Complete list of Packers Wire’s ‘Unpacking Future Packers’ draft preview series for 2024

Packers Wire draft analyst Brennen Rupp is previewing the 2024 NFL draft with his special countdown series called “Unpacking Future Packers.” The series will highlight the skillsets of 100 different prospects and provide their individual fit with the Packers.

Last year, Dontayvion Wicks, Jayden Reed, Anthony Johnson Jr., Luke Musgrave, Tucker Kraft and Lukas Van Ness all made the top 100 countdown.

The Unpacking Future Packers is a countdown of 100 prospects that could be selected by the Green Bay Packers in the 2024 NFL Draft.

The entire countdown will be linked in order here.

100: Texas LB Jaylan Ford

99: Washington edge Zion Tupuolo-Fetui

98: Washington LB Edefuan Ulofoshio

97: Washington OT Roger Rosengarten

96: Oregon DL Brandon Dorlus

95: UConn G Christian Haynes

94: Kansas State TE Ben Sinnott

93: Wake Forest DB Malik Mustapha

92: Penn State LB Curtis Jacobs

91: New Hampshire RB Dylan Laube

90: Penn State OL Hunter Nourzad

89: Boise State RB George Holani

88: Texas A&M DB Demani Richardson

87: Clemson RB Will Shipley

86: Wyoming LB Easton Gibbs

85: Michigan OL LaDarius Henderson

84: South Dakota CB Myles Harden

83: Oregon OL Jackson Powers-Johnson

82: Georgia CB Kamari Lassiter

81: BYU OL Kingsley Suamataia

80: Air Force DB Trey Taylor

79: Washington RB Dillon Johnson

78: Washington State CB Chau Smith-Wade

77: SDSU OL Mason McCormick

76: Texas Tech DB Dadrion Taylor-Demerson

75: Alabama DL Justin Eboigbe

74: Wisconsin RB Braelon Allen

73: Duke DL DeWayne Carter

72: Kansas S Kenny Logan Jr

71: Notre Dame LB JD Bertrand

70: Penn State edge rusher Chop Robinson

69: Missouri RB Cody Schrader

68: Alabama edge rusher Chris Braswell

67: Oregon DB Evan Williams

66: Wisconsin OL Tanor Bortolini

65: Michigan RB Blake Corum

64: Mississippi State LB Nathaniel Watson

63: Michigan CB Mike Sainristil

62: Oklahoma OT Tyler Guyton

61: Ohio State S Josh Proctor

60: NDSU OL Jalen Sundell

59: Marshall RB Rasheen Ali

58: Kansas State OL Cooper Beebe

57: Georgia DB Tykee Smith

56: Arizona RB Michael Wiley

55: Georgia C Sedrick Van Pran

54: Oregon RB Bucky Irving

53: Washington WR Jalen McMillan

52: Missouri OT Javon Foster

51: Washington WR Ja’Lynn Polk

50: SDSU RB Isaiah Davis

49: Notre Dame CB Cam Hart

48: UCF OT Tylan Grable

47: Missouri CB Ennis Rakestraw Jr

46: Utah OL Sataoa Laumea

45: Memphis RB Blake Watson

44: Missouri LB Ty’Ron Hopper

43: Purdue RB Tyrone Tracy Jr.

42: Notre Dame OT Blake Fisher

41: Oregon CB Khyree Jackson

For more draft insight, you can follow Brennen on Twitter at @Brennen_Rupp.

Story originally appeared on Packers Wire