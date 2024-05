68th JORDAN RELAYS: Championship history

TEAM CHAMPIONS

BOYS

1955: West Scranton

1956: West Scranton

1957: Scranton Central

1958: West Scranton

1959: Scranton Central

1960: Scranton Central

1961: Scranton Central

1962: West Scranton

1963: Lackawanna Trail

1964: Dunmore

1965: Meyers

1966: Abington Heights

1967: Meyers

1968: Wyoming Valley West

1969: Wyoming Valley West

1970: Wyoming Valley West

Class A — Class B

1971: Meyers — Dallas

1972: Wyoming Valley West — Dallas

1973: Wyoming Valley West — Dallas

1974: Abington Heights — Dunmore and GAR

1975: Nanticoke — Dallas

Class AAA — Class AA

1976: Pittston Area — GAR

1977: Wyoming Valley West — GAR

1978: Wyoming Valley West — GAR

1979: Tunkhannock — GAR

1980: Tunkhannock — Lakeland

1981: Pittston Area — Scranton Prep

1982: Pittston Area — Scranton Prep

1983: Pittston Area — Scranton Prep

1984: Tunkhannock — Scranton Prep

1985: Pittston Area — Lakeland

1986: Central and North Pocono — Lakeland

1987: West Scranton — Lakeland

1988: North Pocono — Bishop Hoban

1989: North Pocono — Scranton Prep

1990: North Pocono — Scranton Prep

1991: North Pocono — Lakeland

1992: Cancelled (rain) — Cancelled (rain)

1993: North Pocono — Lakeland and Valley View

1994: North Pocono — Lakeland

1995: Scranton Prep — Lakeland

1996: North Pocono — Lakeland

1997: Scranton — Lakeland

1998: Scranton — Lakeland and Scranton Prep

1999: Scranton — Lakeland

2000: Scranton and North Pocono — Lakeland

2001: North Pocono — Lakeland

2002: Wallenpaupack and North Pocono — Lakeland

2003: Wallenpaupack — Lakeland

2004: Wallenpaupack — Lakeland

2005: Wallenpaupack — Lakeland

2006: Pittston Area — Lakeland

2007: Abington Heights — Scranton Prep

2008: Abington Heights — Scranton Prep

2009: Abington Heights and Scranton — Valley View

2010: North Pocono — Elk Lake

2011: Valley View — Elk Lake

2012: Valley View — Holy Cross

2013: Scranton Prep — Lakeland

2014: Delaware Valley — Lakeland

2015: Scranton Prep — Lakeland

2016: Scranton — Lakeland

2017: Abington Heights — Montrose

2018: Scranton — Lakeland

2019: Wallenpaupack — Montrose and Mid Valley

2020: Canceled (COVID) — Canceled (COVID)

2021: Valley View — Mid Valley

2022: North Pocono — Mid Valley

2023: Valley View — Mid Valley

GIRLS

Class AAA — Class AA

1982: Wyoming Valley West — Carbondale Area

1983: Wyoming Valley West — Carbondale Area

1984: Wyoming Valley West — Carbondale Area

1985: Nanticoke — Carbondale Area

1986: Honesdale — Carbondale Area

1987: North Pocono — Scranton Prep and Carbondale Area

1988: Pittston Area — Dunmore

1989: North Pocono — Scranton Prep

1990: Tunkhannock — Bishop Hoban

1991: North Pocono — Wallenpaupack

1992: Cancelled (rain) — Cancelled (rain)

1993: Pittston Area — Lakeland

1994: North Pocono — Lakeland

1995: North Pocono — Lakeland and Riverside

1996: Scranton Prep — Riverside

1997: Scranton Prep — Lakeland at Riverside

1998: Scranton Prep — Riverside

1999: Wallenpaupack — Scranton Prep

2000: Wallenpaupack — Scranton Prep

2001: Wallenpaupack — Scranton Prep

2002: Wallenpaupack — Scranton Prep

2003: Wallenpaupack — Lakeland

2004: Abington Heights — Lakeland

2005: Abington Heights — Lakeland

2006: Delaware Valley — Scranton Prep

2007: Abington Heights — Scranton Prep

2008: Abington Heights — Scranton Prep

2009: Abington Heights — Blue Ridge

2010: Abington Heights — Elk Lake

2011: Abington Heights — Elk Lake

2012: Abington Heights — Montrose

2013: Pittston Area — Montrose

2014: Pittston Area — Montrose

2015: Pittston Area — Lakeland

2016: Wallenpaupack — Lakeland and Holy Cross

2017: Abington Heights — Western Wayne

2018: Abington Heights — Western Wayne

2019: Abington Heights — Western Wayne

2020: Cancelled (COVID) — Cancelled (COVID)

