, Anchorage, 1:37:00; 431. Hannah Veltkamp, Anchorage, 1:37:03; 432. Kimberly Buskirk, Anchorage, 1:37:04; 433. Laura Scott, Glennallen, 1:37:15; 434. Andrea Chang, Anchorage, 1:37:17; 435. Lori Kaltenbach, Anchorage, 1:37:21; 436. Ellen Ivers, Anchorage, 1:37:23; 437. Shari Storlie, Anchorage, 1:37:27; 438. Evy Hail, Anchorage, 1:37:29; 439. Verlana Jones, AnchoragE, 1:37:31; 440. Roberta Caenepeel, Anchorage, 1:37:32; 441. Julie Aloysius, Anchorage, 1:37:34; 442. Devon Kerscher, Edmonton, AB 1:37:35; 443. Mikayla Shamburger, Anchorage, 1:37:35; 444. Katie Calderone, Anchorage, 1:37:38; 445. Diane Firmani, Wasilla, 1:37:40; 446. Renee Meaux, Anchorage, 1:37:44; 447. Malia Klein, Anchorage, 1:37:45; 448. Saharra McKee, Anchorage, 1:37:52; 449. Michelle Leonard, Anchorage, 1:37:53; 450. Brianna Ramsey, Anchorage, 1:37:54; 451. Christina Carlson, Fairbanks, 1:37:56; 452. Mattie Dawson, Anchorage, 1:37:57; 453. Lelaina Trembath, Eagle River, 1:38:00; 454. MacKenzie Caldwell, Anchorage, 1:38:04; 455. Laura DeBoer, Palmer, 1:38:05; 456. Bethany Nyboer, Soldotna, 1:38:08; 457. Arran Forbes, Anchorage, 1:38:08; 458. Jacqueline Fields, Seattle, WA 1:38:08; 459. Gabriella Bloom, Anchorage, 1:38:13; 460. Linn a Hollingsworth, Seward, 1:38:13; 461. Rachel Hadley, Soldotna, 1:38:14; 462. Brandy Stepetin, Eagle River, 1:38:17; 463. Connie Service, Wasilla, 1:38:18; 464. Rebecca Perkins, Anchorage, 1:38:21; 465. Kristen Shaw, Eagle River, 1:38:23; 466. Julie Burgess, Anchorage, 1:38:24; 467. Meghan Holder, Eagle River, 1:38:25; 468. Marcelle Shasby, Anchorage, 1:38:26; 469. Reid Goneau, Anchorage, 1:38:26; 470. Jessica Begley, Anchorage, 1:38:29; 471. Abigail Bigelow, Anchorage, 1:38:31; 472. Emily Leak-Michie, Anchorage, 1:38:31; 473. Amanda Hanley, Anchorage, 1:38:34; 474. Karen Sallee, Eagle River, 1:38:35; 475. Lauren Spinelli, Anchorage, 1:38:43; 476. Christy Phillips, Seward, 1:38:47; 477. Stacy Carpenter, Anchorage, 1:38:48; 478. Chris Cvancara, Anchorage, 1:38:52; 479. Carolyn Easton, Anchorage, 1:38:52; 480. Katriina Timm, Anchorage, 1:38:53; 481. Laura Kanyer, Anchorage, 1:38:59; 482. Elena Ball, Anchorage, 1:39:00; 483. Lydia Arndt, Homer, 1:39:05; 484. Adelynn Hilliard, Anchorage, 1:39:06; 485. Valerie Rubinic, Eagle River, 1:39:10; 486. Katie Bozone, Eagle River, 1:39:11; 487. Greta Wade, Anchorage, 1:39:13; 488. Noelle Foreman, Eagle River, 1:39:14; 489. Jordan Smith, Anchorage, 1:39:14; 490. Carina Howe, Anchorage, 1:39:14; 491. Jennifer O'Neal, Anchorage, 1:39:18; 492. Heidi Sturgill, Soldotna, 1:39:18; 493. Gia Currier, Anchorage, 1:39:19; 494. Julia Merritt, Anchorage, 1:39:20; 495. Hannah Beveridge, Houston, TX 1:39:22; 496. Gianna McCune, Valdez, 1:39:24; 497. Hanley Robinson, Anchorage, 1:39:24; 498. Cayenne Sirois, Eagle River, 1:39:28; 499. Ava Sawyer, Seward, 1:39:30; 500. Gail Fischer, Anchorage, 1:39:31; 501. Brenna Flannery, Anchorage, 1:39:33; 502. Claire Todd, Anchorage, 1:39:34; 503. Heidi Tilicki, Anchorage, 1:39:35; 504. Stefanie Busch, Anchorage, 1:39:35; 505. Vanessa Vetsch, Anchorage, 1:39:38; 506. April Erhardt, Soldotna, 1:39:39; 507. Caitlyn Rumph, Eagle River, 1:39:40; 508. Jessica Bird, Palmer, 1:39:40; 509. Starrina Gianelloni, Anchorage, 1:39:43; 510. Shannon Klein, Anchorage, 1:39:45; 511. Erin Berg, Anchorage, 1:39:46; 512. Celia Sheppard, Anchorage, 1:39:46; 513. Andrea Frangiosa, Anchorage, 1:39:47; 514. Kendyl Murakami, Anchorage, 1:39:51; 515. Alyssa Wood, Soldotna, 1:39:53; 516. Laura Huie, Anchorage, 1:39:53; 517. Kristi Wallace, Anchorage, 1:39:54; 518. Corrie Whitmore, Anchorage, 1:39:55; 519. Mirna Estrada, Anchorage, 1:39:55; 520. Grace Clark-Pederson, Anchorage, 1:39:56; 521. Kaitlin Monsalve, Eagle River, 1:39:56; 522. Katherine Severin, Anchorage, 1:40:01; 523. Emilee Sawyer, Seward, 1:40:01; 524. Keira Gust, Eagle River, 1:40:02; 525. Jessie Brown, Kasilof, 1:40:03; 526. Heather White, Anchorage, 1:40:04; 527. Kalysta Schmidt, Anchorage, 1:40:08; 528. Julie Pourciau, Homer, 1:40:09; 529. Jennifer Lindsay, Fort Bragg, NC 1:40:11; 530. Karen Johnson, Eagle River, 1:40:16; 531. Cassidy Bilskie, Chugiak, 1:40:16; 532. Lindsey Courtney, Homer, 1:40:20; 533. Theresa O Connell, Anchorage, 1:40:28; 534. Aj Karameti, Anchorage, 1:40:28; 535. Jennifer Mercer, Eagle River, 