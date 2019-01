Australian Open 2019 order of play, day five: Friday's schedule features Roger Federer, Maria Sharapova and Rafael Nadal

Six-time winner Roger Federer takes on the USA's Taylor Fritz in the third round in Melbourne - Getty Images AsiaPac

(All times in GMT, play begins at midnight):

Rod Laver Arena

(15) Ashleigh Barty (Australia) v Maria Sakkari (Greece)

Taylor Fritz (U.S.) v (3) Roger Federer (Switzerland)

(30) Maria Sharapova (Russia) v (3) Caroline Wozniacki (Denmark)

(27) Alex de Minaur (Australia) v (2) Rafa Nadal (Spain)

Kimberly Birrell (Australia) v (2) Angelique Kerber (Germany)

Margaret Court Arena

(14) Stefanos Tsitsipas (Greece) v (19) Nikoloz Basilashvili (Georgia)

Amanda Anisimova (U.S.) v (11) Aryna Sabalenka (Belarus)

(5) Sloane Stephens (U.S.) v (31) Petra Martic (Croatia)

Danielle Collins (U.S.) v (19) Caroline Garcia (France)

(6) Marin Cilic (Croatia) v (26) Fernando Verdasco (Spain)

Melbourne Arena

Tomas Berdych (Czech Republic) v (18) Diego Schwartzman (Argentina)

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) v Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)

(20) Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Thomas Fabbiano (Italy)

(8) Petra Kvitova (Czech Republic) v Belinda Bencic (Switzerland)