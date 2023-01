Australian Open 2023 order of play: Day one schedule and how to watch on TV in the UK

Emma Raducanu receives medical attention on her ankle from physio Will Herbert - Andy Cheung/Getty Images

Only 24 hours after the release of the new streaming documentary series Break Point, the tennis world is already talking about the Curse of Netflix. On Saturday, two of the featured players from the first five episodes withdrew from the Australian Open because of injury, adding to the loss of world No 1 Carlos Alcaraz a week earlier.

Saturday’s first announcement came from Paula Badosa, the Spaniard who reached the fourth round in Melbourne last year. She was forced to drop out because she damaged an abductor during a lengthy quarter-final in Adelaide – which turned out to be a Pyrrhic victory over Brazil’s Beatriz Haddad Maia.

The second withdrawal was even more disappointing for tournament organisers, because Ajla Tomljanovic has become the leading Australian woman since the retirement of last year’s Melbourne champion Ashleigh Barty in March.

In a message posted on her social media channels, Tomljanovic said that she had been struggling with a knee injury for the past month or so. “It absolutely pains me to have to write this message,” she wrote. “I’ve done absolutely everything in my power to get healthy but just ran out of time to heal and be 100 per cent ready to compete at a high level."

Tomljanovic had featured heavily on episode two of Break Point alongside her then boyfriend Matteo Berrettini, while Badosa was the co-star of episode four.

Alcaraz – who had pulled out of the Australian Open a week ago after injuring a leg during a practice match – is also part of the Netflix production, although his episodes come later in the series and will not be released until the summer.

The other leading participants in the first five episodes of Break Point are Nick Kyrgios, Berrettini, Taylor Fritz, Ons Jabeur, Casper Ruud and Felix Auger Aliassime, who were all reporting fit and ready at the time of writing.

Raducanu ready to go as Draper faces tough test

Emma Raducanu cut a relaxed figure on the eve of her Australian Open first-round tie against Germany's Tamara Korpatsch, insisting she 'fully trusts' the ankle she injured in Auckland.

The British No 1 has had an interrupted build-up to the season's opening major after rolling her ankle at the ASB Classic earlier this month but says she expects to feel comfortable on court against Korpatsch – ranked one place above her at 74 in the world.

That match will take place in the early hours of Monday morning for British fans, scheduled first on the 1573 Arena from 11am local time (midnight on Sunday night in the UK).

Later that day compatriot Jack Draper, 21, will attempt to knock out top seed and reigning champion Rafael Nadal.

They take to Rod Laver Arena in the afternoon session, beginning 4:30pm Melbourne time (3:30am in the UK) in the biggest match of Draper's career. Nadal has been in trying form, with one win from his past seven matches, while Draper – who made his top 40 debut in the rankings on Monday – scored a couple of impressive wins at the Adelaide International 2 this week, reaching the semi-finals.

When is the Australian Open?

The tournament starts at Melbourne Park on Monday, January 16 and will conclude on Sunday, January 29.

How to watch the Australian Open 2023 on TV

In the UK, Eurosport has the broadcasting rights to live action from Melbourne and will show 250 hours of live coverage with Alize Lim, Mats Wilander and Tim Henman leading coverage alongside Barbara Schett and Laura Robson. John McEnroe, will join from New York while Alex Corretja (Spain), Justine Henin (France), Boris Becker (Germany) and Roberta Vinci (Italy) will be part of Eurosport’s localised coverage.

To watch on discovery+, an Entertainment & Sport pass is £6.99/month or £59.99/year. In the US, the tournament is broadcast on ESPN.

Day one order of play

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

11:00: Katerina Siniakova (Cze) v (7) Cori Gauff (USA), Yue Yuan (Chn) v (6) Maria Sakkari (Gre), (1) Rafael Nadal (Spa) v Jack Draper (Gbr), (1) Iga Swiatek (Pol) v Jule Niemeier (Ger), Marcos Giron (USA) v (7) Daniil Medvedev (Rus)

Margaret Court Arena

11:00: (3) Jessica Pegula (USA) v Jaqueline Adina Cristian (Rom), (10) Hubert Hurkacz (Pol) v Pedro Martinez Portero (Spa), Sofia Kenin (USA) v (24) Victoria Azarenka (Blr), (3) Stefanos Tsitsipas (Gre) v Quentin Halys (Fra), (10) Madison Keys (USA) v Anna Blinkova (Rus)

John Cain Arena

11:00: Kyle Edmund (Gbr) v (15) Jannik Sinner (Ita), Alison Van Uytvanck (Bel) v (15) Petra Kvitova (Cze), Sebastian Baez (Arg) v Jason Kubler (Aus), Ajla Tomljanovic (Aus) v Nadia Podoroska (Arg)

1573 Arena

11:00: Emma Raducanu (Gbr) v Tamara Korpatsch (Ger), Dusan Lajovic (Ser) v (20) Denis Shapovalov (Can), (20) Barbora Krejcikova (Cze) v Sara Bejlek (Cze), Alex Molcan (Svk) v Stan Wawrinka (Swi)