1:40:29; 536. Ruth Thomas, Anchorage, 1:40:30; 537. Lauren A Gaither, Anchorage, 1:40:35; 538. Codi Armstrong, Anchorage, 1:40:38; 539. Sarah Rheinsmith, Anchorage, 1:40:44; 540. Elizabeth Drewes-Todd, Anchorage, 1:40:52; 541. Kathleen Haslett, Anchorage, 1:40:54; 542. Katherine McDonald, Anchorage, 1:40:56; 543. Jessica Lyons, Anchorage, 1:40:58; 544. Margot Haney, Anchorage, 1:41:05; 545. Shannon Dole, Anchorage, 1:41:09; 546. Kelly Willett, Eagle River, 1:41:15; 547. Erika Prieksat, Anchorage, 1:41:16; 548. Marci Troxell, Anchorage, 1:41:17; 549. Sage Price, ANCHORAGE, 1:41:18; 550. Emily Garhart, Anchorage, 1:41:23; 551. Lauren McRee, Anchorage, 1:41:24; 552. Heather Lackey, Albuquerque, NM 1:41:29; 553. Loryn Best, Anchorage, 1:41:30; 554. Izabelle Bergmann, Anchorage, 1:41:31; 555. Elysia Spivey, Anchorage, 1:41:32; 556. Nicole Knox, Anchorage, 1:41:35; 557. Abigail Clark, Anchorage, 1:41:37; 558. Kjersten Bartusch, Fairbanks, 1:41:43; 559. Melissa Moren, Anchorage, 1:41:45; 560. Suzanne Smerjac, Anchorage, 1:41:46; 561. Catie Baldridge, Soldotna, 1:41:49; 562. Carolyn Kinzie, Anchorage, 1:41:50; 563. Jessie Horning, Anchorage, 1:41:52; 564. Kayla Wilson, Eagle River, 1:41:55; 565. Erica Rose, Anchorage, 1:42:02; 566. Dena Thomas, Anchorage, 1:42:04; 567. Jane Sullivan, Anchorage, 1:42:08; 568. Caroline Duval, Anchorage, 1:42:12; 569. Ingrid Reep, Anchorage, 1:42:20; 570. Hailee Stepetin, Eagle River, 1:42:21; 571. Renee Meza, Wasilla, 1:42:27; 572. Jamey Reed, Chugiak, 1:42:28; 573. Anne Chu, Anchorage, 1:42:35; 574. Sydney Wilkinson, Fairbanks, 1:42:36; 575. Lauren Rurik, Anchorage, 1:42:41; 576. Nora Rodvik, Anchorage, 1:42:48; 577. Yoe Isbell, Eagle River, 1:42:51; 578. Marin Granholm, Anchorage, 1:42:52; 579. Sarah Jensen, Chugiak, 1:42:54; 580. Sophia Libbey, Anchorage, 1:42:54; 581. Melissa Hardesty, Anchorage, 1:42:58; 582. Sayward Fehrman, Anchorage, 1:42:59; 583. Elizabeth Russian, Eagle River, 1:42:59; 584. Brittany Occhipinti, Chugiak, 1:43:04; 585. Cary Moore, Eagle River, 1:43:08; 586. Jenna Malek, Anchorage, 1:43:11; 587. Shawna Nelson, Anchorage, 1:43:11; 588. Alyssa Randall, Anchorage, 1:43:11; 589. Amanda Trainor, Delta Junction, 1:43:12; 590. Kayla Mays, Anchorage, 1:43:13; 591. Tasha Weaver, Seabeck, WA 1:43:15; 592. Emma Clark, Anchorage, 1:43:16; 593. Andrea Blanchette, Nome, 1:43:22; 594. Shawna Henderson, Fairbanks, 1:43:24; 595. Hannah Hill, Anchorage, 1:43:25; 596. Jainy Dolata, Anchorage, 1:43:27; 597. Kathleen Mills, Anchorage, 1:43:28; 598. Tikkan Langland, Anchorage, 1:43:29; 599. Jenna Wright, Anchorage, 1:43:32; 600. Lacey Grandlinard, Chugiak, 1:43:33; 601. Jordan Fifer, Anchorage, 1:43:37; 602. Ruby Paraoan, Anchorage, 1:43:40; 603. Elizabeth Rawlins, Anchorage, 1:43:44; 604. Stella Waehler, Anchorage, 1:43:51; 605. Patricia O'Gorman, Anchorage, 1:43:52; 606. Gillian Brinkman, Anchorage, 1:43:52; 607. Nicole Thomas, Anchorage, 1:43:57; 608. Michelle Geidl, Anchorage, 1:43:57; 609. Alyssa Hill, Homer, 1:43:57; 610. Cherise Cummings, Anchorage, 1:43:58; 611. Samantha Williams, Anchorage, 1:44:00; 612. Ellie Rothbarth, Anchorage, 1:44:09; 613. Ashten Glaves, Eagle River, 1:44:10; 614. Jacquelyn McMahan, Gakona, 1:44:11; 615. Amanda Leathers, Anchorage, 1:44:11; 616. Shannon Morley, Delta Junction, 1:44:13; 617. Anna Ramsey, Anchorage, 1:44:14; 618. Dayle Kodama, Anchorage, 1:44:14; 619. Dakota Maisey, Anchorage, 1:44:15; 620. Jilleen Charette, Eagle River, 1:44:21; 621. Shelby Lynn Fields, Eagle River, 1:44:22; 622. Amber Foster, Anchorage, 1:44:22; 623. Christina Brown, Palmer, 1:44:22; 624. Lucy Fisher, Anchorage, 1:44:23; 625. Shannon Storey, Anchorage, 1:44:24; 626. Francisca Barnett, Anchorage, 1:44:30; 627. Jahnna Hajdukovich, Anchorage, 1:44:31; 628. Lisel Alexander, Anchorage, 1:44:38; 629. Amy Neibaur, Anchorage, 1:44:40; 630. Julia Melson, Anchorage, 1:44:41; 631. Leah Morton, Anchorage, 1:44:45; 632. kylie sandberg, Juneau, 1:44:54; 633. Madison O Melia, Anchorage, 1:44:58; 634. Bridget Powers, Anchorage, 1:44:58; 635. Nena Wendzel, Chugiak, 1:45:00; 636. Teresa Doerr, Fort Bragg, NC 1:45:10; 637. Kathryn Newberry, Eagle River, 1:45:18; 638. Brandi Mangione, Kenai, 1:45:24; 639. Joy Dossman, Anchorage, 1:45:25; 640. Emily Turner, Anchorage, 1:45:26; 641. Rachael