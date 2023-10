Lionel Messi, Neymar back in CONMEBOL 2026 World Cup qualifying action

The winter World Cup that was Qatar 2022 means less time to prep for 2026 in the United States, Mexico, and Canada, so don't be surprised to see CONMEBOL World Cup qualifying back on your screens this fall, less than one year since Argentina beat France to the 2022 crown.

The gauntlet that is CONMEBOL qualifying has eased a bit with the expanded, 48-team field for the 2026 World Cup; Six teams will qualify automatically and a seventh will reach the six team inter-confederation playoff tournament.

And while Asia (October) and Africa (November) are soon to follow, these games are the official kickoff to qualification for the 2026 World Cup (Again, wrap your head around that one).

Below you'll find the table, schedule, and scores for all CONMEBOL World Cup qualifiers, as South America sorts out who will compete to become the 11th winner from its confederation, joining Uruguay (1930, 1950), Brazil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), and Argentina (1978, 1986, 2022) as world champions.

CONMEBOL 2026 World Cup qualification — Standings/table

Brazil - 6 points (+5 GD) Argentina - 6 points (+4 GD) Colombia - 4 points (+1 GD) Uruguay - 3 points (+1 GD) Venezuela - 3 points (0 GD) Paraguay - 1 point (0 GD) Peru - 1 point (-1 GD) Chile - 1 points (-2 GD) Ecuador - 0 points (0 GD)* Bolivia - 0 points (-7 GD) *Three points were deducted from Ecuador's total prior to the start of qualification for using a player whose legal passport contained false information.



CONMEBOL 2026 World Cup qualification schedule — Fixtures

All times ET

Matchday 3

Thursday, October 12

Bolivia vs Ecuador — 4pm

Colombia vs Uruguay — 4:30pm

Chile vs Peru — 8pm

Argentina vs Paraguay — 8pm

Brazil vs Venezuela — 8:30pm

Matchday 4

Tuesday, October 17

Venezuela vs Chile — 5pm

Paraguay vs Bolivia — 6:30pm

Ecuador vs Colombia — 7:30pm

Uruguay vs Brazil — 8pm

Peru vs Argentina — 10pm

Matchday 5

Thursday, November 16

Bolivia vs Peru

Venezuela vs Ecuador

Colombia vs Brazil

Argentina vs Uruguay

Chile vs Paraguay

Matchday 6

Tuesday, November 21

Peru vs Venezuela

Ecuador vs Chile

Paraguay vs Colombia

Brazil vs Argentina

Uruguay vs Bolivia

Matchday 7

Sept. 5, 2024

Uruguay vs Paraguay

Bolivia vs Venezuela

Brazil vs Ecuador

Peru vs Colombia

Argentina vs Chile

Matchday 8

Sept. 10, 2024

Colombia vs Argentina

Ecuador vs Peru

Paraguay vs Brazil

Venezuela vs Uruguay

Chile vs Bolivia

Matchday 9

Oct. 10, 2024

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Peru vs Uruguay

Chile vs Brazil

Matchday 10

Oct. 15, 2024

Paraguay vs Venezuela

Argentina vs Bolivia

Colombia vs Chile

Uruguay vs Ecuador

Brazil vs Peru

Matchday 11

Nov. 14, 2024

Uruguay vs Colombia

Venezuela vs Brazil

Peru vs Chile

Ecuador vs Bolivia

Paraguay vs Argentina

Matchday 12

Nov. 19, 2024

Colombia vs Ecuador

Brazil vs Uruguay

Argentina vs Peru

Chile vs Venezuela

Bolivia vs Paraguay

Matchday 13

March 20, 2025

Paraguay vs Chile

Brazil vs Colombia

Peru vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Ecuador vs Venezuela

Matchday 14

March 25, 2025

Chile vs Ecuador

Venezuela vs Peru

Bolivia vs Uruguay

Colombia vs Paraguay

Argentina vs Brazil

Matchday 15

June 4, 2025

Colombia vs Peru

Paraguay vs Uruguay

Ecuador vs Brazil

Venezuela vs Bolivia

Chile vs Argentina

Matchday 16

June 9, 2025

Brazil vs Paraguay

Uruguay vs Venezuela

Peru vs Ecuador

Argentina vs Colombia

Bolivia vs Chile

Matchday 17

Sept. 9, 2025

Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

Uruguay vs Peru

Colombia vs Bolivia

Brazil vs Chile

Matchday 18

Sept. 14, 2025

Ecuador vs Argentina

Chile vs Uruguay

Bolivia vs Brazil

Venezuela vs Colombia

Peru vs Paraguay

CONMEBOL 2026 World Cup qualification schedule — Results

Matchday 1

Thursday, Sept 7

Paraguay 0-0 Peru

Colombia 1-0 Venezuela

Argentina 1-0 Ecuador

Friday, Sept 8

Uruguay 3-1 Chile

Brazil 5-1 Bolivia

Matchday 2

Tuesday, Sept. 12

Bolivia 0-3 Argentina

Ecuador 2-1 Uruguay

Venezuela 1-0 Paraguay

Chile 0-0 Colombia

Peru 0-1 Brazil