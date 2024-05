Atlanta Falcons announce rookie minicamp roster

Pos.

Name

Height

Weight

College

ILB

J.D. Bertrand

6-1

233

Notre Dame

OL

Ryan Coll

6-5

324

Richmond

DL

Brandon Dorlus

6-3

290

Oregon

WR

JaQuae Jackson

6-2

190

Rutgers

DL

Zion Logue

6-6

314

Georgia

RB

Jase McClellan

5-11

212

Alabama

DL

Ruke Orhorhoro

6-4

294

Clemson

QB

John Paddock

6-0

190

Illinois

QB

Michael Penix Jr.

6-3

215

Washington

OL

Nolan Potter

6-6

301

Northern Illinois

CB

Jayden Price

6-0

184

North Dakota State

P

Ryan Sanborn

6-3

211

Texas

CB

Anthony Sao

6-1

200

MidAmerica Nazarene

TE

Austin Stogner

6-6

258

Oklahoma

DL

Bralen Trice

6-4

274

Washington

CB

Trey Vaval

6-0

170

Minnesota State-Mankato

WR

Casey Washington

6-0

200

Illinois

WR

Isaiah Wooden

5-9

170

Southern Utah

The following tryout players will attend Falcons rookie minicamp:

Pos.

Name

Height

Weight

College

LB

Daniel Abraham

5-11

225

Villanova

DL

Bradlee Anae

6-3

260

Utah

OLB

David Anenih

6-2

245

Houston

WR

Tarik Black

6-3

217

Texas

S

Dane Cruikshank

6-1

209

Arizona

WR

Dylan Drummond

6-0

186

Eastern Michigan

WR

Odieu Hiliare

6-0

185

Bowling Green

TE

Sean McKeon

6-5

255

Michigan

OL

Scott Ochsner

6-8

310

Brockport

OLB

Phillip Ossai

6-0

258

Northern Alabama

OL

Casey Roddick

6-4

309

Florida State

OL

Keith Russell

6-6

308

Missouri Western State

CB

Davion Williams

6-0

180

Western Kentucky

In addition to the 2024 rookies and tryouts, the following players on the Falcons roster will also take part in the rookie minicamp:

Pos.

Name

Height

Weight

College/Hometown

WR

Chris Blair

6-2

198

Alcorn State

CB

Natrone Brooks

5-11

176

Southern Mississippi

RB

Robert Burns

5-11

255

UConn

S

Lukas Denis

5-11

185

Boston College

ILB

Donavan Mutin

6-0

227

Houston

DL

Kenny Oginni

6-6

232

Abuja, Nigeria

S

Tre Tarpley

6-1

203

Vanderbilt

RB

Carlos Washington

5-11

220

Southeastern Louisiana

OL

Barry Wesley

6-7

310

Colorado State