Eggleston, Anchorage, 1:45:28; 642. Christa Dalton, Anchorage, 1:45:28; 643. Mikki Smith, Anchorage, 1:45:30; 644. Adela Eller, Anchorage, 1:45:32; 645. Alana McLaughlin, Palmer, 1:45:33; 646. Danielle Bunselmeier, Delta Junction, 1:45:34; 647. Emily Baumann, Anchorage, 1:45:35; 648. Amber Kraft, Anchorage, 1:45:40; 649. Melody Price, Anchorage, 1:45:41; 650. Jackie Neal, Wasilla, 1:45:51; 651. Diane Brewer, Anchorage, 1:45:58; 652. Kalista Curry, Anchorage, 1:46:00; 653. Chelsea Sternicki, Anchorage, 1:46:01; 654. Carrie Plant, North Pole, 1:46:01; 655. Meghan Owens, Anchorage, 1:46:02; 656. Rhiannon Nicoll, Palmer, 1:46:07; 657. Fabiola Rundle, Anchorage, 1:46:11; 658. Sophie Walsh, Anchorage, 1:46:13; 659. Claire Ellis, Eagle River, 1:46:15; 660. Wendy Demers, Fairbanks, 1:46:15; 661. Amanda Fynskov, Anchorage, 1:46:15; 662. Hannah Goldman, Anchorage, 1:46:15; 663. Michelle Thomas, Anchorage, 1:46:16; 664. Laura Johnston, Anchorage, 1:46:17; 665. Ann Lovejoy, Anchorage, 1:46:26; 666. Leah Stoner, Eagle River, 1:46:31; 667. Celia Sternicki, Anchorage, 1:46:33; 668. Lexy Willis, Anchorage, 1:46:38; 669. Carin Currier, Anchorage, 1:46:46; 670. Jessica Gieser, Anchorage, 1:46:49; 671. Caroline Kline, Puyallup, WA 1:46:51; 672. Samantha Whipple, Palmer, 1:46:58; 673. Wendy Heck, Willow, 1:47:00; 674. Brandy Atkins, Anchorage, 1:47:14; 675. Ginni Burbridge, Anchorage, 1:47:15; 676. Savanna Van Diest, Palmer, 1:47:15; 677. Alyssa Peters, Anchorage, 1:47:16; 678. Mattie Hattenburg, Eagle River, 1:47:16; 679. Britt Pederson, Anchorage, 1:47:20; 680. Maggie McCarron, Anchorage, 1:47:22; 681. Natalie Tews, Soldotna, 1:47:24; 682. Sophia Pantelis, Nome, 1:47:25; 683. Kristen Keifer, Anchorage, 1:47:29; 684. Joan Nelson, Wasilla, 1:47:46; 685. Michelle Trifari, Anchorage, 1:47:49; 686. Gennesaret Halbert, Fairbanks, 1:47:50; 687. Claire Hampton, Anchorage, 1:47:53; 688. Abigail Arima, Anchorage, 1:47:56; 689. Shelley Biss, Anchorage, 1:48:01; 690. Elizabeth Feucht, Anchorage, 1:48:01; 691. Alina Schueler, Anchorage, 1:48:02; 692. Rachel Jensen, Jber, 1:48:03; 693. Carly Wade, Wasilla, 1:48:04; 694. Tamara Freistone, Anchorage, 1:48:05; 695. Heidi Goozen, Wasilla, 1:48:10; 696. Tegan Hanlon, Anchorage, 1:48:12; 697. Jill Schueler, Anchorage, 1:48:12; 698. Maille Moriarty, Seward, 1:48:12; 699. Valerie Guild, Palmer, 1:48:14; 700. Jillian Jablonski, Anchorage, 1:48:17; 701. Nicole Clarl, Anchorage, 1:48:17; 702. Maddie Quintero, Anchorage, 1:48:19; 703. Sara Sturgeon, Anchorage, 1:48:23; 704. Whitney Pong, Anchorage, 1:48:26; 705. Adelynn Worrell, Anchorage, 1:48:27; 706. Courtney Guerra, Anchorage, 1:48:29; 707. Katie Heck, Willow, 1:48:32; 708. Alexis Kaferstein, Seward, 1:48:35; 709. Laura Sasala, Eagle River, 1:48:37; 710. Camille Ulrich, Anchorage, 1:48:38; 711. Jaclyn Tappen, Anchorage, 1:48:40; 712. Angie Jensen, Anchorage, 1:48:45; 713. Beth Boles, Schenectady, NY 1:48:46; 714. Claudia Rodriguez Zinn, Santa Ana, CA 1:48:48; 715. Maddie Dennis, Anchorage, 1:48:49; 716. Chelsea Gulling, Anchorage, 1:48:53; 717. Christy Gieser, Anchorage, 1:48:56; 718. Jamie Wilson, Anchorage, 1:48:58; 719. Stephanie Hruska, Anchorage, 1:48:59; 720. Janelle DelaCruz, ChugiakChigiak, 1:49:03; 721. Toni Swearingen, Anchorage, 1:49:08; 722. Katherine Newell, Anchorage, 1:49:17; 723. June Poray, Eagle River, 1:49:19; 724. Lacey Osborn, Anchorage, 1:49:21; 725. Mary Hennessey, Eagle River, 1:49:22; 726. Rachel Penney, Eagle River, 1:49:26; 727. Magen Straka, Eagle River, 1:49:27; 728. Susan Craig, Soldotna, 1:49:28; 729. Aspen Lennox, Anchorage, 1:49:29; 730. Lea Rueter, Anchorage, 1:49:29; 731. Khira Chernikoff, Anchorage, 1:49:37; 732. Melissa Boyd, Eagle River, 1:49:38; 733. Grace Lang, Eagle River, 1:49:46; 734. Kimberly Fischer, Anchorage, 1:49:47; 735. Adrianna Lewis, Anchorage, 1:49:47; 736. Katria Mullinax, Anchorage, 1:49:48; 737. Anna Straka, Eagle River, 1:49:51; 738. Lacey Demers, Fairbanks, 1:49:53; 739. Jill Franchino, Soldotna, 1:49:59; 740. Becca Mazur, Anchorage, 1:50:00; 741. Briana Paxson, Eagle River, 1:50:02; 742. Suzanne Campbell, Wasilla, 1:50:02; 743. Kristie Fancher, Anchorage, 1:50:03; 744. Daniela Schwartz, Eielson Afb, 1:50:05; 745. Gianna Lewis, Anchorage, 1:50:05; 746. Monica Skjold, Soldotna, 1:50:07; 