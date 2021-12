College Football Expert Picks, Predictions: Bowl Games December 28-January 4

College football expert picks, predictions for all of the bowl game between December 29th and January 4th

* next to the pick means the team will win, but not cover.

Houston vs Auburn

TicketSmarter Birmingham Bowl

12:00, ESPN

Line: Auburn -3, o/u: 52.5

Gill Alexander, VSIN: Auburn

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Houston

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Auburn

Adam Dubbin, GatorsWire.com Auburn

Jeff Feyerer, CFN: Houston

Pete Fiutak, CFN: Auburn

Dan Harralson, VolsWire.com: Auburn

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Auburn

Jeremy Mauss, MWwire.com: Houston

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com: Auburn*

Zac Neel, DucksWire.com: Houston

Big Game Ben Niewoehner, CFN Houston

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: Auburn

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Houston

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Auburn

Joe Vitale, UGAWire.com: Auburn

Clucko the Chicken, CFN: Auburn

CONSENSUS PICK: Auburn

Air Force vs Louisville

SERVPRO First Responder Bowl

3:15, ESPN

Line: Louisville -1, o/u: 55.5

Gill Alexander, VSIN: Air Force

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Air Force

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Air Force

Adam Dubbin, GatorsWire.com Air Force

Jeff Feyerer, CFN: Louisville

Pete Fiutak, CFN: Louisville

Dan Harralson, VolsWire.com: Louisville

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Louisville

Jeremy Mauss, MWwire.com: Air Force

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com: Louisville*

Zac Neel, DucksWire.com: Air Force

Big Game Ben Niewoehner, CFN Air Force

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: Louisville*

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Air Force

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Air Force

Joe Vitale, UGAWire.com: Air Force

Clucko the Chicken, CFN: Air Force

CONSENSUS PICK: Air Force

Texas Tech vs Mississippi State

AutoZone Liberty Bowl

6:45, ESPN

Line: Mississippi State -8.5, o/u: 59

Gill Alexander, VSIN: Miss State

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Miss State

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Miss State

Adam Dubbin, GatorsWire.com Miss State

Jeff Feyerer, CFN: Miss State

Pete Fiutak, CFN: Miss State

Dan Harralson, VolsWire.com: Miss State

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Miss State

Jeremy Mauss, MWwire.com: Miss State

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com: Miss State*

Zac Neel, DucksWire.com: Miss State

Big Game Ben Niewoehner, CFN Miss State*

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: Miss State*

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Miss State*

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Miss State

Joe Vitale, UGAWire.com: Texas Tech

Clucko the Chicken, CFN: Texas Tech

CONSENSUS PICK: Miss State

NC State vs UCLA

San Diego County Credit Union Holiday Bowl

8:00, FOX

Line: NC State -1, o/u: 60.5

Gill Alexander, VSIN: NC State

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: NC State

Patrick Conn, LSUTigersWire.com UCLA

Adam Dubbin, GatorsWire.com UCLA

Jeff Feyerer, CFN: UCLA

Pete Fiutak, CFN: UCLA

Dan Harralson, VolsWire.com: UCLA

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: NC State

Jeremy Mauss, MWwire.com: UCLA

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com: UCLA

Zac Neel, DucksWire.com: UCLA

Big Game Ben Niewoehner, CFN UCLA

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: UCLA

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: NC State

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: NC State

Joe Vitale, UGAWire.com: UCLA

Clucko the Chicken, CFN: UCLA

CONSENSUS PICK: UCLA

West Virginia vs Minnesota

Guaranteed Rate Bowl

10:15, ESPN

Line: Minnesota -4, o/u: 45

Gill Alexander, VSIN: Minnesota*

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Minnesota*

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Minnesota

Adam Dubbin, GatorsWire.com Minnesota

Jeff Feyerer, CFN: Minnesota

Pete Fiutak, CFN: Minnesota

Dan Harralson, VolsWire.com: Minnesota*

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Minnesota

Jeremy Mauss, MWwire.com: Minnesota

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com: Minnesota

Zac Neel, DucksWire.com: Minnesota

Big Game Ben Niewoehner, CFN Minnesota

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: West Virginia

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Minnesota

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Minnesota

Joe Vitale, UGAWire.com: West Virginia

Clucko the Chicken, CFN: Minnesota

CONSENSUS PICK: Minnesota

SMU vs Virginia

Wasabi Fenway Bowl

11:00 am, ESPN

Line: Virginia -1.5, o/u: 71.5

Gill Alexander, VSIN SMU

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Virginia

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Virginia

Adam Dubbin, GatorsWire.com Virginia

Jeff Feyerer, CFN Virginia

Pete Fiutak, CFN Virginia

Dan Harralson, VolsWire.com Virginia

Phil Harrison, BuckeyesWire.com SMU

Jeremy Mauss, MWwire.com Virginia

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com SMU*

Zac Neel, DucksWire.com SMU

Big Game Ben Niewoehner, CFN Virginia

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com SMU

