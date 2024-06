Arneson, McCabe win Robert Spurr Memorial Hill Climb at Bird Ridge

Jun. 16—Lars Arneson and Novie McCabe, both of Anchorage, were the winners of the Robert Spurr Memorial Hill Climb at Bird Ridge on Sunday.

Arneson, a top Alaska trail runner, bested an incredibly competitive field that included a number of world-class skiers in the top 10. Arneson's time was 41 minutes, 40 seconds, in the race, which is an uphill-only climb. He was followed by Thomas O'Harra, Tracen Knopp, Luke Jager and Joshua Taylor in the top five.

O'Harra (42:17), Jager (42:46) and sixth-place finisher Michael Earnhart are all members of the APU Elite Ski Team while Knopp (42:18) is among the state's top trail and distance runners.

McCabe, a three-time NCAA champion and 2022 U.S. Olympian, is also a member of the APU Elite Team. She finished with a time of 44:08 to top an equally competive field in the women's race that included runner-up Meg Inokuma (48:08), two-time Mount Marathon champ Hannah Lafleur (49:04) and Denali Strabel (49:42).

The race is the final Southcentral competition in the Alaska Mountain Runners Grand Prix before Mount Marathon, which is scheduled for July 4 in Seward.

Men full climb

1. Lars Arneson, Anchorage, 41:40 2. Thomas O'Harra, Anchorage, 42:17 3. Tracen Knopp, Palmer, 42:18 4. Luke Jager, Anchorage, 42:46 5. Joshua Taylor, Wasilla, 43:05 6. Michael Earnhart, Eagle River, 43:24 7. Oskar Flora, Anchorage, 43:32 8. Galen Hecht, Anchorage, 43:41 9. Chris Osiensky, Anchorage, 43:45 10. Nathan Vander Lugt, Jber, 44:38 11. David Ryland, Anchorage, 44:45 12. Alexander Maurer, Anchorage, 44:57 13. William Zenker, Anchorage, 46:45 14. Elias Oswald, Anchorage, 46:52 15. Erik Johnson, Seward, 47:11 16. Kurtis Brumbaugh, Anchorage, 47:47 17. Dylan Prosser, Anchorage, 47:50 18. Tom Ritchie, Anchorage, 48:01 19. Collin Atkinson, Seward, 48:12 20. Blake Hanley, Anchorage, 48:15 21. Ty Elliott, Anchorage, 48:20 22. Michael Connelly, Chugiak, 49:18 23. David Berg, Juneau, 50:21 24. Brady Burrough, Anchorage, 50:27 25. Robbie Annett, Anchorage, 50:31 26. William Mans, Anchorage, 50:36 27. Jerome Ross, Anchorage, 50:39 28. Sebastian Szweda Mittelstadt, Indian, 50:44 29. Michael Garvey, Anchorage, 51:36 30. Patrick Conway, Anchorage, 51:44 31. Eric Vilce, Anchorage, 51:57 32. Andrew Duenow, Anchorage, 52:13 33. Michael Vander Lugt, Anchorage, 52:17 34. Eli Hermanson, Anchorage, 52:28 35. Ryan Rogers, Palmer, 