747. Saila Buser, Asheville, NC 1:50:07; 748. Olivia Chen, Anchorage, 1:50:07; 749. Ava Smith, Anchorage, 1:50:08; 750. Beta Rae Thompson, Anchorage, 1:50:11; 751. Katie Hampton, Anchorage, 1:50:11; 752. Deborah Sigala, Anchorage, 1:50:12; 753. Casey Coupchiak, Anchorage, 1:50:13; 754. Kacie Gartland, Anchorage, 1:50:14; 755. Heather Paxson, Eagle River, 1:50:15; 756. Megan Reilly Buser, Asheville, NC 1:50:15; 757. Rebecca Hart, Soldotna, 1:50:16; 758. Heather MacAlpine, Anchorage, 1:50:17; 759. Athena Condra, Eagle River, 1:50:19; 760. Rose Van Hemert, Anchorage, 1:50:21; 761. Marie Theis, Eagle River, 1:50:21; 762. Amanda Foster, Anchorage, 1:50:25; 763. Tracie Berkland, Anchorage, 1:50:30; 764. Allison Mogensen, Anchorage, 1:50:32; 765. Tammy McCook, Fairbanks, 1:50:37; 766. Julianne Wilson, Anchorage, 1:50:38; 767. Kathy Seybert, Anchorage, 1:50:39; 768. Debra DeWitt, Fairbanks, 1:50:48; 769. Kristen Bearden, Eagle River, 1:50:48; 770. Erin Condra, Eagle River, 1:50:53; 771. Vivian Sweet, Anchorage, 1:50:58; 772. Caye Moberg, Wasilla, 1:50:58; 773. RaChelle Gruenberg, Soldotna, 1:50:59; 774. Victoria Tefft, Anchorage, 1:51:03; 775. Renee Weber, Anchorage, 1:51:05; 776. Bonnie Wanat, Eagle River, 1:51:07; 777. Kelly Gwynn, Anchorage, 1:51:08; 778. Khalyse Rollins, Eagle River, 1:51:26; 779. Emily Vandergon, Anchorage, 1:51:26; 780. Janet Weiss, Anchorage, 1:51:33; 781. Melissa Merrill, Palmer, 1:51:38; 782. Lisa Cassino, Fairbanks, 1:51:41; 783. Tresa Schwaiger, Anchorage, 1:51:51; 784. Patricia Tauss, Amsterdam, NY 1:51:53; 785. Jennifer Doherty, Anchorage, 1:51:53; 786. Tunde Breg, Anchorage, 1:52:04; 787. Katheryn Upton, Anchorage, 1:52:06; 788. Cassandra Simpson, Wasilla, 1:52:08; 789. Jordan Spargo, Anchorage, 1:52:12; 790. Jaime Locke, Anchorage, 1:52:13; 791. Emily Shipman, Anchorage, 1:52:17; 792. Shauna Crawford, Eagle River, 1:52:19; 793. Mo Miller, Anchorage, 1:52:27; 794. Olivia Grandlinard, Chugiak, 1:52:28; 795. Susannah Morales, Anchorage, 1:52:28; 796. Ashley Lang, Eagle River, 1:52:28; 797. Kristin Dahl, Anchorage, 1:52:31; 798. Lyla Doherty, Anchorage, 1:52:34; 799. Lena Lawhead, Wasilla, 1:52:35; 800. Mia Badillo, Anchorage, 1:52:35; 801. Katie Raney, Wasilla, 1:52:36; 802. Lindsay Wackowski, Anchorage, 1:52:44; 803. Elizabeth Manning, Anchorage, 1:52:44; 804. Paige Erickson, Anchorage, 1:52:47; 805. Lindsey Holmes, Anchorage, 1:52:55; 806. Amanda Thomas, Anchorage, 1:52:55; 807. Angie Darling, Anchorage, 1:52:56; 808. Meadow Moore, Anchorage, 1:53:09; 809. Daisy Grandlinard, Chugiak, 1:53:14; 810. Rebecca Kegley, Fairbanks, 1:53:14; 811. Stephanie Brown, Anchorage, 1:53:17; 812. Charlotte Wagner, Anchorage, 1:53:18; 813. Melissa Gray, Anchorage, 1:53:22; 814. Tamara Hibberd, Kenai, 1:53:25; 815. Madisen Johnson, Palmer, 1:53:26; 816. Heather Saltzman, Anchorage, 1:53:30; 817. Rebecca Ward, Anchorage, 1:53:30; 818. Deann Denter, Eagle River, 1:53:33; 819. Charlee Laurie, Anchorage, 1:53:34; 820. Camille Humphrey, Bethel, 1:53:35; 821. Tammy Johnson, Anchorage, 1:53:37; 822. Mandy Johnson, PalmeR, 1:53:40; 823. Nori Bowman, Fairbanks, 1:53:42; 824. Sophia Ward, Anchorage, 1:53:44; 825. Olivia Lewis, Eagle River, 1:53:46; 826. Cindy Cooper, Anchorage, 1:53:46; 827. Alethia Schoppert, Anchorage, 1:53:47; 828. Jacqueline McClung, Anchorage, 1:53:47; 829. Mari Ward, Anchoragec, 1:53:49; 830. Nina Wladkowski, Anchorage, 1:53:53; 831. Katy Owen, Anchorage, 1:53:55; 832. Lindsay Wingerter, Eagle River, 1:53:55; 833. Lori Luff, Palmer, 1:53:57; 834. Erin Giauque, Anchorage, 1:53:58; 835. Dawn Humenik, Anchorage, 1:54:05; 836. Sabrina Hoppas, Anchorage, 1:54:07; 837. Donna Pierce-Wright, Anchorage, 1:54:11; 838. Alyssa Sweet, Anchorage, 1:54:14; 839. Jamie Johnson, Anchorage, 1:54:22; 840. Karen Divelbiss, Anchorage, 1:54:24; 841. Teal Flint, Anchorage, 1:54:24; 842. Sydney Kline, Puyallup, WA 1:54:29; 843. Claire Atkins, Anchorage, 1:54:33; 844. Emma Herrera, Anchorage, 1:54:41; 845. Hazel Hogan, Anchorage, 1:54:43; 846. Heather Wilson, Anchoragege, 1:54:45; 847. Robyn Novak, Anchorage, 1:54:46; 848. Natalie Kimberlin, FairbanksFairbanks, 1:54:53; 849. Kelly Bigelow, Anchorage, 1:54:54; 850. Debbie Cedeno, Anchorage, 1:54:57; 851. Bria Burningham, Eagle River, 1:55:07; 852. Sandra Lowther, Anchorage, 