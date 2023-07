Chargers player overall ratings for ‘Madden NFL 24’

EA Sports has been unveiling its complete launch ratings for the upcoming video game, “Madden NFL 24.”

From safety Derwin James’ 95 overall to offensive tackle Foster Sarell’s 55 overall, here are the individual rankings for all Chargers players on the virtual roster.

Quarterback

Corey Perrine/Florida Times-Union

Justin Herbert:

Easton Stick:

Max Duggan:

Yet to be released.

Running back

AP Photo/Mark J. Terrill

Scroll to continue with content Ad ADVERTISEMENT

Austin Ekeler: 89

Isaiah Spiller: 74

Joshua Kelley: 70

Zander Horvath: 67

Larry Rountree: 65

Elijah Dotson: 60

Tyler Hoosman: 59

Wide receiver

Harry How/Getty Images

Keenan Allen: 89

Mike Williams: 88

Joshua Palmer: 78

Quentin Johnston: 74

Jalen Guyton: 70

Derius Davis: 69

John Hightower: 68

Keelan Doss: 67

Pokey Wilson: 64

Tight end

Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Gerald Everett: 82

Donald Parham: 69

Tre’ McKitty: 64

Michael Ezeike: 61

Stone Smartt: 58

Hunter Kampmoyer: 57

Offensive line

AP Photo/Larry French

Advertisement

C Corey Linsley: 88

OT Rashawn Slater: 85

G Zion Johnson: 74

G Jamaree Salyer: 72

OT Trey Pipkins: 67

G Jordan McFadden: 65

C Will Clapp: 62

OT Andrew Trainer: 61

G Brenden Jaimes: 60

C Isaac Weaver: 59

G Zack Bailey: 56

OT Foster Sarell: 55

Defensive line

Joe Scarnici/Getty Images

Sebastian Joseph-Day: 75

Morgan Fox: 74

Austin Johnson: 72

Nick Williams: 68

Scott Matlock: 65

Otito Ogbonnia: 64

Jerrod Clark: 63

Carlo Kemp: 61

Christopher Hinton: 59

Edge defender

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Joey Bosa: 91

Khalil Mack: 85

Advertisement

Tuli Tuipulotu: 68

Chris Rumph II: 66

Linebacker

Eric Hartline-USA TODAY Sports

Eric Kendricks:

Kenneth Murray:

Daiyan Henley:

Nick Niemann:

Amen Ogbongbemiga:

Yet to be released.

Cornerback

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Asante Samuel Jr: 82

J.C. Jackson: 82

Michael Davis: 80

Ja’Sir Taylor: 66

Deane Leonard: 65

Michael Jacquet: 65

Tiawan Mullen: 63

Cam Brown: 62

Kemon Hall: 62

Safety

Kyle Terada-USA TODAY Sports

Derwin James: 95

Alohi Gilman: 71

JT Woods: 68

Mark Webb Jr: 64

AJ Finley: 63

Raheem Layne: 61

Specialists

AP Photo/John McCoy

Dustin Hopkins:

Cameron Dicker:

JK Scott:

Josh Harris:

Yet to be released.

Story originally appeared on Chargers Wire