2021: Abington Heights — Western Wayne

2022: Abington Heights — Montrose

2023: Abington Heights — Montrose

MEET RECORDS

BOYS

CLASS AAA

Distance Medley (800-400-400-1600): Abington Heights, 2018, (Dan Uhranowsky, Shervin Mokhtari, Antonio Maletta, Kyle Burke) 8:07.87

400 relay: Delaware Valley, 2023 (Ryder Machado, Aiden Black, Henry Goginsky, Armand Ruest) 43.41

1200 medley (400-200-200-400): Delaware Valley, 2014 (Shane Fowler, Kyle Dillon, Kareem Payne, Rian Fowler) 2:27.08.

3200 relay: Honesdale, 2006 (Sean Craig, Eric Florence, Kevin Chapla, Ayden Fiorelli), 8:03.38.

1600 medley (200-200-400-800): Delaware Valley, 2004 (Joe Stauder, Tom Poltersdorf, Ben McKean, Dan McNally), 3:37.41.

1600 relay: North Pocono, 2004 (Todd Plociniak, Kyle McCloe, Brett Fedor, Justin Blaum), 3:24.87.

CLASS AA

Distance medley (800-400-400-1600): Lakeland, 2013 (Mark Arzie, Casey Albino, Brandon Newberry, Nathan Morgan), 8:13.86.

400 relay: Mid Valley, 2012 (Matt Tanner, Ronny Tomasetti, Antonio Russo, Kyle Laniewski). 43.51.

1200 Medley (400-200-200-400): Lakeland, 2003 (John Wormuth, T.J. Turpack, Tony Prudente, Dave Machiesky), 2:26.39.

3200 relay: Lakeland, 2006 (Kyle Pepson, Mark Bucklaw, Craig Merkel, Drew Babcanec), 8:04.93.

1600 medley (200-200-400-800): Lakeland, 2002 (Brian Hilling, Steve Wasch, Bobby Machiesky, Dave Machiesky), 3:37.05.

1600 relay: Lakeland, 2015 (Collin Cooper, Mark Arzie, Garth Estadt, Nathan Morgan), 3:24.18.

GIRLS

CLASS AAA

Distance medley (800-400-400-1600): Pittston Area, 2013 (Catherine Lombardo, Samantha Mayers, Elizabeth Waleski, Madison Mimnaugh). 9:36.06.

400 relay: Abington Heights, 2014 (Ally Christman, Allyson Derry, Abigail, McMinn Isabelle Clauss) 49.76.

1200 Medley (400-200-200-400): Abington Heights, 2009 (Brittney Martin, Jordan Hoyt, Krista Matsko, Nicole Smith), 2:53.05.

3200 relay: Pittston Area, 2013 (Tara Johnson, Madison Mimnaugh, Catherine Lombardo, Samantha Mayers). 9:42.83.

1600 medley (200-200-400-800): Abington Heights, 2009 (Jordan Hoyt, Krista Matsko, Nicole Smith, Brittney Martin), 4:15.36.

1600 relay: Honesdale, 2012 (Katie Miller, Mary Martin, Summer Hill, Janna Wilson), 3:59.64.

CLASS AA

Distance medley (800-400-400-1600): Elk Lake, 2010 (Kirsten Hollister, Caitie Good, Cassie VanEtten, Maria Trowbridge), 9:47.90.

400 relay: Lakeland, 2012 (Emily Williams, Cassidy Jenkins, Ashton Boyarsky, Sarah Larkin), 50.49.

1200 medley (400-200-200-400): Montrose, 2014 (Allison Lewis, Meghan Gilhool, Rebecca Timm, Myra Lattimore) 2:53.47.

3200 relay: Elk Lake, 2008 (Lisa Ruppert, Ellen Squier, Kim Caines, Rachel Owens), 9:57.77.

1600 medley (200-200-400-800): Lakeland, 2014 (Cassidy Jenkins, Kayla Agentowicz, Madison Harding, Brooke Estadt) 4:19.23.

1600 relay: Lakeland, 2005 (Ashley Hughes, Trina Carito, Casey Lisowski, Sue Bochnovich), 4:05.36.

NOTE: .24 seconds added to records set before 2005 to account for fully automatic timing system used at Scranton Memorial Stadium.