The answers to Miguel Delaney's Reading the Game newsletter quiz

Every Friday our chief football writer Miguel Delaney sends out his Reading the Game newsletter

The free newsletter also includes a quiz which Miguel painstakingly compiles each week to ensure it is as testing as he can make it.

Answers to these quizzes are now being housed here in this article

The answers will be posted in here when the newsletter is sent each week.

Without further ado let’s get straight to the answers for the recent quizzes:

Answers to 10 November quiz

Sir Alex Ferguson 1994-95; Ray Harford 1995-96; Kenny Dalglish 1997-98; Arsene Wenger 1998-99; Roberto Mancini 2011-12; Roberto Di Matteo 2012-13; Brendan Rodgers 2014-15; Louis van Gaal 2015-16; Mauricio Pochettino 2016-17

Answers to 3 November quiz

Since 1992: Roberto Baggio, George Weah, Michael Owen, Pavel Nedved

Since 1955: Stanley Matthews, Omar Sivori, Josef Masopust, Florian Albert, Oleg Blokhin, Allan Simonsen, Igor Belanov, Jean-Pierre Papin

Answers to 13 October quiz

Jude Bellingham, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish, Phil Foden, Jordan Henderson, Harry Kane, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Callum Wilson, Kalvin Phillips, Kyle Walker

Answers to 29 September quiz

Jose Mourinho, Chelsea - twice; Avram Grant, Chelsea; Guus Hiddink, Chelsea; Carlo Ancelotti, Chelsea; Rafa Benitez, Chelsea; Manuel Pellegrini, Manchester City; Louis van Gaal, Manchester United; Claudio Ranieri, Leicester City; Pep Guardiola, Manchester City; Antonio Conte, Chelsea and Tottenham Hotspur; Maurizio Sarri, Chelsea; Frank Lampard, Chelsea; Thomas Tuchel, Chelsea; Erik ten Hag, Manchester United

Answers to 22 September quiz

2014: Diego Godin (ATM), Sergio Ramos, Gareth Bale, Marcelo, Cristiano Ronaldo (all RMA); 2016: Sergio Ramos (RMA), Yannick Carrasco (ATM); penalties: Lucas Vazquez, Marcelo, Bale, Ramos, Ronaldo (all scored for RMA), Antoine Griezmann, Gabi, Saul (all scored for ATM), Juanfran (missed for ATM)

Answers to 15 September quiz

Huddersfield Town 18/19 (20th), Watford 19/20 (19th), Fulham 20/21 (18th), Norwich City 21/22 (20th), Leicester City (22/23) 18th

Answers to 8 September quiz

Scott Carson, Bursaspor; Wayne Rooney, DC United; Joe Baker, Hibernian; David Beckham, LA Galaxy; Fraser Forster, Alan Thompson, Celtic; Terry Butcher, Paul Gascoigne, Mark Hateley, Trevor Steven, Gary Stevens, Mark Walters, Chris Woods, Rangers

Answers to 1 September quiz

Dimitar Berbatov (Tottenham Hotspur to Manchester United), Owen Hargreaves (signed for Manchester City as free agent), Marcos Alonso (Fiorentina to Chelsea), David Luiz (Paris Saint-Germain to Chelsea), Manuel Akanji (Borussia Dortmund to Manchester City)

Answers to 25 August quiz

Sampdoria (Eddie Firmani from Charlton Atletic); Juventus (John Charles from Leeds United and Ian Rush from Liverpool); Internazionale, (Gerry Hitchens from Aston Villa); Hamburg (Kevin Keegan from Liverpool); Milan (Ray Wilkins from Manchester United); Barcelona (Mark Hughes from Manchester United and Philippe Coutinho from Liverpool); Marseille (Chris Waddle from Tottenham Hotspur and Trevor Steven from Rangers); Bari (David Platt from Aston Villa); Lazio (Paul Gascoigne from Tottenham Hotspur); Real Madrid (Nicolas Anelka from Arsenal; Cristiano Ronaldo from Manchester United; Gareth Bale from Tottenham Hotspur)

Answers to 18 August quiz

Bryan Robson, Manchester United; Andy Cole, Manchester United; Dennis Bergkamp, Arsenal; Juan Sebastian Veron, Manchester United; Rio Ferdinand, Manchester United