1:55:11; 853. Amanda Romano, Anchorage, 1:55:13; 854. Veronica Griffith, Eagle River, 1:55:15; 855. Kelly Lessens, Anchorage, 1:55:19; 856. Sara Rinearson, Soldotna, 1:55:22; 857. Olivia Lessens, Anchorage, 1:55:28; 858. Claire VanPelt, Anchorage, 1:55:36; 859. Erin Webb, Anchorage, 1:55:44; 860. Ashley Michalski, Eagle River, 1:55:44; 861. Lyncoln Standley, Anchorage, 1:55:49; 862. Samantha Cummings, Delta Junction, 1:55:49; 863. Liz Sewell, Fairbanks, 1:55:51; 864. Alicia Vernon, Chugiak, 1:55:51; 865. Rachel Maiers, Waimanalo, HI 1:55:53; 866. Emma Brunelle, Anchorage, 1:55:55; 867. Kristi Brown, Eagle River, 1:55:58; 868. Sophia Martin, Anchorage, 1:55:58; 869. Heidi Burns, Palmer, 1:56:06; 870. Caitlin Marsteller, Anchorage, 1:56:07; 871. Alexis Johnson, Eagle River, 1:56:09; 872. Autumn Tremont, Anchorage, 1:56:10; 873. Brittany Moses, Anchorage, 1:56:11; 874. Julia Dunlap, Anchorage, 1:56:14; 875. Jazz Leaman, Anchorage, 1:56:17; 876. Rayna Uson, Anchorage, 1:56:22; 877. Jamie Rowley, Anchorage, 1:56:23; 878. Rosa Guerra, Anchorage, 1:56:23; 879. Laura Stark, Fairbanks, 1:56:24; 880. Annika Langland, Anchorage, 1:56:28; 881. Hali Willis, Anchorage, 1:56:31; 882. Molly McCammon, Anchorage, 1:56:34; 883. Mandee Shannon, Anchorage, 1:56:43; 884. Martha Cavens, Wasilla, 1:56:44; 885. Sierra Hernandez, Wasilla, 1:56:51; 886. Helen Pierce, Eagle River, 1:56:52; 887. Brianne Bergmann, Anchorage, 1:56:52; 888. Jessica Crisp, Chugiak, 1:56:52; 889. Toni Taylor, Anchorage, 1:56:53; 890. Cortney Foos, Anchorage, 1:56:53; 891. Emily Lowe, Anchorage, 1:56:55; 892. Teagan Drury, Eagle River, 1:56:56; 893. Katrin Tsigonis, Fairbanks, 1:57:13; 894. Lisa Kopec Miller, Anchorage, 1:57:13; 895. Kelly Bettis, Palmer, 1:57:14; 896. Kate Dueber, Anchorage, 1:57:19; 897. Mikayla Savikko, Anchorage, 1:57:19; 898. Jennifer Deason, Anchorage, 1:57:23; 899. Masa Abaza, Anchorage, 1:57:24; 900. Isabel Tsigonis, Fairbanks, 1:57:31; 901. Kaiya Savikko, Anchorage, 1:57:35; 902. Somer Webber, Anchorage, 1:57:36; 903. Mallory Stutzer, Anchorage, 1:57:40; 904. Christina Lam, Anchorage, 1:57:45; 905. Natalee Wigen, Anchorage, 1:58:00; 906. Debbie Paine, Anchorage, 1:58:03; 907. Yuliya McDaniel, Anchorage, 1:58:05; 908. Talli Vittetoe, Anchorage, 1:58:05; 909. Erin Sheffer, Eagle River, 1:58:08; 910. Laurel Stutzer, Anchorage, 1:58:08; 911. Faith Octuk, Anchorage, 1:58:09; 912. Maria Cruz, Anchorage, 1:58:12; 913. Izabela Potgieter, Anchorage, 1:58:19; 914. Callie Benjamin, Anchorage, 1:58:21; 915. Robin Gray, Chugiak, 1:58:21; 916. Abigail Nelson, Anchorage, 1:58:24; 917. Courtney Wilhelm, Palmer, 1:58:26; 918. Donna Annone, Anchorage, 1:58:27; 919. Jaylee Brendel, Anchorage, 1:58:31; 920. Claudia Rector, Anchorage, 1:58:34; 921. Stacy Dayley, Anchorage, 1:58:37; 922. Kate Powers, Anchorage, 1:58:38; 923. Jeannette Shifflett, Anchorage, 1:58:45; 924. Jessica Johnson, Fairbanks, 1:58:52; 925. Rachel Stephens, Big Lake, 1:58:53; 926. Megan Doucet, Anchorage, 1:59:06; 927. Colleen Thornton, Anchorage, 1:59:10; 928. Katherine Corkill, Anchorage, 1:59:12; 929. Mary Mitchell, Anchorage, 1:59:18; 930. Victoria Souchik, Eagle River, 1:59:19; 931. Ashley Hester, Anchorage, 1:59:19; 932. Marta Muntean, Anchorage, 1:59:25; 933. Kristina Kagerer, Anchorage, 1:59:29; 934. Jamie Woodall, Anchorage, 1:59:31; 935. Maude Garner, Anchorage, 1:59:33; 936. Kelley Russell, Anchorage, 1:59:33; 937. Alicia Drake, Wasilla, 1:59:39; 938. Celia Rozen, Anchorage, 1:59:44; 939. Sarah Shoffstall-Cone, Anchorage, 1:59:50; 940. Maya Carlson, Anchorage, 1:59:58; 941. Pascale Kirby, Eagle River, 2:00:04; 942. Meg Kurtagh, Anchorage, 2:00:05; 943. Laura Gregersen, Anchorage, 2:00:07; 944. Stephanie Kesler, Anchorage, 2:00:18; 945. Kjirsten Langland, Anchorage, 2:00:18; 946. Kaydee Moore, Wasilla, 2:00:18; 947. Amy Fuller, Eagle River, 2:00:22; 948. Calliope Gieser, Fairbanks, 2:00:24; 949. Kathryn Duder, Anchorage, 2:00:27; 950. Marlee Moore, Wasilla, 2:00:31; 951. Sarah Apsens, Soldotna, 2:00:32; 952. Madison Herbert, Fairbanks, 2:00:32; 953. Julie Tisdale, Wasilla, 2:00:35; 954. Valerie Quinn, Eagle River, 2:00:38; 955. Samantha McCoy, Wasillasilla, 2:00:39; 956. Briana McDougall, Eagle River, 2:00:41; 957. Catherine Livingston, Fairbanks, 2:00:42; 958. Jess