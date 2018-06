The margins by which the 13 Triple Crown champions won the Kentucky Derby, Preakness and Belmont Stakes:

Year Horse KPB

1919 Sir Barton 545

1930 Gallant Fox 2}3

1935 Omaha 1+61+

1937 War Admiral 1}hd3

1941 Whirlaway 85+2+

1943 Count Fleet 3825

1946 Assault 8nk3

1948 Citation 3+5+8

1973 Secretariat 2+2+31

1977 Seattle Slew 1}1+4

1978 Affirmed 1+nkhd

2015 American Pharoah 175+

2018 Justify 2++1}