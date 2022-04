Best available players for Chiefs on Day 2 of 2022 NFL draft

The Kansas City Chiefs have completed Day 1 of the 2022 NFL draft, adding CB Trent McDuffie and EDGE George Karlaftis.

There are still plenty of talented players available for Day 2 of the draft across both sides of the ball and a number of different position groups. The team is set to make three on Day 2 picks at No. 50, No. 62, and No. 103.

Here are the best available players remaining at each position (with the exception of quarterback) for the Chiefs:

RB

Iowa State RB Breece Hall

Michigan State RB Kenneth Walker

Florida RB Dameon Pierce

Texas A&M RB Isaiah Spiller

Georgia RB James Cook

Arizona State RB Rachaad White

Alabama RB Brian Robinson Jr.

Georgia RB Zamir White

Cincinnati RB Jerome Cook

WR

Georgia WR George Pickens

Alabama WR John Metchie III

Western Michigan WR Skyy Moore

NDSU WR Christian Watson

South Alabama WR Jalen Tolbert

Cincinnati WR Alec Pierce

Memphis WR Calvin Austin Jr.

Tennessee WR Velus Jones Jr.

Texas Tech WR Erik Ezukanma

Wake Forest WR Jaquarii Roberson

Nevada WR Romeo Doubs

TE

Colorado State TE Trey McBride

UCLA TE Greg Dulcich

Ohio State TE Jeremy Ruckert

Virginia TE Jelani Woods

Washington TE Cade Otton

Coastal Carolina TE Isaiah Likely

Iowa State TE Charlie Kolar

Wisconsin TE Jake Ferguson

IOL

Georgia G Jamaree Salyer

Nebraska C Cam Jurgens

Memphis G Dylan Parham

Oklahoma G Marquis Haynes

LSU G Ed Ingram

OT

Central Michigan OT Bernhard Raimann

Kentucky OT Darian Kinnard

Minnesota OT Daniel Faalele

Washington State OT Abraham Lucas

Central Michigan OT Luke Goedeke

Ohio State OT Nicolas Petit-Frere

Louisiana OT Max Mitchell

Penn State OT Rasheed Walker

Wake Forest OT Zach Tom

DT

UConn DT Travis Jones

Oklahoma DT Perrion Winfrey

Alabama DT Phidarian Mathis

Texas A&M DT Demarvin Leal

Stanford DT Thomas Booker

Texas A&M DT Jayden Peavy

Missouri State DT Eric Johnson

Arkansas DT John Ridgeway

EDGE

Penn State EDGE Arnold Ebiketie

USC EDGE Drake Jackson

SDSU EDGE Cameron Thomas

Oklahoma EDGE Nik Bonitto

Ole Miss EDGE Sam Williams

South Carolina EDGE Kingsley Enagbare

Western Kentucky EDGE DeAngelo Malone

Miami (OH) EDGE Dominique Robinson

LB

Georgia LB Nakobe Dean

Wyoming LB Chad Muma

Wisconsin LB Leo Chenal

Georgia LB Channing Tindall

Montana State LB Troy Anderson

Alabama LB Christian Harris

Oklahoma LB Brian Asamoah

CB

Clemson CB Andrew Booth Jr.

Washington CB Kyler Gordon

Auburn CB Roger McCreary

UTSA CB Tariq Woolen

Cincinnati CB Coby Bryant

Alabama CB Jalyn Armour-Davis

Tennessee CB Alontae Taylor

Mississippi State CB Martin Emerson

Nebraska CB Cam Taylor-Britt

Sam Houston State CB Zyon McCollum

Houston CB Marcus Jones

Fayetteville State CB Joshua Williams

S

Baylor S Jalen Pitre

Penn State S Jaquan Brisker

Illinois S Kerby Joseph

Maryland S Nick Cross

Cincinnati S Bryan Cook

Baylor S JT Woods

Oregon S Verone McKinley III

Auburn S Smoke Monday

