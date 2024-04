Conference call: A look at area high school all-conference girls' basketball players

Apr. 13—The 47th News-Gazette All-Area girls' basketball team is a wrap. But we're not done recognizing some of the area's top talents. Here's how eight local all-conference and two all-county teams shaped up for the 2023-24 season, with area players in bold:

Apollo All-Conference

FIRST TEAM

PLAYER SCHOOL

Denver Anderson Mt. Zion

Bella Austin Effingham

Mazie Fleming Taylorville

Emily Maple Mattoon

Alyssa Martin Effingham

Addison Tarr Taylorville

SECOND TEAM

PLAYER SCHOOL

Ella Conyers Mattoon

Sidney Donaldson Effingham

Kyleigh Heimsness Taylorville

Teygan Sewell Mattoon

Jocelyn Turner Mt. Zion

Big 12 All-Conference

FIRST TEAM

PLAYER SCHOOL

Lexi Baer Peoria Notre Dame

Kaitlin Cassidy Peoria Notre Dame

Olivia Corson Normal Community

Aaliyah Guyton Peoria

Kamryn Heider Peoria Richwoods

Ali Ince Normal Community

Rayna Powers Normal Community

Giana Rawlings Normal Community

Crissiana Rose Bloomington

Danielle Ruffin Peoria

Mya Wardle Peoria Notre Dame

SECOND TEAM

PLAYER SCHOOL

Meredith Bertsche Normal West

Jakiya Jordan Peoria

Julia Mingus Peoria Notre Dame

Nyanna Payton Peoria Manual

Alana Ross Peoria Richwoods

Niasha Rutherford Peoria

Antaya Taylor Peoria Manual

Emily Wardle Peoria Notre Dame

HONORABLE MENTION

PLAYER SCHOOL

Jada Bell Danville

Aziyiaha Davis Urbana

Tina Lenard Bloomington

Hayley Upton Normal West

CENTRAL ILLINOIS All-Conference

FIRST TEAM

PLAYER SCHOOL

Jilyan Burgener Central A&M

Clara Dempsey Clinton

Brenna Dutcher Warrensburg-Latham

Kenzie Jones Shelbyville

Sydney Moss Tuscola

Ella Woolington Meridian

SECOND TEAM

PLAYER SCHOOL

Ava Boyer Tuscola

Dru Clark Shelbyville

Alana Harlow Central A&M

Heidi Humble Clinton

MaKayla Koeppel Clinton

Lia Patterson Tuscola

Shelby Renfro Meridian

Zoey Thomason Tuscola

HONORABLE MENTION

PLAYER SCHOOL

Regan Filkin Clinton

Delaneigh Garner Warrensburg-Latham

East CENTRAL ILLINOIS

All-Conference

PLAYER SCHOOL

Anna Albritton Normal Calvary

Addi Erwin Arthur Christian

Annabelle Haskins Arthur Christian

Faith Hughes Cornerstone

Addison Jackson Normal Calvary

Sidney Jackson Normal Calvary

Hope Lehman Cornerstone

Sophie Mast Arthur Christian

Gabby Mongwa Uni High

Chizara Onyemere Uni High

HEART OF ILLINOIS All-Conference

FIRST TEAM

PLAYER SCHOOL

Molly Buckles LeRoy

Dalia Dejesus Deer Creek-Mackinaw

Mya Edwards Eureka

Addy Freihaut Tri-Valley

Savannah Jost Tremont

Lily Sizemore Gibson City-Melvin-Sibley

Kaitlin White Fieldcrest

SECOND TEAM

PLAYER SCHOOL

Kelsey Bartels Tri-Valley

Lexi Cottingham Deer Creek-Mackinaw

Kyra Denning Heyworth

Myli Ehrhardt El Paso-Gridley

Macy Gochanour Fieldcrest

Kenzie Knowles Deer Creek-Mackinaw

Claire Peacock Lexington

HONORABLE MENTION

PLAYER SCHOOL

Mindy Brown Gibson City-Melvin-Sibley

Haley Cox LeRoy

Hannah Dennis Tremont

Ella Derossett Flanagan-Cornell

Ivy Edwards Eureka

Paige Hott Fisher

Reese Love Tremont

Natalie Loy LeRoy

Melina Luyando Fisher

Pru Mangan Fieldcrest

Sophia Musselman Eureka

Sophia Ray Gibson City-Melvin-Sibley

Mackenzie Wesson Ridgeview

ALL-DEFENSIVE TEAM

PLAYER SCHOOL