Answers to 11 August quiz

Mick Quinn, for Coventry City v Arsenal, 1993-94; Matt Le Tissier, for Southampton v Nottingham Forest, 1995-96; Fabrizio Ravanelli, for Middlesbrough v Liverpool, 1996-97; Kevin Campbell, for Nottingham Forest v Coventry City, 1996-97; Dion Dublin, for Coventry City v Chelsea, 1997-98; Gabby Agbonlahor, for Aston Villa v Manchester City, 2008-09; Didier Drogba, for Chelsea against West Brom, 2010-11; Raheem Sterling, for Manchester City v West Ham United, 2019-20; Mo Salah, for Liverpool v Leeds United, 2020-21; Bruno Fernandes, for Manchester United v Leeds United, 2021-22

Answers to 4 August quiz

Roy Keane, Nathan Ake, Tomasz Kuszczak, Harvey Elliott, Ben Foster

Answers to 28 July quiz

Roberto Baggio, George Weah, Ronaldo, Michael Owen, Pavel Nedved, Fabio Cannavaro

Answers to 21 July quiz

Steve Bruce (two titles as captain); Tony Adams (2), Roy Keane (4), John Terry (4), Gary Neville (2), Nemanja Vidic (2), Vincent Kompany (3), Fernandinho (2)

Answers to 14 July quiz

Andy Cole, Alan Shearer, Chris Sutton, Jimmy Hasselbaink, Dimitar Berbatov, Jamie Vardy, Erling Haaland

Answers to 30 June quiz

Starting XI: Scott Loach, Martin Cranie, Micah Richards, Nedum Onuoha, Kieran Gibbs, Fabrice Muamba, Lee Cattermole, Mark Noble, James Milner, Adam Johnson, Theo Walcott. Capped at senior level: 5 (Richards, Gibbs, Milner, Johnson, Walcott)

Answers to 23 June quiz

Mark Iuliano, Michael Ballack, Carsten Ramelow, Bernd Schneider, Oliver Neuville, Dirk Kuyt, Martin Demichelis, Gonzalo Higuain, Kieran Trippier, Harry Kane, Eric Dier, Raheem Sterling, Sergio Aguero, Ibrahima Konate

Answers to 16 June quiz

David Beckham (France and Spain), Steve McManaman (Spain), Kieran Trippier (Spain), Owen Hargreaves (Germany), Kevin Keegan (Germany), Jimmy Greaves (Italy), Gerry Hitchens (Italy), Laurie Cunningham (Spain), Mark Hateley (France), Glenn Hoddle (France), Chris Waddle (France), Trevor Steven (France), Fikayo Tomori (Italy), Ashley Young (Italy)

Answers to 9 June quiz

Michael Ballack (Bayer Leverkusen and Chelsea); Dimitar Berbatov (Bayer Leverkusen and Manchester United); Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund and Manchester City); Fernando Llorente (Juventus and Tottenham Hotspur); Toby Alderweireld (Atletico Madrid and Tottenham Hotspur)

Answers to 2 June quiz

Glenn Hoddle (Chelsea), Joe Royle (Everton), Ruud Gullit (Newcastle United), Dennis Wise (Millwall), Guus Hiddink (Chelsea), Carlo Ancelotti (Chelsea), Avram Grant (Portsmouth), Roberto Di Matteo (Chelsea), Tim Sherwood (Aston Villa), Antonio Conte (Chelsea), Mikel Arteta (Arsenal), Frank Lampard (Chelsea), Thomas Tuchel (Chelsea)

Answers to 26 May quiz

1996-97 - 7 (Sunderland, Middlesbrough, Nottingham Forest); 2002-03 - 7 (West Ham United, West Brom, Sunderland); 2005-06 - 7 (Birmingham City, West Brom, Sunderland); 2015-16 - 11 (Newcastle, Norwich, Aston Villa)

