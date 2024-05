Best in SC: Coaches release 2024 all-state teams. See who made the list

The South Carolina Association for Women’s Sports released its all-state teams for the 2024 season on Wednesday.

Here is a look at the players who made the list:

Class 5A

Cassidy Lee Woodmont; Ellanie Yarrell Byrnes; Maya Van Zyl Blythewood; Ella Majchrzak Chapin; Raegan Tibbits St. James; Reese Watson Berkeley; Ansley Bennett Summerville; Andee Dircks Chapin; Callie Centracchio St. James; Collins Conley Wando; Katie Guilliam Summerville; Addison Sharp T. L. Hanna; Maddie Bruining Clover; Maddie Wiant Byrnes; Charley Swartzel Woodmont; Kaylee Hannon Byrnes; Josie Smythe Blythewood; Allie Boone Dutch Fork; Ariana Evans Sumter; Savannah Scott Berkeley; Payton Brigman Fort Dorchester; Livi Warren Lexington; Hope Chase Summerville; Sadie Parris Boiling Springs

Class 4A

Zoey Montgomery Greenwood; Tate Davis Greer; Chloe Burger Catawba Ridge; Avery Ingram Airport; Ella Shehorn Lugoff-Elgin; Page White South Florence; Regan Wheatly James Island; Aisling MacLeod Greenville; Eden Morford Wade Hampton; Audrey Wilson Catawba Ridge; Ayla Holmes North Augusta; Precious Bross Irmo; Annie Ruth Allison West Florence; McKayla Landry May River; Aubrey Holland Greenwood; Natalie Regan Riverside; Amelia White Indian Land; LeAnn Gilbert North Augusta; Pressli Reynolds AC Flora; Mary Hickey Hartsville; Gracie Sue Billings James Island; Sanaii Rivers Wade Hampton; Anna Kate Dover York; Berkley Ann Hicks Myrtle Beach

Class 3A

Laney Jennings Pendleton; Emma Jo Evans Belton-Honea Path; Autumn Fisher Chapman; Anna Grace Lee Union County; Mackenzie Sease Swansea; Addison Skipper Marlboro County; Maddie Johnson Aynor; Kylie Rast Beaufort; Remy Sheriff Crescent; Chaney Crosby Daniel; Kinsley Kay Belton-Honea Path; Hallie Tompkins Palmetto; Reagan Garrett Chapman; Hannah Durham Blue Ridge; Halleigh Luke Clinton; La’Mariya McCree Chester; Carley Melton Gilbert; Ainsley Minchew Gilbert; Anna Grace Fowler Lakewood; Kellie Strickland Lake City; Caitie Black Loris; Cierra Grice Dillon; Alex Stuckey Hanahan; Brooke Crosby Battery Creek

Class 2A

Sydney Price Landrum; Samantha Minick Saluda; Zoey Owens Fox Creek; Aspen Boulware Gray Collegiate; Laney Allen Buford; Jaidyn Devore Barnwell; Jordyn Carr Timberland; Anna; Grace Page Marion High; Skylar Barrett Chesnee; Katie Fortner Ninety-Six; Leigh Anne Strock Strom Thurmond; Maddox Long Gray Collegiate; Addie Bittner North Central; Josie Mitchum Woodland; Addison Miller Oceanside; Annastasia Bradley Lee Central; Lucy Thayer Blacksburg; Symari Bowers Mid-Carolina; Savannah Padgett Pelion; Zoei Hunt Cheraw; Bre’Anna Buckman Barnwell; Elaina Seymour Academic Magnet; Hallie Lebeidz Marion Kalee Eubanks Chesterfield

Class A

Sarah Scott Southside Christian; Makenzie McElrath Dixie; Sarah Owens Lewisville; Allie Davis Wagener-Salley; Nicole Cook Johnsonville; Maddie Berry Latta High; Kylie Starnes Branchville; Nicole Galloway Lowcountry Leadership; Julie Raines High Point Academy; Reaganne Stoll Dixie; Mollie Rollings McBee; Kylee Hooker Wagener-Salley; Lakelyn Gaskins East Clarendon; Jaden Lee Hannah-Pamplico; Maddie Hutto Bamberg-Ehrhardt; Madison Harkins Charleston Charter; Lily Burton Brashier Middle College; Stella Eichhorn Ware Shoals; Saleena Rollins Lewisville Hailey O’Neal Williston-Elko; Blair Coker Johnsonville; Kadence Poston Hannah-Pamplico; Alex Rodriguez St. Johns; Emma King Lake View