D2 TENNIS: Team Championship Results

DISTRICT 2 TEAM CHAMPIONSHIPS

CLASS 3A

SEMIFINALS

1-Abington Heights 4, 4-Valley View 0

Singles: Praneel Mallaiah (AH) over Connor Peters, 6-1, 6-1; William Arp (AH) vs. Jack Reilly (VV), 6-0, 5-1 (match halted); Domenic Peters (AH) over Patrick Kolcharno, 6-0, 6-0.

Doubles: Brady Comstock-Liam Farrell (AH) over Jack Perry-Eddie Lennox, 6-0, 6-0; Mike Klamp-Dakota Kilonsky (AH) over Nick Burak-Jimmy Lennox, 6-1, 6-2.

Records: AH 13-0, VV 8-5.

3-Crestwood 3, 2-Delaware Valley 2

Singles: Sean Rossi (CRE) over Alex Mullen, 6-7 (5), 6-1, 6-1; Tommy Biscotti (CRE) over Alex Corcoran, 6-4, 1-6, 6-2; Ethan Zabroski (CRE) over Jackson Hazard, 6-2, 6-4.

Doubles: Christian Perunsky-Ty Bates (DV) over Kyle Orrason-Will Savner, 6-1, 6-0; Owen Carso-Nat Carso (DV) over Jack Groth-Mike Modrovsky, 6-4, 6-0.

Records: CRE 10-3, DV 10-4.

FINAL

1-Abington Heights 3, 3-Crestwood 0

Singles: Praneel Mallaiah (AH) over Sean Rossi, 6-0, 6-0; Will Arp (AH) over Tommy Biscotti, 6-1, 6-0; Domenic Peters (AH) over Ethan Zabroski, 6-0, 6-0.

Doubles: Brady Comstock-Liam Farrell (AH) vs. Kyle Orrason-Will Savner (CRE), 6-0, 5-0 (match halted); Mike Klamp-Dakota Kilonsky (AH) vs. Jack Groth-Mike Modrovsky (CRE), 6-1, 4-0 (match halted).

Records: AH 14-0, CRE 10-4.

CLASS 2A

SEMIFINALS

1-Wyoming Seminary 3, 5-Holy Cross 0

Singles: William Hall (SEM) over Alex Harrison, 6-1, 6-1; Ansareli Atabayev (SEM) vs. Ray Zhang (HC), 62, 4-2 (match halted); David Huester (HC) vs. Yicheng Li (SEM), 6-4, 2-1 (match halted).

Doubles: Ryan Boyce-Guiseppe Pilone (HC) over Christopher Ramos-Andrew Tsui, 6-1, 6-1; Pablo Otero-Benen Griffin (SEM) over Lucas Urban-Colin Ritterbush, 6-3, 6-2.

Records: SEM 13-0, HC 10-4.

2-Scranton Prep 3, 3-Dallas 0

Singles: Ethan Borick (SP) over Joe Florencio, 6-0, 6-2; Akhilesh Velaga (SP) over Nate Linnen, 6-0, 6-0; Ved Dave (SP) over Sam Robson, 6-0, 6-1.

Doubles: Artem Smagin-Kevin Basalyga (DAL) vs. Matt Cohen-Dylan Tost (SP), 6-3, 2-4 (match halted); Logan Tomkins-Andrew Menaker (DAL) vs. David Geyfman-Jackson Keating (SP), 6-4, 0-2 (match halted).

Records: SP 13-1, DAL 10-3.

FINAL

2-Scranton Prep 3, 1-Wyoming Seminary 0

Singles: Ethan Borick (SP) vs. William Hall (SEM), 6-2, 5-3 (match halted); Akhilesh Velaga (SP) over Ansareli Atabayev, 6-1, 6-1; Ved Dave (SP) over Yicheng Li, 6-2, 6-3.

Doubles: Christopher Ramos-Andrew Tsui (SEM) vs. Matt Cohen-Dylan Tost (SP), 7-6 (4), 1-2; David Geyfman-Jackson Keating (SP) over Pablo Otero-Benen Griffin, 6-1, 6-0.

Records: SP 14-1, SEM 13-1.