Answers to 19 May quiz

Santiago Canizares (Valencia against Real Madrid, 2000); Ivan Campo (Real Madrid against Valencia, 2000); Filippo Inzaghi (Milan against Juventus, 2003); Edgar Davids (Juventus against Milan, 2003); Gio van Bronckhorst (Barcelona against Arsenal, 2006); Gerard Pique (Barcelona against Manchester United, 2009 and 2011); Arjen Robben (Bayern Munich against Chelsea, 2012); Lucio (Inter against Bayern Munich, 2010); Mats Hummels (Borussia Dortmund against Bayern Munich, 2013); Juanfran (Atletico Madrid against Real Madrid, 2014); Alvaro Morata (Real Madrid against Juventus, 2017); Sami Khedira, Gonzalo Higuain (Juventus against Real Madrid, 2017); Kingsley Coman (Bayern Munich against Paris Saint-Germain, 2020); Kevin De Bruyne (Manchester City against Chelsea, 2021)

Answers to 12 May quiz

Patrick Kluivert (Ajax against Milan), Fernando Morientes (Real Madrid against Valencia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid against Juventus), Kingsley Coman (Bayern Munich against Paris Saint-Germain)

Answers to 5 May quiz

Newcastle United 1993-2009; West Ham United 1993-2003; Fulham 2001-14; Blackburn Rovers 2001-12; Bolton Wanderers 2001-12; Manchester City 2002-; Sunderland 2007-17; Stoke City 2008-18; Southampton 2012-; West Ham United 2012-; Crystal Palace 2013-

Answers to 28 April quiz (please note typo in newsletter: there are seven answers to get)

Matt Le Tissier, 1993-94, Southampton; Chris Sutton, 1993-94, Alan Shearer, 1999-00, Newcastle United; Norwich City; Mark Viduka, 2002-03, Leeds United; Andy Johnson, 2004-05, Crystal Palace; Darren Bent, 2009-10, Sunderland; Danny Ings, 2019-20, Southampton

Answers to 21 April quiz

Teddy Sheringham 1992-93, Tottenham Hotspur; Alan Shearer 1996-97, Newcastle United; Dwight Yorke 1998-99, Manchester United; Jimmy Hasselbaink 1999-2000, Chelsea; Robin van Persie 2012-13, Manchester United; Mohamed Salah 2017-18, Liverpool

Answers for 14 April quiz

Liverpool 1947-54; Portsmouth 1950-59; Chelsea 1955-62; Wolves 1959-66; Ipswich Town, 1962-64; Manchester United 1967-74; Leeds United 1974-82; Derby County 1975-80; Aston Villa 1981-87; Blackburn Rovers 1995-99

Answers for 7 April quiz

Claudio Ranieri, one Premier League; Jose Mourinho, two Serie A titles, one Liga title, one Premier League; Avram Grant, one Serbian title; Carlo Ancelotti, one Ligue 1, one La Liga, one Bundesliga; Andre Villas-Boas, one Russian Premier League; Antonio Conte, one Serie A

No quiz 31 March

Answers for 24 March quiz

Sergei Rebrov (Tottenham), Andriy Shevchenko (Chelsea), Andrey Voronin (Liverpool), Andriy Yarmolenko (West Ham), Vitaliy Mikolenko (Everton), Alexander Zinchenko (Arsenal)

Answers for 17 March quiz

Benfica, Porto, Spartak Moscow, CSKA Moscow, Ajax, PSV Eindhoven, Dynamo Kyiv, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Galatasaray, Fenerbahce, APOEL

Answers for 10 March quiz

Watford 2019-20, lost 8-0 to Manchester City; Norwich City 2013-14, lost 7-0 to Manchester City Sheffield Wednesday 1999-2000, lost 8-0 to Newcastle United; Nottingham Forest 1998-99, lost 8-1 to Manchester United; Barnsley 1997-98, lost 7-0 to Manchester United; Ipswich Town 1994-95, lost 9-0 to Manchester United

Answers for 3 March quiz

Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Nemanja Matic, Donny van de Beek, Alexis Sanchez, Christian Benteke, Fernando Torres, Robbie Keane, Javier Mascherano, Mario Balotelli, Alberto Aquilani

Answers for 24 February quiz

2005/06, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 19/20

Answers for 17 February quiz

Thierry Henry, Cesc Fabregas, Fernando Torres, Lukas Podolski, Leroy Sane, Mohamed Salah

Answers for 10 February quiz

FC Porto, Milan, Bayern Munich, Benfica, Barcelona, PSV Eindhoven, Inter, Real Madrid, Monaco, Paris Saint-Germain, Sevilla, Juventus, Leipzig, Atletico Madrid

