Bundesliga fixtures set for remainder of 2019-20 season

The Bundesliga announced the remaining fixtures for the 2019-20 seasons in its top two divisions on Wednesday.

We already knew the second Der Klassiker between first-place Bayern Munich and Borussia Dortmund was set for Tuesday and that Gladbach and Bayer Leverkusen meet Saturday, but the other top four deciding matches are now known.

[ VIDEO: Premier League highlights ]

Bayern Munich’s schedule doesn’t get easier, as the seven-time defending champs will meet Bayer Leverkusen and Gladbach on consecutive Saturdays, June 6 and 13.

Leipzig and Dortmund will meet on the penultimate weekend of the season, as Matchweeks 33 and 34 will be staged on consecutive Saturdays.

If the Bundesliga title race goes down to the wire, we’ll find out the winner on Saturday, June 27.

That will be followed by the 2.Bundesliga final day on Sunday, June 28.

May 22

Hertha Berlin v. Union Berlin

May 23

Freiburg v. Werder Bremen

Paderborn v. Hoffenheim

Wolfsburg v. Borussia Dortmund

Borussia Monchengladbach v. Bayer Leverkusen

Bayern Munich v. Eintracht Frankfurt

May 24

Schalke v. Augsburg

Mainz v. RB Leipzig

Koln v. Fortuna Dusseldorf

May 26

Borussia Dortmund v. Bayern Munich

Werder Bremen v. Borussia Monchengladbach

Eintracht Frankfurt v. Freiburg

Bayer Leverkusen v. Wolfsburg

May 27

RB Leipzig v. Hertha Berlin

Augsburg v. Paderborn

Union Berlin v. Mainz

Hoffenheim v. Koln

Fortuna Dusseldorf v. Schalke

May 29

Freiburg v. Bayer Leverkusen

May 30

Mainz v. Hoffenheim

Wolfsburg v. Eintracht Frankfurt

Schalke v. Werder Bremen

Hertha Berlin v. Augsburg

Bayern Munich v. Fortuna Dusseldorf

May 31

Borussia Monchengladbach v. Union Berlin

Paderborn v. Borussia Dortmund

June 1

Koln v. RB Leipzig

June 3

Werder Bremen v. Eintracht Frankfurt

June 5

Freiburg v. Borussia Monchengladbach

Story continues

June 6

RB Leipzig v. Paderborn

Bayer Leverkusen v. Bayern Munich

Eintracht Frankfurt v. Mainz

Fortuna Dusseldorf v. Hoffenheim

Borussia Dortmund v. Hertha Berlin

June 7

Werder Bremen v. Wolfsburg

Union Berlin v. Schalke

Augsburg v. Koln

June 12

Hoffenheim v. RB Leipzig

June 13

Wolfsburg v. Freiburg

Fortuna Dusseldorf v. Borussia Dortmund

Hertha Berlin v. Eintracht Frankfurt

Koln v. Union Berlin

Paderborn v. Werder Bremen

Bayern Munich v. Borussia Monchengladbach

June 14

Mainz v. Augsburg

Schalke v. Bayer Leverkusen

June 16

Borussia Monchengladbach v. Wolfsburg

Werder Bremen v. Bayern Munich

Freiburg v. Hertha Berlin

Union Berlin v. Paderborn

June 17

Eintracht Frankfurt v. Schalke

Borussia Dortmund v. Mainz

RB Leipzig v. Fortuna Dusseldorf

Bayer Leverkusen v. Koln

Augsburg v. Hoffenheim

June 20

Bayern Munich v. Freiburg

RB Leipzig v. Borussia Dortmund

Hoffenheim v. Union Berlin

Fortuna Dusseldorf v. Augsburg

Hertha Berlin v. Bayer Leverkusen

Mainz v. Werder Bremen

Schalke v. Wolfsburg

Koln v. Eintracht Frankfurt

Paderborn v. Borussia Monchengladbach

June 27

Borussia Dortmund v. Hoffenheim

Bayer Leverkusen v. Mainz

Borussia Monchengladbach v. Hertha Berlin

Wolfsburg v. Bayern Munich

Eintracht Frankfurt v. Paderborn

Werder Bremen v. Koln

Freiburg v. Schalke

Augsburg v. RB Leipzig

Union Berlin v. Fortuna Dusseldorf

Bundesliga fixtures set for remainder of 2019-20 season originally appeared on NBCSports.com