Arnold Palmer Invitational purse payout: Tyrrell Hatton clears $1.6 million

Here are the prize money and FedExCup point breakdowns for Arnold Palmer Invitational winner Tyrrell Hatton and the rest of the players who made the cut at Bay Hill:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Tyrrell Hatton 500 1,674,000 2 Marc Leishman 300 1,013,700 3 Sungjae Im 190 641,700 4 Bryson DeChambeau 135 455,700 5 Joel Dahmen 96 330,731 5 Danny Lee 96 330,731 5 Rory McIlroy 96 330,731 5 Keith Mitchell 96 330,731 9 Harris English 73 244,125 9 Matthew Fitzpatrick 73 244,125 9 Sung Kang 73 244,125 9 Collin Morikawa 73 244,125 13 Talor Gooch 59 188,325 13 Charley Hoffman 59 188,325 15 Tom Hoge 53 160,425 15 Patrick Reed 53 160,425 15 Scottie Scheffler 53 160,425 18 Christiaan Bezuidenhout 0 118,885 18 Rickie Fowler 44 118,885 18 Dylan Frittelli 44 118,885 18 Jason Kokrak 44 118,885 18 Brendon Todd 44 118,885 18 Danny Willett 44 118,885 24 Max Homa 32 72,424 24 Beau Hossler 32 72,424 24 Adam Long 32 72,424 24 Troy Merritt 32 72,424 24 Patrick Rodgers 32 72,424 24 Xander Schauffele 32 72,424 24 Jimmy Walker 32 72,424 24 Matt Wallace 32 72,424 32 Bud Cauley 23 54,289 32 Zach Johnson 23 54,289 32 Graeme McDowell 23 54,289 32 Ian Poulter 23 54,289 36 Zac Blair 18 43,323 36 Sam Burns 18 43,323 36 Lanto Griffin 18 43,323 36 Billy Horschel 18 43,323 36 Kevin Na 18 43,323 36 Harold Varner III 18 43,323 42 Keegan Bradley 12 33,015 42 Harry Higgs 12 33,015 42 Viktor Hovland 12 33,015 42 Kyoung-Hoon Lee 12 33,015 42 Steve Stricker 12 33,015 47 Stewart Cink 9 25,054 47 Scott Harrington 9 25,054 47 Matt Jones 9 25,054 47 Brooks Koepka 9 25,054 47 Rory Sabbatini 9 25,054 52 Kevin Chappell 7 22,274 52 Ryan Moore 7 22,274 52 Matthew Wolff 7 22,274 52 Xinjun Zhang 7 22,274 56 Byeong Hun An 5 21,204 56 Abraham Ancer 5 21,204 56 Scott Brown 5 21,204 56 Hideki Matsuyama 5 21,204 56 Robby Shelton 5 21,204 56 Nick Taylor 5 21,204 62 Brian Gay 4 20,274 62 Rod Perry 0 20,274 62 Doc Redman 4 20,274 62 Sam Saunders 0 20,274 66 Davis Love III 4 19,809 67 Vaughn Taylor 4 19,623 68 Wyndham Clark 3 19,437 69 Rob Oppenheim 3 19,251