Answers for 3 February quiz

Henrikh Mkhitaryan (Armenia), Dimitar Berbatov (Bulgaria), Karol Poborsky (Czech Republic), Bastien Schweinsteiger (Germany), Tomasz Kuszczak (Poland), Andrei Kanchelskis (Russia)

Answers for 27 January quiz

1998-99 semi-final - Manchester United beat Arsenal; 2002-03 fifth round - Arsenal beat Manchester United; 2003-04 fifth round - Arsenal beat Chelsea; 2006-07 final - Chelsea beat Manchester United; 2011-02 third round - Manchester United beat Manchester City; 2016-17 semi-final - Chelsea beat Tottenham Hotspur; 2021-22 semi-final - Liverpool beat Manchester City; lower-placed Premier League won four times, and lost just three)

Answers for 20 January quiz

Jurgen Klinsmann, Dwight Yorke, Mark Viduka, Louis Saha, Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Emmanuel Adebayor, Dimitar Berbatov, Yaya Toure, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Sadio Mane, Heung-Min Son

Answers for 13 January quiz

Teddy Sheringham, Mat Le Tissier, Chris Sutton, Peter Beardsley, Stan Collymore, Kevin Phillips, James Beattie, Andy Johnson, Darren Bent, Gareth Bale, Frank Lampard, Daniel Sturridge, Raheem Sterling, Danny Ings

Answers for 6 January quiz

Derby County, lost to Bristol Rovers, 2001-02; Everton, lost to Shrewsbury, 2002-03; Newcastle United, lost to Stevenage, 2010-11; Norwich City, lost to Luton Town, 2012-13; Swansea City, lost to Oxford United, 2015-16; Burnley, lost to Lincoln City, 2016-17; Leicester City, lost 2-1 to Newport County, 2018-19

Answers for 16 December quiz

Luis Monti 1930, 1934 (switched from Argentina to Italy); Franz Beckenbauer 1966, 1974; Wolfgang Overath 1966, 1974; Pierre Littbarski 1982, 1986, 1990; Thomas Berthold 1986, 1990; Andreas Brehme 1986, 1990; Lothar Matthaus 1986, 1990; Rudi Voller 1986, 1990; Cafu 1998, 2002; Roberto Carlos 1998, 2002; Rivaldo 1998, 2002; Denilson 1998, 2002; Miroslav Klose 2002, 2014

Answers for 9 December quiz

Stan Mortenson, 1950, Blackpool; Johnny Haynes, 1958, Fulham; Gerry Hitchens, 1962, Inter Milan; Paul Mariner, 1982, Ipswich Town; Mark Wright, 1990, Derby County; David Beckham, 2006, Real Madrid; Harry Maguire, 2018, Leicester City; Jude Bellingham, 2022, Borussia Dortmund

Answers for 25 November quiz

David Platt v Belgium, 1990, Michael Owen, v Romania, 1998; Steven Gerrard v Sweden, 2006; Marcus Rashford v Iran, 2002; Jack Grealish v Iran, 2022

Answers for 22 November quiz

Senegal, Denmark, France, Slovakia, Netherlands, Chile, Mexico, Korea.

Answers for 18 November quiz

Jurgen Klinsmann, John Collins, Papa Bouba Diop, Paolo Wanchope, Oscar

Answers for 11 November quiz

Viorel Moldovan, Dan Petrescu, Niclas Alexandersson, Marcus Allback, Henrik Larsson, Clint Dempsey, Lukas Podolski, Mario Balotelli, Luis Suarez, Adnan Januzaj, Yerry Mina, Ivan Perisic, Eden Hazard

Answers for 4 November quiz

Jurgen Klinsmann, Davor Suker, Diego Forlan, James Rodriguez, Harry Kane

Answers for 21 October quiz

Didier Deschamps, Jurgen Klinsmann, Fernando Hierro, Gareth Southgate, Aliou Cisse, Glenn Hoddle

Answers for 14 October quiz

Ron Atkinson, Mike Walker, Kevin Keegan, Frank Clark, Roy Evans, Brian Little, Bobby Robson, Harry Redknapp, Frank Lampard