Haley Cox LeRoy

Reese Love Tremont

Kaylea Randall El Paso-Gridley

Kaitlyn White Fieldcrest

Kelly Zeller Deer Creek-Mackinaw

honorable mention aLL-DEFENSIVE TEAM

PLAYER SCHOOL

Ella Black Tri-Valley

Kyra Denning Heyworth

Elena Lapp Eureka

Mallory Rosendahl Gibson City-Melvin-Sibley

Kennedy Sennett Lexington

Courtney Wesson Ridgeview

ILLINI PRAIRIE All-Conference

FIRST TEAM

PLAYER SCHOOL

Lauren Emm Bloomington CC

Addison Frick St. Joseph-Ogden

Addy Martinie St. Joseph-Ogden

Bailey Masching Pontiac

Raegen Stringer Unity

Cate Uhren Bloomington CC

SECOND TEAM

PLAYER SCHOOL

Maia High Monticello

Kayt Miller Chillicothe IVC

Trinity Miller Pontiac

Ruari Quarnstrom St. Thomas More

Addison Ray Unity

Logan Shanks Bloomington CC

HONORABLE MENTION

PLAYER SCHOOL

Sage Geltmaker Chillicothe IVC

Tanner Graham Paxton-Buckley-Loda

Emme Hurie Bloomington CC

Josie Roseman Rantoul

Meg Uhren Bloomington CC

Ali Weidner Monticello

Lucy Whitfill Prairie Central

LINCOLN PRAIRIE All-Conference

FIRST TEAM

PLAYER SCHOOL

Josie Armstrong Tri-County

Alysa Dittamore Cumberland

Kiley Dyer Sullivan

Jacey Kessler Arcola

Addison Minor Sullivan

Claire Seal ALAH

Haylei Simpson Cerro Gordo/Bement

Kacie Sisk Arcola

SECOND TEAM

PLAYER SCHOOL

Shae Ellis Sullivan

Kenzie Hales Tri-County

Erin Harris Okaw Valley

Caroline Hill Cerro Gordo/Bement

Pyper Jones Argenta-Oreana

Rissa Montgomery Okaw Valley

Kelsey Moore Arcola

Katelyn Shoemaker Cumberland

HONORABLE MENTION

PLAYER SCHOOL

Jade Carr Cumberland

JoBella Crafton Villa Grove

Emily Miller Sullivan

Brooklynn Powell Heritage

Skye Tieman Cerro Gordo/Bement

Vermilion valley

All-Conference

FIRST TEAM

PLAYER SCHOOL

Jaydah Arrowsmith Oakwood

Alexa Jamison Salt Fork

Addison Lucht Cissna Park

Haven Meyer Watseka

Macie Russell Salt Fork

SECOND TEAM

PLAYER SCHOOL

Claire Dixon Hoopeston Area

Lauryn Hamrick Cissna Park

Megan Martin Watseka

Hunter Mowrey Milford

Kendall Roberts Georgetown-RF

THIRD TEAM

PLAYER SCHOOL

Maddie Barnes Hoopeston Area

Sophie Duis Cissna Park

Amelia Scharp Iroquois West

Marleigh Schmitt BHRA

Addison Spesard Georgetown-RF

HONORABLE MENTION

PLAYER SCHOOL

Brylie Cox Hoopeston Area

Jasmine Essington Watseka

Addison Forsyth Schlarman

Lani Gondzur Westville

Brycie Hird Salt Fork

Elle Jameson Armstrong-Potomac

Kami Muehling Milford

Ella Myers BHRA

ILyana Nambo Iroquois West

Josie Neukomm Cissna Park

Olivia Radke Chrisman

Madi Spesard Georgetown-RF

Nikita Taylor Oakwood

ALL-VERMILION COUNTY

PLAYER SCHOOL

Jaydah Arrowsmith Oakwood

Maddie Barnes Hoopeston Area

Claire Dixon Hoopeston Area

Elle Jameson Armstrong-Potomac

Alexa Jamison Salt Fork

Kendall Roberts Georgetown-RF

Macie Russell Salt Fork

Marleigh Schmitt BHRA

Addison Spesard Georgetown-RF

Nikita Taylor Oakwood

SPECIAL MENTION

PLAYER SCHOOL

McKenna Ackerman Armstrong-Potomac

Brylie Cox Hoopeston Area

Lani Gondzur Westville

Brycie Hird Salt Fork

Ella Myers BHRA

ALL-IROQUOIS COUNTY

PLAYER SCHOOL

Brianna Denault Watseka

Sophie Duis Cissna Park

Jasmine Essington Watseka

Lauryn Hamrick Cissna Park

Addison Lucht Cissna Park

Megan Martin Watseka

Haven Meyer Watseka

Hunter Mowrey Milford

Amelia Scharp Iroquois West

Gracie Schroeder Clifton Central

Laylah Lou Walters Donovan