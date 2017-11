Baseball-List of World Series winners

Nov 1 (Reuters) - List of winners in Major League Baseball's World Series: 2017 - Houston Astros 4, Los Angeles Dodgers 3 2016 - Chicago Cubs 4, Cleveland Indians 3 2015 - Kansas City Royals 4, New York Mets 1 2014 - San Francisco Giants 4, Kansas City Royals 3 2013 - Boston Red Sox 4, St. Louis Cardinals 2 2012 - San Francisco Giants 4, Detroit Tigers 0 2011 - St. Louis Cardinals 4, Texas Rangers 3 2010 - San Francisco Giants 4, Texas Rangers 1 2009 - New York Yankees 4, Philadelphia Phillies 2 2008 - Philadelphia Phillies 4, Tampa Bay Rays 1 2007 - Boston Red Sox 4, Colorado Rockies 0 2006 - St. Louis Cardinals 4, Detroit Tigers 1 2005 - Chicago White Sox 4, Houston Astros 0 2004 - Boston Red Sox 4, St. Louis Cardinals 0 2003 - Florida Marlins 4, New York Yankees 2 2002 - Anaheim Angels 4, San Francisco Giants 3 2001 - Arizona Diamondbacks 4, New York Yankees 3 2000 - New York Yankees 4, New York Mets 1 1999 - New York Yankees 4, Atlanta Braves 0 1998 - New York Yankees 4, San Diego Padres 0 1997 - Florida Marlins 4, Cleveland Indians 3 1996 - New York Yankees 4, Atlanta Braves 2 1995 - Atlanta Braves 4, Cleveland Indians 2 1994 - Not held 1993 - Toronto Blue Jays 4, Philadelphia Phillies 2 1992 - Toronto Blue Jays 4, Atlanta Braves 2 1991 - Minnesota Twins 4, Atlanta Braves 3 1990 - Cincinnati Reds 4, Oakland Athletics 0 1989 - Oakland Athletics 4, San Francisco Giants 0 1988 - Los Angeles Dodgers 4, Oakland Athletics 1 1987 - Minnesota Twins 4, St. Louis Cardinals 3 1986 - New York Mets 4, Boston Red Sox 3 1985 - Kansas City Royals 4, St. Louis Cardinals 3 1984 - Detroit Tigers 4, San Diego Padres 1 1983 - Baltimore Orioles 4, Philadelphia Phillies 1 1982 - St. Louis Cardinals 4, Milwaukee Brewers 3 1981 - Los Angeles Dodgers 4, New York Yankees 2 1980 - Philadelphia Phillies 4, Kansas City Royals 2 1979 - Pittsburgh Pirates 4, Baltimore Orioles 3 1978 - New York Yankees 4, Los Angeles Dodgers 2 1977 - New York Yankees 4, Los Angeles Dodgers 2 1976 - Cincinnati Reds 4, New York Yankees 0 1975 - Cincinnati Reds 4, Boston Red Sox 3 1974 - Oakland Athletics 4, Los Angeles Dodgers 1 1973 - Oakland Athletics 4, New York Mets 3 1972 - Oakland Athletics 4, Cincinnati Reds 3 1971 - Pittsburgh Pirates 4, Baltimore Orioles 3 1970 - Baltimore Orioles 4, Cincinnati Reds 1 1969 - New York Mets 4, Baltimore Orioles 1 1968 - Detroit Tigers 4, St. Louis Cardinals 3 1967 - St. Louis Cardinals 4, Boston Red Sox 3 1966 - Baltimore Orioles 4, Los Angeles Dodgers 0 1965 - Los Angeles Dodgers 4, Minnesota Twins 3 1964 - St. Louis Cardinals 4, New York Yankees 3 1963 - Los Angeles Dodgers 4, New York Yankees 0 1962 - New York Yankees 4, San Francisco Giants 3 1961 - New York Yankees 4, Cincinnati Reds 1 1960 - Pittsburgh Pirates 4, New York Yankees 3 1959 - Los Angeles Dodgers 4, Chicago White Sox 2 1958 - New York Yankees 4, Milwaukee Braves 3 1957 - Milwaukee Braves 4, New York Yankees 3 1956 - New York Yankees 4, Brooklyn Dodgers 3 1955 - Brooklyn Dodgers 4, New York Yankees 3 1954 - New York Giants 4, Cleveland Indians 0 1953 - New York Yankees 4, Brooklyn Dodgers 2 1952 - New York Yankees 4, Brooklyn Dodgers 3 1951 - New York Yankees 4, New York Giants 2 1950 - New York Yankees 4, Philadelphia Phillies 0 1949 - New York Yankees 4, Brooklyn Dodgers 1 1948 - Cleveland Indians 4, Boston Braves 2 1947 - New York Yankees 4, Brooklyn Dodgers 3 1946 - St. Louis Cardinals 4, Boston Red Sox 3 1945 - Detroit Tigers 4, Chicago Cubs 3 1944 - St. Louis Cardinals 4, St. Louis Browns 2 1943 - New York Yankees 4, St. Louis Cardinals 1 1942 - St. Louis Cardinals 4, New York Yankees 1 1941 - New York Yankees 4, Brooklyn Dodgers 1 1940 - Cincinnati Reds 4, Detroit Tigers 3 1939 - New York Yankees 4, Cincinnati Reds 0 1938 - New York Yankees 4, Chicago Cubs 0 1937 - New York Yankees 4, New York Giants 1 1936 - New York Yankees 4, New York Giants 2 1935 - Detroit Tigers 4, Chicago Cubs 2 1934 - St. Louis Cardinals 4, Detroit Tigers 3 1933 - New York Giants 4, Washington Senators 1 1932 - New York Yankees 4, Chicago Cubs 0 1931 - St. Louis Cardinals 4, Philadelphia Athletics 3 1930 - Philadelphia Athletics 4, St. Louis Cardinals 2 1929 - Philadelphia Athletics 4, Chicago Cubs 1 1928 - New York Yankees 4, St. Louis Cardinals 0 1927 - New York Yankees 4, Pittsburgh Pirates 0 1926 - St. Louis Cardinals 4, New York Yankees 3 1925 - Pittsburgh Pirates 4, Washington Senators 3 1924 - Washington Senators 4, New York Giants 3 1923 - New York Yankees 4, New York Giants 2 1922 - New York Giants 4, New York Yankees 0 (one tie) 1921 - New York Giants 5, New York Yankees 3 1920 - Cleveland Indians 5, Brooklyn Robins 2 1919 - Cincinnati Reds 5, Chicago White Sox 3 1918 - Boston Red Sox 4, Chicago Cubs 2 1917 - Chicago White Sox 4, New York Giants 2 1916 - Boston Red Sox 4, Brooklyn Robins 1 1915 - Boston Red Sox 4, Philadelphia Phillies 1 1914 - Boston Braves 4, Philadelphia Athletics 0 1913 - Philadelphia Athletics 4, New York Giants 1 1912 - Boston Red Sox 4, New York Giants 3 (one tie) 1911 - Philadelphia Athletics 4, New York Giants 2 1910 - Philadelphia Athletics 4, Chicago Cubs 1 1909 - Pittsburgh Pirates 4, Detroit Tigers 3 1908 - Chicago Cubs 4, Detroit Tigers 1 1907 - Chicago Cubs 4, Detroit Tigers 0 (one tie) 1906 - Chicago White Sox 4, Chicago Cubs 2 1905 - New York Giants 4, Philadelphia Athletics 1 1904 - Not held 1903 - Boston Americans 5, Pittsburgh Pirates 3 (Reporting by Frank Pingue in Toronto)