Answers for 11 October quiz

Ruud Gullit (Chelsea), Stefano Eranio (Derby County), Christian Panucci (Chelsea), Marcel Desailly (Chelsea), Andriy Shevchenko (Chelsea), Roque Junior (Leeds United), Jaap Stam (Manchester United), Hernan Crespo (Chelsea), Jon Dahl Tomasson (Newcastle United)

Answers for 7 October quiz

Robbie Fowler (1992-93, 1994-95); Thierry Henry (2003-04); Peter Crouch (2006-07); Andriy Arshavin (2008-09); Roberto Firmino (2018-19)

Answers for 30 September quiz

Antonio Conte (Tottenham, 3-2 vs Vitesse); Dean Smith (Norwich, 2-1 vs Southampton); Steven Gerrard (Aston Villa, 2-0 vs Brighton); Ralf Rangnick (Man United, 1-0 vs Crystal Palace); Frank Lampard (Everton, 4-1 vs Brentford). Bonus: Daniel Farke (Norwich, 2-1 vs Brentford)

Answers for 23 September quiz

Alberto Aquilani (Liverpool), Mario Balotelli (Manchester City, Liverpool), Nicola Berti (Spurs), Fabio Borini (Chelsea, Liverpool), Pierluigi Casiraghi (Chelsea), Bernardo Corradi (Manchester City), Matteo Darmian (Manchester United), Roberto Di Matteo (Chelsea), Andrea Dossena (Liverpool), Emerson (Chelsea), Jorginho (Chelsea), Gabriel Paletta (Liverpool), Christian Panucci (Chelsea), Guiseppe Rossi (Manchester United), Gianluca Vialli (Chelsea), Davide Zappacosta (Chelsea), Gianfranco Zola (Chelsea)

Answers for 16 September quiz

1962 (1 - Gerry Hitchens, Internazionale); 1982 (1 - Trevor Francis, Sampdoria); 1986 - Ray Wilkins, Mark Hateley, both Milan); 1986 (2 - Ray Wilkins, Mark Hateley, both Milan); 1990 (5 - Chris Woods, Terry Butcher, Gary Stevens, Trevor Steven, all Rangers; Chris Waddle, Marseille); 2002 (1 - Owen Hargreaves, Bayern Munich); 2006 (2 - David Beckham, Real Madrid; Owen Hargreaves, Bayern Munich); 2014 (1 - Fraser Forster, Celtic)

Answers for 9 September quiz

Glenn Hoddle, Mark Hughes, Harry Redknapp, Roy Hodgson, Brendan Rodgers, David Moyes, Mauricio Pochettino, Frank Lampard

Answers for 26 August quiz

Peter Reid (Manchester City 1993-94; Sunderland, 2002-03; Leeds United 2003-04); Phil Neal (Coventry City, 1994-95); Trevor Francis (Sheffield Wednesday, 1995-96); Alan Ball (Southampton, 1995-96); Bryan Robson (Middlesbrough, 2001-02); Glenn Hoddle (Tottenham Hotspur 2003-04); Sir Bobby Robson (Newcastle United, 2004-05); Paul Ince (Blackburn Rovers, 2008-09); Tony Adams (Portsmouth, 2008-09); Frank Lampard (Chelsea, 2020-21)

Answers for 19 August quiz

Stephen Pears (United 78-85, Liverpool 95-96); Peter Beardsley (United 82-83, Liverpool 87-91); Paul Ince (United 89-95, Liverpool 97-99); Michael Owen (Liverpool 97-04, United 09-12)

Answers for 12 August quiz

Ashley Cole, John Terry, Joe Cole, Glen Johnson, Shaun Wright-Phillips, Ray Parlour, Sol Campbell, Tony Adams, Ian Wright, Stuart Taylor, Tony Gale, Tim Sherwood, Joe Gomez, David Beckham, Rio Ferdinand, Teddy Sheringham, Paul Ince, Frank Lampard

Answers for 5 August quiz

1999-2000, Everton 1-1 Manchester United; 2007-08, Manchester United 0-0 Reading; 2008-09, Manchester United 1-1 Newcastle United; 2015-16, Chelsea 2-2 Swansea City; 2016-17, Hull City 2-1 Leicester City; 2017-18, Chelsea 2-3 Burnley; 2021-22, Tottenham Hotspur 1-0 Manchester City

