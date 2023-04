Chevron Championship payout: Lilia Vu cashes in with playoff victory

Getty Images

Lilia Vu defeated Angel Yin on the first hole of a sudden-death playoff to win the Chevron Championship Sunday at The Club at Carlton Woods.

It's Vu's second LPGA victory, her first major championship title, and largest payout of her career.

Here is the full purse breakdown for those who made the cut at the Chevron Championship:

1. Lilia Vu: $765,000

2. Angel Yin: $481,060

3. Nelly Korda: $348,975

T-4. Atthaya Thitikul, A Lim Kim, Amy Yang, Albane Valenzuela: $267,702

T-8. Jin Young Ko, Megan Khang, Allisen Corpuz: $129,636

11. Hyo Joo Kim: $98,764

T-12. Georgia Hall, Carlota Ciganda: $91,915

T-14. Ariya Jutanugarn, Celine Boutier, Xiyu Lin: $80,661

17. Hye-Jin Choi: $68,479

T-18: Maddie Szeryk, In Gee Chun, Cheyenne Knight, Ashleigh Buhai: $64,771

22. Amanda Doherty: $56,362

T-23. Leona Maguire, Brittany Lincicome, Brooke Henderson, Eun-Hee Ji, Ally Ewing: $53,661

T-28. Eila Galitsky (a): $0

T-28. Danielle Kang, Jessica Korda, Matilda Castren, Hinako Shibuno, Gaby Lopen, Nanna Koerstz Madsen, Lindsey Weaver-Wright, Marina Alex: $43,945

T-37. Nasa Hatuoka, Pajaree Anannarukarn, Jodi Ewart Shadoff, Maja Stark: $30,821

T-41. Minjee Lee, Narin An, Patty Tavatanakit, Ruoning Yin: $26,118

Full-field scores from The Chevron Championship

T-45. Amari Avery (a): $0

T-45. Dana Fall, Gemma Dryburgh, Pavarisa Yoktuan: $22,260

T-49. Stephanie Kyriacou, Peiyun Chien, Chella Choi: $19,116

T-52. Ayaka Furue, Sei Young Kim: $17,333

T-54. Lucy Li, Ryann O'Toole: $16,284

T-56. Yuna Nishimura, Hae Ran Ryu, Andrea Lee, Karis Davidson, Linnea Strom: $15,106

T-61. Jing Yan, Dewi Weber: $12,871

T-63. Brittany Altomare, Wei-Ling Hsu: $12,343

65. Mao Saigo: $11,850

66. Sarah Schmelzel: $11,555

T-67. Lauren Stephenson, Charlotte Thomas: $11,232