52:34 36. Zachary Cheyette, Palmer, 52:44 37. Kevin Donley, Anchorage, 52:52 38. Miles Numme-Worrell, Anchorage, 53:25 39. Noa Kam-Magruder, Anchorage, 53:32 40. Max Kiskaddon, Anchorage, 53:43 41. Jereld Rice, Palmer, 53:49 42. Mitch Mitchell, Anchorage, 53:50 43. Dante Petri, Anchorage, 54:06 44. Logan Cuddy, Anchorage, 54:07 45. Barney Griffith, Anchorage, 54:32 46. Sam O Melia, Anchorage, 54:39 47. Matthew Sandvik, Anchorage, 55:36 48. Brian Bonney, AnchorageAnchorage, 55:45 49. Isaac Bertschi, Anchorage, 56:03 50. Ben Matheson, Anchorage, 56:05 51. Andrew Ressguie, Anchorage, 56:07 52. John Weddleton, Anchorage, 56:10 53. Elias Williams, Anchorage, 56:12 54. Jared Kirkham, Anchorage, 56:18 55. James Miller, Anchorage, 56:25 56. John Pahkala, Anchorage, 56:27 57. Taylor Turney, Anchorage, 57:19 58. Isaac Bonney, AnchorageAnchorage, 57:51 59. Brad Benter, Anchorage, 57:58 60. Karl Boehmer, Anchorage, 58:35 61. Connor Marth, Anchorage, 59:32 62. Mark Wing, Chugiak, 59:47 63. Gary Snyder, Anchorage, 59:50 64. Trent Fritzel, Anchorage, 1:00:39 65. Eugen Beutler, Anchorage, 1:00:44 66. Marten Martensen, Anchorage, 1:00:52 67. Scott Warner, Anchorage, 1:01:29 68. Paul Basel, Anchorage, 1:01:45 69. Haden Petrone, Anchorage, 1:01:47 70. Gunner Bahn, Anchorage, 1:05:20 71. Dan Myers, Anchorage, 1:05:20 72. Joshua Zuber, Anchorage, 1:06:42 73. Brede Emtman, Eagle River, 1:07:10 74. Corey Kemp, Anchorage, 1:07:38 75. Bryan Templeman, Anchorage, 1:08:10 76. Axel Kiskaddon, Anchorage, 1:08:47 77. Josh Jacko, Anchorage, 1:09:02 78. Cole Falkenstine, Anchorage, 1:09:29 79. Keith Weinhold, Anchorage, 1:09:40 80. Alec Kay, Anchorage, 1:10:33 81. Scott Henry, Anchorage, 1:10:45 82. Peter Taylor, Anchorage, 1:11:12 83. Beckett Miller, Brainerd, MN 1:11:44 84. Casey Miller, Brainerd, MN 1:11:51 85. Doug Zellmer, Palmer, 1:11:59 86. Tucker Looney, Palmer, 1:13:22 87. Neil Lamothe, Anchorage, 1:14:29 88. Bob Butera, Anchorage, 1:14:30 89. Chad Bouchard, Anchorage, 1:15:53 90. Stone Conroy, Chicago, IL 1:16:23 91. Jess Franco, Anchorage, 1:16:28 92. Nathan Rehberg, Anchorage, 1:17:48 93. Keith Sanfacon, Anchorage, 1:19:07 94. Steve McKeever, Anchorage, 1:20:49 95. Carl Bassler, Anchorage, 1:20:58 96. Mark Jacobsen, Anchorage, 1:21:36 97. Alex Kunesh, Deerwood, MN 1:25:30 98. Dylan Garbe, Eagle River, 1:27:01 99. Evan R Steinhauser, Eagle River, 1:32:51 100. Duwayne Ruzicka, Anchorage, 1:33:03 101. Noah Rehberg, Anchorage, 1:37:22 102. Josh Duerr, Brainerd, MN 1:38:42 103. Timothy Garbe, Eagle River, 1:46:36