Kia Arena

11:00: Anna Kalinskaya (Rus) v (13) Danielle Collins (USA), Daniel Altmaier (Ger) v (16) Frances Tiafoe (USA), (11) Paula Badosa Gibert (Spa) v Catherine McNally (USA), Vasek Pospisil (Can) v (6) Felix Auger-Aliassime (Can)

Court 3

11:00: Bianca Vanessa Andreescu (Can) v (25) Marie Bouzkova (Cze), Talia Gibson (Aus) v Clara Burel (Fra), (11) Cameron Norrie (Gbr) v Luca Van Assche (Fra), John Millman (Aus) v Marc-Andrea Huesler (Swi)

Court 5

11:00: Tomas Martin Etcheverry (Arg) v Gregoire Barrere (Fra), Coco Vandeweghe (USA) v Anhelina Kalinina (Ukr), Jaume Munar (Spa) v Dalibor Svrcina (Cze), (32) Jil Belen Teichmann (Swi) v Harriet Dart (Gbr)

Court 6

11:00: Cristina Bucsa (Spa) v Eva Lys (Ger), Tallon Griekspoor (Ned) v Pavel Kotov (Rus), Lorenzo Sonego (Ita) v Nuno Borges (Por), Kaja Juvan (Slo) v Selena Janicijevic (Fra)

Court 7

11:00: Marta Kostyuk (Ukr) v (28) Amanda Anisimova (USA), (29) Sebastian Korda (USA) v Christian Garin (Chi), Jiri Lehecka (Cze) v (21) Borna Coric (Cro), Xin Yu Wang (Chn) v Storm Hunter (Aus)

Court 8

11:00: Polina Kudermetova (Rus) v Olivia Gadecki (Aus), Mikael Ymer (Swe) v (31) Yoshihito Nishioka (Jpn), Anna Bondar (Hun) v Ana Bogdan (Rom), Yannick Hanfmann (Ger) v Rinky Hijikata (Aus)

Court 12

11:00: Yosuke Watanuki (Jpn) v Arthur Rinderknech (Fra), Bernarda Pera (USA) v Moyuka Uchijima (Jpn), Ernesto Escobedo (USA) v Taro Daniel (Jpn)

Court 13

11:00: Oscar Otte (Ger) v Juncheng Shang (Chn), (18) Karen Khachanov (Rus) v Bernabe Zapata Miralles (Spa), Panna Udvardy (Hun) v Maria Camila Osorio Serrano (Col), (22) Elena Rybakina (Kaz) v Elisabetta Cocciaretto (Ita)

Court 14

11:00: Corentin Moutet (Fra) v Yibing Wu (Chn), Kamilla Rakhimova (Rus) v Kateryna Baindl (Ukr), Lin Zhu (Chn) v Rebecca Marino (Can), (17) Lorenzo Musetti (Ita) v Lloyd George Harris (Rsa)

Court 15

11:00: (28) Francisco Cerundolo (Arg) v Guido Pella (Arg), Lesia Tsurenko (Ukr) v Karolina Muchova (Cze), (29) Qinwen Zheng (Chn) v Dalma Galfi (Hun), Christopher Eubanks (USA) v Soon Woo Kwon (Kor)

Court 16

11:00: Kristina Kucova (Svk) v Diana Shnaider (Rus), Brandon Nakashima (USA) v MacKenzie McDonald (USA), Dayana Yastremska (Ukr) v (17) Jelena Ostapenko (Lat), Thiago Moura Monteiro (Bra) v Constant Lestienne (Fra)

Court 17

11:00: Ilya Ivashka (Blr) v (32) Botic van de Zandschulp (Ned), Brenda Fruhvirtova (Cze) v Aliaksandra Sasnovich (Blr), Federico Coria (Arg) v Marton Fucsovics (Hun)

Day two order of play

(All times local, +11 hours from GMT)

Rod Laver Arena

12:00: (5) Aryna Sabalenka (Blr) v Eva Martincova (Cze), Katherine Sebov (Can) v (4) Caroline Garcia (Fra), (13) Matteo Berrettini (Ita) v Andy Murray (Gbr), Tamara Zidansek (Slo) v (2) Ons Jabeur (Tun), Roberto Carballes Baena (Spa) v (4) Novak Djokovic (Ser)

Margaret Court Arena

12:00: Garbine Muguruza (Spa) v (26) Elise Mertens (Bel), Xiyu Wang (Chn) v (30) Karolina Pliskova (Cze), Tomas Machac (Cze) v (2) Casper Ruud (Nor), Viktoriya Tomova (Bul) v (12) Belinda Bencic (Swi), Yu Hsiou Hsu (Tpe) v (22) Alex De Minaur (Aus)

John Cain Arena

12:00: (5) Andrey Rublev (Rus) v Dominic Thiem (Aut), (8) Taylor Harry Fritz (USA) v Nikoloz Basilashvili (Geo), Maryna Zanevska (Bel) v (9) Veronika Kudermetova (Rus), (19) Nick Kyrgios (Aus) v Roman Safiullin (Rus)