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com SMU

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Virginia

Joe Vitale, UGAWire.com Virginia

Clucko the Chicken, CFN SMU

CONSENSUS PICK: Virginia

Virginia Tech vs Maryland

New Era Pinstripe Bowl

2:15, ESPN

Line: Virginia Tech -1, o/u: 55

Gill Alexander, VSIN Virginia Tech

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Maryland

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Virginia Tech

Adam Dubbin, GatorsWire.com Virginia Tech

Jeff Feyerer, CFN Virginia Tech

Pete Fiutak, CFN Maryland

Dan Harralson, VolsWire.com Virginia Tech

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Virginia Tech

Jeremy Mauss, MWwire.com Maryland

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Maryland

Zac Neel, DucksWire.com Maryland

Big Game Ben Niewoehner, CFN Virginia Tech

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Virginia Tech

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Virginia Tech

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Virginia Tech

Joe Vitale, UGAWire.com Virginia Tech

Clucko the Chicken, CFN Maryland

CONSENSUS PICK: Virginia Tech

Clemson vs Iowa State

Cheez-It Bowl

5:45, ESPN

Line: PICK, o/u: 45.5

Gill Alexander, VSIN Clemson

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Clemson

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Clemson

Adam Dubbin, GatorsWire.com Iowa State

Jeff Feyerer, CFN Iowa State

Pete Fiutak, CFN Iowa State

Dan Harralson, VolsWire.com Clemson

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Clemson

Jeremy Mauss, MWwire.com Clemson

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Clemson*

Zac Neel, DucksWire.com Iowa State

Big Game Ben Niewoehner, CFN Clemson

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Clemson

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Clemson

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Clemson

Joe Vitale, UGAWire.com Clemson

Clucko the Chicken, CFN Clemson

CONSENSUS PICK: Clemson

Oklahoma vs Oregon

Valero Alamo Bowl

9:15, ESPN

Line: Oklahoma -4.5, o/u: 61.5

Gill Alexander, VSIN Oklahoma

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Oklahoma

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Oklahoma

Adam Dubbin, GatorsWire.com Oregon

Jeff Feyerer, CFN Oklahoma

Pete Fiutak, CFN Oklahoma

Dan Harralson, VolsWire.com Oklahoma

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Oklahoma

Jeremy Mauss, MWwire.com Oklahoma

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Oklahoma*

Zac Neel, DucksWire.com Oklahoma

Big Game Ben Niewoehner, CFN Oklahoma

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Oklahoma

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Oklahoma

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Oklahoma

Joe Vitale, UGAWire.com Oregon

Clucko the Chicken, CFN Oklahoma

CONSENSUS PICK: Oklahoma

North Carolina vs South Carolina

Duke’s Mayo Bowl

11:30, ESPN

Line: North Carolina -7, o/u: 58

Gill Alexander, VSIN North Carolina

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: North Carolina

Patrick Conn, LSUTigersWire.com North Carolina

Adam Dubbin, GatorsWire.com North Carolina

Jeff Feyerer, CFN North Carolina

Pete Fiutak, CFN South Carolina

Dan Harralson, VolsWire.com North Carolina*

Phil Harrison, BuckeyesWire.com North Carolina

Jeremy Mauss, MWwire.com North Carolina

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com North Carolina*

Zac Neel, DucksWire.com North Carolina*

Big Game Ben Niewoehner, CFN North Carolina

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com North Carolina*

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com North Carolina*

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com North Carolina

Joe Vitale, UGAWire.com South Carolina

Clucko the Chicken, CFN North Carolina

CONSENSUS PICK: North Carolina

Tennessee vs Purdue

TransPerfect Music City Bowl

3:00, ESPN

Line: Tennessee -4, o/u: 63

Gill Alexander, VSIN Purdue

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Tennessee

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Tennessee*

Adam Dubbin, GatorsWire.com Tennessee

Jeff Feyerer, CFN Purdue

Pete Fiutak, CFN Tennessee

Dan Harralson, VolsWire.com Tennessee

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Purdue

Jeremy Mauss, MWwire.com Purdue

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Tennessee*

Zac Neel, DucksWire.com Tennessee

Big Game Ben Niewoehner, CFN Purdue

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Tennessee

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Tennessee

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Purdue

Joe Vitale, UGAWire.com Tennessee

Clucko the Chicken, CFN Purdue

CONSENSUS PICK: Tennessee*

Wisconsin vs Arizona State

SRS Distribution Las Vegas Bowl

10:30, ESPN

Line: Wisconsin -7, o/u: 42.5

Gill Alexander, VSIN Wisconsin

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Wisconsin

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Wisconsin

Adam Dubbin, GatorsWire.com Wisconsin

Jeff Feyerer, CFN Wisconsin

Pete Fiutak, CFN Wisconsin

Dan Harralson, VolsWire.com Wisconsin*

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Wisconsin

Jeremy Mauss, MWwire.com Wisconsin

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Wisconsin

Zac Neel, DucksWire.com Wisconsin

Big Game Ben Niewoehner, CFN Wisconsin

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Wisconsin