Fujimoto, Eagle River, 2:00:48; 959. Laurelie Denning, Fairbanks, 2:00:51; 960. Mary Dempsey, Anchorage, 2:00:53; 961. Laura Grande, Anchorage, 2:00:54; 962. Rebecca Agalawatta, Eagle River, 2:01:01; 963. Sarah Gerken, Anchorage, 2:01:05; 964. Chloe Shockley, Eagle River, 2:01:10; 965. Aly Andersen, Anchorage, 2:01:11; 966. Karen Shockley, Eagle River, 2:01:12; 967. Ashley Peterson, Anchorage, 2:01:14; 968. Kathryn Townley, Eagle River, 2:01:14; 969. Amy Wise, Anchorage, 2:01:16; 970. Heather Zimmie, Anchorage, 2:01:29; 971. Marie Lanza, Anchorage, 2:01:30; 972. Sarah Lowry, Anchorage, 2:01:46; 973. Rosemary Hill, Palmer, 2:01:52; 974. Amelia Alex, Valdez, 2:01:55; 975. Shannon Wiggins, JBER, 2:01:55; 976. Bonnie Bailey, Anchorage, 2:01:56; 977. LeAnn Ketterer, Anchorage, 2:01:57; 978. Amy Komarek, Eagle River, 2:01:57; 979. Brittany Barclay, Anchorage, 2:02:01; 980. Krista Bienia, Anchorage, 2:02:11; 981. Evelyn Whitson, Anchorage, 2:02:12; 982. Barbara Kagerer, Anchorage, 2:02:14; 983. Kate Goudreau, Valdez, 2:02:21; 984. Ashley Baker, Eagle River, 2:02:43; 985. Megan Perkins-Norgaar, Anchorage, 2:02:50; 986. Sofia Porras, Anchorage, 2:02:55; 987. Rayne Winship, Eagle River, 2:03:00; 988. Claire Gelvin-Smith, Fairbanks, 2:03:00; 989. Jody Carpenter, Wasilla, 2:03:06; 990. Jennifer Minderlein, Anchorage, 2:03:09; 991. Hannah Key, Eagle River, 2:03:11; 992. Katie Husvar, Anchorage, 2:03:14; 993. Patricia Erickson, Anchorage, 2:03:35; 994. Emily Blackstone, Eagle River, 2:03:37; 995. Sharon Holland, Anchorage, 2:03:41; 996. Katherine Cone, Anchorageage, 2:03:45; 997. Iris Matthews, Anchorage, 2:03:51; 998. Rachel Rehbein, Soldotna, 2:03:53; 999. Heather Courrier, Anchorage, 2:03:54; 1000. Moriana Lene, Delta Junction, 2:03:58.

1001. Madison McRee, Anchorage, 2:04:04; 1002. Taline Markossian, Anchorage, 2:04:04; 1003. Emily Alvarado, Juneau, 2:04:09; 1004. Caroline Kirby, Eagle River, 2:04:10; 1005. Marcia Cassino, North Pole, 2:04:11; 1006. Carol Stanek-Markel, Watertown, SD 2:04:13; 1007. Shauntel Bruner-Alvanna, Nome, 2:04:20; 1008. Meghan Lene, Delta Junction, 2:04:22; 1009. Lilia Msullivan, Anchorage, 2:04:30; 1010. Rachel Wingerter, Chugiak, 2:04:31; 1011. Audra Vernon, Chugiak, 2:04:33; 1012. Chelsea Sieh, Kotzebue, 2:04:35; 1013. Sonali Agalawatta, Eagle River, 2:04:37; 1014. Monika Kunat, Anchorage, 2:04:40; 1015. Jennifer Midlo, Eagle River, 2:04:44; 1016. Lisebeth Hveding, Anchorage, 2:04:45; 1017. Joy Bartko, Anchorage, 2:04:54; 1018. Tyler Sloger, Fairbanks, 2:04:58; 1019. Allison Biastock, Anchorage, 2:04:58; 1020. Kate Sumey, Anchorage, 2:05:03; 1021. Victoria Johansen, Anchorage, 2:05:04; 1022. Jasmine Trotter, Eagle River, 2:05:04; 1023. Jordan Miller, Anchorage, 2:05:23; 1024. Ocean Huf, Anchorage, 2:05:35; 1025. Kristen Doughty, Anchorage, 2:05:43; 1026. Lynda Limon, Anchorage, 2:05:43; 1027. Katlin Thompson, Eagle River, 2:05:48; 1028. Kimberlie Fister, Anchorage, 2:05:56; 1029. Aileen Keifer, Sterling, 2:06:02; 1030. Sandy Stevens, Sterling, 2:06:06; 1031. Amber Rochon, Eagle River, 2:06:11; 1032. Melinda Haynes, Wasilla, 2:06:13; 1033. Ashley Kelly, Anchorage, 2:06:13; 1034. Owen Mandanas, Anchorage, 2:06:25; 1035. Larissa Hail, Anchorage, 2:06:29; 1036. Rachel Ventress, Nome, 2:06:33; 1037. Liesl Carter, Anchorage, 2:06:45; 1038. Nathalia Grauvogel, Anchorage, 2:06:47; 1039. Morgan Miller, Anchorage, 2:06:58; 1040. Vera Hershey, Wasilla, 2:07:00; 1041. Whitney Lewis, Eagle River, 2:07:05; 1042. Emily Rohwer, Anchorage, 2:07:07; 1043. Esme Carter, Anchorage, 2:07:09; 1044. Cadence Arima, Anchorage, 2:07:11; 1045. Sonya Bitz, Eagle River, 2:07:20; 1046. Johana McMahan, Gakona, 2:07:22; 1047. Marta Kumle, Anchorage, 2:07:35; 1048. DeLynn James, Anchorage, 2:07:36; 1049. Jaina Willahan, Anchorage, 2:07:38; 1050. Alana Davis, Eagle River, 2:07:40; 1051. Samantha Haas, Chugiak, 2:07:41; 1052. Jennifer Braum, Palmer, 2:07:41; 1053. Kelsie Morris, Palmer, 2:07:44; 1054. Chrissi Thurman, Anchorage, 2:07:44; 1055. Maria Meduga, Anchorage, 2:07:48; 1056. Franchesca Heywood, Wasilla, 2:08:26; 1057. Shoshannah Kinsler, Anchorage, 2:08:42; 1058. Emma Sharp, ANCHORAGE, 2:08:44; 1059. Therese Holtz, Anchorage, 2:08:48; 1060. Diane Barnett, Anchorage, 2:08:51; 1061. Clover Kinsler, Anchorage, 2:08:56; 1062. Story