1573 Arena

12:00: (27) Grigor Dimitrov (Bul) v Aslan Karatsev (Rus), (16) Anett Kontaveit (Est) v Julia Grabher (Aut), Jasmine Paolini (Ita) v (18) Ludmilla Samsonova (Rus), Juan Pablo Varillas (Per) v (12) Alexander Zverev (Ger)

Kia Arena

12:00: (31) Kaia Kanepi (Est) v Kimberly Birrell (Aus), Filip Krajinovic (Ser) v (9) Holger Vitus Nodskov Rune (Den), Thanasi Kokkinakis (Aus) v Fabio Fognini (Ita), (8) Daria Kasatkina (Rus) v Varvara Gracheva (Rus)

Court 3

12:00: Leylah Annie Fernandez (Can) v Alize Cornet (Fra), Jeffrey John Wolf (USA) v Jordan Thompson (Aus), Chun Hsin Tseng (Tpe) v Alexei Popyrin (Aus), (14) Beatriz Haddad Maia (Bra) v Nuria Parrizas-Diaz (Spa)

Court 5

12:00: Arianne Hartono (Ned) v Shelby Rogers (USA), Katie Volynets (USA) v Evgeniya Rodina (Rus), Jan-Lennard Struff (Ger) v Tommy Paul (USA), Richard Gasquet (Fra) v Ugo Humbert (Fra)

Court 6

12:00: Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) v Camila Giorgi (Ita), Nicolas Jarry (Chi) v (26) Miomir Kecmanovic (Ser), Christopher O'Connell (Aus) v Jenson Brooksby (USA), Alison Riske-Amritraj (USA) v Marketa Vondrousova (Cze)

Court 7

12:00: Facundo Bagnis (Arg) v (25) Daniel Evans (Gbr), Max Purcell (Aus) v Emil Ruusuvuori (Fin), Lucrezia Stefanini (Ita) v Tatjana Maria (Ger), Shelley Stephens (Nzl) v Anastasia Potapova (Rus)

Court 8

12:00: (21) Martina Trevisan (Ita) v Anna Karolina Schmiedlova (Svk), (14) Pablo Carreno-Busta (Spa) v Pedro Cachin (Arg), Petra Martic (Cro) v Viktorija Golubic (Swi), Aleksandar Vukic (Aus) v Brandon Holt (USA)

Court 12

12:00: Daniel Elahi Galan (Col) v Jeremy Chardy (Fra), Maxime Cressy (USA) v Albert Ramos-Vinolas (Spa), Mayar Sherif (Egy) v Magda Linette (Pol)

Court 13

12:00: Ysaline Bonaventure (Bel) v (19) Ekaterina Alexandrova (Rus), Linda Fruhvirtova (Cze) v Jaimee Fourlis (Aus), David Goffin (Bel) v Laurent Lokoli (Fra), Joao Sousa (Por) v (24) Roberto Bautista Agut (Spa)

Court 14

12:00: Zizou Bergs (Bel) v Laslo Djere (Ser), Ben Shelton (USA) v Zhizhen Zhang (Chn), (23) Shuai Zhang (Chn) v Patricia Maria Tig (Rom), (27) Irina-Camelia Begu (Rom) v Saisai Zheng (Chn)

Court 15

12:00: Mattia Bellucci (Ita) v Benjamin Bonzi (Fra), Donna Vekic (Cro) v Oksana Selekhmeteva (Rus), Lucia Bronzetti (Ita) v Laura Siegemund (Ger), Claire Liu (USA) v Madison Brengle (USA)

Court 16

12:00: Diane Parry (Fra) v Taylor Townsend (USA), (30) Alejandro Davidovich Fokina (Spa) v Alexander Bublik (Kaz), Sorana Cirstea (Rom) v Yulia Putintseva (Kaz), Enzo Couacaud (Fra) v Hugo Dellien (Bol)

Court 17

12:00: (23) Diego Sebastian Schwartzman (Arg) v Oleksii Krutykh (Ukr), Lauren Davis (USA) v Danka Kovinic (Mne), John Isner (USA) v Adrian Mannarino (Fra)

What is the Australian Open prize money?

The Australian Open total prize pool is $76.5 million, up 3.4 per cent on 2022. The singles champions will each take home $2.975 million, so just over £2.47 million.

Who are the defending champions?

Ashleigh Barty beat Danielle Collins to end a 44-year drought for the home nation by winning the 2022 women's title.

Rafael Nadal fought back from two sets down to defeat Daniil Medvedev and win his 21st grand slam title.

What are the latest odds?

Men's singles:

Novak Djokovic 5/6

Daniil Medvedev 6/1

Stefanos Tsitsipas 14/1

Nick Kyrgios 14/1

Rafael Nadal 17/1

Women's singles:

Iga Swiatek 23/10

Aryna Sabalenka 13/2

Jessica Pegula 10/1

Coco Gauff 11/1

Caroline Garcia 11/1

Odds correct as of January 14