Answers for 29 July quiz

Man City 2018 (followed by league title in 2019), Man United 2010 (title in 2011) , Chelsea 2009 (title in 2010), Man United 2008 (title in 2009), Man United 2007 (title in 2008), Chelsea 2005 (title in 2006), Man United 1996 (title in 1997), Man United 1993 (title in 1994)

Answers for 22 July quiz

Jack Grealish, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Rodri, Ruben Dias, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Naby Keita, Alisson, Kyle Walker, Bernardo Silva, Leroy Sane, David Luiz

Answers for 15 July quiz

Edwin van der Sar; Dennis Bergkamp; Nwankwo Kanu; Marc Overmars; Nigel De Jong; Jaap Stam; Arjen Robben; Mateja Kezman; Gini Wijnaldum; Alex; Ruud van Nistelrooy

Answers for 12 July quiz

Dimitar Berbatov (Bulgaria), Dejan Lovren (Croatia), Eidur Gudjohnsen (Iceland), Mario Balotelli (Italy), Igor Stepanovs (Latvia), Tomasz Kusczcak (Poland), Costel Pantilimon (Romania)

Answers for 8 July quiz

Nicolas Anelka (Arsenal, Chelsea), Henning Berg (Blackburn Rovers, Manchester United), Gael Clichy (Arsenal, Manchester City), Ashley Cole (Arsenal, Chelsea), Robert Huth (Chelsea, Leicester City), N’Golo Kante (Leicester City, Chelsea), Riyad Mahrez (Leicester City, Chelsea), James Milner (Manchester City, Liverpool), Carlos Tevez (Manchester United, Manchester City), Kolo Toure (Arsenal, Manchester City)

Answers for 1 July quiz

Roberto Firmino (71), Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Willian, Juninho Paulista, Oscar, Fernandinho.

Answers for 24 June quiz

Germany (eight times), Norway (twice) and Sweden (once).

Answers for 17 June quiz

Jurgen Klinsmann (11 goals); Cristiano Ronaldo (7); Luis Suarez (7); Harry Kane (6); James Rodriguez (6); Davor Suker (6); Thierry Henry (6); Asamoah Gyan (6); Dennis Bergkamp (6); Arjen Robben (6); Robin van Persie (6); Diego Forlan (6)

Answers for 10 June quiz

Kieran Trippier (Atletico Madrid); Jadon Sancho (Borussia Dortmund); Jude Bellingham (Borussia Dortmund); Joe Hart (Torino); Tammy Abraham (Roma); Fikayo Tomori (Milan); Wayne Rooney (DC United)

Answers for 3 June quiz

Gianfranco Zola, Stefan Schwarz, Patrick Kluivert, David Beckham, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Khalid Boulahrouz, Deco, Giovanni van Bronckhorst, Marco Materazzi, Asamoah Gyan, Wayne Rooney, Luis Suarez, John Heitinga

Answers for 27 May quiz

Javier Mascherano (Barcelona), Thiago Alcantara (Bayern Munich), Philippe Coutinho (Bayern Munich), Luis Suarez (Barcelona), Raul Meireles (Chelsea), Fernando Torres, (Chelsea), Karl-Heinz Riedle (Borussia Dortmund), Jari Litmanen (Ajax), Mario Balotelli (Inter), Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Fernando Morientes (Real Madrid), Steve McManaman (Real Madrid), Nicolas Anelka (Real Madrid).

Answers for 20 May quiz

Everton 1994; Coventry City 1997; Everton 1998; Bradford City 2000; West Brom 2005; Wigan 2007; Wigan Athletic 2011

Answers for 13 May quiz

Ben Watson, Santi Cazorla, Laurent Koscielny, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Alexis Sanchez, Per Mertesacker, Olivier Giroud, Juan Mata, Jesse Lingard, Pierre-Emerick Aubameyang, Youri Tielemans

Answers for 6 May quiz

Bayer Leverkusen 2002, Milan 2005, Chelsea 2008, Bayern Munich 2012, Borussia Dortmund 2013

Answers for 29 April quiz

Romario; Lilian Thuram; Lothar Matthaus; Gigi Buffon; Mats Hummels; Miroslav Klose; Hugo Lloris; Paul Pogba; Kylian Mbappe; Antoine Griezmann; Gianluca Zambrotta; Cesc Fabregas; Gilberto Silva; Mauro Camoranesi