McDonald, Anchorage, 2:09:16; 1063. Ambriah Elsayyad, Anchorage, 2:09:18; 1064. Marcy Holyfield, Anchorage, 2:09:24; 1065. Kristin Sharp, Anchorage, 2:09:34; 1066. Dottie Hudson, Anchorage, 2:09:51; 1067. Elizabeth Miller, Anchorage, 2:09:51; 1068. Elise Davis, Anchorage, 2:09:58; 1069. Emery Barrett, Anchorage, 2:10:23; 1070. Karrie Averett, Anchorage, 2:10:25; 1071. Diana Lincke, Anchorage, 2:10:48; 1072. Cynthia McElroy, Jber, 2:10:53; 1073. Kristen Shake, Palmer, 2:10:59; 1074. Ramona Knier, Anchorage, 2:11:02; 1075. Cynthia Franzen, Anchorage, 2:11:02; 1076. Brittany Wright, Anchorage, 2:11:05; 1077. Anna Bryant, Anchorage, 2:11:12; 1078. Jessica Williams, Anchorage, 2:11:18; 1079. Rebecca Koford, Anchorage, 2:11:23; 1080. Maureen O'Keefe, Anchorage, 2:11:25; 1081. Sally Coburn, Chugiak, 2:11:44; 1082. Ella Verkuilen, Wasilla, 2:11:44; 1083. Meagan Nelson, Wasilla, 2:11:55; 1084. Samantha Lilly, Indianapolis, IN 2:11:58; 1085. Rachel Bennett, Anchorage, 2:12:04; 1086. Sherrill Smith Collins, Palmer, 2:12:07; 1087. Amber Griffin, Anchorage, 2:12:10; 1088. Terese Blair Coomer, Anchorage, 2:12:11; 1089. Alexa Ahlberg, Eagle River, 2:12:16; 1090. Jocelyn Ciarlone, Anchorage, 2:12:17; 1091. Kelly Taylor-Lee, Anchorage, 2:12:25; 1092. Danicia Shiryayev, Anchorage, 2:12:31; 1093. Katelyn Bell, Eagle River, 2:12:32; 1094. Erica Nutter, Anchorage, 2:12:49; 1095. Cullen Harper, Anchorage, 2:12:51; 1096. Anna McGlocklin, Eagle River, 2:12:56; 1097. Amy Shaw, Eagle River, 2:13:19; 1098. Sara Aasand, Anchorage, 2:13:22; 1099. Millie Spezialy, Anchorage, 2:13:28; 1100. Wendy Overend, Anchorage, 2:13:35; 1101. Crystal Benzie, Eagle River, 2:13:45; 1102. Jenna Miller, Anchorage, 2:13:52; 1103. Trudy Keller, Anchorage, 2:14:03; 1104. Miranda Dordan, Eagle River, 2:14:04; 1105. Holly STEINER, Palmer, 2:14:05; 1106. Sarah Schultz, Anchorage, 2:14:09; 1107. Yana Cater, Wasilla, 2:14:12; 1108. Claire Steiner, Palmer, 2:14:23; 1109. Carey Carpenter, Anchorage, 2:14:24; 1110. Amanda Dunlap, Anchorage, 2:14:31; 1111. Valerie McKenney, Soldotna, 2:14:44; 1112. Anya Carpenter, Anchorage, 2:15:09; 1113. Emily Platt, Anchorage, 2:15:12; 1114. Kayla Anderson, Wasilla, 2:15:12; 1115. Brittany Shattuck, Palmer, 2:15:34; 1116. Christine Landman, Geneva, IL 2:15:37; 1117. Joyce Hudson, Anchorage, 2:15:43; 1118. Lia Keller, Anchorage, 2:15:49; 1119. Maranda Tolman, Anchorage, 2:16:15; 1120. Piper Bundy, Soldotna, 2:16:16; 1121. Shirley Kelly, Anchorage, 2:16:21; 1122. Sabrina Robbins, Anchorage, 2:16:22; 1123. Misty Bailey, Jber, 2:16:22; 1124. Brandy Head, Anchorage, 2:16:36; 1125. Kaitlyn Cyr, Girdwood, 2:16:38; 1126. Sara Bundy, Soldotna, 2:16:52; 1127. Ashley Van Hemert, Anchorage, 2:17:10; 1128. Paige Appelo-Dilley, Wasilla, 2:17:17; 1129. Arianna Rodriguez, Eagle River, 2:17:26; 1130. Kristin Whitson, Anchorage, 2:17:27; 1131. Lauren Jeffries, Chugiak, 2:17:45; 1132. Lauren McQuillan, Eagle River, 2:17:48; 1133. Robin Tyson, Anchorage, 2:18:00; 1134. Liz Atadero, Jber, 2:18:06; 1135. Kristina Bower, Anchorage, 2:18:13; 1136. Gail Mai, Anchorage, 2:18:15; 1137. Briana Harris, Eagle River, 2:18:20; 1138. Whitney Andersen, Anchorage, 2:18:23; 1139. Christina Kachulis, Anchorage, 2:18:44; 1140. Monika Perry, Anchorage, 2:18:45; 1141. Judy Krier, Chugiak, 2:18:50; 1142. Laurel Rohwer, Anchorage, 2:18:53; 1143. Evy Johnson, Eagle River, 2:18:59; 1144. Suzanne Smith, Eagle River, 2:19:01; 1145. Megan Alward, Anchorage, 2:19:07; 1146. Annette Alward, Anchorage, 2:19:33; 1147. Linnea Wells, Anchorage, 2:19:36; 1148. Aubrey Sabin, Anchorage, 2:19:57; 1149. Sarah Waldrop, Anchorage, 2:20:04; 1150. Allie Zellmer, Girdwood, 2:20:05; 1151. Vanessa DeLong, Anchorage, 2:20:08; 1152. Kelly Nagel, Anchorage, 2:20:10; 1153. Misti Michael, Palmer, 2:20:20; 1154. Angele Bell, Eagle River, 2:20:38; 1155. Christina Hartsel, anchorage, 2:20:42; 1156. Rebecca Tucker, Chugiak, 2:20:55; 1157. Victoria Scherer, Anchorage, 2:20:58; 1158. Nikki Scherer, Anchorage, 2:21:15; 1159. Katie Longs, Anchorage, 2:21:24; 1160. Michelle Bell, Cle Elum, WA 2:21:31; 1161. Kerstin Buehler, Wasilla, 2:21:48; 1162. Jennifer Lancaster-Jacks, Soldotna, 2:21:52; 1163. Renae Bookman, Anchorage, 2:22:09; 1164. Lynelle Hennessey, Wasilla, 2:22:11; 1165. Alexis Johnson, Eagle