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Wisconsin*

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Arizona State

Joe Vitale, UGAWire.com Wisconsin

Clucko the Chicken, CFN Wisconsin

CONSENSUS PICK: Wisconsin

Wake Forest vs Texas A&M

TaxSlayer Gator Bowl

11:00 am, ESPN

Line: Texas A&M -7, o/u: 59.5

Gill Alexander, VSIN Texas A&M

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Texas A&M

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Texas A&M

Adam Dubbin, GatorsWire.com Texas A&M

Jeff Feyerer, CFN Texas A&M

Pete Fiutak, CFN Texas A&M

Dan Harralson, VolsWire.com Texas A&M*

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Texas A&M

Jeremy Mauss, MWwire.com Texas A&M

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Texas A&M*

Zac Neel, DucksWire.com Wake Forest

Big Game Ben Niewoehner, CFN Texas A&M*

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Texas A&M

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Texas A&M

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Texas A&M

Joe Vitale, UGAWire.com Texas A&M

Clucko the Chicken, CFN Texas A&M

CONSENSUS PICK: Texas A&M

Miami vs Washington State

Tony the Tiger Sun Bowl

12:30, CBS

Line: Miami -2.5, o/u: 59

Gill Alexander, VSIN Miami

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Washington St

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Washington St

Adam Dubbin, GatorsWire.com Miami

Jeff Feyerer, CFN Washington St

Pete Fiutak, CFN Washington St

Dan Harralson, VolsWire.com Washington St

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Miami

Jeremy Mauss, MWwire.com Washington St

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Washington St

Zac Neel, DucksWire.com Miami

Big Game Ben Niewoehner, CFN Miami

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Washington St

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Washington St

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Miami

Joe Vitale, UGAWire.com Miami

Clucko the Chicken, CFN Washington St

CONSENSUS PICK: Washington St

Central Michigan vs Boise State

Barstool Sports Arizona Bowl

2:00, Barstool

Line: Boise State -9, o/u: 55

Gill Alexander, VSIN Boise State*

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Boise State*

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Boise State*

Adam Dubbin, GatorsWire.com Boise State

Jeff Feyerer, CFN Boise State*

Pete Fiutak, CFN Boise State*

Dan Harralson, VolsWire.com Boise State

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Boise State*

Jeremy Mauss, MWwire.com Boise State*

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Boise State*

Zac Neel, DucksWire.com Boise State

Big Game Ben Niewoehner, CFN Boise State*

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Boise State*

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Boise State*

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Boise State*

Joe Vitale, UGAWire.com Central Michigan

Clucko the Chicken, CFN Boise State

CONSENSUS PICK: Boise State*

Penn State vs Arkansas

Outback Bowl

12:00, ESPN2

Line: Penn State -2.5, o/u: 47

Gill Alexander, VSIN Penn State

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Arkansas

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Arkansas

Adam Dubbin, GatorsWire.com Arkansas

Jeff Feyerer, CFN Arkansas

Pete Fiutak, CFN Arkansas

Dan Harralson, VolsWire.com Arkansas

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Penn State

Jeremy Mauss, MWwire.com Arkansas

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Penn State*

Zac Neel, DucksWire.com Arkansas

Big Game Ben Niewoehner, CFN Arkansas

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Penn State

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Arkansas

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Arkansas

Joe Vitale, UGAWire.com Arkansas

Clucko the Chicken, CFN Penn State

CONSENSUS PICK: Arkansas

Vrbo Citrus Bowl

Iowa vs Kentucky

12:00, ABC

Line: Kentucky -2.5, o/u: 45

Gill Alexander, VSIN Iowa

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Iowa

Patrick Conn, LSUTigersWire.com Iowa

Adam Dubbin, GatorsWire.com Kentucky

Jeff Feyerer, CFN Iowa

Pete Fiutak, CFN Kentucky

Dan Harralson, VolsWire.com Kentucky

Phil Harrison, BuckeyesWire.com Iowa

Jeremy Mauss, MWwire.com Iowa

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com Kentucky*

Zac Neel, DucksWire.com Kentucky

Big Game Ben Niewoehner, CFN Iowa

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Iowa

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Kentucky

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Iowa

Joe Vitale, UGAWire.com Kentucky

Clucko the Chicken, CFN Iowa

CONSENSUS PICK: Iowa

Kansas State vs LSU

Mercari Texas Bowl

9:00, ESPN

Line: PICK, o/u: 47

Gill Alexander, VSIN Kansas State

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: LSU

Patrick Conn, LSUTigersWire.com LSU

Adam Dubbin, GatorsWire.com LSU

Jeff Feyerer, CFN Kansas State

Pete Fiutak, CFN Kansas State

Dan Harralson, VolsWire.com Kansas State

Phil Harrison, BuckeyesWire.com LSU

Jeremy Mauss, MWwire.com LSU

Kevin McGuire, NittanyLionsWire.com LSU

Zac Neel, DucksWire.com LSU

Big Game Ben Niewoehner, CFN LSU

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com Kansas State

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com Kansas State

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com Kansas State

Joe Vitale, UGAWire.com LSU

Clucko the Chicken, CFN LSU

CONSENSUS PICK: LSU