Women full climb

1. Novie McCabe, Anchorage, 44:08 2. Meg Inokuma, Palmer, 48:08 3. Hannah Lafleur, Seward, 49:04 4. Renae Anderson, Minneapolis, MN 49:33 5. Denali Strabel, Anchorage, 49:42 6. Jenna DiFolco, Anchorage, 49:49 7. Heather Arneson, Anchorage, 50:07 8. Mia Stiassny, Girdwood, 50:59 9. Viviana Mina, Eagle River, 51:21 10. Shauna Severson, Eagle River, 52:36 11. Gail Taylor, Wasilla, 53:59 12. Charity Duley, Anchorage, 54:00 13. Miya Kam-Magruder, Anchorage, 55:42 14. Sam Longacre, Anchorage, 56:11 15. Julianne Dickerson, Anchorage, 56:29 16. Svea Lunoe, AnchorageAnchorage, 56:48 17. Amae Kam-Magruder, Anchorage, 57:05 18. Megan Neale, Anchorage, 57:22 19. Megan Murphy, Anchorage, 57:58 20. Sofija Spaic, Palmer, 59:04 21. Krista Inscho, Anchorage, 59:04 22. Quincy Donley, Anchorage, 59:23 23. Laura Tuttle, Anchorage, 1:00:16 24. Jennifer Sandvik, Eagle River, 1:00:44 25. Heather Ricci, Jber, 1:01:02 26. Tatjana Spaic, Palmer, 1:01:13 27. Emma Kimball, Anchorage, 1:01:46 28. Marit Flora, Anchorage, 1:02:25 29. Whitney Bennett Bouchard, Anchorage, 1:02:29 30. Teresa Comer, Eagle River, 1:03:00 31. Lauren Spinelli, Anchorage, 1:03:01 32. Kristen Sieminski, Seward, 1:03:09 33. Kayla Nowak, Eagle River, 1:03:10 34. Janel Kam-Magruder, Anchorage, 1:03:45 35. Amber McDonough, Anchorage, 1:04:04 36. Rose Conway, Anchorage, 1:04:33 37. Gina Gregoire, Soldotna, 1:06:29 38. Brenna Flannery, Anchorage, 1:07:12 39. Kim Kersten, Anchorage, 1:07:27 40. Leah Legate, Anchorage, 1:07:29 41. Alina Rice, Palmer, 1:07:34 42. Jillian Gavalya, Chugiak, 1:08:04 43. Emily Urlacher-Kirkham, Anchorage, 1:08:25 44. Jessie Pierce, Anchorage, 1:09:17 45. Maddie Schuh, Anchorage, 1:09:35 46. Elizabeth Matthews, Anchorage, 1:10:07 47. Rachel Gernat, Palmer, 1:12:01 48. Payton Osiensky, Anchorage, 1:12:02 49. Amie Wu, Anchorage, 1:12:41 50. Karen Looney, Palmer, 1:13:36 51. Shelby Sieminski, Seward, 1:13:45 52. Sondra Stonecipher, Soldotna, 1:14:01 53. Karen Boschenstein, Anchorage, 1:14:10 54. Ellyn Brown, Anchorage, 1:14:31 55. Madelyn Miller, Brainerd, MN 1:14:36 56. Brooke Wenz, Brainerd, MN 1:14:37 57. Christie Haupert, Anchorage, 1:15:05 58. Ivy Bowler, Anchorage, 1:15:14 59. Ale Legate, Anchorage, 1:16:14 60. Hannah Ingrim, Anchorage, 1:16:21 61. Janee Moore, Sterling, 1:16:25 62. Samantha Bassler, Anchorage, 1:17:19 63. Erin Messmer, Eagle River, 1:17:19 64. Jordyn Caldwell, Palmer, 1:17:25 65. Jennifer Anderson, Seward, 1:17:39 66. Brooke Dudley, Anchorage, 1:17:51 67. Sienna Himes, Chugiak, 1:18:02 68. Erin Hamilton, Anchorage, 1:19:56 69. Katrina Garner, Anchorage, 1:20:02 70. Grace Kirkey, Anchorage, 1:21:17 71. Brooklyn Kopsack, Palmer, 1:21:18 72. Loren Gurkowski, Anchorage, 1:21:24 73. Kathy Jacobsen, Anchorage, 1:23:29 74. Victoria Johansen, Anchorage, 1:23:52 75. Rose Garner, Anchorage, 1:25:16 76. Angelina Anderson, Anchorage, 1:25:25 77. Ellen Kruchoski, Eagle River, 1:27:39 78. Susannah Numme, Anchorage, 1:27:46 79. Carole Holley, Anchorage, 1:29:39 80. Brigitte Ennis, Anchorage, 1:36:31 81. Jennifer Christner, Falcon, CO 1:46:13 82. Elley Slwooko, Anchorage, 1:52:16 83. Mari Rueter, Anchorage, 1:58:54

Boys run

1. Finn Dudley, Anchorage, 23:31 2. Thale Randall, Willow, 24:49 3. Liam Cleary, Anchorage, 25:16 4. Logan Williams, Anchorage, 25:30 5. Isaac Yager, Anchorage, 25:37 6. Liam Yager, Anchorage, 27:09 7. Peter Solberg, Cordova, 30:11 8. Liam Cuddy, Anchorage, 31:14 9. Leif Solberg, Cordova, 33:09 10. Oliver Zuber, Anchorage, 33:17 11. Eli Kunesh, Deerwood, MN 33:59 12. Finn Hamilton-Iverson, Anchorage, 36:34 13. Cole Kunesh, Deerwood, MN 36:59 14. Russell Adams, Anchorage, 37:28 15. Julian Salao, Anchorage, 38:19

Girls run

1. Calista Zuber, Anchorage, 25:48 2. Solvej Lunoe, Anchorage, 26:22 3. Elin Lunoe, Anchorage, 29:12 4. Margaret Adams, Anchorage, 45:12 5. Ellery Duerr, Brainerd, MN 1:02:19