River, 2:22:12; 1166. Bonnie Moore, Anchorage, 2:22:19; 1167. Jordan Cummings, Anchorage, 2:22:50; 1168. Jackie Barbaza, Anchorage, 2:23:09; 1169. Sidney Sisemore, Anchorage, 2:23:09; 1170. Claire Sabin, Anchorage, 2:23:30; 1171. Isabella Hernandez-Avile, Anchorage, 2:23:39; 1172. Barbara Symmes, Anchorage, 2:23:45; 1173. Mary Maynard, Seattle, WA 2:23:55; 1174. Paolina Hernandez, Anchorage, 2:24:00; 1175. Alexa Stallone, Anchorage, 2:24:15; 1176. Jeannette Aviles, Anchorage, 2:24:32; 1177. Kiley Glazier, Eagle River, 2:24:38; 1178. Sienna Glazier, Eagle River, 2:25:00; 1179. Anaely Leon Hernandez, Anchorage, 2:25:10; 1180. Marcelisa Bowen, Anchorage, 2:25:23; 1181. Sofia Hernandez, Anchorage, 2:25:35; 1182. Debra Slocum, Bow, NH 2:25:43; 1183. Quincy Smith, Eagle River, 2:26:05; 1184. Diane Palmer, ANCHORAGE, 2:26:07; 1185. Erika Smith, Eagle River, 2:26:15; 1186. Lily Harris, Eagle River, 2:26:19; 1187. Melinda Gazaway, Eagle River, 2:26:44; 1188. Patty Wurm, Anchorage, 2:27:14; 1189. Natalia Sears, Anchorage, 2:27:24; 1190. Mallory Korsman, Anchorage, 2:27:34; 1191. Kristine Kincaid, Anchorage, 2:27:40; 1192. Lindsey Laube, Anchorage, 2:28:20; 1193. Leah Parks, Wasilla, 2:28:29; 1194. Anika Biss, Anchorage, 2:28:30; 1195. Sara Tuzzio, Jber, 2:28:42; 1196. Cathy Von Gemmingen, Anchorage, 2:28:42; 1197. Addie McEwen, Anchorage, 2:29:08; 1198. Michelle Piehl, Anchorage, 2:29:28; 1199. June Gardner, Anchorage, 2:29:29; 1200. Diana Sisemore, Anchorage, 2:29:36; 1201. Lisa Friesen, Anchorage, 2:29:43; 1202. Amberlee Arnold, Wasilla, 2:29:46; 1203. Martha Service, Anchorage, 2:29:49; 1204. Sydney Barrett, Anchorage, 2:30:03; 1205. Noelle Fradley, Anchorage, 2:30:16; 1206. Christin Barrett, Anchorage, 2:30:20; 1207. Sharilyn Hargrave, Palmer, 2:30:28; 1208. Elizabeth Phinney, Eagle River, 2:31:23; 1209. Cindy Lyell, Anchorage, 2:31:27; 1210. Eva Piehl, Anchorage, 2:33:30; 1211. Christina Demetro, Durango, CO 2:33:40; 1212. Keri Nutter, Anchorage, 2:34:11; 1213. Sue Liebner, Anchorage, 2:34:22; 1214. Audrey Nutter, Anchorage, 2:34:47; 1215. Kristen Brown, North Pole, 2:34:53; 1216. Adrianne Takak, Anchorage, 2:35:07; 1217. Roxanne Lape, Anchorage, 2:35:11; 1218. Sheavon Brunelle, Anchorage, 2:36:52; 1219. Ann Jennings, Anchorage, 2:36:56; 1220. Gail Braten, Anchorage, 2:37:20; 1221. Holly Mitchell, Anchorage, 2:38:01; 1222. Courtney Fholer, Chugiak, 2:38:42; 1223. Gabby Johnson, Anchorage, 2:39:29; 1224. Heather Cromer, Anchorage, 2:40:02; 1225. Galilee Halbert, Fairbanks, 2:40:06; 1226. Christina Claw, Eagle River, 2:40:58; 1227. Lori Dooley, Eagle River, 2:42:27; 1228. Valentina Sears, Anchorage, 2:42:35; 1229. Melania Saclarides, Anchorage, 2:42:49; 1230. Kizzy Rollins, Eagle River, 2:43:48; 1231. Samantha Fineran, Palmer, 2:43:50; 1232. Ginnie Occhipinti, Chugiak, 2:44:48; 1233. Magdalena Ulmgren-Mcaleen, Anchorage, 2:45:17; 1234. Leslie Anderson, Anchorage, 2:45:30; 1235. Morgan Dwyer, Homer, 2:45:47; 1236. Kamila Gaston, Anchorage, 2:45:52; 1237. Karen Gonne-Harrell, Anchorage, 2:48:20; 1238. Cassie Ostrander, Anchorage, 2:48:55; 1239. Robyn Harris, Eagle River, 2:49:02; 1240. Leah Trotter, Eagle River, 2:50:26; 1241. Kelly Wozencraft, Anchorage, 2:53:05; 1242. Misha Kindred, Anchorage, 2:53:39; 1243. Jennifer Larson, Anchorage, 2:54:45; 1244. Victoria Taylor, Anchorage, 2:55:32; 1245. Zo Ryan, Anchorage, 2:56:42; 1246. Eve Ryan, Fairbanks, 2:56:56; 1247. Dolores Wirth, Lake Forest, CA 2:58:29; 1248. Mary Hensel, Anchorage, 2:58:32; 1249. Ailsa Faust, Eugene, OR 2:59:27; 1250. Sophia Burke-Williard, Coos Bay, OR 2:59:45; 1251. Natalie Nicholson, Eagle River, 2:59:55; 1252. Jill Burke, Eugene, OR 3:00:45; 1253. Rebecca Alexander, Anchorage, 3:00:55; 1254. Katy Ryan, Anchorage, 3:01:15; 1255. Helen Holmes, Anchorage, 3:01:29; 1256. Angela Rick, Anchorage, 3:01:40; 1257. Elizabeth Reupke, Anchorage, 3:02:04; 1258. Danielle Lafon, Anchorage, 3:02:07; 1259. Aiyanna Claw, Eagle River, 3:05:32; 1260. Tapia Stover, Anchorage, 3:15:58; 1261. Viva Stover, Anchorage, 3:16:40; 1262. Karla Thompson, Anchorage, 3:17:55; 1263. Jarah Nichols, Anchorage, 3:18:14; 1264. Jessica Nichols, Anchorage, 3:18:49; 1265. Cora Aloysius, Anchorage, 3:46:35; 1266. Cierra Aloysius, Anchorage, 3:47:41; 1267. Ashley Blatchford, Kenai, 3:51:08.